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Русия удари Изюм с КАБ и подпали Суми с дронове
  Тема: Украйна

Русия удари Изюм с КАБ и подпали Суми с дронове

17 Август, 2026 04:33, обновена 17 Август, 2026 04:37 1 292 20

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Нощни атаки в Украйна: Ранени цивилни и мащабни пожари след удари с управляеми бомби и безпилотници

Русия удари Изюм с КАБ и подпали Суми с дронове - 1
Снимка: Градски съвет Суми
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските военни сили нанесоха нови опустошителни въздушни удари в Североизточна Украйна.

Към ранните часове на 17 август се съобщава за пострадали граждани, разрушена жилищна инфраструктура и критични ситуации с мащабни пожари в градовете Изюм (Харковска област) и Суми (Сумска област).

Четирима ранени в Изюм след удар с КАБ

Късно вечерта на 16 август, около 21:38 часа, руската армия атакува град Изюм. Според първоначалната информация от местните власти са използвани две управляеми авиационни бомби (КАБ). Експлозиите са регистрирани в близост до централната и в северозападната част на населеното място.

В резултат на въздушната атака са счупени прозорци и са разрушени покривите на няколко частни жилищни сгради. Изюмската градска военна администрация официално потвърди в изявление за pravda.com.ua, че най-малко четирима цивилни граждани са пострадали. На място продължават да работят екипи на спешна помощ за оказване на медицинска подкрепа.

Масирана атака с дронове и тежки пожари в Суми

Паралелно с ударите в Харковска област, град Суми беше подложен на интензивна вълна от нападения с ударни безпилотни летателни апарати (БПЛА). Началникът на Сумската областна военна администрация Олег Григоров съобщи пред korrespondent.net, че врагът е използвал предимно реактивни дронове-камикадзе.

Установени са преки попадения в жилищния сектор и по обекти от гражданската инфраструктура, по-специално в Заречния район на града. Вследствие на взривовете са избухнали мащабни пожари. Местният ръководител на военната администрация Сергей Кривошеенко допълни пред war.obozrevatel.com, че до момента има данни за един пострадал гражданин и десетки повредени къщи в частния сектор. Пожарникари и спасителни екипи на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна се борят с огнената стихия.

Ситуацията остава динамична, като данните за мащаба на материалните щети и броя на ранените в двете области продължават да се обновяват от спасителните служби на терен.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    12 26 Отговор
    Да са живи и здрави!

    04:41 17.08.2026

  • 2 И Киев е Руски

    23 24 Отговор
    Сега е идеалният момент да се довърши украинската нац.стка из.ет. Те са практически откъснати от морето, не са готови за зимата, а противовъздушната им отбрана е силно изтощена. Единственото тревожно нещо е, че кремълските обитатели са любители на всякакви съмнителни сделки в най-неподходящите моменти: Минск, Истанбул, жестове на добра воля, сделки със зърно и т.н. По-късно те се оказват скъпоструващи за Русия

    04:45 17.08.2026

  • 3 селото на зиленски да подпуква

    10 35 Отговор
    Какво чака няма време минута е много .

    Коментиран от #10

    04:47 17.08.2026

  • 4 И Киев е Руски

    17 35 Отговор
    " И така, ако официално предложение за примирие дойде от квазидържава на оцелели нацисти, склонни ли са руските власти да го разгледат? Това граничи с държавна измяна! Само пълната и безусловна капитулация на Украйна, пълното и разоръжаване, забраната на нацизма и т.н. би било възмездие срещу руските мъртви и живи войници и целия руски народ! Този негодник трябва да бъде довършен, независимо от предсмъртните му писъци

    04:49 17.08.2026

  • 5 404

    16 37 Отговор
    До изборите в Русия Путин ще ги довърши.Малко късно но

    04:50 17.08.2026

  • 6 Вече писна тази война на хората

    16 23 Отговор
    Да даде на населението един ден да се изнесе от бойното поле ако иска да се спаси и после да приключва нацистите .

    Коментиран от #16, #17

    04:51 17.08.2026

  • 7 Соросоидните медии наричат СВО:

    19 23 Отговор
    "пълномащабна война на Русия в украйна". Ми при това положение трябва пълномащабна безусловна капитулация на Соросоидната пасмина .

    04:55 17.08.2026

  • 8 Суми е селото от където

    13 22 Отговор
    Нацистите влязоха в курската дъга и не излязоха от там. Там останаха. За винаги.

    04:59 17.08.2026

  • 9 Андрей Клепач

    3 16 Отговор
    Гуми войната по всички направления.

    05:13 17.08.2026

  • 10 селото на зиленски

    8 16 Отговор

    До коментар #3 от "селото на зиленски да подпуква":

    Било уважено късно снощи. Споко.

    05:14 17.08.2026

  • 11 Минусите

    3 12 Отговор
    Много помагат.

    05:21 17.08.2026

  • 12 Хи их хи

    3 15 Отговор
    Добро утро бандерки! Как спахте, всички ли успяхте да се събудите?

    05:56 17.08.2026

  • 13 БРАВО

    3 16 Отговор
    Жив бандера да не остава, както и наследниците му. Тва нещо само генетично се изкоренява.

    05:58 17.08.2026

  • 14 Коментар

    17 5 Отговор
    Безсилието на фашисткия агресор е повече от явно.
    Това което се случва сега в Крим (липса на горива, електричество и високи цени) рано или късно ще се пренесе и в други региони на Русия и тогава фашистката хунта в Кремъл и бункерния психопат ще разберат " кон боб яде ли".

    Коментиран от #15

    06:00 17.08.2026

  • 15 Оня

    3 7 Отговор

    До коментар #14 от "Коментар":

    А твоето безсилие да признаеш истината е направо очевадно!

    06:11 17.08.2026

  • 16 име

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Вече писна тази война на хората":

    На руснаците това им е целта: като направят градовете необитаеми, принуждават хората да се изнесат. Иначе хунтата ги ползва за жив щит. Наркомана си го каза, не можем да пуснем хората да се изнесят от бойните действия, защото иначе руснаците много бързо ще напредват.

    06:15 17.08.2026

  • 17 Соломон

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Вече писна тази война на хората":

    Това няма как да се случи.Особено в нацистка Русия

    Коментиран от #19

    06:15 17.08.2026

  • 18 СЛЕДВА

    1 2 Отговор
    Денацифициране на родната cоpoсня!

    06:17 17.08.2026

  • 19 яж банана

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Соломон":

    За закуска

    Коментиран от #20

    06:18 17.08.2026

  • 20 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "яж банана":

    Яж го ти тролче.А ако ти е малко ще ти дам да изядеш и моя

    06:21 17.08.2026

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