Атака с дронове в Таганрог: Поразени са руски кораби

През изминалите часове заливът Таганрог в Азовско море стана арена на мащабна атака с безпилотни летателни апарати, при която бяха поразени четири кораба от различни типове.
Според данни на регионалните служби за сигурност и изявления на губернатора на Ростовска област Юрий Слюсар, два танкера са претърпели сериозни механични повреди и на борда им са избухнали пожари.
По неофициална информация от местни източници в каналите „Astra“ и „Rybar“, при ударите срещу специализираната и техническа морска инфраструктура е загинал един моряк, намирал се на борда на помощен технически съд.
Руските системи за противовъздушна отбрана са свалили над 20 дрона в региона, но част от апаратите са успели да пробият защитата и да нанесат преки щети по плавателните съдове.
Евакуацията на екипажите е извършена незабавно, а спасителни екипи продължават овладяването на огнената стихия на един от корабиве.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Северодвинск
Коментиран от #6, #12
07:01 11.07.2026
2 Гоце
07:02 11.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Цомчо
07:07 11.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 БРИТАНЦИТЕ И БАНДЕРИТЕ
Коментиран от #26
07:09 11.07.2026
8 Фигаренкко
07:10 11.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дон Корлеоне
07:14 11.07.2026
12 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #1 от "Северодвинск":Така е правилно . Българите се вълнуваме какви мръсотии и тероризми вършат алианса и киевската хунта срещу братушките . Защо да ни пука за Киев , след като украинците търпят хунтаджии на власт ?
Коментиран от #23
07:16 11.07.2026
13 гдг
До коментар #9 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":А вие купихти ли си магаренце,че бензин нет.Побързайте,че днес струва колкото една лада, а утре повече
07:17 11.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Соломон
07:20 11.07.2026
17 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
07:21 11.07.2026
18 СКОРО И ОДЕСА
Коментиран от #21
07:22 11.07.2026
19 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
07:23 11.07.2026
20 Факт
07:27 11.07.2026
21 Ха ха ха
До коментар #18 от "СКОРО И ОДЕСА":Скоро и СВО то ще загуби значение. Ще излезе някой от ФСБ и ще каже че Путин си е взел заслужена почивка
07:29 11.07.2026
22 Престанете с това "руски кораби"
А танкерите са застраховани. Британските служби, дори с риск да засилят световната криза с горивата, под прикритието на Украйна, удрят танкерите, които не са застраховани в тяхната Ллоид.
А в Таганюк е нямало кораби на пристанището и не е ясно още дали нещо е поразено
Коментиран от #28
07:35 11.07.2026
23 Сус бе
До коментар #12 от "Елементарно , бе Уотсън !":Наричаш "Братушки", държава, която нарича писменосста ни "Славянска", а не българска!
Коментиран от #24
07:43 11.07.2026
24 анонимко
До коментар #23 от "Сус бе":А как се нарича у нас официалния празник 24 Май?
07:53 11.07.2026
25 да ти кажа ...🤣🤣
08:02 11.07.2026
26 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #7 от "БРИТАНЦИТЕ И БАНДЕРИТЕ":А салярку нет...
08:04 11.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 да ти кажа ...🤣🤣
До коментар #22 от "Престанете с това "руски кораби"":никой по света не застрахова руски, или наети от Русия танкери..товарът също не се застрахова заради произхода..дори китайците не поемат риска.и така е от 2023 година. А ти можеш да си драскаш колкото искаш, щом това те успокоява..и пий чайче от мента- здравословно е..
08:07 11.07.2026