Логистичните компании не могат вече да доставят китайски автомобили

Глобалната логистична верига в автомобилния сектор се изправя пред критичен дефицит на превозен капацитет, предизвикан от мащабния експортен натиск от страна на китайските производители. Специализираните плавателни съдове за превоз на превозни средства, познати като ро-ро (Roll-on/Roll-off) кораби или PCTC (Pure Car and Truck Carriers), са напълно резервирани за години напред. Това доведе до скок на наемните дневни ставки с 65% спрямо края на предходната година.

Основен двигател на този процес са вътрешноекономическите фактори в Поднебесната империя. Свръхкапацитетът на местните производствени мощности, забавянето на икономиката и сривът в продажбите на вътрешния пазар с над 20% през първото полугодие на 2026 година принудиха над сто автомобилни марки да насочат произведената продукция към чуждестранните пазари.

Трансформацията на Китай от периферен износител до глобален лидер е безпрецедентна по своя мащаб. Докато през 2019 година страната е пласирала едва около 600 000 леки и лекотоварни автомобила извън граница, прогнозите на аналитичната компания Mobility Global сочат, че обемът на износа през 2026 година може да достигне рекордните 10 милиона единици.

Въпреки че морските превозвачи инвестираха милиарди долари в периода 2022–2025 г. за разширяване на флота с над 40%, увеличението на тонажа се оказа недостатъчно. Средната дневна чартърна ставка за голям автовоз за превоз на около 6 500 – 7 000 автомобила скочи от 42 500 долара в края на миналата година до 70 000 долара към средата на тази година.

За да преодолеят острото недостигане на ро-ро капацитет, концерните масово пренасочват логистиката си към стандартни интермодални контейнери. Процесът изисква транспортиране до пристанищен терминал, сложно укрепване на превозното средство вътре в сухия 40-футов контейнер с помощта на специализирани рампи и последващо разтоварване на крайната дестинация. Според данни на логистичния гигант Wallenius Wilhelmsen, близо 4 милиона автомобила годишно се изнасят от Китай чрез контейнери и алтернативни сухопътни трасета.

Осъзнавайки риска от зависимостта си от външни морски превозвачи, китайските автомобилни гиганти изграждат собствени флотилии. Лидерът при автомобилите с нова енергия (NEV) BYD вече оперира със собствена флотилия от осем специализирани ро-ро кораба с голям капацитет, което гарантира автономност на доставките.

Основните търговски потоци продължават да се насочват към Европа, Австралия и Латинска Америка. Пазарът на САЩ остава изолиран поради високите митнически тарифи и регулаторните ограничения за софтуер и национална сигурност.

Статистиката за продажбите в Европейския съюз за първата половина на 2026 година показва ясна пазарна пренастройка: SAIC Motor отчита ръст от 19%, докато регистрациите на BYD се увеличават повече от двойно. В същото време традиционните европейски производители забавят темпото – Stellantis бележи скромно увеличение от 6%, Volkswagen спира до 2,6%, а Renault записва спад от 4,2%.