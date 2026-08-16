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Войната в Украйна: Ескалация, наемници и трусове в Москва
  Тема: Украйна

Войната в Украйна: Ескалация, наемници и трусове в Москва

16 Август, 2026 21:20, обновена 16 Август, 2026 21:26 2 544 112

  • украйна-
  • горловка-
  • война-
  • русия-
  • наемници

Жертви в Горловка, повторни удари по спасители и над 3000 африкански новобранци бележат последните часове от конфликта. Междувременно топ икономист в Русия загуби поста си

Войната в Украйна: Ескалация, наемници и трусове в Москва - 1
Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Динамичната обстановка на фронта в Украйна и икономическите последици от войната доведоха до поредица от ключови събития в днешния 16 август 2026 г.

Конфликтът продължава да взема цивилни жертви, да въвлича чуждестранни бойци и да предизвиква сериозни размествания по високите етажи на властта в Москва.

Още новини от Украйна

Трагедия в Горловка и атаки срещу спасителни екипи

През днешния ден сериозна ескалация бе регистрирана в град Горловка, намиращ се под контрола на т.нар. Донецка народна република (ДНР). При нападение, извършено от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), един човек загина, а трима други бяха ранени. Информацията бе официално потвърдена от местните власти и разпространена от руската информационна агенция Интерфакс.

Паралелно с това от Министерството на извънредните ситуации (МЧС) в ДНР съобщиха за повторен удар от страна на ВСУ срещу пожарна бригада, която е ликвидирала пожар в едно от новоокупираните населени места. При нападението, извършено с безпилотен летателен апарат, са пострадали двама пожарникари, които са хоспитализирани, а специализираната техника е сериозно повредена, предава Рамблер.

Хиляди африкански и колумбийски бойци на фронта

Министерството на външните работи на Украйна излезе с официални данни, според които Киев разполага с потвърдена информация за близо 3000 граждани от 37 африкански държави, вербувани в редиците на руската армия. От тях най-малко 486 вече са загинали на бойното поле. Според Украинска правда, чужденците често биват подмамвани с обещания за цивилна работа или образование, след което са принуждавани да подписват военни договори на руски език.

В същото време руските сили обявиха, че край Купянск са идентифицирани телата на 10 колумбийски наемници, воювали на страната на Украйна в състава на бригада „Хартия“. Новината за ликвидирането им на фронтовата линия беше съобщена първоначално от ТАСС, а подробности за присъствието на южноамерикански бойци в зоната на конфликта публикува и osnmedia.ru.

Трус в Москва: Уволниха главния икономист на ВЭБ.РФ

Освен на бойното поле, сериозно напрежение възникна и в икономическото ядро на Русия. Андрей Клепач вече не заема поста главен икономист на държавната корпорация за развитие ВЭБ.РФ. Освобождаването му от длъжност идва след негови остри и критични изявления, в които той прогнозира, че Русия губи икономическата „война на истощение“ със Запада и я очаква неизбежна социална криза. Информацията за неговото отстраняване бе потвърдена пред Ведомости


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    27 17 Отговор
    Днес Украйна изстреля дронове за 822 млн евро.Колко време ще и стигнат парите така?

    Коментиран от #3, #16, #83, #89

    21:27 16.08.2026

  • 2 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    19 44 Отговор
    Украине в велика страна

    Коментиран от #78

    21:30 16.08.2026

  • 3 Шопо

    22 33 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    С помощ от България Зеленски може да победи Русия.

    Коментиран от #7

    21:32 16.08.2026

  • 4 Ъъъ

    29 9 Отговор
    Киев разполагал с информация...С колко са наемниците в украинската армия? Или там няма такова, а?🤣

    21:32 16.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пора

    16 34 Отговор
    Путинова Русия умира

    Коментиран от #11

    21:33 16.08.2026

  • 7 Може тироле

    15 8 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Колкото ти няко0га да не си плюнка! 😄

    21:33 16.08.2026

  • 8 В украйна

    12 7 Отговор
    Пълно с Наебници (хребав съм) затуй така говоря

    21:34 16.08.2026

  • 9 Пич

    27 10 Отговор
    Хайде да ви кажа тъпата стратегия на САЩ и Израел, както и Британия!!! Малоумнци, не можещи да измислят нищо ново!!!
    Та - укрофашистите преднамерено правят терористични актове и убиват множество цивилни! Цивилните се възмущават от войната, и свалят Путин!!!
    Това видяхте и в Иран, когато избиха цяло училище с деца!
    Това видяхте и в Сирия, в Ливан.....
    Е......!!! В Русия няма да го видите!!!
    Учуден съм от некадърността на американци, евреи, и англичани!!!
    Нищо ново, и работещо...

