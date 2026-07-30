УЕФА заплашва с бойкот на Световното първенство заради плановете на ФИФА

В последните дни европейският футбол се оказа във вихъра на невиждан досега конфликт, който може да преобърне из основи световната футболна сцена. Всички 55 национални федерации, членуващи в УЕФА, единодушно се обявиха срещу плановете на ФИФА да отвори вратите на най-престижните си турнири за частни инвеститори. Ако идеята бъде реализирана, Европа е готова да бойкотира Световните първенства – ход, който би имал катастрофални последици за глобалния футбол.

Извънредна среща на европейските футболни лидери бе свикана след като ФИФА разкри намеренията си да създаде ново търговско дружество – FIFA Forward Enterprise (FFE). Чрез тази структура световната централа планира да предостави миноритарни дялове на външни инвеститори в организацията и комерсиалните права на ключови състезания като Световното първенство за мъже и жени, както и Световното клубно първенство.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино не остана безучастен – той изпрати писмо до всички 211 национални федерации, в което обещава щедро финансиране: по 40 милиона долара за всяка федерация, подкрепила проекта. За най-бързите – тези, които се съгласят до 19 септември – е предвидено авансово плащане от 20 милиона долара. Въпреки това, предложението все още чака одобрение чрез официално гласуване на членовете на ФИФА. Ако бъде прието, американската инвестиционна компания Thrive Eternal ще оглави групата от инвеститори във FFE.

УЕФА не закъсня с реакцията си. Европейската футболна централа определи действията на ФИФА като „безотговорни и неоправдани“, подчертавайки, че подобни решения са взети зад кулисите, без прозрачност и без консултации с ключовите футболни организации. От УЕФА алармираха, че федерациите са изправени пред ултиматум – или приемат „необратимото овладяване на най-големите футболни турнири“, или понасят последствията.

В официалната си позиция УЕФА обвини ФИФА в „управление чрез натиск“ и поведение, което не отговаря на ролята ѝ на пазител на световния футбол. Европейските лидери настояват, че подобни промени трябва да се обсъждат открито и демократично, а не да се налагат едностранно.

Първият голям сблъсък между двете организации може да се случи още през октомври, когато са насрочени плейофите за Световното първенство по футбол за жени. Ако разривът се задълбочи, светът може да стане свидетел на исторически бойкот, който ще разтърси устоите на най-обичаната игра.