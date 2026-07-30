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Украйна купува 16 изтребителя Gripen E от Швеция с европейско финансиране
  Тема: Украйна

Украйна купува 16 изтребителя Gripen E от Швеция с европейско финансиране

30 Юли, 2026 16:55 815 37

  • украйна-
  • изтребители-
  • gripen e-
  • швеция-
  • европейско финансиране

Сделката ще бъде финансирана с европейски заем

Украйна купува 16 изтребителя Gripen E от Швеция с европейско финансиране - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна ще закупи 16 шведски изтребителя Gripen E на стойност около 2,5 млрд. евро. Сделката ще бъде финансирана със средства от европейската програма за заеми в размер на 90 млрд. евро, а първите самолети се очаква да бъдат доставени през 2027 г., предава Фокус.

Сделката ще бъде финансирана с европейски заем

По информация на „Европейска правда“, покупката ще бъде покрита със средства от европейската програма за подкрепа на Украйна чрез заеми на обща стойност 90 млрд. евро.

По-рано днес Европейската комисия преведе 3,47 млрд. евро на Киев по отбранителната част на програмата.

ЕК потвърди информацията

Говорителят на Европейската комисия Балаж Уйвари потвърди, че се подготвя покупка на изтребители Gripen, но не коментира официално броя на самолетите и стойността на сделката.

Първите самолети се очакват през 2027 година

Според информацията Украйна планира да получи първия от новите Gripen E през 2027 г., като самолетите ще бъдат използвани за укрепване на противовъздушната отбрана.

Швеция и Великобритания вече обявиха подкрепа

През май 2026 г. шведският премиер Улф Кристерсон съобщи, че Стокхолм подготвя предоставянето на използвани изтребители Gripen на Украйна и планира продажбата на 20 нови самолета.

На 16 юли тогавашният британски премиер Кийр Стармър обяви отпускането на 300 млн. евро в подкрепа на доставката на 16 изтребителя, предназначени да подсилят защитата на украинското въздушно пространство.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    13 1 Отговор
    "Полският министър-председател Доналд Туск заяви, че властите нямат основания да смятат, че руската ракета, паднала в района, е била насочена към полска територия. Това съобщава „Гардиън“.
    ▪️Според Туск наличните данни не показват, че Полша е била цел на удара.
    ▪️Премиерът отбеляза, че полските военновъздушни сили са били готови да прехванат ракетата, ако беше възникнала заплаха за населени места." Като видят дебелия, стават много миролюбиви и мъдри. 😁😁😁

    16:56 30.07.2026

  • 2 Пич

    14 2 Отговор
    Ако иска и ГРИП да купи, докато не обесят украинците Зеления Грип, няма да получат шанс за оцеляване!!!

    Коментиран от #7

    16:57 30.07.2026

  • 3 Дааааа

    17 3 Отговор
    Значи Украйна купува с наши ЕС пари а платените наши ЕФки ги няма

    Коментиран от #21, #29

    16:58 30.07.2026

  • 4 Сатана Z

    13 5 Отговор
    А Европейският Райх с какво ще воюва с Русия ? Със санкции или с голо дупе?

    Коментиран от #9

    16:58 30.07.2026

  • 5 Опа

    7 8 Отговор
    Румбата да купи на България стари МИГ-ове с още заеми, които нашите деца ще плащат.

    Коментиран от #10

    16:58 30.07.2026

  • 6 ДО ВТОРИЯ ПАЛЬОТ

    7 1 Отговор
    И КАТО ГО "ПРИЗЕМЯТ" РУСНАЦИТЕ , КОЙ ГУБИ .............😆?

    17:00 30.07.2026

  • 7 Без име

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Медведев каза, че зеленото животно ще живее дотогава, докато разпада теритотия 404.

    Коментиран от #13

    17:01 30.07.2026

  • 8 Град Козлодуй

    11 4 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #18

    17:01 30.07.2026

  • 9 ИЗИ, ИЗИ

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    НАЙ ВЕРОЯТНО С ВТОРОТО , АМА ОЦАПАНО

    17:02 30.07.2026

  • 10 Лелкинко

    13 3 Отговор

    До коментар #5 от "Опа":

    Кретенско изказване! Ако Румбата купи говедарски изтребители, стократно по скъпи, няма ли децата ти да ги изплащат?!

    17:02 30.07.2026

  • 11 Тити

    4 4 Отговор
    Украйна купува Иво са отлети а ние мигове на 30 години.

    17:02 30.07.2026

  • 12 Още новини от Украйна

    9 2 Отговор
    🎯 Руското министерство на отбраната съобщи за серия от удари по украински отбранителни предприятия.

    Западени са фабрики в Лвов, Киев, Ивано-Франковска, Днепропетровска и Ровенска области.

    🔴 Самолетен завод в Лвов, който произвежда и ремонтира двигатели за ракети FP-5 Flamingo.
    🔴 Заводът LORTA, базиран в Лвов, произвежда бордова електроника за ракети и системи Neptune-MD.
    🔴 Компания в Ивано-Франковска област, занимаваща се с производството на крилати ракети Flamingo.
    🔴 Фабрика в Киев, която е произвеждала ускорители

    17:03 30.07.2026

  • 13 Пич

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Без име":

    Как да ти кажа, за да разбереш напълно как стоят нещата при война..?!
    Например, ако допуснем че една омъжена жена се готви да кръшне на мъжа си, ще говори едни неща, а ще прави други! Това е най близкото до действия във война!

