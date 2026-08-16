Освобождението на Кудиевка отваря вратите към Харков

Освобождението на село Кудиевка в Харковска област на практика отваря вратите към Харков по магистрала Е-105, съобщават руските сили за сигурност.
„Този участък от фронта (Кудиевка - Казачья Лопан) е на практика вратата към Харков - най-краткият път до регионалната столица е по магистрала Е-105“, казаха те.
Руското министерство на отбраната съобщи днес за освобождаването на село Кудиевка от щурмови части на 11-ти армейски корпус на групата войски „Север“. Силите за сигурност съобщиха, че предния ден врагът се е опитал да измести руските войски от Кудиевка, използвайки щурмова група от 3-ти батальон на 58-ма отделна мотострелкова бригада на украинските въоръжени сили. В резултат на обединената огнева мощ украинските военнослужещи са били убити.
Според силите за сигурност, освобождението на Кудиевка не само увеличава зоната за сигурност по руската граница, но и бележи ключова стъпка в битката за градския комплекс Казачья Лопан, някога основен логистичен център на украинските въоръжени сили в северната Харковска област. За да прикрият източния фланг на щурмовите групи, сражаващи се в Казачья Лопан, подразделенията на „Север“ ще трябва да освободят и селата Гоптивка и Бугаевка, съседни на Кудиевка, които 58-ма бригада на украинските въоръжени сили е превърнала в единен укрепен район.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #5, #56
12:43 16.08.2026
2 БТР-56
Коментиран от #27
12:44 16.08.2026
3 Ай майкуууу
12:44 16.08.2026
4 ОСНОВНИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е
12:46 16.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Българин
Коментиран от #8
12:47 16.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ТОВА СИ Е ЧИСТО
До коментар #6 от "Българин":Освобождение от бандернацизма.
Коментиран от #43
12:49 16.08.2026
9 Освободили или ... поробили???
В случая по скоро са заграбили и поробили още едно
село без население!!!
Коментиран от #16, #29
12:49 16.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Сатана Z
Руските щурмови части от групировката „Север“ изтласкаха украинските сили от града след ожесточени боеве.
Министерството отбеляза, че превземането на Кудиевка разширява зоната за сигурност по руската граница и създава условия за по-нататъшно настъпление към Казачия Лопан.
Слава на Русия!
Коментиран от #21, #46
12:50 16.08.2026
12 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
12:51 16.08.2026
13 Краят на бандерите
12:51 16.08.2026
14 МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА
Коментиран от #22, #24, #47
12:53 16.08.2026
15 Мижи а те ла жем
Еееееееехехе
Завчера "освободиха" 2 села които...от ...38 год изобщо....НЕ СЪЩЕСТВУВАТ!!
Еееееееехехе
Ама то по фашистката кремля ТВ,.. кво а кажат... ТРИДНЕВНИТЕ
Еееееееехехе
Коментиран от #18, #30
12:55 16.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Лошо
12:57 16.08.2026
18 Курранага Сан
До коментар #15 от "Мижи а те ла жем":Славков ,3 деня да му бжижжжеш сиреньето преди да ти пусне сметанка .
12:57 16.08.2026
19 Курти
12:59 16.08.2026
20 БАНДЕРИТЕ ЗАПОЧВАТ ДА РАЗБИРАТ
Коментиран от #23
12:59 16.08.2026
21 Знаещ
До коментар #11 от "Сатана Z":Съотношението на силите е 5:1 в полза на Русия. Съответно и загубите са такива.
Коментиран от #65
13:00 16.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ясно е
До коментар #20 от "БАНДЕРИТЕ ЗАПОЧВАТ ДА РАЗБИРАТ":ПроЗд си ти.
13:01 16.08.2026
24 Така е
До коментар #14 от "МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА":Затова фашагите в кремля и монголската По едерация Припознаха Трикольора и Георгиевската Лента от... НАЦИСТА ген.ВЛАСОВ!
Хихихихи
ФАКТ
Коментиран от #50
13:01 16.08.2026
25 НЕ СЕ НАПРЯГАЙ БЕ
До коментар #22 от "Гресирана ватенка":Денацификацията иде. Ще те излекуват. Ще боли, ама е за твое добро.
