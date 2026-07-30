Украйна купува 16 изтребителя Gripen E от Швеция с европейско финансиране

Украйна ще закупи 16 шведски изтребителя Gripen E на стойност около 2,5 млрд. евро. Сделката ще бъде финансирана със средства от европейската програма за заеми в размер на 90 млрд. евро, а първите самолети се очаква да бъдат доставени през 2027 г., предава Фокус.
Сделката ще бъде финансирана с европейски заем
По информация на „Европейска правда“, покупката ще бъде покрита със средства от европейската програма за подкрепа на Украйна чрез заеми на обща стойност 90 млрд. евро.
По-рано днес Европейската комисия преведе 3,47 млрд. евро на Киев по отбранителната част на програмата.
ЕК потвърди информацията
Говорителят на Европейската комисия Балаж Уйвари потвърди, че се подготвя покупка на изтребители Gripen, но не коментира официално броя на самолетите и стойността на сделката.
Първите самолети се очакват през 2027 година
Според информацията Украйна планира да получи първия от новите Gripen E през 2027 г., като самолетите ще бъдат използвани за укрепване на противовъздушната отбрана.
Швеция и Великобритания вече обявиха подкрепа
През май 2026 г. шведският премиер Улф Кристерсон съобщи, че Стокхолм подготвя предоставянето на използвани изтребители Gripen на Украйна и планира продажбата на 20 нови самолета.
На 16 юли тогавашният британски премиер Кийр Стармър обяви отпускането на 300 млн. евро в подкрепа на доставката на 16 изтребителя, предназначени да подсилят защитата на украинското въздушно пространство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
▪️Според Туск наличните данни не показват, че Полша е била цел на удара.
▪️Премиерът отбеляза, че полските военновъздушни сили са били готови да прехванат ракетата, ако беше възникнала заплаха за населени места." Като видят дебелия, стават много миролюбиви и мъдри. 😁😁😁
16:56 30.07.2026
2 Пич
Коментиран от #7
16:57 30.07.2026
3 Дааааа
Коментиран от #21, #29
16:58 30.07.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #9
16:58 30.07.2026
5 Опа
Коментиран от #10
16:58 30.07.2026
6 ДО ВТОРИЯ ПАЛЬОТ
17:00 30.07.2026
7 Без име
До коментар #2 от "Пич":Медведев каза, че зеленото животно ще живее дотогава, докато разпада теритотия 404.
Коментиран от #13
17:01 30.07.2026
8 Град Козлодуй
Коментиран от #18
17:01 30.07.2026
9 ИЗИ, ИЗИ
До коментар #4 от "Сатана Z":НАЙ ВЕРОЯТНО С ВТОРОТО , АМА ОЦАПАНО
17:02 30.07.2026
10 Лелкинко
До коментар #5 от "Опа":Кретенско изказване! Ако Румбата купи говедарски изтребители, стократно по скъпи, няма ли децата ти да ги изплащат?!
17:02 30.07.2026
11 Тити
17:02 30.07.2026
12 Още новини от Украйна
Западени са фабрики в Лвов, Киев, Ивано-Франковска, Днепропетровска и Ровенска области.
🔴 Самолетен завод в Лвов, който произвежда и ремонтира двигатели за ракети FP-5 Flamingo.
🔴 Заводът LORTA, базиран в Лвов, произвежда бордова електроника за ракети и системи Neptune-MD.
🔴 Компания в Ивано-Франковска област, занимаваща се с производството на крилати ракети Flamingo.
🔴 Фабрика в Киев, която е произвеждала ускорители
17:03 30.07.2026
13 Пич
До коментар #7 от "Без име":Как да ти кажа, за да разбереш напълно как стоят нещата при война..?!
Например, ако допуснем че една омъжена жена се готви да кръшне на мъжа си, ще говори едни неща, а ще прави други! Това е най близкото до действия във война!
Коментиран от #16
17:06 30.07.2026
14 Голия
17:06 30.07.2026
15 Много е трудно да се каже директно
17:09 30.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Герак Митко
17:18 30.07.2026
18 Соломон
До коментар #8 от "Град Козлодуй":Да прав си.Един ден пак ще убединят.Украйна и каквото е останало от теророрусия.И всичко ще се върне там ор където е започнало
Коментиран от #37
17:22 30.07.2026
19 Абсурдистан
17:22 30.07.2026
20 Пич
До коментар #16 от "Без име":Хахаха....... стига с тази жена бе!!! Когато я намеря, ще ти кажа дали ще кръшка! Примера който дадох е много подходящ, защото повечето хора са имали такива преживявания, и наистина добре ще разберат как това прилича на военни действия. Няма за цел да прави други вметки или каквито и да е намеци за нещо друго!
17:23 30.07.2026
21 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ
До коментар #3 от "Дааааа":На Путин да 240 милиарда €€€
Що самолети ша купят тях
Коментиран от #35
17:25 30.07.2026
22 Гошо
17:26 30.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Тарас Вулва
17:31 30.07.2026
25 Баба Яга
17:33 30.07.2026
26 Грипен е като
17:33 30.07.2026
27 Горски
Коментиран от #30
17:35 30.07.2026
28 ха ха хаааа
17:38 30.07.2026
29 Как ги няма
До коментар #3 от "Дааааа":На летището в Граф Игнатиево са
17:41 30.07.2026
30 Офчи дирник 😄
До коментар #27 от "Горски":Верно ли?
Коментиран от #32, #33
17:42 30.07.2026
31 Ха така
17:42 30.07.2026
32 Горски
До коментар #30 от "Офчи дирник 😄":Ти от "майтап" не разбираш ли?
17:43 30.07.2026
33 Вярно, Офчи дирник
До коментар #30 от "Офчи дирник 😄":Вярно, Офчи дирник. Укрите са от една семка с индо-египтяните. Затова и ще станат като тях, племе без държава.
17:44 30.07.2026
34 Демократъ
17:46 30.07.2026
35 Фон дер мизер
До коментар #21 от "ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ":После умно красивите еврожензита ще ги плащате.
17:47 30.07.2026
36 Укроп Укропович
17:48 30.07.2026
37 Зеления
До коментар #18 от "Соломон":А бе соломончо до кога да те чакам! Не върви премогата без тебе! И да не забравиш да си вземеш бойните жартиери!
17:48 30.07.2026