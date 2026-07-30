Медведев: Войната в Украйна ще приключи с победа за Русия

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че войната в Украйна ще завърши с победа за Русия. Той посочи още, че след края на конфликта страната ще трябва да насочи военнослужещи към цивилния сектор и да преструктурира икономиката, предава Фокус.

Медведев: Победата е неизбежна

По време на среща с участници във Всеруския младежки форум „Гвардейск“ Медведев изрази увереност, че Русия ще постигне целите си.

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„Когато конфликтът в Украйна приключи - а той със сигурност ще приключи и ще приключи с нашата победа - ще трябва да извършим прехвърляне на хора от военния към цивилния сектор и да осъществим диверсификация“, заяви той.

Планове за преход към мирно време

Според Медведев след края на военните действия Русия ще бъде изправена пред необходимостта да адаптира икономиката и пазара на труда, като пренасочи част от заетите във военната сфера към граждански дейности.

Данни за набора в руската армия

По думите на Медведев през 2025 г. около 450 000 души са подписали договори за служба в руската армия.

Той допълни, че от началото на 2026 г. още 127 000 души са сключили договори за военна служба, а 10 000 души са постъпили като доброволци.