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България участва в колективните действия на ЕС за борба с горските пожари

България участва в колективните действия на ЕС за борба с горските пожари

30 Юли, 2026 19:17 580 10

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  • огнено бедствие

Същевременно Европейската спътникова система „Коперник“ предоставя детайлно картографиране в подкрепа на действията на терен

България участва в колективните действия на ЕС за борба с горските пожари - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След като Франция и Испания задействаха Механизма на ЕС за гражданска защита, Европейският съюз активно предоставя помощ за борба с продължаващите горски пожари.

ЕС координира разполагането във Франция на осем противопожарни самолета от Хърватия, Португалия, Швеция, Турция и Люксембург и четири хеликоптера от Чехия, Германия и Словакия. Повечето машини са от общия въздушен флот на ЕС за борба с природни бедствия и стратегическия резерв rescEU.

В Испания са изпратени шест самолета от Гърция, Италия и Турция, един хеликоптер от Сърбия и 174 служители и 60 специализирани автомобили от Португалия и Сърбия.

ЕС също така осъществи предварителна подготовка преди сезона на горските пожари, като разположи 331 пожарникари от Румъния, Словакия, Гърция, Италия, Нидерландия, България и Полша във високорискови райони на Франция и Испания. Това позволи огнеборците незабавно да се включат в подкрепа на националните служби за реагиране. Българският екип от 40 пожарникари е дислоциран в район Галисия в северозападна Испания и участва през целия месец в гасенето на пожарите.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: „Когато Европа е изправена пред бедствие, европейците действат заедно. Бих искала да благодаря на всеки един български пожарникар, който защитава човешки животи и общности в целия Европейски съюз. Вашата смелост и всеотдайност са най-яркият израз на европейската солидарност.“

Същевременно Европейската спътникова система „Коперник“ предоставя детайлно картографиране в подкрепа на действията на терен. Координационния център на ЕС за реагиране при извънредни ситуации поддържа тесен контакт с френските и испанските власти, за да оцени каква допълнителна помощ да бъде мобилизирана. Представител на Европейската комисия подпомага в Бордо френските власти при координацията на европейската помощ.

Днес комисарят по въпросите на готовността, управлението на кризи и равенството Хаджа Лабиб ще посети Жиронд, един от най-засегнатите райони във Франция, за да изрази солидарността на Европейския съюз.

Когато дадена държава потърси помощ чрез европейския механизъм за гражданска защита, искането се споделя с всичките 37 държави, участващи в него. Всяка държава може да предложи самолети, хеликоптери, противопожарни екипи, оборудване или експерти, а Комисията координира и съфинансира тяхното разполагане.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пари и техника йок

    3 0 Отговор
    А ние може да пратим на пожарникарите един тир с бира Загорка . !!

    Коментиран от #5

    19:20 30.07.2026

  • 2 Тцтцтц

    1 1 Отговор
    Аууу, на теритиландиябкой помогна миналата година,никой😂

    19:22 30.07.2026

  • 3 .....

    2 0 Отговор
    Е па да ходи пожарникаря,да свърши нещо полезно поне

    19:23 30.07.2026

  • 4 Бай Х@ймане ,

    1 0 Отговор
    Смени ли кремльовският ник ? 😁

    19:26 30.07.2026

  • 5 Таваришч

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "пари и техника йок":

    За теб само рубли , много ... около 6 000

    Коментиран от #6

    19:29 30.07.2026

  • 6 Ахаа

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Таваришч":

    Много са му .

    19:30 30.07.2026

  • 7 Надувки

    0 0 Отговор
    Толкова координирано, че Франция и Испания горят дни на ред.

    19:33 30.07.2026

  • 8 Краварска медия

    1 1 Отговор
    Как? С още пожари??

    19:47 30.07.2026

  • 9 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ТОВА ЛЯТО В БЪЛГАРИЯ ВЪПРЕКИ .................... ВИСОКИТЕ ТЕМПРАТУРИ НЯМА ПОЖАРИ, А ........................ МИНАЛАТА ГОДИНА ПРИ СЪЩИТЕ ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ ИМАШЕ .................... СЪМНЯВАМ СЕ В ЕДИН ПРОВОКАТОР и ПРИЯТЕЛ НА ЧОРАПА ................. (КЪДЕТО СПРЕ МЕТРОТО В СОФИЯ, БАЙ ЕЛЕНКО) ................... ДА ПОДПАЛИ БЪ

    20:06 30.07.2026

  • 10 Сандо

    0 0 Отговор
    А ес-то участва ли в гасенето на пожарите в България?Не,макар че имаше там едни които искаха луди пари за "помощта".Е,те са демократи и цивилизатори,не са като руснаците дето ни изгасиха пожарите безплатно.

    20:12 30.07.2026

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