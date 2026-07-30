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Гонсало Гарсия напуска Реал Мадрид в посока Висшата лига

Гонсало Гарсия напуска Реал Мадрид в посока Висшата лига

30 Юли, 2026 19:06 600 0

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Младият нападател поема към Фулъм срещу 40 милиона евро

Гонсало Гарсия напуска Реал Мадрид в посока Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Гонсало Гарсия, считан за едно от най-ярките млади имена в испанския футбол, напуска Реал Мадрид и се отправя към английския Фулъм. Сделката, оценена на 40 милиона евро плюс допълнителни 2 милиона под формата на бонуси, бележи нова страница в кариерата на 21-годишния нападател. „Белите“ си осигуряват и 30% от бъдещ трансфер на Гарсия – ход, който показва вярата им в неговия потенциал.

Роден през 2004 година, Гонсало Гарсия преминава през школите на няколко испански клуба, преди да се присъедини към прочутата академия на Реал Мадрид – „Ла Фабрика“ – през 2014 г. След кратък престой в Майорка през сезон 2018/19, той се завръща в Мадрид, където бързо се превръща в ключова фигура за юношеските формации. С отбора до 19 години печели требъл и става голмайстор на дивизията – постижение, което му отваря вратите към професионалния футбол.

През януари 2022 г. Гарсия е повикан във втория отбор на Реал – Кастия, където се утвърждава като основен реализатор. Сезон 2024/25 се оказва златен за младока – той оглавява класацията за голмайстори в Primera Federación и привлича вниманието на треньорския щаб на първия отбор. През лятото на 2025 г. подписва дългосрочен договор до 2030 г. и официално става част от „белия балет“.

Гарсия се възползва от отсъствието на контузения Килиан Мбапе и блести на Световното клубно първенство, печелейки сърцето на тогавашния наставник Шаби Алонсо. През януари 2026 г. записва първия си хеттрик в Ла Лига при убедителната победа с 5:1 над Реал Бетис. Изявите му не остават незабелязани и той получава повиквателна за националния отбор на Испания, дебютирайки в приятелски мач срещу Ирак през юни 2026 г.

След като не попада в състава на Испания за Мондиал 2026, Гарсия избира да потърси нови хоризонти. Фулъм се възползва от ситуацията и привлича универсалния нападател, способен да играе както на върха на атаката, така и по крилата. Сравняван често с легендарния Раул Гонсалес заради своя стил и израстване в Реал, Гарсия вече има в колекцията си трофеи от Ла Лига, Шампионската лига и Суперкупата на Европа, както и индивидуални отличия.


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