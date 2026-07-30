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Нова гореща вълна връхлита Европа: очаква се температурите в Испания да достигнат 38 градуса

Нова гореща вълна връхлита Европа: очаква се температурите в Испания да достигнат 38 градуса

30 Юли, 2026 16:30 799 11

  • горещини-
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  • мадрид

Пожарът, който дни наред бушуваше западно от испанската столица Мадрид, вече е овладян, съобщиха местните власти

Нова гореща вълна връхлита Европа: очаква се температурите в Испания да достигнат 38 градуса - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нова гореща вълна връхлита Европа, като температурите в Испания се очаква да достигнат до 38 градуса по Целзий през уикенда. Метеорологичната служба на страната прогнозира много висок от пожари поне до неделя, като изгледи за валежи няма. Повече по темата разказва Пау Москера от CNN, предаде NOVA.

Пожарът, който дни наред бушуваше западно от испанската столица Мадрид, вече е овладян, съобщиха местните власти. След себе си обаче огнената стихия остави сериозни разрушения - изпепелени каравани, унищожени лодки и каяци, както и десетки засегнати семейни бизнеси.

По време на борбата с пламъците пожарникарите използваха вода от язовир „Сан Хуан“, разположен на около 60 километра западно от Мадрид. Именно оттам хеликоптерите зареждаха резервоарите си, за да гасят активните огнища. „Пожарът се разпространяваше с такава сила, че достигна до язовир „Сан Хуан“. Пожарникарите използваха водата от него, за да гасят пламъците. Но, както се вижда, част от каяците и лодките на кея са напълно унищожени, а във въздуха все още се носи силна миризма на изгоряла пластмаса“, разказа кореспондентът на CNN Пау Москера.

Огънят е засегнал и къмпинг, разположен само на няколко метра от язовира. Сред най-потърпевшите е Сусана Кастильо, която губи караваната си, купена само преди две години.

„Купих тази каравана чисто нова преди две години, защото много обичаме това място. Веднага щом се освободи място в къмпинга, я преместихме тук, за да остане постоянно. За по-малко от месец тя изгоря. Каравана за 30 000 евро. Просто не мога да повярвам. Загубих дома си, защото планирах да се преместя да живея тук. Сега не ми е останало нищо“, разказва тя.

Сериозни щети са нанесени и на местния бизнес. Един от ресторантите в района е напълно унищожен от огъня, а собственикът му определя емоционалната загуба като по-тежка от финансовата.

„Едно от заведенията ми изгоря напълно. С другото имах голям късмет - то понесе само леки щети. За мен обаче емоционалната загуба е по-голяма от финансовата, защото това място се предава в семейството ми вече три поколения. Имаме толкова много спомени с нашите близки и клиенти. Тези моменти никога няма да се върнат“, споделя Хосе Карлос Браво.

Въпреки че пожарът вече е овладян, опасността не е отминала. Испанските власти предупреждават, че горещото и сухо време ще се задържи още седмици и призовават гражданите да бъдат изключително внимателни, за да не допуснат възникването на нови горски пожари.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Погледнах няколко сайта

    10 2 Отговор
    Температурата в София е 30-32 градуса
    Пловдив 32-33
    В края на юли??????
    Жетва е! Хората са на полето

    16:32 30.07.2026

  • 2 ко?

    12 1 Отговор
    38 градуса не е горещо за Испания.

    Коментиран от #9

    16:33 30.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    11 3 Отговор
    Благодарете на Урсула с нейните зелени политики.

    16:39 30.07.2026

  • 5 В Испание

    7 1 Отговор
    още през Май е 38С със изгрева на слънцето, та не виждам с какво в момента тези 38 ще ги уплашат. По-страшното е опасността от пожари, и както всичко е исзъхнало от месеци

    16:41 30.07.2026

  • 6 Не помня такова прохладно лято

    12 2 Отговор
    от поне 20 години, че и доста дъждове поваляха.

    16:43 30.07.2026

  • 7 Алекс

    7 1 Отговор
    Дори температури от порядъка на 50-60 градуса няма да ми пречат да си пия ракийката със салатата на климатика в къщи.

    16:48 30.07.2026

  • 8 ОМорес

    3 4 Отговор
    Който е бил като дете през лятото на село,при баба и дядо,или поне е чел,знае,че тъпите петли нощем кукуригат три пъти- около полунощ,към три часа и преди изгрев.И имат нахалството все на Изток да гледат! Крайно време е,поне тук в България,да научим тези нахалници да гледат твърдо и единствено на Запад ! Белким на французите и испанците им стане по-хладно.

    Коментиран от #11

    16:53 30.07.2026

  • 9 Атина Паднала

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "ко?":

    В Еспаня са свикнали на африкански климат.

    17:41 30.07.2026

  • 10 Хаха

    2 0 Отговор
    Така е,през лятото е топло.Изненада ще е,ако завали сняг.

    17:42 30.07.2026

  • 11 тракиец

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "ОМорес":

    За да им стане по хладнотрябва да им пратим климатици,може и втора употреба.Както помагахме на окраинци с оръжие да помогнем сега на франсетата и испанците.

    17:44 30.07.2026

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