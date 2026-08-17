Зетят на Тръмп договори в Кайро разоръжаването на Хамас

Войната в Близкия изток и напрежението около Иран задействаха мащабни тайни процеси на международната сцена.

Докато в Персийския залив се провеждат маскирани петролни операции за милиарди, в Кайро се решава бъдещето на Газа чрез шокиращи директни контакти на най-високо равнище.

Сензация в Кайро: Джаред Къшнър преговаря с ХАМАС

Паралелно с петролната криза, в Египет се проведе историческа и неочаквана дипломатическа среща. Специалният пратеник на САЩ и зет на президента Доналд Тръмп – Джаред Къшнър – проведе директни разговори с политическия лидер на ХАМАС Халил ал-Хая, съобщиха световните агенции, сред които Al Jazeera.

В срещата, организирана от египетското разузнаване, са участвали още бившият британски премиер Тони Блеър и дипломати от Катар и Турция. Къшнър е притиснал палестинците да приемат финалните параметри на американския мирен план, който изисква пълното отстраняване на ХАМАС от управлението на Газа. От своя страна, Тръмп вече предупреди, че няма да бъде отпуснат нито един долар за възстановяване на анклава, ако групировката запази контрола над даден регион.

Axios: ХАМАС се съгласи да предаде оръжията си

Най-голямата изненада идва от съобщение на Axios, според което ХАМАС официално е подкрепил предложената от САЩ 15-точкова "пътна карта" за поетапно разоръжаване в рамките на следващите месеци.

Групировката е декларирала готовност да предаде тежкото и лекото си оръжие на новосформиран Технократски национален комитет за администрация на Газа, контролиран от международни стабилизиращи сили. Източници на Axios споделят, че преговорите в Кайро са били "изключително продуктивни", като делегацията на ХАМАС лично е помолила Къшнър да увери Белия дом в техния ангажимент към мира.

Основната пречка пред споразумението обаче остава израелският премиер Бенямин Нетаняху. Той категорично отхвърли плана на Вашингтон с мотивите, че израелската армия няма да се изтегли от нито една позиция в Газа, докато пълното разоръжаване на екстремистите не стане реален, проверен факт на терен. Регионалните сили като Саудитска Арабия, Египет и Йордания вече обвиниха Тел Авив в умишлено бламиране на мира.

"Сенчестият флот" на Арабския полуостров спасява цените на петрола

Мащабно разследване на Bloomberg разкри, че държавите от Близкия изток тайно транспортират огромни количества суров петрол през Ормузкия проток. Търговските супертанкери масово изключват своите транспондери и "почерняват" за по-дълги периоди от време, за да избегнат ирански атаки.

Според източници на медията, скритият транзит надхвърля 4 милиона барела на ден, което буквално спасява световната икономика от инфлационен шок. Този постоянен таен поток удържа цената на сорта Brent в границите между 80 и 90 долара за барел, въпреки продължаващия военен конфликт. Държавната компания на ОАЕ (Abu Dhabi National Oil Co.) дори е започнала да превозва иракски петрол чрез тази секретна схема, прехвърляйки товарите на други кораби в Оманския залив.