    Коментиран от #15

    21:34 16.08.2026

  • 10 Да питам

    15 20 Отговор
    Чий го дирят африканци и корейци у Магучая ?

    21:35 16.08.2026

  • 11 Умира

    6 10 Отговор

    До коментар #6 от "Пора":

    Киевска Русь........

    21:35 16.08.2026

  • 12 Бесен - Язовец

    26 17 Отговор
    Така наречената Украйна вече не съществува в момента руската антифашистка армия освобождава от фашистите на соросите населението на така наречената бивша територия Украйна.

    21:35 16.08.2026

  • 13 Реалист

    22 10 Отговор
    Украйна е измислица на болшевиките след Октомврийската революция от 1917г. Киевска рус е истинското име което се явява губерния на бившата Руска империя.

    21:37 16.08.2026

  • 14 край Киев

    20 7 Отговор
    беше ударена база на уруда мадяр от където пуска дронове срещи Москва

    21:37 16.08.2026

  • 15 Пич

    23 11 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Пропуснах да кажа - защо!!!
    Руският народ е като иранския - събира се в юмрук, и удри!!!
    Не се спасяват поединично, както видяхме при Майдана в Украйна, който също беше започнат с убийства на цивилни и с терористични актове!!!

    Коментиран от #21, #28, #29

    21:38 16.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Град Козлодуй

    17 35 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    21:39 16.08.2026

  • 18 Регион на РФ

    5 12 Отговор
    Ганев в 2014г ли живее? Каква ДНР?

    21:40 16.08.2026

  • 19 Статията е точна

    1 0 Отговор
    Статията е точна - бивш министър на отбраната на Русия паднал "случайно" тази сутрин от прозореца защото казал директно на Путин че Русия е в колапс и си заминава
    🇷🇺🧐 Днес на 73-годишна възраст загинал бившият руски министър на отбраната Сергей Иванов след падане от прозорец. Някога смятан за един от най-близките съюзници на Владимир Путин и дори за потенциален наследник, Иванов заемал няколко от най-влиятелните длъжности в Русия, включително министър на отбраната, секретар на Съвета за сигурност и ръководител на администрацията на Кремъл. Кремъл е потвърдил смъртта му.

    Коментиран от #110

    21:40 16.08.2026

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 14 Отговор
    Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
    1 Границите от 1991
    2 Границите от 2014
    3 Границите от 2022
    4 Контърнаступа от Лято 2023
    5 пиене на кафето в Крим
    6 събаряне на Кримския мост
    7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
    8 няма яйца в Русия
    9 няма Интернет
    10 няма бензин
    11 " Уайлдбериз " спря работа
    Хахахахах
    Това е накратко и за Сега само

    21:42 16.08.2026

  • 21 Очевидно

    7 10 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    не си бил нито в Иран, нито в Русия.

    Коментиран от #53

    21:42 16.08.2026

  • 22 Само че

    10 13 Отговор
    Пропуснали сте да напишете, че руснаците лъжат хората от африканските държави, че ще работят в русия, а всъщност ги изпращат на война в Украйна. Имаше такъв репортаж по Нова Нюз.

    21:44 16.08.2026

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 5 Отговор
    Защо България да не е приятелска страна с Русия? Когато Си една вяра, азбука, език и менталитет с някого който е по силен от тебе, той не може да Ти наложи да Си смениш вярата, азбуката или езика. А ще Ти помага, защото сте близки. А когато някой е по силен и по богат от тебе, и не е една вяра, азбука или език с тебе, той ще те накара да Си смениш свойте Си, защото той те защитава, той те храни( фондове, субсидии, инвестиции). Той ще те накара и пола Си да смениш

    21:44 16.08.2026

  • 24 Един

    8 10 Отговор
    Ще има много трусове в Москва. Лаком г...з...

