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Медведев: Войната в Украйна ще приключи с победа за Русия
  Тема: Украйна

Медведев: Войната в Украйна ще приключи с победа за Русия

30 Юли, 2026 16:27 1 405 86

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • дмитрий медведев-
  • победа

Медведев: Победата е неизбежна

Медведев: Войната в Украйна ще приключи с победа за Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че войната в Украйна ще завърши с победа за Русия. Той посочи още, че след края на конфликта страната ще трябва да насочи военнослужещи към цивилния сектор и да преструктурира икономиката, предава Фокус.

Медведев: Победата е неизбежна

По време на среща с участници във Всеруския младежки форум „Гвардейск“ Медведев изрази увереност, че Русия ще постигне целите си.

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„Когато конфликтът в Украйна приключи - а той със сигурност ще приключи и ще приключи с нашата победа - ще трябва да извършим прехвърляне на хора от военния към цивилния сектор и да осъществим диверсификация“, заяви той.

Планове за преход към мирно време

Според Медведев след края на военните действия Русия ще бъде изправена пред необходимостта да адаптира икономиката и пазара на труда, като пренасочи част от заетите във военната сфера към граждански дейности.

Данни за набора в руската армия

По думите на Медведев през 2025 г. около 450 000 души са подписали договори за служба в руската армия.

Той допълни, че от началото на 2026 г. още 127 000 души са сключили договори за военна служба, а 10 000 души са постъпили като доброволци.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    12 28 Отговор
    В цяла Украйна се издирват набирателни пунктове за военни за лица, които са помагали на хора да избягват военна служба срещу пари.

    Коментиран от #55

    16:28 30.07.2026

  • 2 Хитлер

    11 17 Отговор
    Съгласен съм!!

    16:30 30.07.2026

  • 3 ка Путин БОКЛУК

    47 21 Отговор
    да да да... знаем. След 3 дена.
    Пий си боряшника и не дрънкай.

    16:31 30.07.2026

  • 4 Руснак който говори се казва

    46 23 Отговор
    Лъжлив Руснак

    16:31 30.07.2026

  • 5 Бибиян

    27 9 Отговор
    Гладен нема го остават след вайната,Керяза че го прибере у цирка!

    16:31 30.07.2026

  • 6 Тези ги слушаме вече 5 години

    38 15 Отговор
    От киев за три дни до
    Няма да напущаме Москва аз обичам Москва

    Коментиран от #16, #78

    16:32 30.07.2026

  • 7 СТРАННО

    32 12 Отговор
    Що толкова много набират войници като нямат загуби на фронта... хм... кой ли лъже?

    Коментиран от #86

    16:33 30.07.2026

  • 8 Медведев на снимката е облечен

    36 10 Отговор
    Като Професионален дезинформатор,сектант

    Коментиран от #20

    16:33 30.07.2026

  • 9 Ехеее

    38 11 Отговор
    Пак изпуснаха пияната Медведка от психо диспансера 🥃😂

    16:33 30.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тоз като се напие

    30 9 Отговор
    И го засмуква на Путин в Гърлото

    16:33 30.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 5-та година "Киев за 3 дня"

    27 6 Отговор
    Как да не повярваш на алкохолно петно или пък на фатмак със зелени чорапи. 🤣🤣🤣

    16:35 30.07.2026

  • 14 Обаче

    26 6 Отговор
    Няма да останат руснаци за прехвърляне в цивилния сектор след приключване на войната.

    16:35 30.07.2026

  • 15 Инфинити

    25 4 Отговор
    Блаженни са верващите. Е не се спряха с тъпата си пропаганда.

