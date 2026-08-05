Йеменските хуси: Aтакувахме с ракети саудитски танкер в Червено море

Хусите заявиха днес, че са извършили ракетна атака срещу саудитски петролен танкер в Червено море край пристанищния град Янбу, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Саудитските власти към момента не са отговорили на запитване на агенцията за коментар.

Яхия Сария, военният говорител на хусите - проиранска йеменска групировка, която контролира част от страната - не уточни кога е била извършена атаката близо до саудитския град.

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси обявиха вчера, че са нанесли удар по цел на летището в Наджран в Саудитска Арабия, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Това съобщение, направено в публикация в Телеграм, за момента не е потвърдено от Саудитска Арабия.

В изявлението на военния говорител хусите Яхия Сария се казва, че те са „поразили успешно секретен обект на саудитския противник на летище Наджран с помощта на дрон“. По думите му ударът е бил нанесен „в отговор на нарушаването от саудитския противник на въздушното пространство над (йеменските) провинции Саада и Хаджа с безпилотни летателни апарати“.

Напрежението между хусите и Рияд се засили, след като миналия месец йеменската групировка обяви морска блокада срещу Саудитска Арабия в Червено море и атакуваха саудитски кораби. Според хусите тези техни действия са в отговор на това, което те определят като саудитска блокада срещу Йемен – твърдение, което Рияд отрича.