    21:45 16.08.2026

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 8 Отговор
    Малко истински цитати, а не измислици от болнате глави на жълтурите.
    "Америка- това е грешка, огромна грешка. " Зигмунд Фройд.
    "Аз не познавам Нито един американски джентълмен.Да ми прости Господ, че употребих двете думи заедно. " Чарлс Диккенс
    "Америка е единствената страна преминала от стадията на варварството към стадията на деградацията, без да мине през стадията на цивилизацията." Жорж Клемансо
    " Прекрасно, че са открили Америка, но Би било чудесно Колумб да я от мине. "Марк Твен

    21:46 16.08.2026

  • 26 Пич

    12 12 Отговор
    Преди 5 години падишах Путин обяви началото на 3-дневна СВО с първите две основни цели -
    1-Смяна на нацисткия режим в Киев
    2- Денацификация(разоръжаване)на Украйна
    ...
    Резултата след 5 години - Зеленски си е президент ,Путин го направи пожизнен не да го смени ,Зеленски обикаля света а втората цел за разоръжаването на Украйна резултата е още по въоръжена Украйна.
    А резултата за Путин е милиони убити и ранени руснаци

    Коментиран от #35

    21:47 16.08.2026

  • 27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 8 Отговор
    В МОСКВА ИЗГОРЯ КУЛАТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ :(((
    .....
    УДАРИХА И ПЕРОНИТЕ НА МЕТРОТО :((
    ....
    УНИЩОЖИХА РУСКИЯ ФЛОТ В АЗОВСКО И ЧЕРНО МОРЕ :(((
    .......
    ИЗОБЩО КАКВО СЕ СЛУЧВА С БРАТЯТА НИ:(((

    Коментиран от #33

    21:47 16.08.2026

  • 28 Пичоне

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    А ти от Люлин , на дивана , си готов булката те шамароса , що си прекалил със самогона ...🤭

    21:47 16.08.2026

  • 29 Един

    2 6 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    Събират се като глутница.

    21:48 16.08.2026

  • 30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 7 Отговор
    Имам само един въпрос към бордюртте:
    Защо Уклайна напира да подписва за мир, след като побеждава и може да подпише по късно пълна капитулация на Русия и разделяет и на Малки държави, плюс не само да си върне земите " заграбени" От руснаците, но и да си время Курска, Белгородска и Ростовская области? Защо?
    А о говора е простичък.
    Защото лъже, че побеждава

    21:48 16.08.2026

  • 31 Ха ха ха

    10 7 Отговор
    Руснаците щели да стигнат до Берлин обаче няма бензин ха ха ха

    21:48 16.08.2026

  • 32 Браво на Украйна

    8 10 Отговор
    Удрии световен лидер Зеленски удрии безпощадно! Раша гори в пламъци след 5 години СВО. Русодебилския трол падна в изпражненията и се задуши от изпаренията

    21:49 16.08.2026

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 6 Отговор

    До коментар #27 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Пропаганда точно вас има за цел,жълтокафяви Бордюри. Но вие сте необучаеми.Умните хора по принцип са русофили. Американците обаче ви знаят цаката, като ви дадът малко пари и с радост сте готови да ви обърнат хастара

    21:49 16.08.2026

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 5 Отговор
    След Вторая Светлана войнагенерал-полковник от танковите войски и военен теоретик Хайнц Гудериан написал статията «Опита от войната с Русия». В Нея той е анализирал опитите да бъде завоювана Русия във времето и е стигнал до извода, че: «Руския возник винаги се е отличавал с особен инат , твердост на характера и голяма неприхотливост. През Втората световна война е станало очевидно, че и советското верховно командоване има високи способности в областа на стратегията. »
    Също така родоначалника на танковите войски на вермахта отбелязва, че при планиране на война с Русия следва да се зачита, че на войниците и генералите и са свойствени дисциплинираност, твердост и инат. Руснаците не губят дух в най сложната военна обстановка, и пренебрегването на тези особенности: «может да доведе до ужасни последствия

    Коментиран от #41

    21:52 16.08.2026

  • 35 Вие

    6 2 Отговор

    До коментар #26 от "Пич":

    Не сте господина, а някакъв немощен имитатор без собствено лице!

