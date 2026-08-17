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Поне седем души загинаха при брутални бури в Индиана

Поне седем души загинаха при брутални бури в Индиана

17 Август, 2026 04:45, обновена 17 Август, 2026 04:50 540 2

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Исторически наводнения под вода оставиха десетки градове в САЩ, Тръмп одобри спешна федерална помощ за бедстващите райони

Поне седем души загинаха при брутални бури в Индиана - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Катастрофални наводнения и мощни бури отнеха живота на най-малко седем души в американския щат Индиана.

Според актуална информация на The New York Times, природната стихия е предизвикала невиждани от десетилетия нива на реките и е наложила евакуацията на стотици граждани.

Държавният департамент по вътрешна сигурност на Индиана потвърди, че сред жертвите има 4-годишно момченце, загинало след падане на дърво върху къщата му, както и възрастни хора, чиито превозни средства са били отнесени от придошлите водни маси.

Рекордно преливане на реки и разрушена инфраструктура

Стихията започна в началото на седмицата с разрушителен вятър със скорост до 160 км/ч. Последваха проливни дъждове, като на места паднаха над 280 мм валежи само за два дни. Река Уайт Ривър в района на град Ноубълсвил подобри 113-годишен исторически рекорд, достигайки критичните 24.6 фута дълбочина.

Кметът на Индианаполис Джо Хогсет обяви пред медиите, че градът се изправя пред най-тежкото наводнение от 30 години насам. Срутени са мостове, цели пътни артерии са под вода, а критична инфраструктура е застрашена от пълно унищожение.

Извънредно положение и спасителни акции

Над един милион потребители в Средния Запад останаха без електрозахранване в пика на бурята. Пожарните и спасителните служби в Индианаполис са провели десетки акции с лодки за извеждане на блокирани хора и техните домашни любимци.

Губернаторът на щата Майк Браун обяви, че президентът Доналд Тръмп незабавно е подписал федерална декларация за бедствие. Това ще позволи на Федералната агенция за управление на извънредни ситуации (FEMA) да насочи финансова и материална помощ към повече от 50 тежко засегнати окръга в щата.

Синоптиците предупреждават, че почвата в региона е напълно напоена и всяка следваща вълна от дъждове може да доведе до нови опасни за живота локални наводнения.


САЩ
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  • 1 Ок ок ок

    2 0 Отговор
    фантастиш ситуейшън

    05:03 17.08.2026

  • 2 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    Одавна не беше почвал толко убаво дена. Се некви бедствия у Кравария. Екстра!

    05:24 17.08.2026