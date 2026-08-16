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Освобождението на Кудиевка отваря вратите към Харков
  Тема: Украйна

Освобождението на Кудиевка отваря вратите към Харков

16 Август, 2026 12:37 2 693 76

  • украйна-
  • русия-
  • харков-
  • село-
  • освобождаване

Освобождението на селото увеличава зоната за сигурност по руската граница

Освобождението на Кудиевка отваря вратите към Харков - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Освобождението на село Кудиевка в Харковска област на практика отваря вратите към Харков по магистрала Е-105, съобщават руските сили за сигурност.

„Този ​​участък от фронта (Кудиевка - Казачья Лопан) е на практика вратата към Харков - най-краткият път до регионалната столица е по магистрала Е-105“, казаха те.

Още новини от Украйна

Руското министерство на отбраната съобщи днес за освобождаването на село Кудиевка от щурмови части на 11-ти армейски корпус на групата войски „Север“. Силите за сигурност съобщиха, че предния ден врагът се е опитал да измести руските войски от Кудиевка, използвайки щурмова група от 3-ти батальон на 58-ма отделна мотострелкова бригада на украинските въоръжени сили. В резултат на обединената огнева мощ украинските военнослужещи са били убити.

Според силите за сигурност, освобождението на Кудиевка не само увеличава зоната за сигурност по руската граница, но и бележи ключова стъпка в битката за градския комплекс Казачья Лопан, някога основен логистичен център на украинските въоръжени сили в северната Харковска област. За да прикрият източния фланг на щурмовите групи, сражаващи се в Казачья Лопан, подразделенията на „Север“ ще трябва да освободят и селата Гоптивка и Бугаевка, съседни на Кудиевка, които 58-ма бригада на украинските въоръжени сили е превърнала в единен укрепен район.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    81 19 Отговор
    Повярваха на британците и си загубиха държавата.

    Коментиран от #5, #56

    12:43 16.08.2026

  • 2 БТР-56

    30 71 Отговор
    Жалки руски клоуни, по три пъти асвабаждават едно и също село без хора в него.... Смях!

    Коментиран от #27

    12:44 16.08.2026

  • 3 Ай майкуууу

    16 17 Отговор
    Село Кудиевка.😂😂😂😂😂

    12:44 16.08.2026

  • 4 ОСНОВНИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е

    51 16 Отговор
    Кой сега ще спре руската армия?

    12:46 16.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Българин

    27 73 Отговор
    Окупирането, а не освобождаването. Изроди руZки

    Коментиран от #8

    12:47 16.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ТОВА СИ Е ЧИСТО

    58 18 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Освобождение от бандернацизма.

    Коментиран от #43

    12:49 16.08.2026

  • 9 Освободили или ... поробили???

    23 56 Отговор
    Може ли диктатурата на Путин да да освободи някой...???
    В случая по скоро са заграбили и поробили още едно
    село без население!!!

    Коментиран от #16, #29

    12:49 16.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сатана Z

    41 12 Отговор
    ⚔️ Руските въоръжени сили обявиха освобождаването на Кудиевка в Харковска област.

    Руските щурмови части от групировката „Север“ изтласкаха украинските сили от града след ожесточени боеве.

    Министерството отбеляза, че превземането на Кудиевка разширява зоната за сигурност по руската граница и създава условия за по-нататъшно настъпление към Казачия Лопан.
    Слава на Русия!

    Коментиран от #21, #46

    12:50 16.08.2026

  • 12 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    44 3 Отговор
    Щял да бяга. Бил разбрал, че денацификацията иде.

    12:51 16.08.2026

  • 13 Краят на бандерите

    37 7 Отговор
    Краят на режима зеленски е близо

    12:51 16.08.2026

  • 14 МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА

    29 10 Отговор
    Бандеризма и нацизма са опасни за вашето здраве.