    21:52 16.08.2026

  • 36 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 0 Отговор
    Клепач се мятнал през прозореца.Клепар.

    21:53 16.08.2026

  • 37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 4 Отговор
    Всеки трябва да ми отговори на един въпрос: възможна ли е близка победа?"

    "Само нанасяйки им военни удари, само демонстрирайки им несломимоста на нашия дух ние ускорявами нашата победа".

    Зеленский, юни 2026.
    А, не, сторими се,
    Хитлер ,март 1945

    Коментиран от #44

    21:53 16.08.2026

  • 38 Сатана Z

    9 8 Отговор
    Украйна за близо 5 години унищожи 2/3 от руския флот ,60% от тяхната авиация и уби и осакати над 2 млн.блатни и нещастни руски орки. А 67-километрова рашиска колона преди 5 години пътуваше за парад в Киев ххахахаха😂🤣🤣😆

    Коментиран от #42, #88

    21:53 16.08.2026

  • 39 Дядо Вазов

    4 7 Отговор
    Кат Русия няма втора тъй велика на света

    Коментиран от #43

    21:54 16.08.2026

  • 40 Кво става капеи клошари

    5 4 Отговор
    Русия ,Иран,Китай, Северна Корея,Индия,Куба не могат да победят една Украйна! Плондера ким им праща десетки хиляди пушечно месо,Иран хиляди дронове "Шахед" ,Китай компоненти за дронове и техника. Раша - 142 млн.,Китай -2 млрд. Индия -1 млрд.и 700 милиона ,Иран -95 милиона и заедно не могат да победят Украйна!

    21:55 16.08.2026

  • 41 АЛОО

    6 2 Отговор

    До коментар #34 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    ИЗДУХАНЯК

    СЕГАШНАТА СБИРЩИНА
    ОТ РУСКИ ПИЯНДУРНИЦИ
    И ВСЯКАКВА ПРЕСТТПМА ИЗМЕТ

    НЯМА НИЩО ОБШО СЪС
    ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ ОТ ВСВ .

    ХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ГУДЕРИАН КАКВО Е КАЗАЛ
    ТОГАВА НЯМА
    НИЩО ОБЩО СЪС
    СЕГАШНАТА БЛАТНА ИЗМЕТ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #54

    21:55 16.08.2026

  • 42 Мишел

    5 5 Отговор

    До коментар #38 от "Сатана Z":

    След тази новина дрьъътиия пaацyyyул клошар копей разбра че мизерна раша няма да го спаси от мъките и падна в гаванката с изпражненията и се задуши от изпаренията 🤣🤮🤯

    21:55 16.08.2026

  • 43 Няма

    6 4 Отговор

    До коментар #39 от "Дядо Вазов":

    Няма по велика
    Кочина.

    21:56 16.08.2026

  • 44 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 3 Отговор

    До коментар #37 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Клепар,коя година се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #58

    21:57 16.08.2026

  • 45 НА РАБОТНИЦИТЕ

    6 4 Отговор
    ОТ ВАЙЛДБЕРИС
    И ВСИЧКИ ОНЛАЙН ПРОДАВАЧИ

    КОИТО СЕГА СА ОСТАНАЛИ
    БЕЗ ПРЕПИТАНИЕ

    СА ИМ ПРЕДЛОЖИЛИ
    ДА ПОДПИШАТ КОНТРАКТИ
    ЗА ОКОПИТЕ В УКРАЙНА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ПО ПЛАНУ
    ПО ГРАФИКУ

    Коментиран от #51, #64, #77

    21:59 16.08.2026

  • 46 Джоко

    3 1 Отговор
    Какви са тия заглавия на статии! Аз си помислих, че Зеленски е проникнал в бункера на чичо Вова с гол в ръката нож... А то тинтири- минтири.

    22:00 16.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ха ха ха

    4 5 Отговор
    Киев за три дня......

