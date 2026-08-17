Поне седем души загинаха при брутални бури в Индиана

Катастрофални наводнения и мощни бури отнеха живота на най-малко седем души в американския щат Индиана.

Според актуална информация на The New York Times, природната стихия е предизвикала невиждани от десетилетия нива на реките и е наложила евакуацията на стотици граждани.

Държавният департамент по вътрешна сигурност на Индиана потвърди, че сред жертвите има 4-годишно момченце, загинало след падане на дърво върху къщата му, както и възрастни хора, чиито превозни средства са били отнесени от придошлите водни маси.

Рекордно преливане на реки и разрушена инфраструктура

Стихията започна в началото на седмицата с разрушителен вятър със скорост до 160 км/ч. Последваха проливни дъждове, като на места паднаха над 280 мм валежи само за два дни. Река Уайт Ривър в района на град Ноубълсвил подобри 113-годишен исторически рекорд, достигайки критичните 24.6 фута дълбочина.

Кметът на Индианаполис Джо Хогсет обяви пред медиите, че градът се изправя пред най-тежкото наводнение от 30 години насам. Срутени са мостове, цели пътни артерии са под вода, а критична инфраструктура е застрашена от пълно унищожение.

Извънредно положение и спасителни акции

Над един милион потребители в Средния Запад останаха без електрозахранване в пика на бурята. Пожарните и спасителните служби в Индианаполис са провели десетки акции с лодки за извеждане на блокирани хора и техните домашни любимци.

Губернаторът на щата Майк Браун обяви, че президентът Доналд Тръмп незабавно е подписал федерална декларация за бедствие. Това ще позволи на Федералната агенция за управление на извънредни ситуации (FEMA) да насочи финансова и материална помощ към повече от 50 тежко засегнати окръга в щата.

Синоптиците предупреждават, че почвата в региона е напълно напоена и всяка следваща вълна от дъждове може да доведе до нови опасни за живота локални наводнения.