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Иран затваря Ормузкия пролив за САЩ и Израел

Иран затваря Ормузкия пролив за САЩ и Израел

16 Август, 2026 23:33, обновена 16 Август, 2026 23:40 879 17

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  • ормузки проток-
  • сащ-
  • израел-
  • хамас

Хамас призова за натиск върху Израел за плана за Газа

Иран затваря Ормузкия пролив за САЩ и Израел - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Близкия изток ескалира драстично през последните часове. Водещите събития отразяват дълбока криза, засягаща глобалната сигурност, корабоплаването и енергийните пазари.

Иран затваря Ормузкия пролив за САЩ и Израел

Техеран официално обяви налагането на безсрочна забрана за преминаване на плавателни съдове, свързани със САЩ и Израел, през стратегическия Ормузки пролив. Заместник-министърът на външните работи на Иран, Казем Гарибабади, заяви категорично в социалната мрежа X, че ключовият морски път ще остане блокиран под иранско командване, докато Вашингтон не признае „реалността на поражението“ в настоящия конфликт.

Парламентът на Иран финализира законодателен план, според който преминаването на търговски кораби от „враждебни държави“ ще бъде таксувано с до 7% от стойността на товара като компенсация за военни щети, а нарушителите ще бъдат глобявани с 20%. Паралелно с това Иран договаря нови транзитни коридори с Оман, разделяйки входящия и изходящия трафик. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова американците да се подготвят за по-високи цени на горивата и заплаши да обяви пролива за „американска територия“, което Техеран определи като „абсурд“. Според данни на CNBC търговският трафик през зоната вече е спаднал с една трета.

Хамас призова за натиск върху Израел за плана за Газа

Палестинското движение ХАМАС отправи официален призив към международните посредници и новосформирания Съвет за мир (Board of Peace) да „принудят“ Израел да приеме втория етап от мирния план за Ивицата Газа. Искането бе обявено след спешна среща в Египет между лидера на ХАМАС Халил ал-Хая и специалния пратеник на САЩ Джаред Къшнър.

Вторият етап от подкрепената от САЩ пътна карта предвижда постепенно разоръжаване на палестинските милиции и предаване на властта на ново гражданско технократско правителство. В замяна планът изисква пълно изтегляне на израелските сили извън т.нар. „Жълта линия“ и спиране на всякакви военни операции. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче отхвърли споразумението като „неприемливо“, настоявайки за пълно елиминиране на Хамас преди каквото и да е изтегляне, докато израелските въздушни удари в Газа бяха възобновени, съобщава Reuters.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    12 3 Отговор
    Чини ми се, че петродплара ще бъде заменен от петроюана.

    Коментиран от #4, #6, #14

    23:42 16.08.2026

  • 2 Глюпости ,

    1 0 Отговор
    И Ормуз наш .. няш мяш

    23:43 16.08.2026

  • 3 Шопо

    11 1 Отговор
    Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени

    23:43 16.08.2026

  • 4 Да те питам

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    1:1 ли ?! Я согласен .✌️

    Коментиран от #17

    23:45 16.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ?????

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Нататък отиват нещата.
    А целта беше точно обратната.
    Да напомням ли пак че до 28.02.2026 г. корабите си плаваха свободно през Ормузкия пролив.
    Да не говорим че за ядрената програма на Иран даже и Нетаняху вече не си спомня.
    Много удачна война се получи.

    Коментиран от #8

    23:50 16.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "?????":

    Брачет , удачни войни - няма ...

    Коментиран от #9, #10

    23:54 16.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ?????

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "да питам":

    Братчет.
    Явно иронията не ти е силната страна.

    23:56 16.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Брачед ,

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ако мислиш , че войната е сарказъм - да . И при починалият бивш министър имаше "сарказъм" .. нали ?

    00:02 17.08.2026

  • 13 И за Тринидад

    0 0 Отговор
    и Тобаго

    00:04 17.08.2026

  • 14 И то в близките

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    три, четири дни, нали

    00:06 17.08.2026

  • 15 "Блогъра"

    0 0 Отговор
    Сарказм , а ?! 😀

    00:08 17.08.2026

  • 16 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    0 1 Отговор
    Украине победа

    00:09 17.08.2026

  • 17 Кое едно към едно бе

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да те питам":

    Като няма петродолар няма да има с какво да се сравнява петроюана. Цената пак ще пазарната.
    Но по ми се вярва че всеки ще пазарува петрола със собствена валута на стойността и.

    00:10 17.08.2026

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