    Коментиран от #22, #24, #47

    12:53 16.08.2026

  • 15 Мижи а те ла жем

    11 27 Отговор
    Монголяк москалето са сертифицирани де БИЛЕ..
    Еееееееехехе
    Завчера "освободиха" 2 села които...от ...38 год изобщо....НЕ СЪЩЕСТВУВАТ!!
    Еееееееехехе
    Ама то по фашистката кремля ТВ,.. кво а кажат... ТРИДНЕВНИТЕ
    Еееееееехехе

    Коментиран от #18, #30

    12:55 16.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Лошо

    17 0 Отговор
    Някой накрая ще реве яко

    12:57 16.08.2026

  • 18 Курранага Сан

    3 6 Отговор

    До коментар #15 от "Мижи а те ла жем":

    Славков ,3 деня да му бжижжжеш сиреньето преди да ти пусне сметанка .

    12:57 16.08.2026

  • 19 Курти

    5 18 Отговор
    Копеи 5та година цапате гащите,пазете сили за още 5

    12:59 16.08.2026

  • 20 БАНДЕРИТЕ ЗАПОЧВАТ ДА РАЗБИРАТ

    28 8 Отговор
    Лъжат ги с празни обещания и ги пращат да умират на фронта. Нали щяха да ги приемат в ЕС-то и НАТЮ, какво стана? Прости бандери.

    Коментиран от #23

    12:59 16.08.2026

  • 21 Знаещ

    6 15 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    Съотношението на силите е 5:1 в полза на Русия. Съответно и загубите са такива.

    Коментиран от #65

    13:00 16.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ясно е

    3 10 Отговор

    До коментар #20 от "БАНДЕРИТЕ ЗАПОЧВАТ ДА РАЗБИРАТ":

    ПроЗд си ти.

    13:01 16.08.2026

  • 24 Така е

    5 14 Отговор

    До коментар #14 от "МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА":

    Затова фашагите в кремля и монголската По едерация Припознаха Трикольора и Георгиевската Лента от... НАЦИСТА ген.ВЛАСОВ!
    Хихихихи
    ФАКТ

    Коментиран от #50

    13:01 16.08.2026

  • 25 НЕ СЕ НАПРЯГАЙ БЕ

    20 4 Отговор

    До коментар #22 от "Гресирана ватенка":

    Денацификацията иде. Ще те излекуват. Ще боли, ама е за твое добро.

    13:01 16.08.2026

  • 26 Гнусна работа

    6 20 Отговор
    Как може варвари които разрушават и избиват всичко по пътя си , да бъдат наречени освободители.

    13:02 16.08.2026

  • 27 оня с коня

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "БТР-56":

    С един шуттт в дирр.никка мога да те освободя от чревното загнило съдържимо на ампула ректи .

    13:03 16.08.2026

  • 28 Историк

    6 25 Отговор
    Врагът в Украйна е Русия, така че територията на Украйна е украинска, а руската армия е вражеска. Нещо са объркали понятията. Войната ще свърши,когато Путин изтегли вражеските си войски от независима Украйна. Нашите свирепи путинолизци да заминават за Москва. Истинският им облик се разкри след вероломната агресия на любимия им терорист.

    Коментиран от #33, #34, #37, #48

    13:04 16.08.2026

  • 29 Сам си отговори на въпроса

    24 3 Отговор

    До коментар #9 от "Освободили или ... поробили???":

    Руската армия дали освобождава или поробва?

    Нека да дадем пример със събитията случили се през последните 40 дена в Крим.
    Този сайт редовно пише, че поради последните офанзиви на ВСУ Крим е останал без вода, без ток, без ток и без храна.
    Нека да повярваме на журналистите на "Факти".

    А, сега ми кажи колко, искам точен брой, колко жители от Крим избягаха от "диктатора" Путин и отидоха да живеят в "демократичния рай" наречен още Украйна?

    13:05 16.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ

    10 3 Отговор
    Не е в защита на интересите на окраинците.

    13:06 16.08.2026

  • 33 Ивайло Мирчев

    12 1 Отговор

    До коментар #28 от "Историк":

    Доволен съм от теб.
    Сега ще ти залепя една банкнота от 5 евро на челото.
    Продължавай така!

    Коментиран от #54

    13:06 16.08.2026

  • 34 Верно ли ви плащали

    9 2 Отговор

    До коментар #28 от "Историк":

    по 10 евроцента на коментар?
    По-добре отивайте на село да гледате кози и да си копате нивите.