13:01 16.08.2026
26 Гнусна работа
13:02 16.08.2026
27 оня с коня
До коментар #2 от "БТР-56":С един шуттт в дирр.никка мога да те освободя от чревното загнило съдържимо на ампула ректи .
13:03 16.08.2026
28 Историк
Коментиран от #33, #34, #37, #48
13:04 16.08.2026
29 Сам си отговори на въпроса
До коментар #9 от "Освободили или ... поробили???":Руската армия дали освобождава или поробва?
Нека да дадем пример със събитията случили се през последните 40 дена в Крим.
Този сайт редовно пише, че поради последните офанзиви на ВСУ Крим е останал без вода, без ток, без ток и без храна.
Нека да повярваме на журналистите на "Факти".
А, сега ми кажи колко, искам точен брой, колко жители от Крим избягаха от "диктатора" Путин и отидоха да живеят в "демократичния рай" наречен още Украйна?
13:05 16.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ
13:06 16.08.2026
33 Ивайло Мирчев
До коментар #28 от "Историк":Доволен съм от теб.
Сега ще ти залепя една банкнота от 5 евро на челото.
Продължавай така!
Коментиран от #54
13:06 16.08.2026
34 Верно ли ви плащали
До коментар #28 от "Историк":по 10 евроцента на коментар?
По-добре отивайте на село да гледате кози и да си копате нивите.
Коментиран от #53
13:07 16.08.2026
35 Ей моме
Нали така
13:07 16.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Дядо Ванго
До коментар #28 от "Историк":Дядка няма да дочакаш Русия да се изтегли от Малорусия ,яж ,пий и си носи новите гащи и гледай да не си на сухо ,че краят наближава .
13:08 16.08.2026
38 Феникс
Коментиран от #45, #51
13:09 16.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ
Коментиран от #42
13:12 16.08.2026
41 Оня с парчето
До коментар #36 от "Нека да пиша":Кат тиго отперрем яко в га,зундера ,щи изхвръкнат зъркелите 👀 като на Асен Василев
13:12 16.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Антирашист 2840
До коментар #8 от "ТОВА СИ Е ЧИСТО":Нацизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за нацистка държава . Не спори а чети за нацистката държава !
Коментиран от #44, #49, #63
13:15 16.08.2026
44 Ти ако беше прочел поне една
До коментар #43 от "Антирашист 2840":книга в живота си, щеше да поставяш запетайки пред буквата а.
Коментиран от #55
13:17 16.08.2026
45 4567
До коментар #38 от "Феникс":Тогава, ако въобще Русия спечели от войната, победители ще са корейците.
13:17 16.08.2026
46 Антирашист 2841
До коментар #11 от "Сатана Z":Славейки просия славиш хитлер на сегашното времи !
13:18 16.08.2026
47 Антирашист2843
До коментар #14 от "МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА":За нацизма какво да правим като е в просия ?
13:20 16.08.2026
48 Кая
До коментар #28 от "Историк":Нашите свирепи русофили предпочитат да лаят от Брюксел, заплатите им да са в евро, а вместо в окопите да се крият под полата на Кая.
Коментиран от #52
13:22 16.08.2026
49 Лорд Евгени Минчев -светски хроникьор
До коментар #43 от "Антирашист 2840":Лука -Соломон ,лап .пай х ..ища ,без това в затвора си довел правенето на Ф .Лациотто до съвършенство ,навремето и аз така тръгнах и успях .
13:23 16.08.2026
50 Какво
До коментар #24 от "Така е":Общо има Свети Георги с ген. Власов? Или си толкова глупав, че по названието не можеш да определиш произхода? Или и Свети Георги е нацист според тебе?
Коментиран от #69
13:24 16.08.2026
51 Ха ха
До коментар #38 от "Феникс":Нали руснаците наемат по 40 000 доброволци на месец? 50 000 корейци са материал за месец и една седмица.
Ким вече откри огромен паметник на падналите в Курск и на него са оставили празно място да няпишат имената още на 100 000 ако трябва.
13:26 16.08.2026
52 Абе, дърт алцхаймер
До коментар #48 от "Кая":Кога точно Русия е призовавала за доброволци от чужди държави?
Въпреки, че пишеш тези простотии срещу заплащане, ще ти информирам кухия мозък, че даже има забрана за приемане на чуждестранни доброволци в руската армия, които идват от държави, членуващи в НАТО.
