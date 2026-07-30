Медведев: Войната в Украйна ще приключи с победа за Русия

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че войната в Украйна ще завърши с победа за Русия. Той посочи още, че след края на конфликта страната ще трябва да насочи военнослужещи към цивилния сектор и да преструктурира икономиката, предава Фокус.
Медведев: Победата е неизбежна
По време на среща с участници във Всеруския младежки форум „Гвардейск“ Медведев изрази увереност, че Русия ще постигне целите си.
„Когато конфликтът в Украйна приключи - а той със сигурност ще приключи и ще приключи с нашата победа - ще трябва да извършим прехвърляне на хора от военния към цивилния сектор и да осъществим диверсификация“, заяви той.
Планове за преход към мирно време
Според Медведев след края на военните действия Русия ще бъде изправена пред необходимостта да адаптира икономиката и пазара на труда, като пренасочи част от заетите във военната сфера към граждански дейности.
Данни за набора в руската армия
По думите на Медведев през 2025 г. около 450 000 души са подписали договори за служба в руската армия.
Той допълни, че от началото на 2026 г. още 127 000 души са сключили договори за военна служба, а 10 000 души са постъпили като доброволци.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #55
16:28 30.07.2026
2 Хитлер
16:30 30.07.2026
3 ка Путин БОКЛУК
Пий си боряшника и не дрънкай.
16:31 30.07.2026
4 Руснак който говори се казва
16:31 30.07.2026
5 Бибиян
16:31 30.07.2026
6 Тези ги слушаме вече 5 години
Няма да напущаме Москва аз обичам Москва
Коментиран от #16, #78
16:32 30.07.2026
7 СТРАННО
Коментиран от #86
16:33 30.07.2026
8 Медведев на снимката е облечен
Коментиран от #20
16:33 30.07.2026
9 Ехеее
16:33 30.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тоз като се напие
16:33 30.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 5-та година "Киев за 3 дня"
16:35 30.07.2026
14 Обаче
16:35 30.07.2026
15 Инфинити
16:36 30.07.2026
16 Тези бълнувания на Медведев не са
До коментар #6 от "Тези ги слушаме вече 5 години":предназначени за нормална аудитория. Това си е обичайната вътрешна пропаганда за пред местното руско население, което е доста страхливо и разтревожено и му трябва пропаганда за успокояване :)))
16:36 30.07.2026
17 Без име
Коментиран от #24, #72
16:36 30.07.2026
18 Всеруския младежки форум „Гвардейск“
16:36 30.07.2026
19 Даа...
16:37 30.07.2026
20 Руските пропагандисти са си
До коментар #8 от "Медведев на снимката е облечен":един вид сектанти, ежедневно облъчват населението, защото в противен случай държавата им ще се разпадне. Северна Корея и Русия съществуват единствено благодарение на държавната пропаганда, наказанията, цензурата и подаянията от Китай.
16:39 30.07.2026
21 Ванга
16:41 30.07.2026
22 Абе
16:41 30.07.2026
23 Пламен
Аз съм фен на Путин
Няма друг който така успешно да разсипе русия
16:46 30.07.2026
24 хаха🤣
До коментар #17 от "Без име":това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни🤣
Коментиран от #28
16:46 30.07.2026
25 Българин
А за най-изявените, на Лобное место ще има публични екзекуции. Така медведката ще истане в историята.
16:46 30.07.2026
26 Когато свърши войната
16:47 30.07.2026
27 Истината
Сугурно така са говорили и по време на войната с Авганистан, след която сесесер потъна.
16:47 30.07.2026
28 Без име
До коментар #24 от "хаха🤣":Ама е тука и всички треперят. Даже Тръмп веднага каза, че ракетата случайно е попаднала в Полша. 😁
Коментиран от #34
16:48 30.07.2026
29 Димитър Георгиев
16:48 30.07.2026
30 Мити водката
16:48 30.07.2026
31 Хахахаха
16:48 30.07.2026
32 Ау.И това кога ще се случи?
16:49 30.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Кой ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #28 от "Без име":Ще го накажем.
Коментиран от #37
16:51 30.07.2026
35 хихи
Коментиран от #54
16:51 30.07.2026
36 Хахахаха
16:52 30.07.2026
37 Без име
До коментар #34 от "Кой ви пусна нета в Карлуково?":"Полският министър-председател Доналд Туск заяви, че властите нямат основания да смятат, че руската ракета, паднала в района, е била насочена към полска територия. Това съобщава „Гардиън“.
▪️Според Туск наличните данни не показват, че Полша е била цел на удара.
▪️Премиерът отбеляза, че полските военновъздушни сили са били готови да прехванат ракетата, ако беше възникнала заплаха за населени места." Като видят дебелия, стават много мъдри. 😁😁😁
16:52 30.07.2026
38 това е неизбежно и сигурно но
16:53 30.07.2026
39 СВО 1 617 дни РЕЗИЛ
„Искам да кажа в тази зала – където присъстват различни политически сили и мои колеги, оглавяващи политически партии, – че сега имаме една обща задача и тя е очевидна: да съхраним страната си. Как можем да съхраним страната си? Има само един начин да съхраним страната си: като спечелим специалната военна операция.“
Коментиран от #47, #48
16:54 30.07.2026
40 Цвете
16:54 30.07.2026
41 Путлер може и да си вярва
16:54 30.07.2026
42 Митя
16:56 30.07.2026
43 ...
