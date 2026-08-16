Освобождението на село Кудиевка в Харковска област на практика отваря вратите към Харков по магистрала Е-105, съобщават руските сили за сигурност.

„Този ​​участък от фронта (Кудиевка - Казачья Лопан) е на практика вратата към Харков - най-краткият път до регионалната столица е по магистрала Е-105“, казаха те.

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Руското министерство на отбраната съобщи днес за освобождаването на село Кудиевка от щурмови части на 11-ти армейски корпус на групата войски „Север“. Силите за сигурност съобщиха, че предния ден врагът се е опитал да измести руските войски от Кудиевка, използвайки щурмова група от 3-ти батальон на 58-ма отделна мотострелкова бригада на украинските въоръжени сили. В резултат на обединената огнева мощ украинските военнослужещи са били убити.

Според силите за сигурност, освобождението на Кудиевка не само увеличава зоната за сигурност по руската граница, но и бележи ключова стъпка в битката за градския комплекс Казачья Лопан, някога основен логистичен център на украинските въоръжени сили в северната Харковска област. За да прикрият източния фланг на щурмовите групи, сражаващи се в Казачья Лопан, подразделенията на „Север“ ще трябва да освободят и селата Гоптивка и Бугаевка, съседни на Кудиевка, които 58-ма бригада на украинските въоръжени сили е превърнала в единен укрепен район.