    Коментиран от #52

    22:01 16.08.2026

  • 49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 4 Отговор
    Как Американците за 250 години държавност са избили стотици хилчди ,възмлжно дори милиони индианци от стотици племена, а Сега изведжнъж са се загрижили за укрите?

    22:02 16.08.2026

  • 50 Касс

    3 3 Отговор
    Раша изфъска..за първи път украинците не са в състав на ватната.армия...резултатът е ..малката Токмачка...тсссссс

    22:03 16.08.2026

  • 51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "НА РАБОТНИЦИТЕ":

    Редавно пазаря от Озон, няма никаких проблем

    Коментиран от #57

    22:03 16.08.2026

  • 52 Е що

    3 4 Отговор

    До коментар #48 от "Ха ха ха":

    желаеш лошото на Киев? Само киевският режим е терористичен и фашистки!

    Коментиран от #65

    22:03 16.08.2026

  • 53 Пич

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Очевидно":

    Ти ме разсмя, не се шегувам!
    Ами, разбирайте се вие, паветниците!
    Половината твърдите, че съм в Русия!
    Другата половина твърдите, че не съм виждал Русия!
    Хайде, решавайте...

    Коментиран от #59

    22:04 16.08.2026

  • 54 Демокрацията - диктатура на капитала.

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "АЛОО":

    Цун Кай Юй, позна ваш ли го?

    22:05 16.08.2026

  • 55 Руската кочина се разпада

    7 4 Отговор
    На 1 ЯНУАРИ Е ИМАЛО

    111 ,287 МИЛИОНА ИЗБИРАТЕЛИ

    В РУСКАТА КОЧИНА....

    НА

    1 ЮЛИ СА ВЕЧЕ

    САМО

    111,037 МИЛИОНА ИЗБИРАТЕЛИ


    САМО ЗА 6 МЕСЕЦА

    250 ХИЛЯДИ ИЗБИРАТЕЛИ

    ЩЕ ГЛАСУВАТ ОТ

    РУСКИТЕ КЛАДБИЩА .

    УРААААА УРААААА УРААААА

    ГЕНОЦИДА НА ПУТИН
    НАД РУСКОТО НАСЕЛЕНИЕ
    ВЪРВИ ПО ПЛАН.

    Коментиран от #60

    22:05 16.08.2026

  • 56 Бай онзи

    0 0 Отговор
    Аферите на сънливия Джо и синчето му наркоман!

    22:05 16.08.2026

  • 57 Ами лъжеш бе копеи

    1 3 Отговор

    До коментар #51 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Озон затвори врати.

    Коментиран от #62

    22:06 16.08.2026

  • 58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 5 Отговор

    До коментар #44 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Има ли значение? Запитай се,а дали Русия бърза? Защо и е да бърза?По този начин ,с по бавно предвижване напред :
    1губи по малко войници,защото бандеровските позиции първо здраво че обработват с Фабове ,ракети и дронове и на края идват щурмоваците.
    2 получава територии освободени от население и то без да осъществява какви то и да е било действия за изселването,защото си ги евакуират от Киев,което допълнително натоварва финансово Киев и Ес.А по малко население - по малко агенти ,предатели ,саботьори.
    3 Логистиката за доставката на въоръженията остава по дълга ,сиреч по скъпа е и има повече възможности за уничтожение на оръжейните доставки.От което ЕС още повече обеднява.
    4 повече време има за физического изчистване на нацистите- бандеровци, които освен от куршум от друго не разбират.
    Толкова стига...

    22:07 16.08.2026

  • 59 Ами

    1 4 Отговор

    До коментар #53 от "Пич":

    Чуваш гласове в стаята.А си сам.

    Коментиран от #73

    22:07 16.08.2026

  • 60 Супер

    2 5 Отговор

    До коментар #55 от "Руската кочина се разпада":

    Ама що опряха до тролей да покаже колко е отчаян фашизма на запад и в Украйна. С тролене това показва глупака.

