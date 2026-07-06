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Започна ключово изслушване срещу обвинения за убийството на Чарли Кърк

Започна ключово изслушване срещу обвинения за убийството на Чарли Кърк

6 Юли, 2026 22:36, обновена 6 Юли, 2026 22:36 800 3

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Прокуратурата търси смъртна присъда и настоява делото да продължи към съдебен процес

Започна ключово изслушване срещу обвинения за убийството на Чарли Кърк - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В щата Юта започна едноседмично предварително изслушване срещу 23-годишния Тайлър Робинсън, обвинен за убийството на консервативния активист Чарли Кърк, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Прокуратурата се стреми да убеди съда, че разполага с достатъчно доказателства, за да бъде насрочен съдебен процес срещу Робинсън. Той е обвинен в убийство при утежняващи вината обстоятелства заради смъртта на Кърк, който беше застрелян в кампуса на университета „Юта Вали“ през септември миналата година.

За първи път в съдебната зала присъстват родителите на Чарли Кърк, съпругата му Ерика Кърк, както и Доналд Тръмп младши - синът на президента на САЩ. Заседанието се излъчва на живо.

По време на почивката съдия Тони Граф обсъди с адвокатите реда, по който ще бъдат представени веществените доказателства по делото.

Междувременно бившият полицай от университета „Юта Вали“ Крис Бейгли даде показания относно пристигането на Чарли Кърк в кампуса в деня на убийството.

Емоциите в съдебната зала бяха видими. Майката на Кърк Катрин слушаше показанията с наведена глава и затворени очи, стискайки пакет салфетки. Съпругата му Ерика остана през цялото време с глава, облегната на рамото на жената, седяща до нея.

Обвиняемият Тайлър Робинсън, облечен в сив костюм и бледорозова риза, с ръце оковани с верига около кръста, остана мълчалив през по-голямата част от заседанието. Той разглеждаше доказателствата на монитора пред себе си и от време на време си водеше бележки.

Настоящото изслушване е най-същественият етап от делото до момента, тъй като за първи път прокуратурата представя в детайли доказателствата си. След приключването му съдия Тони Граф трябва да прецени дали има достатъчно основания процесът да продължи.

Прокуратурата настоява обвиняемият да получи смъртна присъда. Според обвинението Робинсън е изпратил текстово съобщение до свой близък, в което признал намерението си да убие една от водещите консервативни фигури в САЩ. Разследващите твърдят още, че той е оставил бележка, в която написал, че има възможност да извърши убийството и възнамерява да се възползва от нея.

До този момент Тайлър Робинсън не е заявил дали се признава за виновен или невинен. Според законодателството на щата Юта смъртно наказание може да бъде наложено единствено при наличие на утежняващи вината обстоятелства. Прокуратурата поддържа тезата, че стрелбата е поставила в опасност живота и на други хора, намирали се в района по време на нападението.


САЩ
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  • 1 Овчар

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