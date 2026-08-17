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Тръмп свива ученията със Сеул, има "отлични отношения" с Ким

Тръмп свива ученията със Сеул, има "отлични отношения" с Ким

17 Август, 2026 05:10, обновена 17 Август, 2026 05:20 824 11

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  • ттръмп-
  • северна корея-
  • русия-
  • южна корея

Пхенян и Москва циментират военния си съюз

Тръмп свива ученията със Сеул, има "отлични отношения" с Ким - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Светът осъмна с нова серия от мащабни геополитически ходове, които заплашват фундаментално да променят баланса на силите в Азия и Европа.

Държавният глава на САЩ Доналд Тръмп взе изненадващо решение за съвместната отбрана в Азиатско-Тихоокеанския регион, докато в същото време Русия и Северна Корея демонстрират все по-неразрушим съюз. На този фон бивши високопоставени представители на разузнаването на САЩ настояват за твърди мерки от страна на НАТО срещу Москва.

Тръмп свива ученията с Южна Корея заради Ким Чен-ун

Президентът на САЩ Доналд Тръмп лично е наредил на Пентагона и министъра на отбраната Пийт Хегсет драстично да съкратят мащаба на съвместните военни маневри с Южна Корея, съобщиха световните агенции, сред които Reuters и NBC News. Тръмп обоснова решението си със своите „отлични отношения“ с лидера на КНДР Ким Чен-ун и изрази недоволство от огромните финансови разходи за хазната на САЩ.

Американският лидер подчерта в социалната мрежа Truth Social, че провеждането на мащабни симулации часове преди планирания им старт изпраща „неподходящ и враждебен сигнал“ към Пхенян. Тръмп добави и допълнителен мотив за решението си, като разкритикува южнокорейския президент Ли Дже-мьонг за това, че Сеул е отказал да сътрудничи на Вашингтон по въпроса за ядреното обезоръжаване на Иран.

Експерти, цитирани от The New York Times, алармират, че този ход подкопава сигурността на съюзниците в момент, когато севернокорейските войски вече трупат реален боен опит, биейки се на страната на Русия.

Пхенян и Москва циментират военния си съюз

Докато Вашингтон прави отстъпки, Северна Корея открито демонстрира задълбочаването на стратегическите си връзки с Кремъл. В официално послание до руския президент Владимир Путин по повод Деня на освобождението на Корея, Ким Чен-ун потвърди прехода на двустранните отношения към „непобедимо приятелство“ и обща борба, предава Yonhap News Agency.

Руският държавен глава също подчерта невижданото досега стратегическо сътрудничество между двете държави, стъпило на сключения между тях Договор за всеобхватно стратегическо партньорство. Засилената координация включва трансфер на руски военни технологии и финансова помощ срещу изпращането на севернокорейски боеприпаси и жива сила на фронта.

Ексшефът на ЦРУ зове за „червени линии“ от НАТО

На фона на руско-корейското сближаване и хибридните заплахи в Източна Европа, бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреус призова Северноатлантическия алианс (НАТО) незабавно да начертае ясни и твърди „червени линии“ спрямо агресивните действия на Руската федерация, отбелязват международни наблюдатели по данни на аналитичните доклади от Russia Matters и докладите на GLOBSEC за хибридната война.

Според експерти от разузнавателната общност, ако НАТО не постави твърди граници срещу зачестилите провокации, саботажи на критична инфраструктура и нарушения на въздушното пространство на пакта, Кремъл ще продължи да тества колективната отбрана на Алианса с риск от директен сблъсък до края на десетилетието.

„Последният лоялен електорат“ на Тръмп според The Atlantic

Вътрешнополитическите процеси в САЩ също се изострят. Авторитетното американско списание The Atlantic излезе с анализ, разглеждащ кои групи остават твърдо зад настоящата администрация на Белия дом, докато широката общественост и по-младите гласоподаватели започват прогресивно да се отдръпват от президента.

Изданието дефинира като „последния лоялен електорат“ на Тръмп предимно по-радикалните икономически и корпоративни структури, които печелят директно от дерегулациите на администрацията и отслабването на финансовия контрол, често за сметка на честния бизнес. Според анализаторите на медията, именно този тесен кръг от бенефициенти остава ядрото, крепящо подкрепата за Тръмп, докато традиционните гласоподаватели в ключови щати усещат икономически натиск от инфлацията и външнополитическите авантюри.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    3 0 Отговор
    Они си беа гаджета още от пубертета, да не каем и от по-рано.

    05:21 17.08.2026

  • 2 развратния мешчо пух

    3 0 Отговор
    Кимчито ше му набий чимберите на тоз тръмпоч

    05:23 17.08.2026

  • 3 Шoпарчето

    2 2 Отговор
    Корейчето набива само Макдоналдс и Кола.

    05:28 17.08.2026

  • 4 Така така

    5 0 Отговор
    там само на колене щото тоя подкара ли те, чао бамбина

    05:34 17.08.2026

  • 5 Тоя дебелият

    4 1 Отговор
    Гръмна чичо си с гранатомет.

    Коментиран от #11

    05:41 17.08.2026

  • 6 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    По точно е вече да се пише и споменава не,американския лидер ,а американския клоун

    05:44 17.08.2026

  • 7 Мусорчик

    1 1 Отговор
    Оранжевият човек само в темата за С. Корея не се е изходил. Дано го махнат преди да нанесе още по-големи поражения на света.

    05:44 17.08.2026

  • 8 Тръмпакис

    6 0 Отговор
    много искам да съм като тоя и оня на Русия и третия на Китай ама те са световни лидери управляват от над 20 години и държавите им светят докоато аз съм просто президент, още някоя година и си отивам на село в Тексас да рупам цаевица...

    Коментиран от #10

    05:47 17.08.2026

  • 9 Мдаа!🤔

    0 0 Отговор
    Човекът си е опекъл работата и му е лесно! Разузнаването дето не може да хване едно фитнес-приложение, да не дава много акъл, че ежедневно става за смях!😂😂😂

    06:15 17.08.2026

  • 10 Ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тръмпакис":

    Колкото премиери, президенти, папи и т.н. са минали през главата на Владимир Владимирович, БайДончо толкова не си е бъркал в джобовете!🙄

    06:18 17.08.2026

  • 11 иван костов

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тоя дебелият":

    Говореше се че го е гръмнал с оръдие! Оказа, се че е лъжа на западната пропаганда!😂 Ама ти няма как да ги знаеш тия работи!

    06:21 17.08.2026