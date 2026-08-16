Войната в Украйна: Ескалация, наемници и трусове в Москва

Динамичната обстановка на фронта в Украйна и икономическите последици от войната доведоха до поредица от ключови събития в днешния 16 август 2026 г.
Конфликтът продължава да взема цивилни жертви, да въвлича чуждестранни бойци и да предизвиква сериозни размествания по високите етажи на властта в Москва.
Трагедия в Горловка и атаки срещу спасителни екипи
През днешния ден сериозна ескалация бе регистрирана в град Горловка, намиращ се под контрола на т.нар. Донецка народна република (ДНР). При нападение, извършено от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), един човек загина, а трима други бяха ранени. Информацията бе официално потвърдена от местните власти и разпространена от руската информационна агенция Интерфакс.
Паралелно с това от Министерството на извънредните ситуации (МЧС) в ДНР съобщиха за повторен удар от страна на ВСУ срещу пожарна бригада, която е ликвидирала пожар в едно от новоокупираните населени места. При нападението, извършено с безпилотен летателен апарат, са пострадали двама пожарникари, които са хоспитализирани, а специализираната техника е сериозно повредена, предава Рамблер.
Хиляди африкански и колумбийски бойци на фронта
Министерството на външните работи на Украйна излезе с официални данни, според които Киев разполага с потвърдена информация за близо 3000 граждани от 37 африкански държави, вербувани в редиците на руската армия. От тях най-малко 486 вече са загинали на бойното поле. Според Украинска правда, чужденците често биват подмамвани с обещания за цивилна работа или образование, след което са принуждавани да подписват военни договори на руски език.
В същото време руските сили обявиха, че край Купянск са идентифицирани телата на 10 колумбийски наемници, воювали на страната на Украйна в състава на бригада „Хартия“. Новината за ликвидирането им на фронтовата линия беше съобщена първоначално от ТАСС, а подробности за присъствието на южноамерикански бойци в зоната на конфликта публикува и osnmedia.ru.
Трус в Москва: Уволниха главния икономист на ВЭБ.РФ
Освен на бойното поле, сериозно напрежение възникна и в икономическото ядро на Русия. Андрей Клепач вече не заема поста главен икономист на държавната корпорация за развитие ВЭБ.РФ. Освобождаването му от длъжност идва след негови остри и критични изявления, в които той прогнозира, че Русия губи икономическата „война на истощение“ със Запада и я очаква неизбежна социална криза. Информацията за неговото отстраняване бе потвърдена пред Ведомости
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #16, #83, #89
21:27 16.08.2026
2 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Коментиран от #78
21:30 16.08.2026
3 Шопо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":С помощ от България Зеленски може да победи Русия.
Коментиран от #7
21:32 16.08.2026
4 Ъъъ
21:32 16.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пора
Коментиран от #11
21:33 16.08.2026
7 Може тироле
До коментар #3 от "Шопо":Колкото ти няко0га да не си плюнка! 😄
21:33 16.08.2026
8 В украйна
21:34 16.08.2026
9 Пич
Та - укрофашистите преднамерено правят терористични актове и убиват множество цивилни! Цивилните се възмущават от войната, и свалят Путин!!!
Това видяхте и в Иран, когато избиха цяло училище с деца!
Това видяхте и в Сирия, в Ливан.....
Е......!!! В Русия няма да го видите!!!
Учуден съм от некадърността на американци, евреи, и англичани!!!
Нищо ново, и работещо...
Коментиран от #15
21:34 16.08.2026
10 Да питам
21:35 16.08.2026
11 Умира
До коментар #6 от "Пора":Киевска Русь........
21:35 16.08.2026
12 Бесен - Язовец
21:35 16.08.2026
13 Реалист
21:37 16.08.2026
14 край Киев
21:37 16.08.2026
15 Пич
До коментар #9 от "Пич":Пропуснах да кажа - защо!!!
Руският народ е като иранския - събира се в юмрук, и удри!!!
Не се спасяват поединично, както видяхме при Майдана в Украйна, който също беше започнат с убийства на цивилни и с терористични актове!!!
Коментиран от #21, #28, #29
21:38 16.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Град Козлодуй
21:39 16.08.2026
18 Регион на РФ
21:40 16.08.2026
19 Статията е точна
🇷🇺🧐 Днес на 73-годишна възраст загинал бившият руски министър на отбраната Сергей Иванов след падане от прозорец. Някога смятан за един от най-близките съюзници на Владимир Путин и дори за потенциален наследник, Иванов заемал няколко от най-влиятелните длъжности в Русия, включително министър на отбраната, секретар на Съвета за сигурност и ръководител на администрацията на Кремъл. Кремъл е потвърдил смъртта му.