    16:36 30.07.2026

  • 16 Тези бълнувания на Медведев не са

    27 7 Отговор

    До коментар #6 от "Тези ги слушаме вече 5 години":

    предназначени за нормална аудитория. Това си е обичайната вътрешна пропаганда за пред местното руско население, което е доста страхливо и разтревожено и му трябва пропаганда за успокояване :)))

    16:36 30.07.2026

  • 17 Без име

    10 29 Отговор
    "Води се война между доброто и злото, между Божията войска и войската на Дявола. Днес ние твърдо отстояваме позицията, която гласи: РУСИЯ ЩЕ ПРЕБЪДЕ! Нищо на този свят не може да сломи волята ни да гарантираме, че Русия ЩЕ пребъде.“ генерал АПТИ АЛАУДИНОВ

    Коментиран от #24, #72

    16:36 30.07.2026

  • 18 Всеруския младежки форум „Гвардейск“

    27 7 Отговор
    Такова милитаризирано съзнание и при Сталин не е имало. И при Хрушчов, и при Брежнев. Готови са били за война, но винаги са говорели за мир, дружба, солидарност, това сега едно съзнателно озверяване на обществото в ситуацията на пълен крах на ценностната система и морала. Същият този Медведев постоянно говори за ядрено унищожение на останалия свят.

    16:36 30.07.2026

  • 19 Даа...

    21 5 Отговор
    Медведа откакто спря да мандpъca Петър I късий у бункера, поради полова немощ, здраво ги удари kpeтeнията и двамата .

    16:37 30.07.2026

  • 20 Руските пропагандисти са си

    24 5 Отговор

    До коментар #8 от "Медведев на снимката е облечен":

    един вид сектанти, ежедневно облъчват населението, защото в противен случай държавата им ще се разпадне. Северна Корея и Русия съществуват единствено благодарение на държавната пропаганда, наказанията, цензурата и подаянията от Китай.

    16:39 30.07.2026

  • 21 Ванга

    25 5 Отговор
    Русия ке падне

    16:41 30.07.2026

  • 22 Абе

    17 4 Отговор
    Кога това вече 1600 дни го повтаря

    16:41 30.07.2026

  • 23 Пламен

    18 1 Отговор
    Ще приключи с разпада на русия, като сесерето.
    Аз съм фен на Путин
    Няма друг който така успешно да разсипе русия

    16:46 30.07.2026

  • 24 хаха🤣

    17 1 Отговор

    До коментар #17 от "Без име":

    това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни🤣

    Коментиран от #28

    16:46 30.07.2026

  • 25 Българин

    17 3 Отговор
    Със сигурност войната ще приключи с победа за руския народ, който ще унищожи диктатурата на кремълските нацисти!
    А за най-изявените, на Лобное место ще има публични екзекуции. Така медведката ще истане в историята.

    16:46 30.07.2026

  • 26 Когато свърши войната

    18 4 Отговор
    Империята на злото няма да съществува в сегашния си вид. Скоро белите чалмичките и дръпнатите очички ще потърсят други орбити.

    16:47 30.07.2026

  • 27 Истината

    15 2 Отговор
    Е представяте ли си този покемон да каже нещо различно!!! Няма как.
    Сугурно така са говорили и по време на войната с Авганистан, след която сесесер потъна.

    16:47 30.07.2026

  • 28 Без име

    2 9 Отговор

    До коментар #24 от "хаха🤣":

    Ама е тука и всички треперят. Даже Тръмп веднага каза, че ракетата случайно е попаднала в Полша. 😁

    Коментиран от #34

    16:48 30.07.2026

  • 29 Димитър Георгиев

    15 3 Отговор
    Медведев се е натряскал и ми се привиждат победи. Неспасяеми комунисти!

    16:48 30.07.2026

  • 30 Мити водката

    12 1 Отговор
    и той не знае на кой свят е!

    16:48 30.07.2026

  • 31 Хахахаха

    15 2 Отговор
    Копейки, само не повтаряйте вече, че било СВО? Вече ви казаха, също и тук - ВОЙНА! А кой ще я спечели, ще се види накрая. Естествено, рашите ще се опитат всичко да пробутат, като победа, това е ясно.

    16:48 30.07.2026

  • 32 Ау.И това кога ще се случи?

