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УЕФА заплашва с бойкот на Световното първенство заради плановете на ФИФА

УЕФА заплашва с бойкот на Световното първенство заради плановете на ФИФА

30 Юли, 2026 19:16 719 5

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Напрежението между двете водещи футболни организации ескалира след предложението за частни инвестиции в най-големите турнири

УЕФА заплашва с бойкот на Световното първенство заради плановете на ФИФА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В последните дни европейският футбол се оказа във вихъра на невиждан досега конфликт, който може да преобърне из основи световната футболна сцена. Всички 55 национални федерации, членуващи в УЕФА, единодушно се обявиха срещу плановете на ФИФА да отвори вратите на най-престижните си турнири за частни инвеститори. Ако идеята бъде реализирана, Европа е готова да бойкотира Световните първенства – ход, който би имал катастрофални последици за глобалния футбол.

Извънредна среща на европейските футболни лидери бе свикана след като ФИФА разкри намеренията си да създаде ново търговско дружество – FIFA Forward Enterprise (FFE). Чрез тази структура световната централа планира да предостави миноритарни дялове на външни инвеститори в организацията и комерсиалните права на ключови състезания като Световното първенство за мъже и жени, както и Световното клубно първенство.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино не остана безучастен – той изпрати писмо до всички 211 национални федерации, в което обещава щедро финансиране: по 40 милиона долара за всяка федерация, подкрепила проекта. За най-бързите – тези, които се съгласят до 19 септември – е предвидено авансово плащане от 20 милиона долара. Въпреки това, предложението все още чака одобрение чрез официално гласуване на членовете на ФИФА. Ако бъде прието, американската инвестиционна компания Thrive Eternal ще оглави групата от инвеститори във FFE.

УЕФА не закъсня с реакцията си. Европейската футболна централа определи действията на ФИФА като „безотговорни и неоправдани“, подчертавайки, че подобни решения са взети зад кулисите, без прозрачност и без консултации с ключовите футболни организации. От УЕФА алармираха, че федерациите са изправени пред ултиматум – или приемат „необратимото овладяване на най-големите футболни турнири“, или понасят последствията.

В официалната си позиция УЕФА обвини ФИФА в „управление чрез натиск“ и поведение, което не отговаря на ролята ѝ на пазител на световния футбол. Европейските лидери настояват, че подобни промени трябва да се обсъждат открито и демократично, а не да се налагат едностранно.

Първият голям сблъсък между двете организации може да се случи още през октомври, когато са насрочени плейофите за Световното първенство по футбол за жени. Ако разривът се задълбочи, светът може да стане свидетел на исторически бойкот, който ще разтърси устоите на най-обичаната игра.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оффф

    4 0 Отговор
    Аре,нема да гледаме вече

    19:23 30.07.2026

  • 2 Зеления

    6 0 Отговор
    Решението е много просто:
    Уефа има бюджет от 5 млрд евро
    Заделя 1 млрд и подкупва 50 федерации извън Европа
    50 федерации плюс 55 федерации от Европа са достатъчни да предизвикат нов конгрес на ФИФА и да изхвърлят Инфантино на бунището

    19:29 30.07.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Ми екстра, единствените африканци на световното ще са от Африка!
    Цевтните европейци ще гледат, какво по-добро!

    Коментиран от #4

    19:29 30.07.2026

  • 4 Зеления

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Хипотезата ти е интересна и би могла да се доразвие в още по екстравагантна степен - африканските футболисти от Европа, след като Европа няма да участва на световно да се откажат от европейското си гражданство и да почнат да играят в националните отбори на коренните си държави и да не остане нито един от тях в Европа.
    При това положение ако се замислиш на следващото европейско България може да вземе сребърен медал, само Испания би я препънала за първото място, това Англия, Франция, Германия ще ги бием като маче у дирек

    19:41 30.07.2026

  • 5 Родина

    1 0 Отговор
    Закривай или се реформира те . 10 хирурзи
    които спасяват животи не могат да вземат
    и една част от парите на един футболист .
    Трябва да има някакъв таван .

    19:50 30.07.2026

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