16:57 30.07.2026
44 Ами
Коментиран от #65
16:57 30.07.2026
45 Вси копейки
16:57 30.07.2026
46 Пабедата
Коментиран от #71
16:59 30.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Салавьов
17:01 30.07.2026
50 Барман
17:02 30.07.2026
51 Маша
17:05 30.07.2026
52 Тити
17:06 30.07.2026
53 Вече сте пабедили
17:07 30.07.2026
54 Ами
До коментар #35 от "хихи":100 г. е прекалено оптимистично.Със скороста с коятонапредват до Киев се очаква да достигнат след около 250 години, ако Руската федерация още съществува обаче. СССР се разпаднасамо след 10 срещу Афганистан, зад СССР тогава бяха и всички страни от СИВ. Афганистан получаваще мого ограничена непряка подкрепаот ЦРУ, а сега подкрепата е много по явна и за Украйна "СВО" наближава своята 5 година и развръзката ще е скоро.
17:07 30.07.2026
55 Хаха хаха ха
До коментар #1 от "оня с коня":Медведчук пак е прекалил със самагона
17:07 30.07.2026
56 Добре, чухме.
Коментиран от #67
17:07 30.07.2026
57 Зараз
Коментиран от #62
17:10 30.07.2026
58 Важното е да си верваш на казаното
Медведев: Победата е неизбежна
-;-
Тоя със или без алкохол се изказва така уверено!!!!
Коментиран от #63
17:11 30.07.2026
59 Валдберис
17:12 30.07.2026
60 Пабедите
17:13 30.07.2026
61 Лъже като Путин
Губят повече войници, отколкото набират!
17:14 30.07.2026
62 оня с коня
До коментар #57 от "Зараз":Сигурно приказваш верни неща,ама уточнявай щото няма да те разберат-Дълбоко Убедени в думите на Медведев сте само Българите-русофили които сте точно 23,7% от Всичките Българи..
17:15 30.07.2026
63 Този
До коментар #58 от "Важното е да си верваш на казаното":Ако е без алкохол заначи е мъртав така, че въпроса ти е реторичен.
17:18 30.07.2026
64 Мадуро
17:18 30.07.2026
65 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #44 от "Ами":Фанатазираме си, че сме в бункера при нашия идол другаря Путин😘
17:18 30.07.2026
66 Техните връстници в Европа
Благодаря ти, Господи, че не си ме направил руснак!
17:18 30.07.2026
67 СВО 1 617 дни РЕЗИЛ
До коментар #56 от "Добре, чухме.":Защото през м. септмври ще има избори за Държавната Дума. Димата обаче и сега не е в ТОП 3 или дори в ТОП 5 сред кандидатите на "Единна Русия" за новата Държавна Дума.
С дуги думи - сбогом на престижното назначаване за Председател на Думата, сбогом заемането на някаква легитимна "изборна" длъжност след "избора" (назначаването) за президент. Така отново остава единственият член на Съвет за сигурност на РФ, който е там единствено по волята президента и без регламентирани права и задължения.
Димата обаче е борец. Освен алкохола ще продължава неуморно да бори и громи всички врагове на "руския мир" за да отчита дейност и хората да не го забравят.
17:19 30.07.2026
68 Победихте
17:19 30.07.2026
69 Медведев
17:20 30.07.2026
70 Форумът Гвардейск
Другарят Медведев награди всеки участник с почетна значка.
17:21 30.07.2026
71 Орк
До коментар #46 от "Пабедата":МЕня не дОгонят, лингвист!!
Коментиран от #73, #74, #75
17:21 30.07.2026
72 Булба
До коментар #17 от "Без име":Докара я братушките вероотстъпнически планински гибони да им обясняват кой бил на страната на Бога и кой на дявола.
17:24 30.07.2026
73 Аре пътувай бре смотаняк
До коментар #71 от "Орк":😂🤣😅🤣
17:26 30.07.2026
74 Митрофанова
До коментар #71 от "Орк":Уволнен си!Не ставаш!
17:26 30.07.2026
75 Орка
До коментар #71 от "Орк":Идвай да белиш картошки!
17:29 30.07.2026
76 Звездоброец
Коментиран от #79
17:29 30.07.2026
77 Горски
17:32 30.07.2026
78 Мишел
До коментар #6 от "Тези ги слушаме вече 5 години":"Киев за три дни! " е част от оценката за продължителността на войната в Украйна на генерал Марк Мили, тогава председател на съвета на началник щабовете на родовете войски в американската армия. Мнението му е изказано пред комисията по националната безопасност на Конгреса на САЩ.
17:36 30.07.2026
79 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #76 от "Звездоброец":Няма светло бъдеще за.МууууКрайна защото ще е руска територия каквато е и била преди
Коментиран от #82, #84
17:37 30.07.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Медведев
17:38 30.07.2026
82 Прав си
До коментар #79 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ще живеят,като руснаците!
17:39 30.07.2026
83 ПЪЛНИ Глупости
17:39 30.07.2026
84 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #79 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":И ще е същият кeHeв като Русия ако се предадат
17:41 30.07.2026
85 Отреазвяващ
17:49 30.07.2026
86 Отреазвяващ
До коментар #7 от "СТРАННО":Като имаш сигурна заплата,гарантирано бъдеще.Не си учил.Къде мислиш,че ще се реализираш?
17:51 30.07.2026