    Коментиран от #53

    13:07 16.08.2026

  • 35 Ей моме

    6 2 Отговор
    Какво ще пишеш султан Баязид освобождава Търново и отваря пътя на османците към Влашко.

    Нали така

    13:07 16.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Дядо Ванго

    13 4 Отговор

    До коментар #28 от "Историк":

    Дядка няма да дочакаш Русия да се изтегли от Малорусия ,яж ,пий и си носи новите гащи и гледай да не си на сухо ,че краят наближава .

    13:08 16.08.2026

  • 38 Феникс

    11 1 Отговор
    Скоро идват и около 50 000 севернокорейци, също така Кадиров изпраща още доброволци! А немците в отчаяние взеха да екстрадират украинци в наборна възраст!

    Коментиран от #45, #51

    13:09 16.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ

    2 6 Отговор
    Те в началото на СВО пак влезнаха в Харков, ама не излезнаха после.

    Коментиран от #42

    13:12 16.08.2026

  • 41 Оня с парчето

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "Нека да пиша":

    Кат тиго отперрем яко в га,зундера ,щи изхвръкнат зъркелите 👀 като на Асен Василев

    13:12 16.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Антирашист 2840

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "ТОВА СИ Е ЧИСТО":

    Нацизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за нацистка държава . Не спори а чети за нацистката държава !

    Коментиран от #44, #49, #63

    13:15 16.08.2026

  • 44 Ти ако беше прочел поне една

    5 0 Отговор

    До коментар #43 от "Антирашист 2840":

    книга в живота си, щеше да поставяш запетайки пред буквата а.

    Коментиран от #55

    13:17 16.08.2026

  • 45 4567

    1 4 Отговор

    До коментар #38 от "Феникс":

    Тогава, ако въобще Русия спечели от войната, победители ще са корейците.

    13:17 16.08.2026

  • 46 Антирашист 2841

    0 5 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    Славейки просия славиш хитлер на сегашното времи !

    13:18 16.08.2026

  • 47 Антирашист2843

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА":

    За нацизма какво да правим като е в просия ?

    13:20 16.08.2026

  • 48 Кая

    2 6 Отговор

    До коментар #28 от "Историк":

    Нашите свирепи русофили предпочитат да лаят от Брюксел, заплатите им да са в евро, а вместо в окопите да се крият под полата на Кая.

    Коментиран от #52

    13:22 16.08.2026

  • 49 Лорд Евгени Минчев -светски хроникьор

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Антирашист 2840":

    Лука -Соломон ,лап .пай х ..ища ,без това в затвора си довел правенето на Ф .Лациотто до съвършенство ,навремето и аз така тръгнах и успях .

    13:23 16.08.2026

  • 50 Какво

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Така е":

    Общо има Свети Георги с ген. Власов? Или си толкова глупав, че по названието не можеш да определиш произхода? Или и Свети Георги е нацист според тебе?

    Коментиран от #69

    13:24 16.08.2026

  • 51 Ха ха

    0 4 Отговор

    До коментар #38 от "Феникс":

    Нали руснаците наемат по 40 000 доброволци на месец? 50 000 корейци са материал за месец и една седмица.

    Ким вече откри огромен паметник на падналите в Курск и на него са оставили празно място да няпишат имената още на 100 000 ако трябва.

    13:26 16.08.2026

  • 52 Абе, дърт алцхаймер

    5 0 Отговор

    До коментар #48 от "Кая":

    Кога точно Русия е призовавала за доброволци от чужди държави?
    Въпреки, че пишеш тези простотии срещу заплащане, ще ти информирам кухия мозък, че даже има забрана за приемане на чуждестранни доброволци в руската армия, които идват от държави, членуващи в НАТО.

    Коментиран от #58, #61

    13:26 16.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ти си залепи на твоето чело

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ивайло Мирчев":

    Офф, то па нема место за 5 евро банкнота.

    13:27 16.08.2026

  • 55 Антирашист 2840

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ти ако беше прочел поне една":

    Радвам се. ,че приемаш садържанието,а за грешката се извинявам !

