Русия удари Изюм с КАБ и подпали Суми с дронове

Руските военни сили нанесоха нови опустошителни въздушни удари в Североизточна Украйна.

Към ранните часове на 17 август се съобщава за пострадали граждани, разрушена жилищна инфраструктура и критични ситуации с мащабни пожари в градовете Изюм (Харковска област) и Суми (Сумска област).

Четирима ранени в Изюм след удар с КАБ

Късно вечерта на 16 август, около 21:38 часа, руската армия атакува град Изюм. Според първоначалната информация от местните власти са използвани две управляеми авиационни бомби (КАБ). Експлозиите са регистрирани в близост до централната и в северозападната част на населеното място.

В резултат на въздушната атака са счупени прозорци и са разрушени покривите на няколко частни жилищни сгради. Изюмската градска военна администрация официално потвърди в изявление за pravda.com.ua, че най-малко четирима цивилни граждани са пострадали. На място продължават да работят екипи на спешна помощ за оказване на медицинска подкрепа.

Масирана атака с дронове и тежки пожари в Суми

Паралелно с ударите в Харковска област, град Суми беше подложен на интензивна вълна от нападения с ударни безпилотни летателни апарати (БПЛА). Началникът на Сумската областна военна администрация Олег Григоров съобщи пред korrespondent.net, че врагът е използвал предимно реактивни дронове-камикадзе.

Установени са преки попадения в жилищния сектор и по обекти от гражданската инфраструктура, по-специално в Заречния район на града. Вследствие на взривовете са избухнали мащабни пожари. Местният ръководител на военната администрация Сергей Кривошеенко допълни пред war.obozrevatel.com, че до момента има данни за един пострадал гражданин и десетки повредени къщи в частния сектор. Пожарникари и спасителни екипи на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна се борят с огнената стихия.

Ситуацията остава динамична, като данните за мащаба на материалните щети и броя на ранените в двете области продължават да се обновяват от спасителните служби на терен.