Коментиран от #58, #61
13:26 16.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Ти си залепи на твоето чело
До коментар #33 от "Ивайло Мирчев":Офф, то па нема место за 5 евро банкнота.
13:27 16.08.2026
55 Антирашист 2840
До коментар #44 от "Ти ако беше прочел поне една":Радвам се. ,че приемаш садържанието,а за грешката се извинявам !
Коментиран от #57
13:28 16.08.2026
56 Търновец
До коментар #1 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Аз не съм с Британците а тях не са ги питали за помощ за Украйна, а едно от последствията за Русия са високите лихвени проценти които карат Руски фирми да мигрират в Китай или да наемат мигранти от Китай и Северна Корея които се радват на заплата от 350 долара и вече в Източен Сибир над 20 милиона мигранти а преди години Китайски радио пожела цял Сибир до Урал
Коментиран от #59
13:28 16.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Ха ха
До коментар #52 от "Абе, дърт алцхаймер":Къде си я виждал тая забрана? Това оправдание да не ходите доброволци в руската армия ли е?
Напратив Путин ви покани официално.
Коментиран от #60, #68, #75, #76
13:30 16.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Зоро
До коментар #52 от "Абе, дърт алцхаймер":Абе пудел с бяло, но не мляко, около устата, наскоро украинците изкараха един момък българин от Варна, пленен, доброволец в руската армия, при това бивш женен за канадка - по-натовски жител от това здраве му кажи!
Истината е, че сте смучеще пудели, лаете, но от страх, да ви пръдне човек се омазвате от страх... Бегай Натю да не те хване да те прати на фронта в Русия. Там циганите ги бият.
Коментиран от #66, #67, #72, #73
13:37 16.08.2026
62 бъдещето?
13:38 16.08.2026
63 Проше пане
До коментар #43 от "Антирашист 2840":Питай поляците коя държава отговаря на определението,,нацизъм".Ще останеш изненадан.
13:39 16.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Сатана Z
До коментар #21 от "Знаещ":Глупав си.Не ме занимавай с простотиите си.А сега,рррррррр, достатъчно време ти отделих.
13:46 16.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Бабангида
До коментар #50 от "Какво":Да, Свети Георги лично е раздавал лентички на Власовци...)... Свастиката е един от най-древните и положителни символи в света (от санскрит svastika — „благополучие“, „късмет“). Среща се хилядолетия наред в индуизма, будизма, джайнизма, както и при древните гърци, келти и славяни...
Нацистите обаче я засукват под ъгъл 45 градуса, обръщат я надясно и я превръщат от знак за живот и слънце в универсален символ на тоталитаризъм, война и Холокост...
13:58 16.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 абе
До коментар #61 от "Зоро":освести се, че си останал единствения дето вярва на украинските постановки.
Самите украинците отдавна не вярват на клоуна, западняците го презират, ама го търпят докато изпълнява ролята, за която му плащат. Или си заслепен, или си функционално неграмотен, та да се връзваш на евтиния скеч
Коментиран от #74
14:04 16.08.2026
73 Защо не триеш този олигофрен
До коментар #61 от "Зоро":ма кифло?
Защо поощряваш примитивните обиди, клевети за употреба на наркотици и подобни тролски похвати?
14:05 16.08.2026
74 Той не вярва нищо
До коментар #72 от "абе":Плащат му да пише тези простотии.
14:06 16.08.2026
75 Къде точно Путин кани
До коментар #58 от "Ха ха":български граждани в руската армия? Дай линк!
Вие лъжата за нищо я нямате.
Вие сте най-деградиралите клеветници в България.
14:11 16.08.2026
76 Чети, бе oлигoфpен
До коментар #58 от "Ха ха":Ето ти долу 1:1 написано, че български граждани нямат право да служат в руската армия като добороволци
Правни основания в българското право
Наемничество (чл. 108а от НК или общите му международни измерения): Участието във въоръжени конфликти с цел лична облага или материално възнаграждение, което надвишава стандартното за съответната редовна армия, може да се разглежда като престъпление срещу мира и човечеството.
Служене в чужда войска:
Съгласно българския правоприложим ред, българските граждани нямат право да се вливат доброволно в чуждестранни армии извън официалните межgународни договори и съюзи (като тези на НАТО и ЕС), в които членува Република България.
14:14 16.08.2026