    Коментиран от #16

    17:06 30.07.2026

  • 14 Голия

    7 4 Отговор
    Зеленски по добър пилот от радев който иска полските боклуци

    17:06 30.07.2026

  • 15 Много е трудно да се каже директно

    7 0 Отговор
    шараните от Е€ купуваме на 404 шведски изтребители.

    17:09 30.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Герак Митко

    7 0 Отговор
    А България плаща изтребители, без да ги получава.

    17:18 30.07.2026

  • 18 Соломон

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "Град Козлодуй":

    Да прав си.Един ден пак ще убединят.Украйна и каквото е останало от теророрусия.И всичко ще се върне там ор където е започнало

    Коментиран от #37

    17:22 30.07.2026

  • 19 Абсурдистан

    3 0 Отговор
    Язък, мамника изпусна тази сделка.

    17:22 30.07.2026

  • 20 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Без име":

    Хахаха....... стига с тази жена бе!!! Когато я намеря, ще ти кажа дали ще кръшка! Примера който дадох е много подходящ, защото повечето хора са имали такива преживявания, и наистина добре ще разберат как това прилича на военни действия. Няма за цел да прави други вметки или каквито и да е намеци за нещо друго!

    17:23 30.07.2026

  • 21 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "Дааааа":

    На Путин да 240 милиарда €€€
    Що самолети ша купят тях

    Коментиран от #35

    17:25 30.07.2026

  • 22 Гошо

    6 0 Отговор
    Буквално: пари на вятъра.

    17:26 30.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тарас Вулва

    4 0 Отговор
    Х-35 направиха пристанището на Одеса дармадан. Но ние Грипен ще купуваме, все едно няма и те да падат като КенЕф-16. То бива да сме глупъй, но нашето е извън норми.

    17:31 30.07.2026

  • 25 Баба Яга

    4 2 Отговор
    Фашисткият режим в киев получава подарък от еврокеркинезите. Това не е покупка и заем.

    17:33 30.07.2026

  • 26 Грипен е като

    3 1 Отговор
    КенЕф-16 , само че шфедски.

    17:33 30.07.2026

  • 27 Горски

    3 1 Отговор
    имаше един репортаж на Ей Би Си, където млад репортер пътува с конвой от камиони с оръжие и по пътя няколко от тях просто изчезнаха. Шофьорът му каза, че принципно 30% от оръжието се "изпарявало" някъде по пътя. След съответната намеса естествено, репортажът беше свален от сайта на канала и даже май се извиняваха на Украйна. Появяваха се също скриншотове от обяви в "тъмната мрежа" за Стингъри и друг вид ръчни гранатомети на около 5 пъти по-ниска цена. Ужасяващото беше, че имаше и подобни обяви за продажба на деца, някои от които на около 2 до 5 години. Имаше единични гласове на Запад, които предричаха сериозен проблем за самата Европа от това безкрайно наливане на пари и оръжие в Украйна, и май ще се окажат пророчески. Каквото сам си причиниш, някой друг едва ли може да го направи.

    Коментиран от #30

    17:35 30.07.2026

  • 28 ха ха хаааа

    1 1 Отговор
    И рузнята полуде ...

    17:38 30.07.2026

  • 29 Как ги няма

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дааааа":

    На летището в Граф Игнатиево са

    17:41 30.07.2026

  • 30 Офчи дирник 😄

    0 3 Отговор

    До коментар #27 от "Горски":

    Верно ли?

    Коментиран от #32, #33

    17:42 30.07.2026

  • 31 Ха така

    0 0 Отговор
    Зеленски прецака Румбата за Грипените

    17:42 30.07.2026

  • 32 Горски

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Офчи дирник 😄":

    Ти от "майтап" не разбираш ли?

    17:43 30.07.2026

  • 33 Вярно, Офчи дирник

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Офчи дирник 😄":

    Вярно, Офчи дирник. Укрите са от една семка с индо-египтяните. Затова и ще станат като тях, племе без държава.

    17:44 30.07.2026

  • 34 Демократъ

    2 0 Отговор
    грипен па на снимката рафал. Англичаните го про бутват тоя бо клук щото имат някакво участие в него.Англичаните никога не са произвели самолет от времето на спитфайър

    17:46 30.07.2026

  • 35 Фон дер мизер

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ":

    После умно красивите еврожензита ще ги плащате.

    17:47 30.07.2026

  • 36 Укроп Укропович

    1 0 Отговор
    Голям ужас в Одеса. Фронта навсякъде се измества все по-навътре, но ние Грипени ще купуваме. Не, че ги плащаме. Плащат ги евроабдалите, но Грипени не ни трябват. Всичко е загубено.

    17:48 30.07.2026

  • 37 Зеления

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Соломон":

    А бе соломончо до кога да те чакам! Не върви премогата без тебе! И да не забравиш да си вземеш бойните жартиери!

    17:48 30.07.2026

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