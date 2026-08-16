Динамичната обстановка на фронта в Украйна и икономическите последици от войната доведоха до поредица от ключови събития в днешния 16 август 2026 г.

Конфликтът продължава да взема цивилни жертви, да въвлича чуждестранни бойци и да предизвиква сериозни размествания по високите етажи на властта в Москва.

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Трагедия в Горловка и атаки срещу спасителни екипи

През днешния ден сериозна ескалация бе регистрирана в град Горловка, намиращ се под контрола на т.нар. Донецка народна република (ДНР). При нападение, извършено от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), един човек загина, а трима други бяха ранени. Информацията бе официално потвърдена от местните власти и разпространена от руската информационна агенция Интерфакс.

Паралелно с това от Министерството на извънредните ситуации (МЧС) в ДНР съобщиха за повторен удар от страна на ВСУ срещу пожарна бригада, която е ликвидирала пожар в едно от новоокупираните населени места. При нападението, извършено с безпилотен летателен апарат, са пострадали двама пожарникари, които са хоспитализирани, а специализираната техника е сериозно повредена, предава Рамблер.

Хиляди африкански и колумбийски бойци на фронта

Министерството на външните работи на Украйна излезе с официални данни, според които Киев разполага с потвърдена информация за близо 3000 граждани от 37 африкански държави, вербувани в редиците на руската армия. От тях най-малко 486 вече са загинали на бойното поле. Според Украинска правда, чужденците често биват подмамвани с обещания за цивилна работа или образование, след което са принуждавани да подписват военни договори на руски език.

В същото време руските сили обявиха, че край Купянск са идентифицирани телата на 10 колумбийски наемници, воювали на страната на Украйна в състава на бригада „Хартия“. Новината за ликвидирането им на фронтовата линия беше съобщена първоначално от ТАСС, а подробности за присъствието на южноамерикански бойци в зоната на конфликта публикува и osnmedia.ru.

Трус в Москва: Уволниха главния икономист на ВЭБ.РФ

Освен на бойното поле, сериозно напрежение възникна и в икономическото ядро на Русия. Андрей Клепач вече не заема поста главен икономист на държавната корпорация за развитие ВЭБ.РФ. Освобождаването му от длъжност идва след негови остри и критични изявления, в които той прогнозира, че Русия губи икономическата „война на истощение“ със Запада и я очаква неизбежна социална криза. Информацията за неговото отстраняване бе потвърдена пред Ведомости