Коментиран от #110
21:40 16.08.2026
20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
1 Границите от 1991
2 Границите от 2014
3 Границите от 2022
4 Контърнаступа от Лято 2023
5 пиене на кафето в Крим
6 събаряне на Кримския мост
7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
8 няма яйца в Русия
9 няма Интернет
10 няма бензин
11 " Уайлдбериз " спря работа
Хахахахах
Това е накратко и за Сега само
21:42 16.08.2026
21 Очевидно
До коментар #15 от "Пич":не си бил нито в Иран, нито в Русия.
Коментиран от #53
21:42 16.08.2026
22 Само че
21:44 16.08.2026
23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
21:44 16.08.2026
24 Един
21:45 16.08.2026
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
"Америка- това е грешка, огромна грешка. " Зигмунд Фройд.
"Аз не познавам Нито един американски джентълмен.Да ми прости Господ, че употребих двете думи заедно. " Чарлс Диккенс
"Америка е единствената страна преминала от стадията на варварството към стадията на деградацията, без да мине през стадията на цивилизацията." Жорж Клемансо
" Прекрасно, че са открили Америка, но Би било чудесно Колумб да я от мине. "Марк Твен
21:46 16.08.2026
26 Пич
1-Смяна на нацисткия режим в Киев
2- Денацификация(разоръжаване)на Украйна
...
Резултата след 5 години - Зеленски си е президент ,Путин го направи пожизнен не да го смени ,Зеленски обикаля света а втората цел за разоръжаването на Украйна резултата е още по въоръжена Украйна.
А резултата за Путин е милиони убити и ранени руснаци
Коментиран от #35
21:47 16.08.2026
27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
УДАРИХА И ПЕРОНИТЕ НА МЕТРОТО :((
....
УНИЩОЖИХА РУСКИЯ ФЛОТ В АЗОВСКО И ЧЕРНО МОРЕ :(((
.......
ИЗОБЩО КАКВО СЕ СЛУЧВА С БРАТЯТА НИ:(((
Коментиран от #33
21:47 16.08.2026
28 Пичоне
До коментар #15 от "Пич":А ти от Люлин , на дивана , си готов булката те шамароса , що си прекалил със самогона ...🤭
21:47 16.08.2026
29 Един
До коментар #15 от "Пич":Събират се като глутница.
21:48 16.08.2026
30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Защо Уклайна напира да подписва за мир, след като побеждава и може да подпише по късно пълна капитулация на Русия и разделяет и на Малки държави, плюс не само да си върне земите " заграбени" От руснаците, но и да си время Курска, Белгородска и Ростовская области? Защо?
А о говора е простичък.
Защото лъже, че побеждава
21:48 16.08.2026
31 Ха ха ха
21:48 16.08.2026
32 Браво на Украйна
21:49 16.08.2026
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #27 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Пропаганда точно вас има за цел,жълтокафяви Бордюри. Но вие сте необучаеми.Умните хора по принцип са русофили. Американците обаче ви знаят цаката, като ви дадът малко пари и с радост сте готови да ви обърнат хастара
21:49 16.08.2026
34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Също така родоначалника на танковите войски на вермахта отбелязва, че при планиране на война с Русия следва да се зачита, че на войниците и генералите и са свойствени дисциплинираност, твердост и инат. Руснаците не губят дух в най сложната военна обстановка, и пренебрегването на тези особенности: «может да доведе до ужасни последствия
Коментиран от #41
21:52 16.08.2026
35 Вие
До коментар #26 от "Пич":Не сте господина, а някакъв немощен имитатор без собствено лице!
21:52 16.08.2026
36 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
21:53 16.08.2026
37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
"Само нанасяйки им военни удари, само демонстрирайки им несломимоста на нашия дух ние ускорявами нашата победа".
Зеленский, юни 2026.
А, не, сторими се,
Хитлер ,март 1945
Коментиран от #44
21:53 16.08.2026
38 Сатана Z
Коментиран от #42, #88
21:53 16.08.2026
39 Дядо Вазов
Коментиран от #43
21:54 16.08.2026
40 Кво става капеи клошари
21:55 16.08.2026
41 АЛОО
До коментар #34 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":ИЗДУХАНЯК
СЕГАШНАТА СБИРЩИНА
ОТ РУСКИ ПИЯНДУРНИЦИ
И ВСЯКАКВА ПРЕСТТПМА ИЗМЕТ
НЯМА НИЩО ОБШО СЪС
ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ ОТ ВСВ .
ХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ГУДЕРИАН КАКВО Е КАЗАЛ
ТОГАВА НЯМА
НИЩО ОБЩО СЪС
СЕГАШНАТА БЛАТНА ИЗМЕТ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #54
21:55 16.08.2026
42 Мишел
До коментар #38 от "Сатана Z":След тази новина дрьъътиия пaацyyyул клошар копей разбра че мизерна раша няма да го спаси от мъките и падна в гаванката с изпражненията и се задуши от изпаренията 🤣🤮🤯
21:55 16.08.2026
43 Няма
До коментар #39 от "Дядо Вазов":Няма по велика
Кочина.
