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Масирана нощна атака с дронове срещу Русия: Москва и Ленинградска област под тревога, има жертва в Донбас
  Тема: Украйна

Масирана нощна атака с дронове срещу Русия: Москва и Ленинградска област под тревога, има жертва в Донбас

10 Юли, 2026 06:09, обновена 10 Юли, 2026 06:13 1 312 10

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Киев изпрати десетки безпилотни апарати дълбоко в тила на врага; летище „Домодедово“ временно спря полетите

Масирана нощна атака с дронове срещу Русия: Москва и Ленинградска област под тревога, има жертва в Донбас - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на 10 юли 2026 г. Украйна предприе поредната си широкомащабна операция с безпилотни летателни апарати срещу обекти на територията на Руската федерация и окупираните региони. Основните направления на атаката, регистрирани между полунощ и 6:00 часа българско време, бяха насочени към столицата Москва и стратегическата Ленинградска област, разположена в Северозападна Русия.

ПВО над Москва в действие и блокирани летища

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Според официално изявление на кмета на Москва Сергей Собянин, силите на противовъздушната отбрана са прихванали и унищожили общо 10 дрона, летели към руската столица. Около 2:30 часа местно (и българско) време са били свалени първите шест апарата, а час по-късно противовъздушната защита е ликвидирала още четири.

Поради реалната заплаха от въздушни удари, международното летище „Домодедово“ в Москва въведе извънредни временни ограничения. След 2:00 часа през нощта излитащите и кацащите самолети се координираха ръчно с военните органи, което доведе до закъснения в трафика. На местата, където са паднали обломките от свалените машини, работят аварийни екипи, като градските власти твърдят, че няма сериозни разрушения по гражданската инфраструктура.

14 дрона над Ленинградска област

Паралелно с атаката срещу столицата, засилена активност бе отчетена и далеч на север. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко потвърди в своя профил в платформата МАКС, че противовъздушната отбрана е неутрализирала общо 14 украински безпилотни апарата. Местните медии съобщават за продължаваща бойна работа на противовъздушните разчети в региона през цялата нощ.

Цивилна жертва и ранени в Донецка област

Най-тежките последствия от нощните удари са регистрирани в частите на Донецка област, контролирани от руските сили. Ръководителят на т.нар. ДНР Денис Пушилин съобщи, че в резултат на украинските обстрели и атаки с дронове е загинал един цивилен гражданин, а други четирима мирни жители са пострадали. Инцидентите са регистрирани в няколко населени места, сред които Новоазовск и Волноваха, където има нанесени щети по жилищна инфраструктура.

Украинските удари с дронове в дълбокия тил на Русия се засилиха през последните дни, като по думите на президента Володимир Зеленски те представляват „далекобойни санкции“ в отговор на продължаващите руски бомбардировки над градовете в Украйна.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    7 12 Отговор
    20 дрона към Москва и 14 към Санкт Петербург. И това е масирано? Заглавие за събиране на кликове. А когато руснаците използват 500 дрона за удари е Украйна, какво е?

    Коментиран от #2

    06:18 10.07.2026

  • 2 Повече са

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Както и щетите
    Тази информация е от Русия, виж какво пише с края на статията

    06:25 10.07.2026

  • 3 Ей тия украинци,

    12 1 Отговор
    какво толкова им направиха руснаците - една малка СВО за три дня.

    06:32 10.07.2026

  • 4 ВВП

    10 1 Отговор
    Все по плану

    06:34 10.07.2026

  • 5 Ей зату казват, че сме братя с руснацит

    4 2 Отговор
    Снощи слушах руския военкор Калашников.Донбас и Луганс се вдигали за връщане обратно в Украйна.
    Релси, жици на тролеи били масово демонтирани от мутрите.
    Ззаводите построени от Украйна, нарязани за метал, въобще мила родна картинка в 90-те в Б-я.

    06:45 10.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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