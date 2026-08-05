Зеленски поиска ускорени доставки на ракети за противобалистична отбрана

Президентът на Украйна Володимир Зеленски отново призова съюзниците на страната да предоставят ракети-прехващачи за балистични ракети, заявявайки, че те са можели да спасят човешки животи при последната руска атака, предава БТА.
При ударите през изминалата нощ най-малко 17 души са загинали, предаде Франс прес.
„Прехващачите на балистични ракети можеха да спасят живота на онези, които загинаха днес. От съществено значение е нашите съюзници да разберат, че едно евентуално забавяне в доставките или нежелание за предоставяне на противобалистични системи на Украйна може да доведе именно до такива човешки загуби“, написа Зеленски в приложението Telegram.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 жуков
10:59 05.08.2026
3 хъхъ
Коментиран от #29
11:00 05.08.2026
4 Трол
11:00 05.08.2026
5 И защо
11:01 05.08.2026
6 ?????
Нещо няма Патриоти.
На началниците им трябват на друго място.
А беше толкова просто - не пипайте общата история и общия език, търгувайте и с Европа и с Русия.
Що ли послушахте началниците.
11:01 05.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Зе льон ска
Ах какая беда...
11:03 05.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Симо
11:06 05.08.2026
11 баба Вуна
11:06 05.08.2026
12 Сандо
11:07 05.08.2026
13 Рублевка
Кои са тия съюзници на Украйна, да разберем, къде ще полети руският атом?
11:08 05.08.2026
14 Овчар
11:09 05.08.2026
15 Смешник
Вярвайте му още подлъгани европейци ????
11:11 05.08.2026
16 Републиканец
11:16 05.08.2026
17 Някой
И сега, на фона на медийните успехи, искате ПВО ракети, които всички знаем, че не ви трябват. Щото руснаците са в глиуха защита, а и отдавна свършиха чиповете от перални и ракетите им не могат да летят.
11:17 05.08.2026
18 от село
Коментиран от #20
11:17 05.08.2026
19 Хасковски каунь
11:19 05.08.2026
20 Пенсионер 69 годишен
До коментар #18 от "от село":Колко пари искат 20 годишните от село? Да заделя от пенЦията...
11:19 05.08.2026
21 Боко
11:20 05.08.2026
22 Альона Зельона
11:23 05.08.2026
23 Свърши тая
11:30 05.08.2026
24 DW смърди
Зеленски е герой и се бори за свободата ни, нали?!
11:31 05.08.2026
25 Уточнение
11:31 05.08.2026
26 морския
11:36 05.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 А попита ли
11:51 05.08.2026
29 Те 40-те дни изтекоха
До коментар #3 от "хъхъ":миналата седмица,вече 50 ще изтекат и нищо.Много лъжлива информация раздухвана от укронаzzистите и западните им кукуловоди,но както знаем на лъжата краката са къси,а тук не само краката ами и главата е скъсена.
11:52 05.08.2026
30 стоян георгиев
11:52 05.08.2026