    15 1 Отговор
    Преди или след като Путин пуkне?

    16:49 30.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Кой ви пусна нета в Карлуково?

    9 2 Отговор

    До коментар #28 от "Без име":

    Ще го накажем.

    Коментиран от #37

    16:51 30.07.2026

  • 35 хихи

    14 1 Отговор
    чудно ми е как ще превземат Киев и ще сложат руско управление. след 100г. ще стане ли😅😅😅

    Коментиран от #54

    16:51 30.07.2026

  • 36 Хахахаха

    13 2 Отговор
    Копейки, 450 хиляди за 2025 и 130 хиляди за 2026! Само за тези две години? Къде са тези хора? 580 хиляди за две години?

    16:52 30.07.2026

  • 37 Без име

    3 13 Отговор

    До коментар #34 от "Кой ви пусна нета в Карлуково?":

    "Полският министър-председател Доналд Туск заяви, че властите нямат основания да смятат, че руската ракета, паднала в района, е била насочена към полска територия. Това съобщава „Гардиън“.
    ▪️Според Туск наличните данни не показват, че Полша е била цел на удара.
    ▪️Премиерът отбеляза, че полските военновъздушни сили са били готови да прехванат ракетата, ако беше възникнала заплаха за населени места." Като видят дебелия, стават много мъдри. 😁😁😁

    16:52 30.07.2026

  • 38 това е неизбежно и сигурно но

    0 8 Отговор
    не може ли с по малко руски жертви

    16:53 30.07.2026

  • 39 СВО 1 617 дни РЕЗИЛ

    10 1 Отговор
    Според Медведев РФ може да се запази САМО с победа в СВО (ТАСС – 29.07.2026 год.):

    „Искам да кажа в тази зала – където присъстват различни политически сили и мои колеги, оглавяващи политически партии, – че сега имаме една обща задача и тя е очевидна: да съхраним страната си. Как можем да съхраним страната си? Има само един начин да съхраним страната си: като спечелим специалната военна операция.“

    Коментиран от #47, #48

    16:54 30.07.2026

  • 40 Цвете

    10 8 Отговор
    КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ЛЪЖИ БЪЛВАТЕ ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ СЕ ОТДАЛЕЧАВАТЕ ОТ ЦИВИЛИЗАЦИОННИЯТ СВЯТ. ПУСНАХТЕ ЛИ ИНТЕРНЕТА ? ВЕЧЕ СТЕ КАТО ГОЛИ ОХЛЮВИ И СЕ ЗНАЕ ЗА " МАНЕВРИТЕ " ВИ.

    16:54 30.07.2026

  • 41 Путлер може и да си вярва

    11 2 Отговор
    Кой ли верува на путлеристите

    16:54 30.07.2026

  • 42 Митя

    10 1 Отговор
    Унищожих натовската,финландска водка!

    16:56 30.07.2026

  • 43 ...

    6 1 Отговор
    А един мармот завива шоколада в станиол.

    16:57 30.07.2026

  • 44 Ами

    1 7 Отговор
    Това го знае всеки нормален, а небинарните да си фантазират!

    Коментиран от #65

    16:57 30.07.2026

  • 45 Вси копейки

    7 1 Отговор
    На стадиона в Чили. Ще им свирят финала за купата на БПЦърква

    16:57 30.07.2026

  • 46 Пабедата

    7 1 Отговор
    Мне не дагонят...

    Коментиран от #71

    16:59 30.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Салавьов

    7 1 Отговор
    Где ПВО! Где Сталичная ! Есть толька Финландская!

    17:01 30.07.2026

  • 50 Барман

    3 0 Отговор
    Димон не е в час.

    17:02 30.07.2026

  • 51 Маша

    4 2 Отговор
    Митя налей ми вино,в чаша тънкостенна!

    17:05 30.07.2026

  • 52 Тити

    6 1 Отговор
    Мечтите са безплатни Медведев даже и след 100 години няма как да се случи.

