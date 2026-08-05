Зеленски поиска ускорени доставки на ракети за противобалистична отбрана

Президентът на Украйна Володимир Зеленски отново призова съюзниците на страната да предоставят ракети-прехващачи за балистични ракети, заявявайки, че те са можели да спасят човешки животи при последната руска атака, предава БТА.

При ударите през изминалата нощ най-малко 17 души са загинали, предаде Франс прес.

„Прехващачите на балистични ракети можеха да спасят живота на онези, които загинаха днес. От съществено значение е нашите съюзници да разберат, че едно евентуално забавяне в доставките или нежелание за предоставяне на противобалистични системи на Украйна може да доведе именно до такива човешки загуби“, написа Зеленски в приложението Telegram.