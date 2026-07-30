Украйна купува 16 изтребителя Gripen E от Швеция с европейско финансиране

Украйна ще закупи 16 шведски изтребителя Gripen E на стойност около 2,5 млрд. евро. Сделката ще бъде финансирана със средства от европейската програма за заеми в размер на 90 млрд. евро, а първите самолети се очаква да бъдат доставени през 2027 г., предава Фокус.

Сделката ще бъде финансирана с европейски заем

По информация на „Европейска правда“, покупката ще бъде покрита със средства от европейската програма за подкрепа на Украйна чрез заеми на обща стойност 90 млрд. евро.

По-рано днес Европейската комисия преведе 3,47 млрд. евро на Киев по отбранителната част на програмата.

ЕК потвърди информацията

Говорителят на Европейската комисия Балаж Уйвари потвърди, че се подготвя покупка на изтребители Gripen, но не коментира официално броя на самолетите и стойността на сделката.

Първите самолети се очакват през 2027 година

Според информацията Украйна планира да получи първия от новите Gripen E през 2027 г., като самолетите ще бъдат използвани за укрепване на противовъздушната отбрана.

Швеция и Великобритания вече обявиха подкрепа

През май 2026 г. шведският премиер Улф Кристерсон съобщи, че Стокхолм подготвя предоставянето на използвани изтребители Gripen на Украйна и планира продажбата на 20 нови самолета.

На 16 юли тогавашният британски премиер Кийр Стармър обяви отпускането на 300 млн. евро в подкрепа на доставката на 16 изтребителя, предназначени да подсилят защитата на украинското въздушно пространство.