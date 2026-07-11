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Атака с дронове в Таганрог: Поразени са руски кораби
  Тема: Украйна

Атака с дронове в Таганрог: Поразени са руски кораби

11 Юли, 2026 06:54, обновена 11 Юли, 2026 06:57 1 621 28

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  • атаки-
  • дронове-
  • русия-
  • украйна

Местните власти потвърдиха за щети по плавателни съдове в Азовско море след масиран удар с безпилотни апарати.

Атака с дронове в Таганрог: Поразени са руски кораби - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През изминалите часове заливът Таганрог в Азовско море стана арена на мащабна атака с безпилотни летателни апарати, при която бяха поразени четири кораба от различни типове.

Според данни на регионалните служби за сигурност и изявления на губернатора на Ростовска област Юрий Слюсар, два танкера са претърпели сериозни механични повреди и на борда им са избухнали пожари.

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По неофициална информация от местни източници в каналите „Astra“ и „Rybar“, при ударите срещу специализираната и техническа морска инфраструктура е загинал един моряк, намирал се на борда на помощен технически съд.

Руските системи за противовъздушна отбрана са свалили над 20 дрона в региона, но част от апаратите са успели да пробият защитата и да нанесат преки щети по плавателните съдове.

Евакуацията на екипажите е извършена незабавно, а спасителни екипи продължават овладяването на огнената стихия на един от корабиве.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Северодвинск

    24 21 Отговор
    Хехехе, пълни глупости пишете, поразени са военни обекти в Киев, а за извадени от строя кораби и тем подобни не ни занимавайте. Наблюдаваме жалки опити на украйнска та пропаганда да сътвори нещо

    Коментиран от #6, #12

    07:01 11.07.2026

  • 2 Гоце

    15 15 Отговор
    Рашистите искат да вкарват контрабанда . ВСУ ги обмитява

    07:02 11.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Цомчо

    19 12 Отговор
    По смотаност руснаците заемат второ място в света.Толкова са смотани,че ще изтърват първото място.

    07:07 11.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 БРИТАНЦИТЕ И БАНДЕРИТЕ

    13 19 Отговор
    Здраво ядат дървото, а тука пишат ала бала.

    Коментиран от #26

    07:09 11.07.2026

  • 8 Фигаренкко

    13 17 Отговор
    Тези текстове с лъжи и измислици от украинското посолство ли ги спускат? Много правдоподобно звучат...чак се просълзих.

    07:10 11.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дон Корлеоне

    8 4 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    07:14 11.07.2026

  • 12 Елементарно , бе Уотсън !

    7 12 Отговор

    До коментар #1 от "Северодвинск":

    Така е правилно . Българите се вълнуваме какви мръсотии и тероризми вършат алианса и киевската хунта срещу братушките . Защо да ни пука за Киев , след като украинците търпят хунтаджии на власт ?

    Коментиран от #23

    07:16 11.07.2026

  • 13 гдг

    12 6 Отговор

    До коментар #9 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":

    А вие купихти ли си магаренце,че бензин нет.Побързайте,че днес струва колкото една лада, а утре повече

    07:17 11.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Соломон

    12 7 Отговор
    Скъсаха им шортите на руснаците в Азовско море.За 120 часа са поразени 48 гемии

    07:20 11.07.2026

  • 17 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    6 9 Отговор
    Е тотален крах.

    07:21 11.07.2026

  • 18 СКОРО И ОДЕСА

    7 8 Отговор
    Ще загуби стратегическото си значение.

    Коментиран от #21

    07:22 11.07.2026

  • 19 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    6 6 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    07:23 11.07.2026

  • 20 Факт

    8 3 Отговор
    Про сйката приключи

    07:27 11.07.2026

  • 21 Ха ха ха

    9 3 Отговор

    До коментар #18 от "СКОРО И ОДЕСА":

    Скоро и СВО то ще загуби значение. Ще излезе някой от ФСБ и ще каже че Путин си е взел заслужена почивка

    07:29 11.07.2026

  • 22 Престанете с това "руски кораби"

    3 5 Отговор
    Повечето ударени танкери са наети от къде ли не, от тези които искат да купуват руски петрол. Който е платен на Русия преди натоварването. От всички до сега, само два руски са плавали за Крим.
    А танкерите са застраховани. Британските служби, дори с риск да засилят световната криза с горивата, под прикритието на Украйна, удрят танкерите, които не са застраховани в тяхната Ллоид.

    А в Таганюк е нямало кораби на пристанището и не е ясно още дали нещо е поразено

    Коментиран от #28

    07:35 11.07.2026

  • 23 Сус бе

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "Елементарно , бе Уотсън !":

    Наричаш "Братушки", държава, която нарича писменосста ни "Славянска", а не българска!

    Коментиран от #24

    07:43 11.07.2026

  • 24 анонимко

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Сус бе":

    А как се нарича у нас официалния празник 24 Май?

    07:53 11.07.2026

  • 25 да ти кажа ...🤣🤣

    4 1 Отговор
    много повече са от четири.. девет танкера потопи ВСУ само онзи ден..Азовско море е пред екокатастрофа

    08:02 11.07.2026

  • 26 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "БРИТАНЦИТЕ И БАНДЕРИТЕ":

    А салярку нет...

    08:04 11.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 да ти кажа ...🤣🤣

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Престанете с това "руски кораби"":

    никой по света не застрахова руски, или наети от Русия танкери..товарът също не се застрахова заради произхода..дори китайците не поемат риска.и така е от 2023 година. А ти можеш да си драскаш колкото искаш, щом това те успокоява..и пий чайче от мента- здравословно е..

    08:07 11.07.2026

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