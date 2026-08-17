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Огнен ад в Калифорния: Евакуация в покрайнините на Сан Диего

Огнен ад в Калифорния: Евакуация в покрайнините на Сан Диего

17 Август, 2026 04:51, обновена 17 Август, 2026 04:55 657 3

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В борбата с пламъците са мобилизирани над 200 пожарникари

Огнен ад в Калифорния: Евакуация в покрайнините на Сан Диего - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Южна Калифорния се изправи пред огнена стихия. Голям горски пожар, наречен „Соренто“ (Sorrento Fire), избухна в каньон в северните покрайнини на Сан Диего.

Огънят бързо се разрасна и обхвана над 130 акра гъсти храсти и суха растителност в района на Соренто Вали (Sorrento Valley). Поради непосредствена заплаха за стотици къщи, шерифските екипи и полицията издадоха заповеди за незабавна и задължителна евакуация на жителите от застрашените зони.

За евакуираните граждани е разкрит временен кризисен център в близкия градски парк „Мандел Вайс-Ийстгейт“.

В борбата с пламъците са мобилизирани над 200 пожарникари, тежка наземна техника, шест хеликоптера и три специализирани самолета-цистерни.

Силният вятър и високите летни температури допълнително затрудняват овладяването на огнената линия.


САЩ
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