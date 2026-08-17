Русия удари Изюм с КАБ и подпали Суми с дронове

Руските военни сили нанесоха нови опустошителни въздушни удари в Североизточна Украйна.
Към ранните часове на 17 август се съобщава за пострадали граждани, разрушена жилищна инфраструктура и критични ситуации с мащабни пожари в градовете Изюм (Харковска област) и Суми (Сумска област).
Четирима ранени в Изюм след удар с КАБ
Късно вечерта на 16 август, около 21:38 часа, руската армия атакува град Изюм. Според първоначалната информация от местните власти са използвани две управляеми авиационни бомби (КАБ). Експлозиите са регистрирани в близост до централната и в северозападната част на населеното място.
В резултат на въздушната атака са счупени прозорци и са разрушени покривите на няколко частни жилищни сгради. Изюмската градска военна администрация официално потвърди в изявление за pravda.com.ua, че най-малко четирима цивилни граждани са пострадали. На място продължават да работят екипи на спешна помощ за оказване на медицинска подкрепа.
Масирана атака с дронове и тежки пожари в Суми
Паралелно с ударите в Харковска област, град Суми беше подложен на интензивна вълна от нападения с ударни безпилотни летателни апарати (БПЛА). Началникът на Сумската областна военна администрация Олег Григоров съобщи пред korrespondent.net, че врагът е използвал предимно реактивни дронове-камикадзе.
Установени са преки попадения в жилищния сектор и по обекти от гражданската инфраструктура, по-специално в Заречния район на града. Вследствие на взривовете са избухнали мащабни пожари. Местният ръководител на военната администрация Сергей Кривошеенко допълни пред war.obozrevatel.com, че до момента има данни за един пострадал гражданин и десетки повредени къщи в частния сектор. Пожарникари и спасителни екипи на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна се борят с огнената стихия.
Ситуацията остава динамична, като данните за мащаба на материалните щети и броя на ранените в двете области продължават да се обновяват от спасителните служби на терен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
04:41 17.08.2026
2 И Киев е Руски
04:45 17.08.2026
3 селото на зиленски да подпуква
Коментиран от #10
04:47 17.08.2026
4 И Киев е Руски
04:49 17.08.2026
5 404
04:50 17.08.2026
6 Вече писна тази война на хората
Коментиран от #16, #17
04:51 17.08.2026
7 Соросоидните медии наричат СВО:
04:55 17.08.2026
8 Суми е селото от където
04:59 17.08.2026
9 Андрей Клепач
05:13 17.08.2026
10 селото на зиленски
До коментар #3 от "селото на зиленски да подпуква":Било уважено късно снощи. Споко.
05:14 17.08.2026
11 Минусите
05:21 17.08.2026
12 Хи их хи
05:56 17.08.2026
13 БРАВО
05:58 17.08.2026
14 Коментар
Това което се случва сега в Крим (липса на горива, електричество и високи цени) рано или късно ще се пренесе и в други региони на Русия и тогава фашистката хунта в Кремъл и бункерния психопат ще разберат " кон боб яде ли".
Коментиран от #15
06:00 17.08.2026
15 Оня
До коментар #14 от "Коментар":А твоето безсилие да признаеш истината е направо очевадно!
06:11 17.08.2026
16 име
До коментар #6 от "Вече писна тази война на хората":На руснаците това им е целта: като направят градовете необитаеми, принуждават хората да се изнесат. Иначе хунтата ги ползва за жив щит. Наркомана си го каза, не можем да пуснем хората да се изнесят от бойните действия, защото иначе руснаците много бързо ще напредват.
06:15 17.08.2026
17 Соломон
До коментар #6 от "Вече писна тази война на хората":Това няма как да се случи.Особено в нацистка Русия
Коментиран от #19
06:15 17.08.2026
18 СЛЕДВА
06:17 17.08.2026
19 яж банана
До коментар #17 от "Соломон":За закуска
Коментиран от #20
06:18 17.08.2026
20 Соломон
До коментар #19 от "яж банана":Яж го ти тролче.А ако ти е малко ще ти дам да изядеш и моя
06:21 17.08.2026