    17:06 30.07.2026

  • 53 Вече сте пабедили

    9 1 Отговор
    като изтрезнееш,ще разбереш!

    17:07 30.07.2026

  • 54 Ами

    9 2 Отговор

    До коментар #35 от "хихи":

    100 г. е прекалено оптимистично.Със скороста с коятонапредват до Киев се очаква да достигнат след около 250 години, ако Руската федерация още съществува обаче. СССР се разпаднасамо след 10 срещу Афганистан, зад СССР тогава бяха и всички страни от СИВ. Афганистан получаваще мого ограничена непряка подкрепаот ЦРУ, а сега подкрепата е много по явна и за Украйна "СВО" наближава своята 5 година и развръзката ще е скоро.

    17:07 30.07.2026

  • 55 Хаха хаха ха

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Медведчук пак е прекалил със самагона

    17:07 30.07.2026

  • 56 Добре, чухме.

    9 2 Отговор
    За кво го повтаря всяка седмица. Да убеди себе си ли?

    Коментиран от #67

    17:07 30.07.2026

  • 57 Зараз

    1 8 Отговор
    За това, което казва Медведев в България сме дълбоко убедени! Бой по фашистките каски и манерки!

    Коментиран от #62

    17:10 30.07.2026

  • 58 Важното е да си верваш на казаното

    7 2 Отговор
    Медведев: Войната в Украйна ще приключи с победа за Русия
    Медведев: Победата е неизбежна
    -;-
    Тоя със или без алкохол се изказва така уверено!!!!

    Коментиран от #63

    17:11 30.07.2026

  • 59 Валдберис

    2 1 Отговор
    Очень точна!

    17:12 30.07.2026

  • 60 Пабедите

    5 2 Отговор
    на шампионат по надпиване!

    17:13 30.07.2026

  • 61 Лъже като Путин

    9 2 Отговор
    Извършват скрита мобилизация, възраждат КЕЧА , за да го пратят на фронта.

    Губят повече войници, отколкото набират!

    17:14 30.07.2026

  • 62 оня с коня

    4 0 Отговор

    До коментар #57 от "Зараз":

    Сигурно приказваш верни неща,ама уточнявай щото няма да те разберат-Дълбоко Убедени в думите на Медведев сте само Българите-русофили които сте точно 23,7% от Всичките Българи..

    17:15 30.07.2026

  • 63 Този

    4 0 Отговор

    До коментар #58 от "Важното е да си верваш на казаното":

    Ако е без алкохол заначи е мъртав така, че въпроса ти е реторичен.

    17:18 30.07.2026

  • 64 Мадуро

    4 0 Отговор
    Я не даждал!

    17:18 30.07.2026

  • 65 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    7 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ами":

    Фанатазираме си, че сме в бункера при нашия идол другаря Путин😘

    17:18 30.07.2026

  • 66 Техните връстници в Европа

    5 2 Отговор
    ходят на екскурзии по цял свят, свалят гаджета, веселят се и купонясват, руската младаж ходи на форум " Гвардейск "?!

    Благодаря ти, Господи, че не си ме направил руснак!

    17:18 30.07.2026

  • 67 СВО 1 617 дни РЕЗИЛ

    8 1 Отговор

    До коментар #56 от "Добре, чухме.":

    Защото през м. септмври ще има избори за Държавната Дума. Димата обаче и сега не е в ТОП 3 или дори в ТОП 5 сред кандидатите на "Единна Русия" за новата Държавна Дума.

    С дуги думи - сбогом на престижното назначаване за Председател на Думата, сбогом заемането на някаква легитимна "изборна" длъжност след "избора" (назначаването) за президент. Така отново остава единственият член на Съвет за сигурност на РФ, който е там единствено по волята президента и без регламентирани права и задължения.

    Димата обаче е борец. Освен алкохола ще продължава неуморно да бори и громи всички врагове на "руския мир" за да отчита дейност и хората да не го забравят.

