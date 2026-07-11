Хънтър Байдън спечели дело за клевета за $1,7 милиона

Американският федерален съдия Стивън Уилсън издаде неприсъствено решение в полза на Хънтър Байдън, син на бившия президент на САЩ Джо Байдън, по делото му за клевета срещу Патрик Бърн.

Бърн, бивш изпълнителен директор на компанията Overstock и приближен на Доналд Тръмп, е осъден да плати 1,7 милиона долара обезщетение за нанесени морални вреди.

Делото беше заведено, след като Бърн публично и многократно обвини Хънтър Байдън, че е опитал да уреди корупционна сделка с иранското правителство през 2021 г. за размразяване на активи на стойност 8 милиарда долара.

Съдът постанови, че Бърн умишлено е игнорирал съдебни заповеди и е възпрепятствал процеса.

Пред медийната мрежа „Гардиън“ адвокатът на Байдън – Брайън Съливан, коментира, че решението на съда напълно оневинява клиента му и доказва, че всички обвинения срещу него в държавна измяна са били изцяло изфабрикувани.