21:56 16.08.2026
44 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #37 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Клепар,коя година се пада от тридневната специална военна операция?
Коментиран от #58
21:57 16.08.2026
45 НА РАБОТНИЦИТЕ
И ВСИЧКИ ОНЛАЙН ПРОДАВАЧИ
КОИТО СЕГА СА ОСТАНАЛИ
БЕЗ ПРЕПИТАНИЕ
СА ИМ ПРЕДЛОЖИЛИ
ДА ПОДПИШАТ КОНТРАКТИ
ЗА ОКОПИТЕ В УКРАЙНА.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ПО ПЛАНУ
ПО ГРАФИКУ
Коментиран от #51, #64, #77
21:59 16.08.2026
46 Джоко
22:00 16.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Ха ха ха
Коментиран от #52
22:01 16.08.2026
49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
22:02 16.08.2026
50 Касс
22:03 16.08.2026
51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #45 от "НА РАБОТНИЦИТЕ":Редавно пазаря от Озон, няма никаких проблем
Коментиран от #57
22:03 16.08.2026
52 Е що
До коментар #48 от "Ха ха ха":желаеш лошото на Киев? Само киевският режим е терористичен и фашистки!
Коментиран от #65
22:03 16.08.2026
53 Пич
До коментар #21 от "Очевидно":Ти ме разсмя, не се шегувам!
Ами, разбирайте се вие, паветниците!
Половината твърдите, че съм в Русия!
Другата половина твърдите, че не съм виждал Русия!
Хайде, решавайте...
Коментиран от #59
22:04 16.08.2026
54 Демокрацията - диктатура на капитала.
До коментар #41 от "АЛОО":Цун Кай Юй, позна ваш ли го?
22:05 16.08.2026
55 Руската кочина се разпада
111 ,287 МИЛИОНА ИЗБИРАТЕЛИ
В РУСКАТА КОЧИНА....
НА
1 ЮЛИ СА ВЕЧЕ
САМО
111,037 МИЛИОНА ИЗБИРАТЕЛИ
САМО ЗА 6 МЕСЕЦА
250 ХИЛЯДИ ИЗБИРАТЕЛИ
ЩЕ ГЛАСУВАТ ОТ
РУСКИТЕ КЛАДБИЩА .
УРААААА УРААААА УРААААА
ГЕНОЦИДА НА ПУТИН
НАД РУСКОТО НАСЕЛЕНИЕ
ВЪРВИ ПО ПЛАН.
Коментиран от #60
22:05 16.08.2026
56 Бай онзи
22:05 16.08.2026
57 Ами лъжеш бе копеи
До коментар #51 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Озон затвори врати.
Коментиран от #62
22:06 16.08.2026
58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #44 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Има ли значение? Запитай се,а дали Русия бърза? Защо и е да бърза?По този начин ,с по бавно предвижване напред :
1губи по малко войници,защото бандеровските позиции първо здраво че обработват с Фабове ,ракети и дронове и на края идват щурмоваците.
2 получава територии освободени от население и то без да осъществява какви то и да е било действия за изселването,защото си ги евакуират от Киев,което допълнително натоварва финансово Киев и Ес.А по малко население - по малко агенти ,предатели ,саботьори.
3 Логистиката за доставката на въоръженията остава по дълга ,сиреч по скъпа е и има повече възможности за уничтожение на оръжейните доставки.От което ЕС още повече обеднява.
4 повече време има за физического изчистване на нацистите- бандеровци, които освен от куршум от друго не разбират.
Толкова стига...
22:07 16.08.2026
59 Ами
До коментар #53 от "Пич":Чуваш гласове в стаята.А си сам.
Коментиран от #73
22:07 16.08.2026
60 Супер
До коментар #55 от "Руската кочина се разпада":Ама що опряха до тролей да покаже колко е отчаян фашизма на запад и в Украйна. С тролене това показва глупака.
22:07 16.08.2026
61 Пич
22:08 16.08.2026
62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #57 от "Ами лъжеш бе копеи":Е, при вас във Факти е затворил, при нас в Москва работи.Днес Пак Си всех стоката
22:08 16.08.2026
63 Движуха
Коментиран от #74, #84
22:09 16.08.2026
64 Пропагандата
До коментар #45 от "НА РАБОТНИЦИТЕ":винаги има за цел глупака!
22:09 16.08.2026
65 Ха ха ха
До коментар #52 от "Е що":Пиян ли си ве.....я се опитай да си свържеш мислите. Тьотя ви е подкарала с боряшик....
