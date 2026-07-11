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Хънтър Байдън спечели дело за клевета за $1,7 милиона

Хънтър Байдън спечели дело за клевета за $1,7 милиона

11 Юли, 2026 20:59, обновена 11 Юли, 2026 21:01 608 4

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Федерален съд осъди бившия изпълнителен директор на Overstock заради фалшиви твърдения за подкупи от Иран

Хънтър Байдън спечели дело за клевета за $1,7 милиона - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският федерален съдия Стивън Уилсън издаде неприсъствено решение в полза на Хънтър Байдън, син на бившия президент на САЩ Джо Байдън, по делото му за клевета срещу Патрик Бърн.

Бърн, бивш изпълнителен директор на компанията Overstock и приближен на Доналд Тръмп, е осъден да плати 1,7 милиона долара обезщетение за нанесени морални вреди.

Делото беше заведено, след като Бърн публично и многократно обвини Хънтър Байдън, че е опитал да уреди корупционна сделка с иранското правителство през 2021 г. за размразяване на активи на стойност 8 милиарда долара.

Съдът постанови, че Бърн умишлено е игнорирал съдебни заповеди и е възпрепятствал процеса.

Пред медийната мрежа „Гардиън“ адвокатът на Байдън – Брайън Съливан, коментира, че решението на съда напълно оневинява клиента му и доказва, че всички обвинения срещу него в държавна измяна са били изцяло изфабрикувани.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 клеветниците

    1 2 Отговор
    ------всички обвинения срещу него в държавна измяна са били изцяло изфабрикувани.------
    Само у нас тиражирани обвинения се раздухват без ограничения като напълно доказани, щом като "злите езици" го твърдят.

    21:12 11.07.2026

  • 2 сащисан кравар

    1 0 Отговор
    Невинен дръжки, по-скоро има по-добри адвокати и връзките на дъртия ИзДън? Ако дъртия не си беше помилвал синковеца за извършените престъпления сега нещата, щяха да бъдат други!

    21:13 11.07.2026

  • 3 Таман се бях

    0 0 Отговор
    загрижил как ли ще преживява на алцхаймера момчето, а ето че се е подсигурил с 1.7 милиона... Ще има какво да яде и няма да стигне до просия...

    21:19 11.07.2026

  • 4 шопо

    1 0 Отговор
    ама съдията не попита убитите иранци вярно ли е

    21:38 11.07.2026