    22:07 16.08.2026

  • 61 Пич

    4 3 Отговор
    Отново взривяват братска раша вече 5 години🤬😈😫👹 Аз ги чакам на Дунава да ги посрещна и станат всички зле като мене ,а те се бият още за Вовчанск на 5 км.от границата си👺😿🤡

    22:08 16.08.2026

  • 62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 4 Отговор

    До коментар #57 от "Ами лъжеш бе копеи":

    Е, при вас във Факти е затворил, при нас в Москва работи.Днес Пак Си всех стоката

    22:08 16.08.2026

  • 63 Движуха

    14 6 Отговор
    Както сега горят складовете на Wildberries и рафинериите...така ще горят и електрическите подстанции около Москва и Санкт Петербург през зимата. Хунтата в Кремъл и бункерния фюрер да си правят сметката как руснаците ще преживеят студовете без ток и бензин !

    Коментиран от #74, #84

    22:09 16.08.2026

  • 64 Пропагандата

    2 12 Отговор

    До коментар #45 от "НА РАБОТНИЦИТЕ":

    винаги има за цел глупака!

    22:09 16.08.2026

  • 65 Ха ха ха

    6 3 Отговор

    До коментар #52 от "Е що":

    Пиян ли си ве.....я се опитай да си свържеш мислите. Тьотя ви е подкарала с боряшик....

    Коментиран от #66

    22:09 16.08.2026

  • 66 За жалост не си

    7 2 Отговор

    До коментар #65 от "Ха ха ха":

    Пияният ще изтрезнее, а глупака тролей, цял живот ще е глупак. Запада удари дъното да опре дом глупаци да тролят срещу Русия!

    Коментиран от #72, #82, #97

    22:11 16.08.2026

  • 67 Сатана Z

    4 4 Отговор
    Мърлява статийка писана от ИИ и подписана от лицето Ганев ,което дебне на амбразурата в неделя

    22:11 16.08.2026

  • 68 Гаджева

    3 0 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    22:12 16.08.2026

  • 69 Копейки,

    4 1 Отговор
    Неделя е.Мсрш да се къпете!

    22:13 16.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ

    4 2 Отговор
    ОТКАЧИ В СТУДИОТО:

    В МОМЕНТА В КРИМ
    НЯМА ДОСТАТЪЧНО ПУЛЕМЪОТА(КАРТЕЧНИЦИ)

    ЗА ДА СВАЛЯТ УКРАНСКИТЕ ДРОНОВЕ.

    НЕ МОЖЕМ ДА ПРОИЗВЕДЕМ
    ДОСТАТЪЧНО ПУЛЕМЪОТА ЛИ!

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    НЯМА КРАЙ РУСКИЯ РЕЗИЛ
    НЯМА .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #75

    22:14 16.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 3 Отговор

    До коментар #63 от "Движуха":

    Днес 800 Дрона са летали към Москва. А Аз цял ден гледах филми вкъщи.

    Коментиран от #76

    22:16 16.08.2026

  • 75 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #71 от "ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ":

    Писането само с главной букви показва степента Ти на нормалност. ( спойлер- минимална е)

    22:18 16.08.2026

  • 76 Руската пропаганда

    5 1 Отговор

    До коментар #74 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Има за цел само глупака.

    Коментиран от #79

    22:18 16.08.2026

  • 77 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "НА РАБОТНИЦИТЕ":

    Писането само с главной букви показва степента Ти на нормалност. ( спойлер- минимална е)

    22:21 16.08.2026

  • 78 Хихи

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦":

    Усраина ?!

    22:21 16.08.2026

  • 79 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 4 Отговор

    До коментар #76 от "Руската пропаганда":

    Написаното от теб е ярък пример за умственото ниво на БОРДЮР жълтопаве

    Коментиран от #91

    22:21 16.08.2026

  • 80 Ами

    3 2 Отговор
    Чуждестранните наемници сражаващи се за окраина са над 10% от състава.
    Чуждестранните наемници сражаващи се за Русия са под 2% от състава.
    Миналата седмица Русия предложи да предаде останките на около 3 000
    наемници сражавали се за окраина. Към момента единствената държава
    проявила интерес да прибере останките на своите загинали сънародници е Перу.