Коментиран от #66
22:09 16.08.2026
66 За жалост не си
До коментар #65 от "Ха ха ха":Пияният ще изтрезнее, а глупака тролей, цял живот ще е глупак. Запада удари дъното да опре дом глупаци да тролят срещу Русия!
Коментиран от #72, #82, #97
22:11 16.08.2026
67 Сатана Z
22:11 16.08.2026
68 Гаджева
22:12 16.08.2026
69 Копейки,
22:13 16.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ
В МОМЕНТА В КРИМ
НЯМА ДОСТАТЪЧНО ПУЛЕМЪОТА(КАРТЕЧНИЦИ)
ЗА ДА СВАЛЯТ УКРАНСКИТЕ ДРОНОВЕ.
НЕ МОЖЕМ ДА ПРОИЗВЕДЕМ
ДОСТАТЪЧНО ПУЛЕМЪОТА ЛИ!
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
НЯМА КРАЙ РУСКИЯ РЕЗИЛ
НЯМА .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #75
22:14 16.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #63 от "Движуха":Днес 800 Дрона са летали към Москва. А Аз цял ден гледах филми вкъщи.
Коментиран от #76
22:16 16.08.2026
75 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #71 от "ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ":Писането само с главной букви показва степента Ти на нормалност. ( спойлер- минимална е)
22:18 16.08.2026
76 Руската пропаганда
До коментар #74 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Има за цел само глупака.
Коментиран от #79
22:18 16.08.2026
77 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #45 от "НА РАБОТНИЦИТЕ":Писането само с главной букви показва степента Ти на нормалност. ( спойлер- минимална е)
22:21 16.08.2026
78 Хихи
До коментар #2 от "Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦":Усраина ?!
22:21 16.08.2026
79 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #76 от "Руската пропаганда":Написаното от теб е ярък пример за умственото ниво на БОРДЮР жълтопаве
Коментиран от #91
22:21 16.08.2026
80 Ами
Чуждестранните наемници сражаващи се за Русия са под 2% от състава.
Миналата седмица Русия предложи да предаде останките на около 3 000
наемници сражавали се за окраина. Към момента единствената държава
проявила интерес да прибере останките на своите загинали сънародници е Перу.
22:22 16.08.2026
81 Африка
22:22 16.08.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Видьо Видев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Знаете ли, че Иво Христов, заемащ поста вицепремиер в правителството на Радев, понастоящем е гражданин и на Русия?
Коментиран от #85, #86, #90
22:23 16.08.2026
84 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #63 от "Движуха":Напомни ми зимата за тази Си прогноза, ще Ти кажа дали ми е студено, хахахах
22:23 16.08.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 ами Киро тъпото
До коментар #83 от "Видьо Видев":да не би да беше българин?
22:25 16.08.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Хаха,
До коментар #38 от "Сатана Z":то затова като си разменят убитите , са едно към 10-11 ,в полза на руснаците ...
22:25 16.08.2026
89 Хахахаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ЕС или раша има повече пари. Защото само една руска ракета струва повече от всички тези дронове, а рашата изстрелва по много ракети. Дали ще издържат още дълго?
Коментиран от #94, #95
22:25 16.08.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Хахахаха
22:27 16.08.2026
93 Пиночет
22:27 16.08.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 То защото
До коментар #89 от "Хахахаха":ЕС има пари, от две години по цял ден се чудят как да откраднат руските пари от блокираните сметки
22:28 16.08.2026
96 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
А жертвите кои-то са се" мъчили " да избегнат пак са дадени, но България вече е на страната на победените
Още Чърчил го е казал.:" Ако между войната и позора избереш позора, после ще получиш и войната
Коментиран от #99
22:29 16.08.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Удари паацула с лопатеЕто!
22:33 16.08.2026
101 А50
22:33 16.08.2026
102 бебето
Коментиран от #107
22:33 16.08.2026
103 Блогър от Киев.Крим е УКРАИНСКИ завинаги
До коментар #85 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Крим е украински и такъв ще си остане.
22:34 16.08.2026
104 Мечтите
22:34 16.08.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
109 Ба бааааа
До коментар #99 от "Българин":Идиот
22:37 16.08.2026
110 И този човек го хвърлиха
До коментар #19 от "Статията е точна":Защото каза на путя истината за разгрома и разпада на раша
22:37 16.08.2026
111 Нали знайш
До коментар #105 от "Хахахаха":че тролея е плюнка и показва, трагедията на запада и фашиста зеленски да опре до отпадък да троли срещу Русия. Колко ще показваш тази трагедия бе цървул тролещ? И ем знайш, че си отпадък. Знам, че ти е гадно, но сам си избрал да си плюнка.
22:38 16.08.2026
112 Аеееее шматки
22:39 16.08.2026