    17:19 30.07.2026

  • 68 Победихте

    3 2 Отговор
    може да се прибирате!

    17:19 30.07.2026

  • 69 Медведев

    4 1 Отговор
    Като заловим Зеленски,ще освободим Мадуро!

    17:20 30.07.2026

  • 70 Форумът Гвардейск

    4 1 Отговор
    завърши със ставане на крака и изпълнение на Ставай страна огромная!

    Другарят Медведев награди всеки участник с почетна значка.

    17:21 30.07.2026

  • 71 Орк

    0 2 Отговор

    До коментар #46 от "Пабедата":

    МЕня не дОгонят, лингвист!!

    Коментиран от #73, #74, #75

    17:21 30.07.2026

  • 72 Булба

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Без име":

    Докара я братушките вероотстъпнически планински гибони да им обясняват кой бил на страната на Бога и кой на дявола.

    17:24 30.07.2026

  • 73 Аре пътувай бре смотаняк

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Орк":

    😂🤣😅🤣

    17:26 30.07.2026

  • 74 Митрофанова

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Орк":

    Уволнен си!Не ставаш!

    17:26 30.07.2026

  • 75 Орка

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Орк":

    Идвай да белиш картошки!

    17:29 30.07.2026

  • 76 Звездоброец

    2 0 Отговор
    На Митя много му се ще,но "в тунела няма светло бъдеще" !

    Коментиран от #79

    17:29 30.07.2026

  • 77 Горски

    1 4 Отговор
    Имаше един репортаж на Ей Би Си, където млад репортер пътува с конвой от камиони с оръжие и по пътя няколко от тях просто изчезнаха. Шофьорът му каза, че принципно 30% от оръжието се "изпарявало" някъде по пътя. След съответната намеса естествено, репортажът беше свален от сайта на канала и даже май се извиняваха на Украйна. Появяваха се също скриншотове от обяви в "тъмната мрежа" за Стингъри и друг вид ръчни гранатомети на около 5 пъти по-ниска цена. Ужасяващото беше, че имаше и подобни обяви за продажба на деца, някои от които на около 2 до 5 години. Имаше единични гласове на Запад, които предричаха сериозен проблем за самата Европа от това безкрайно наливане на пари и оръжие в Украйна, и май ще се окажат пророчески. Каквото сам си причиниш, някой друг едва ли може да го направи.

    17:32 30.07.2026

  • 78 Мишел

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "Тези ги слушаме вече 5 години":

    "Киев за три дни! " е част от оценката за продължителността на войната в Украйна на генерал Марк Мили, тогава председател на съвета на началник щабовете на родовете войски в американската армия. Мнението му е изказано пред комисията по националната безопасност на Конгреса на САЩ.

    17:36 30.07.2026

  • 79 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 4 Отговор

    До коментар #76 от "Звездоброец":

    Няма светло бъдеще за.МууууКрайна защото ще е руска територия каквато е и била преди

    Коментиран от #82, #84

    17:37 30.07.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Медведев

    0 1 Отговор
    псевдоним ли е ?

    17:38 30.07.2026

  • 82 Прав си

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ще живеят,като руснаците!

    17:39 30.07.2026

  • 83 ПЪЛНИ Глупости

    2 1 Отговор
    То и един каза 800 дни ама яжмуя !Та и тоя пророк ......

    17:39 30.07.2026

  • 84 ПЪЛНИ Глупости

    3 0 Отговор

    До коментар #79 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И ще е същият кeHeв като Русия ако се предадат

    17:41 30.07.2026

  • 85 Отреазвяващ

    0 0 Отговор
    Някой изненадан?

    17:49 30.07.2026

  • 86 Отреазвяващ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "СТРАННО":

    Като имаш сигурна заплата,гарантирано бъдеще.Не си учил.Къде мислиш,че ще се реализираш?

    17:51 30.07.2026

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