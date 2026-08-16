Ситуацията в Близкия изток ескалира драстично през последните часове. Водещите събития отразяват дълбока криза, засягаща глобалната сигурност, корабоплаването и енергийните пазари.

Иран затваря Ормузкия пролив за САЩ и Израел

Техеран официално обяви налагането на безсрочна забрана за преминаване на плавателни съдове, свързани със САЩ и Израел, през стратегическия Ормузки пролив. Заместник-министърът на външните работи на Иран, Казем Гарибабади, заяви категорично в социалната мрежа X, че ключовият морски път ще остане блокиран под иранско командване, докато Вашингтон не признае „реалността на поражението“ в настоящия конфликт.

Парламентът на Иран финализира законодателен план, според който преминаването на търговски кораби от „враждебни държави“ ще бъде таксувано с до 7% от стойността на товара като компенсация за военни щети, а нарушителите ще бъдат глобявани с 20%. Паралелно с това Иран договаря нови транзитни коридори с Оман, разделяйки входящия и изходящия трафик. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова американците да се подготвят за по-високи цени на горивата и заплаши да обяви пролива за „американска територия“, което Техеран определи като „абсурд“. Според данни на CNBC търговският трафик през зоната вече е спаднал с една трета.

Хамас призова за натиск върху Израел за плана за Газа

Палестинското движение ХАМАС отправи официален призив към международните посредници и новосформирания Съвет за мир (Board of Peace) да „принудят“ Израел да приеме втория етап от мирния план за Ивицата Газа. Искането бе обявено след спешна среща в Египет между лидера на ХАМАС Халил ал-Хая и специалния пратеник на САЩ Джаред Къшнър.

Вторият етап от подкрепената от САЩ пътна карта предвижда постепенно разоръжаване на палестинските милиции и предаване на властта на ново гражданско технократско правителство. В замяна планът изисква пълно изтегляне на израелските сили извън т.нар. „Жълта линия“ и спиране на всякакви военни операции. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче отхвърли споразумението като „неприемливо“, настоявайки за пълно елиминиране на Хамас преди каквото и да е изтегляне, докато израелските въздушни удари в Газа бяха възобновени, съобщава Reuters.