Атака с дронове в Таганрог: Поразени са руски кораби

През изминалите часове заливът Таганрог в Азовско море стана арена на мащабна атака с безпилотни летателни апарати, при която бяха поразени четири кораба от различни типове.

Според данни на регионалните служби за сигурност и изявления на губернатора на Ростовска област Юрий Слюсар, два танкера са претърпели сериозни механични повреди и на борда им са избухнали пожари.

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По неофициална информация от местни източници в каналите „Astra“ и „Rybar“, при ударите срещу специализираната и техническа морска инфраструктура е загинал един моряк, намирал се на борда на помощен технически съд.

Руските системи за противовъздушна отбрана са свалили над 20 дрона в региона, но част от апаратите са успели да пробият защитата и да нанесат преки щети по плавателните съдове.

Евакуацията на екипажите е извършена незабавно, а спасителни екипи продължават овладяването на огнената стихия на един от корабиве.