    Коментиран от #57

    13:28 16.08.2026

  • 56 Търновец

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Аз не съм с Британците а тях не са ги питали за помощ за Украйна, а едно от последствията за Русия са високите лихвени проценти които карат Руски фирми да мигрират в Китай или да наемат мигранти от Китай и Северна Корея които се радват на заплата от 350 долара и вече в Източен Сибир над 20 милиона мигранти а преди години Китайски радио пожела цял Сибир до Урал

    Коментиран от #59

    13:28 16.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Ха ха

    0 5 Отговор

    До коментар #52 от "Абе, дърт алцхаймер":

    Къде си я виждал тая забрана? Това оправдание да не ходите доброволци в руската армия ли е?

    Напратив Путин ви покани официално.

    Коментиран от #60, #68, #75, #76

    13:30 16.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Зоро

    1 3 Отговор

    До коментар #52 от "Абе, дърт алцхаймер":

    Абе пудел с бяло, но не мляко, около устата, наскоро украинците изкараха един момък българин от Варна, пленен, доброволец в руската армия, при това бивш женен за канадка - по-натовски жител от това здраве му кажи!

    Истината е, че сте смучеще пудели, лаете, но от страх, да ви пръдне човек се омазвате от страх... Бегай Натю да не те хване да те прати на фронта в Русия. Там циганите ги бият.

    Коментиран от #66, #67, #72, #73

    13:37 16.08.2026

  • 62 бъдещето?

    0 2 Отговор
    Тези глупости които се правят,ни връщат 90г назад.Вчера отстъпихме днес завзехме ,бая убихме,толкова е хубаво,утре ще убием повече....

    13:38 16.08.2026

  • 63 Проше пане

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Антирашист 2840":

    Питай поляците коя държава отговаря на определението,,нацизъм".Ще останеш изненадан.

    13:39 16.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Знаещ":

    Глупав си.Не ме занимавай с простотиите си.А сега,рррррррр, достатъчно време ти отделих.

    13:46 16.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Бабангида

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Какво":

    Да, Свети Георги лично е раздавал лентички на Власовци...)... Свастиката е един от най-древните и положителни символи в света (от санскрит svastika — „благополучие“, „късмет“). Среща се хилядолетия наред в индуизма, будизма, джайнизма, както и при древните гърци, келти и славяни...
    Нацистите обаче я засукват под ъгъл 45 градуса, обръщат я надясно и я превръщат от знак за живот и слънце в универсален символ на тоталитаризъм, война и Холокост...

    13:58 16.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 абе

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Зоро":

    освести се, че си останал единствения дето вярва на украинските постановки.

    Самите украинците отдавна не вярват на клоуна, западняците го презират, ама го търпят докато изпълнява ролята, за която му плащат. Или си заслепен, или си функционално неграмотен, та да се връзваш на евтиния скеч

    Коментиран от #74

    14:04 16.08.2026

  • 73 Защо не триеш този олигофрен

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Зоро":

    ма кифло?
    Защо поощряваш примитивните обиди, клевети за употреба на наркотици и подобни тролски похвати?

    14:05 16.08.2026

  • 74 Той не вярва нищо

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "абе":

    Плащат му да пише тези простотии.

    14:06 16.08.2026

  • 75 Къде точно Путин кани

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Ха ха":

    български граждани в руската армия? Дай линк!
    Вие лъжата за нищо я нямате.
    Вие сте най-деградиралите клеветници в България.

    14:11 16.08.2026

  • 76 Чети, бе oлигoфpен

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Ха ха":

    Ето ти долу 1:1 написано, че български граждани нямат право да служат в руската армия като добороволци


    Правни основания в българското право
    Наемничество (чл. 108а от НК или общите му международни измерения): Участието във въоръжени конфликти с цел лична облага или материално възнаграждение, което надвишава стандартното за съответната редовна армия, може да се разглежда като престъпление срещу мира и човечеството.

    Служене в чужда войска:
    Съгласно българския правоприложим ред, българските граждани нямат право да се вливат доброволно в чуждестранни армии извън официалните межgународни договори и съюзи (като тези на НАТО и ЕС), в които членува Република България.

    14:14 16.08.2026

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