Ситуацията в Близкия изток ескалира драстично през последните часове. Водещите събития отразяват дълбока криза, засягаща глобалната сигурност, корабоплаването и енергийните пазари.
Иран затваря Ормузкия пролив за САЩ и Израел
Техеран официално обяви налагането на безсрочна забрана за преминаване на плавателни съдове, свързани със САЩ и Израел, през стратегическия Ормузки пролив. Заместник-министърът на външните работи на Иран, Казем Гарибабади, заяви категорично в социалната мрежа X, че ключовият морски път ще остане блокиран под иранско командване, докато Вашингтон не признае „реалността на поражението“ в настоящия конфликт.
Парламентът на Иран финализира законодателен план, според който преминаването на търговски кораби от „враждебни държави“ ще бъде таксувано с до 7% от стойността на товара като компенсация за военни щети, а нарушителите ще бъдат глобявани с 20%. Паралелно с това Иран договаря нови транзитни коридори с Оман, разделяйки входящия и изходящия трафик. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова американците да се подготвят за по-високи цени на горивата и заплаши да обяви пролива за „американска територия“, което Техеран определи като „абсурд“. Според данни на CNBC търговският трафик през зоната вече е спаднал с една трета.
Хамас призова за натиск върху Израел за плана за Газа
Палестинското движение ХАМАС отправи официален призив към международните посредници и новосформирания Съвет за мир (Board of Peace) да „принудят“ Израел да приеме втория етап от мирния план за Ивицата Газа. Искането бе обявено след спешна среща в Египет между лидера на ХАМАС Халил ал-Хая и специалния пратеник на САЩ Джаред Къшнър.
Вторият етап от подкрепената от САЩ пътна карта предвижда постепенно разоръжаване на палестинските милиции и предаване на властта на ново гражданско технократско правителство. В замяна планът изисква пълно изтегляне на израелските сили извън т.нар. „Жълта линия“ и спиране на всякакви военни операции. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче отхвърли споразумението като „неприемливо“, настоявайки за пълно елиминиране на Хамас преди каквото и да е изтегляне, докато израелските въздушни удари в Газа бяха възобновени, съобщава Reuters.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Коментиран от #4, #6, #14
23:42 16.08.2026
2 Глюпости ,
23:43 16.08.2026
3 Шопо
23:43 16.08.2026
4 Да те питам
До коментар #1 от "Наблюдател":1:1 ли ?! Я согласен .✌️
Коментиран от #17
23:45 16.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ?????
До коментар #1 от "Наблюдател":Нататък отиват нещата.
А целта беше точно обратната.
Да напомням ли пак че до 28.02.2026 г. корабите си плаваха свободно през Ормузкия пролив.
Да не говорим че за ядрената програма на Иран даже и Нетаняху вече не си спомня.
Много удачна война се получи.
Коментиран от #8
23:50 16.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 да питам
До коментар #6 от "?????":Брачет , удачни войни - няма ...
Коментиран от #9, #10
23:54 16.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ?????
До коментар #8 от "да питам":Братчет.
Явно иронията не ти е силната страна.
23:56 16.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Брачед ,
До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ако мислиш , че войната е сарказъм - да . И при починалият бивш министър имаше "сарказъм" .. нали ?
00:02 17.08.2026
13 И за Тринидад
00:04 17.08.2026
14 И то в близките
До коментар #1 от "Наблюдател":три, четири дни, нали
00:06 17.08.2026
15 "Блогъра"
00:08 17.08.2026
16 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦
00:09 17.08.2026
17 Кое едно към едно бе
До коментар #4 от "Да те питам":Като няма петродолар няма да има с какво да се сравнява петроюана. Цената пак ще пазарната.
Но по ми се вярва че всеки ще пазарува петрола със собствена валута на стойността и.
00:10 17.08.2026