Руска атака унищожи фабрика в Буча, има ранени

В ранните часове на 1 август, противовъздушната отбрана на Украйна беше подложена на масиран натиск.

Руските сили предприеха поредна мащабна вълна от въздушни удари с безпилотни апарати и балистични ракети, насочени срещу гражданска и промишлена инфраструктура. Една от основните мишени се оказа индустриален обект в Буча, Киевска област, където в резултат на паднали отломки и директни попадения избухна огромен пожар.

По предварителна информация на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ГСЧС), цитирана от украинската новинарска агенция UNN, при инцидента са ранени най-малко двама души. Пострадалите са работници от нощната смяна на предприятието - жена на 45 и мъж на 21 години. Те са получили своевременна медицинска помощ на място, след което са транспортирани в болнично заведение с изгаряния и травми с различна степен на тежест.

Овладяване на пожара и щети по инфраструктурата

Огънят бързо е обхванал производствените халета на фабриката. Пламъците са се разпрострели на хиляди квадратни метри площ, изхвърляйки гъсти стълбове дим, видими от километри разстояние. Местните спасителни екипи са изпратили над 15 специализирани пожарни автомобила за локализиране на огнената стихия. Работата на огнеборците беше затруднена от заплахата от вторични взривове на складирани материали.

Към 6:00 часа българско време (което съвпада с местното време в Киев) ситуацията на място остава динамична. Пожарникарите са успели да ограничат разпространението на огъня към съседни административни сгради. Според съобщение на Киевската областна военна администрация в платформата Telegram, материалните щети по индустриалния център са огромни, като производствените линии на фабриката са почти напълно унищожени.

Контекст на въздушния терор над Украйна

Тази среднощна офанзива е част от засиления въздушен натиск на Москва през последното денонощие. Освен в Киевска област, силни експлозии и щети по инфраструктурата бяха докладвани в още няколко региона, включително в Днепропетровска и Полтавска област. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че са успели да неутрализират значителна част от изстреляните вражески дронове, но подчертават, че за пълна защита на небето над страната е необходимо спешно подсилване на систематите за ПВО с модерни западни комплекси.

Нанесени щети и във Вишгородска област

Атаката е засегнала и съседни населени места. От КВА допълват, че вследствие на падащи отломки или директен удар е сериозно повреден частен дом и във Вишгородска област. На място се извършва оглед от правоохранителните органи за фиксиране на поредното военно престъпление срещу цивилното население.

Повече детайли за броя на свалените дронове или ракети се очакват в официалния сутрешен доклад на Военновъздушните сили на Украйна. Ситуацията в региона остава напрегната, а гражданите се призовават да не игнорират сигналите за въздушна тревога.