    22:22 16.08.2026

  • 81 Африка

    3 2 Отговор
    "3000 граждани от 37 африкански държави, вербувани в редиците на руската армия" според Украйна, а поне името на един от тях могат ли да кажат? Русия редовно публикува имена на чужди наемници, сражавали се за Украйна.. В Африка са 62 държави, 7 от тях са колонии.. Някой ако вярва на украинските измислици трябва да е идиот..

    22:22 16.08.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Видьо Видев

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Знаете ли, че Иво Христов, заемащ поста вицепремиер в правителството на Радев, понастоящем е гражданин и на Русия?

    Коментиран от #85, #86, #90

    22:23 16.08.2026

  • 84 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 5 Отговор

    До коментар #63 от "Движуха":

    Напомни ми зимата за тази Си прогноза, ще Ти кажа дали ми е студено, хахахах

    22:23 16.08.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 ами Киро тъпото

    4 3 Отговор

    До коментар #83 от "Видьо Видев":

    да не би да беше българин?

    22:25 16.08.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Хаха,

    1 3 Отговор

    До коментар #38 от "Сатана Z":

    то затова като си разменят убитите , са едно към 10-11 ,в полза на руснаците ...

    22:25 16.08.2026

  • 89 Хахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ЕС или раша има повече пари. Защото само една руска ракета струва повече от всички тези дронове, а рашата изстрелва по много ракети. Дали ще издържат още дълго?

    Коментиран от #94, #95

    22:25 16.08.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Хахахаха

    3 0 Отговор
    Неонацистите в България, подкрепят раша и тупин.

    22:27 16.08.2026

  • 93 Пиночет

    5 0 Отговор
    Идва краят на Путин и неговите долнопробни убийци и палячовци

    22:27 16.08.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 То защото

    2 3 Отговор

    До коментар #89 от "Хахахаха":

    ЕС има пари, от две години по цял ден се чудят как да откраднат руските пари от блокираните сметки

    22:28 16.08.2026

  • 96 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 4 Отговор
    Жълтури, я обяснете защо след като СССР предлага на България връщането на Добружа и пряка граница с България, без достъп за Румъния до Черно Море. България избира позора да е съюзник на нацистка Германия, страна от Тристранния пакт. Неуките да правят разлика със " Договор за ненападение" между СССР и Германия.
    А жертвите кои-то са се" мъчили " да избегнат пак са дадени, но България вече е на страната на победените
    Още Чърчил го е казал.:" Ако между войната и позора избереш позора, после ще получиш и войната

    Коментиран от #99

    22:29 16.08.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Удари паацула с лопатеЕто!

    0 0 Отговор
    До нассиране!

    22:33 16.08.2026

  • 101 А50

    0 2 Отговор
    Руснаците с първи стъпки за бомбене на мостове по Днепър. Днес първи е бил в Запорожка област, трябва да го довэршат. Ако така продължи, 404 бързо ще бъде разделена по Днепър, а и Одеска област я отцепват от логистика. Въпросът е защо чак сега го решиха руснаците. Да видим дали ще е системно или еденичен удар

    22:33 16.08.2026

  • 102 бебето

    1 0 Отговор
    Волгата епедал.

    Коментиран от #107

    22:33 16.08.2026

  • 103 Блогър от Киев.Крим е УКРАИНСКИ завинаги

    7 2 Отговор

    До коментар #85 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Крим е украински и такъв ще си остане.

    22:34 16.08.2026

  • 104 Мечтите

    1 1 Отговор
    Британски

    22:34 16.08.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 109 Ба бааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Българин":

    Идиот

    22:37 16.08.2026

  • 110 И този човек го хвърлиха

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Статията е точна":

    Защото каза на путя истината за разгрома и разпада на раша

    22:37 16.08.2026

  • 111 Нали знайш

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "Хахахаха":

    че тролея е плюнка и показва, трагедията на запада и фашиста зеленски да опре до отпадък да троли срещу Русия. Колко ще показваш тази трагедия бе цървул тролещ? И ем знайш, че си отпадък. Знам, че ти е гадно, но сам си избрал да си плюнка.

    22:38 16.08.2026

  • 112 Аеееее шматки

    0 0 Отговор
    Ко се пънете ве Русия ви утепа от бой

    22:39 16.08.2026

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