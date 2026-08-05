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Йеменските хуси: Aтакувахме с ракети саудитски танкер в Червено море

Йеменските хуси: Aтакувахме с ракети саудитски танкер в Червено море

5 Август, 2026 11:08 670 8

  • хуси-
  • йемен-
  • червено море-
  • саудитска арабия-
  • иран

Напрежението между хусите и Рияд се засили, след като миналия месец йеменската групировка обяви морска блокада срещу Саудитска Арабия в Червено море и атакува саудитски кораби

Йеменските хуси: Aтакувахме с ракети саудитски танкер в Червено море - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Хусите заявиха днес, че са извършили ракетна атака срещу саудитски петролен танкер в Червено море край пристанищния град Янбу, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Саудитските власти към момента не са отговорили на запитване на агенцията за коментар.

Яхия Сария, военният говорител на хусите - проиранска йеменска групировка, която контролира част от страната - не уточни кога е била извършена атаката близо до саудитския град.

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси обявиха вчера, че са нанесли удар по цел на летището в Наджран в Саудитска Арабия, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Това съобщение, направено в публикация в Телеграм, за момента не е потвърдено от Саудитска Арабия.

В изявлението на военния говорител хусите Яхия Сария се казва, че те са „поразили успешно секретен обект на саудитския противник на летище Наджран с помощта на дрон“. По думите му ударът е бил нанесен „в отговор на нарушаването от саудитския противник на въздушното пространство над (йеменските) провинции Саада и Хаджа с безпилотни летателни апарати“.

Напрежението между хусите и Рияд се засили, след като миналия месец йеменската групировка обяви морска блокада срещу Саудитска Арабия в Червено море и атакуваха саудитски кораби. Според хусите тези техни действия са в отговор на това, което те определят като саудитска блокада срещу Йемен – твърдение, което Рияд отрича.


Йемен
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    9 1 Отговор
    Е как очаквате да отговорят саудитците, като ще трябва да потвърдят, че са им ударили танкер... Но да не забравяме, че тази практика я започнаха украинците, а в последствие я приложиха и американците. Тогава здравите сили ръкопляскаха. След това се оказа, че всеки кораб в морето или на пристанище е легитимна цел за някого.
    Сега си жънете реколтата.

    11:12 05.08.2026

  • 2 Робот

    0 1 Отговор
    Абе медии стига лъжи ..! Суецкия канал свързва червено море и Средиземно море и там вече е затворено .! Бъдете обективни и иначе някои недоволен от лъжи може да ви прати огнена целувка..ууууу ти бива бива нооооо ..!

    Коментиран от #8

    11:12 05.08.2026

  • 3 ха, ха, ха...

    1 4 Отговор
    Да му мислят иранците, Тръмп каза, че при нападения на хусите над морски съдове ще бомбардира Иран. Не, че и на него може да се вярва, но всичко е възможно и зависи как е станал сутринрта и какво е сънувал снощи

    11:16 05.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Укротролягата скоротечен рак да хване!

    2 0 Отговор
    Укротролягата скоротечен рак да хване!

    11:18 05.08.2026

  • 7 Ха ха ха

    0 2 Отговор
    Атакували, но не са улучили

    11:46 05.08.2026

  • 8 Глупости

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    Суецкият канал е отворен и работи нормално. Някой те е излъгал, че не работи.

    11:49 05.08.2026