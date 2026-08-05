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Зеленски поиска ускорени доставки на ракети за противобалистична отбрана
  Тема: Украйна

Зеленски поиска ускорени доставки на ракети за противобалистична отбрана

5 Август, 2026 10:57, обновена 5 Август, 2026 10:58 807 30

  • противобалистична отбрана-
  • зеленски-
  • украйна-
  • ракети

Украинският президент заяви, че подобни системи са можели да предотвратят човешки жертви при последните руски удари, при които загинаха най-малко 17 души

Зеленски поиска ускорени доставки на ракети за противобалистична отбрана - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски отново призова съюзниците на страната да предоставят ракети-прехващачи за балистични ракети, заявявайки, че те са можели да спасят човешки животи при последната руска атака, предава БТА.

При ударите през изминалата нощ най-малко 17 души са загинали, предаде Франс прес.

„Прехващачите на балистични ракети можеха да спасят живота на онези, които загинаха днес. От съществено значение е нашите съюзници да разберат, че едно евентуално забавяне в доставките или нежелание за предоставяне на противобалистични системи на Украйна може да доведе именно до такива човешки загуби“, написа Зеленски в приложението Telegram.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 жуков

    36 0 Отговор
    Коката му привършва на зелената праханка.Започва просията.

    10:59 05.08.2026

  • 3 хъхъ

    41 0 Отговор
    Наркомански, времето ти изтича. Вече минаха 20 от 40-те ти дни кампания за натиск срещу Русия. Западните анализатори вече признават, че ударите с украински дронове по Русия предизвикват неудобства, но имат почти нулев ефект върху икономиката и военната машина на Русия, която бързо се адаптира. Като отговор обаче украинците получават жестоки разрушителни удари. В Киев тази нощ е било страшно - не се дишало от пушеци.

    Коментиран от #29

    11:00 05.08.2026

  • 4 Трол

    34 0 Отговор
    По-евтино ще е г-н Зеленски да излиза директно като рекламен банер със списъка с поръчки.

    11:00 05.08.2026

  • 5 И защо

    28 1 Отговор
    при полжение, че никаква работа не вършат? Отделно май дори и на спонсорите мъ им писна да гъми ракето за милиони, да сваля комари...

    11:01 05.08.2026

  • 6 ?????

    33 0 Отговор
    Уф.
    Нещо няма Патриоти.
    На началниците им трябват на друго място.
    А беше толкова просто - не пипайте общата история и общия език, търгувайте и с Европа и с Русия.
    Що ли послушахте началниците.

    11:01 05.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Зе льон ска

    25 0 Отговор
    - И Я хо чу мощнеишая рекета пор азит меня! Но у Зеля галава не работает, а лиценз не дали!
    Ах какая беда...

    11:03 05.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Симо

    26 0 Отговор
    Ти да видиш, колко се е разтревожил за човешкия живот!!! Живот, който няма никаква стойност в Украйна.

    11:06 05.08.2026

  • 11 баба Вуна

    24 0 Отговор
    Зеленски поиска...А кой е Зеленски?!

    11:06 05.08.2026

  • 12 Сандо

    18 0 Отговор
    Зеленски да разширява метрото,че няма място за всички и хората почнаха да мрат през нощта.А и колкото по-малко патриоти,толкова по-малко ударени блокове,училища,болници и така нататък по списъка от обекти,нарочени за уцелени от руснаците.

    11:07 05.08.2026

  • 13 Рублевка

    16 0 Отговор
    "От съществено значение е нашите съюзници да разберат..."

    Кои са тия съюзници на Украйна, да разберем, къде ще полети руският атом?

    11:08 05.08.2026

  • 14 Овчар

    21 0 Отговор
    Окончателно Украйна ще бъде забулена през зимата..! Европейските кърлежи трябва да превключат на задна иначе рискуват да се срути целия ЕС..

    11:09 05.08.2026

  • 15 Смешник

    22 0 Отговор
    Дреме му на Клоуна, той всяка вечер спи в най луксозните хотели по света и се храни с всевъзможни деликатеси , но загрижен за народа си .
    Вярвайте му още подлъгани европейци ????

    11:11 05.08.2026

  • 16 Републиканец

    18 0 Отговор
    Европа е заприличала на дървен креват, надупчен от дървеници. Нощем изпълняват от дупчиците и смучат европейска кръв. Зеленски иска, тръмпоча иска, от Африка пълчища мигри искат, от Азия пълчища мигри искат...

    11:16 05.08.2026

  • 17 Някой

    19 0 Отговор
    Що, бе? Нали такова, перемогата върви и удряте дълбоко в Русия. Е, вярно че удряте предимно цивилни цели - склад на магазин за гащи и козметика, или опасни цивилни, плажуващи на морето.Но пък го представяте добре медийно.
    И сега, на фона на медийните успехи, искате ПВО ракети, които всички знаем, че не ви трябват. Щото руснаците са в глиуха защита, а и отдавна свършиха чиповете от перални и ракетите им не могат да летят.

    11:17 05.08.2026

  • 18 от село

    13 0 Отговор
    И аз искам някоя 20 годишна , но пари нЕмааа!

    Коментиран от #20

    11:17 05.08.2026

  • 19 Хасковски каунь

    13 0 Отговор
    Няма да ти трябват. Стягай куфарите и в Англия докато не са те думнали.

    11:19 05.08.2026

  • 20 Пенсионер 69 годишен

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "от село":

    Колко пари искат 20 годишните от село? Да заделя от пенЦията...

    11:19 05.08.2026

  • 21 Боко

    10 0 Отговор
    Шмръкльото ще получи в скоро време ректален сондаж💩👌

    11:20 05.08.2026

  • 22 Альона Зельона

    15 0 Отговор
    Подписвай капитулацията мушмул! Да отлитаме за Англия, докато има полети!

    11:23 05.08.2026

  • 23 Свърши тая

    10 0 Отговор
    "Съюзниците" са разбити, спасяват се самостоятелно.

    11:30 05.08.2026

  • 24 DW смърди

    13 0 Отговор
    Заленски също така е поискал слънцето да изгрее с половин час по-късно утре, за да може да поспи малко повече...
    Зеленски е герой и се бори за свободата ни, нали?!

    11:31 05.08.2026

  • 25 Уточнение

    11 0 Отговор
    И пакет памперси за лични нужди

    11:31 05.08.2026

  • 26 морския

    6 1 Отговор
    трай, коньо !

    11:36 05.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 А попита ли

    2 0 Отговор
    Този зомбиран шут попита ли какво искат украинците? Не, това не го интересува, той слуша други, които му плащат да унищожи собствената си държава и да има винаги от това с което го зомбираха. Да беше сключил примирие когато убитите бяха малко, разрушенията нищожни, но алчният шут се помисли, че е велик президент, а не клоун.

    11:51 05.08.2026

  • 29 Те 40-те дни изтекоха

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "хъхъ":

    миналата седмица,вече 50 ще изтекат и нищо.Много лъжлива информация раздухвана от укронаzzистите и западните им кукуловоди,но както знаем на лъжата краката са къси,а тук не само краката ами и главата е скъсена.

    11:52 05.08.2026

  • 30 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Зелката пак на колене за просия 😂 този жалък клоун изправя ли се някога?

    11:52 05.08.2026

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