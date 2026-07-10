Масирана нощна атака с дронове срещу Русия: Москва и Ленинградска област под тревога, има жертва в Донбас

В ранните часове на 10 юли 2026 г. Украйна предприе поредната си широкомащабна операция с безпилотни летателни апарати срещу обекти на територията на Руската федерация и окупираните региони. Основните направления на атаката, регистрирани между полунощ и 6:00 часа българско време, бяха насочени към столицата Москва и стратегическата Ленинградска област, разположена в Северозападна Русия.

ПВО над Москва в действие и блокирани летища

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Според официално изявление на кмета на Москва Сергей Собянин, силите на противовъздушната отбрана са прихванали и унищожили общо 10 дрона, летели към руската столица. Около 2:30 часа местно (и българско) време са били свалени първите шест апарата, а час по-късно противовъздушната защита е ликвидирала още четири.

Поради реалната заплаха от въздушни удари, международното летище „Домодедово“ в Москва въведе извънредни временни ограничения. След 2:00 часа през нощта излитащите и кацащите самолети се координираха ръчно с военните органи, което доведе до закъснения в трафика. На местата, където са паднали обломките от свалените машини, работят аварийни екипи, като градските власти твърдят, че няма сериозни разрушения по гражданската инфраструктура.

14 дрона над Ленинградска област

Паралелно с атаката срещу столицата, засилена активност бе отчетена и далеч на север. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко потвърди в своя профил в платформата МАКС, че противовъздушната отбрана е неутрализирала общо 14 украински безпилотни апарата. Местните медии съобщават за продължаваща бойна работа на противовъздушните разчети в региона през цялата нощ.

Цивилна жертва и ранени в Донецка област

Най-тежките последствия от нощните удари са регистрирани в частите на Донецка област, контролирани от руските сили. Ръководителят на т.нар. ДНР Денис Пушилин съобщи, че в резултат на украинските обстрели и атаки с дронове е загинал един цивилен гражданин, а други четирима мирни жители са пострадали. Инцидентите са регистрирани в няколко населени места, сред които Новоазовск и Волноваха, където има нанесени щети по жилищна инфраструктура.

Украинските удари с дронове в дълбокия тил на Русия се засилиха през последните дни, като по думите на президента Володимир Зеленски те представляват „далекобойни санкции“ в отговор на продължаващите руски бомбардировки над градовете в Украйна.