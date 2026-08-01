Руска атака унищожи фабрика в Буча, има ранени

В ранните часове на 1 август, противовъздушната отбрана на Украйна беше подложена на масиран натиск.
Руските сили предприеха поредна мащабна вълна от въздушни удари с безпилотни апарати и балистични ракети, насочени срещу гражданска и промишлена инфраструктура. Една от основните мишени се оказа индустриален обект в Буча, Киевска област, където в резултат на паднали отломки и директни попадения избухна огромен пожар.
По предварителна информация на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ГСЧС), цитирана от украинската новинарска агенция UNN, при инцидента са ранени най-малко двама души. Пострадалите са работници от нощната смяна на предприятието - жена на 45 и мъж на 21 години. Те са получили своевременна медицинска помощ на място, след което са транспортирани в болнично заведение с изгаряния и травми с различна степен на тежест.
Овладяване на пожара и щети по инфраструктурата
Огънят бързо е обхванал производствените халета на фабриката. Пламъците са се разпрострели на хиляди квадратни метри площ, изхвърляйки гъсти стълбове дим, видими от километри разстояние. Местните спасителни екипи са изпратили над 15 специализирани пожарни автомобила за локализиране на огнената стихия. Работата на огнеборците беше затруднена от заплахата от вторични взривове на складирани материали.
Към 6:00 часа българско време (което съвпада с местното време в Киев) ситуацията на място остава динамична. Пожарникарите са успели да ограничат разпространението на огъня към съседни административни сгради. Според съобщение на Киевската областна военна администрация в платформата Telegram, материалните щети по индустриалния център са огромни, като производствените линии на фабриката са почти напълно унищожени.
Контекст на въздушния терор над Украйна
Тази среднощна офанзива е част от засиления въздушен натиск на Москва през последното денонощие. Освен в Киевска област, силни експлозии и щети по инфраструктурата бяха докладвани в още няколко региона, включително в Днепропетровска и Полтавска област. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че са успели да неутрализират значителна част от изстреляните вражески дронове, но подчертават, че за пълна защита на небето над страната е необходимо спешно подсилване на систематите за ПВО с модерни западни комплекси.
Нанесени щети и във Вишгородска област
Атаката е засегнала и съседни населени места. От КВА допълват, че вследствие на падащи отломки или директен удар е сериозно повреден частен дом и във Вишгородска област. На място се извършва оглед от правоохранителните органи за фиксиране на поредното военно престъпление срещу цивилното население.
Повече детайли за броя на свалените дронове или ракети се очакват в официалния сутрешен доклад на Военновъздушните сили на Украйна. Ситуацията в региона остава напрегната, а гражданите се призовават да не игнорират сигналите за въздушна тревога.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сандо
Коментиран от #29
06:00 01.08.2026
2 Нали я превзеха
Пак лииии?
Коментиран от #3, #19
06:01 01.08.2026
3 Иван Тургенев, руски писател
До коментар #2 от "Нали я превзеха":"Руснакът е най-великият и най-наглият лъжец на целия свят“.
06:02 01.08.2026
4 Хроники на руската агресия
"Московия е Русия на тайгата, монголска, дива, зверска." - Алексей Толстой."
"Те (руснаците)⁴не са хора, а грубияни, дива орда, убийци и злодеи." - Михаил Булгаков.
„Най-важният признак за успеха на руския народ е неговата садистична жестокост". - Максим Горки.
„Хора, които се скитат из Европа и търсят какво могат да унищожат. Унищожават за забавление.“ - Фьодор Достоевски.
„Руснаците са готови да умрат за една кисела краставичка и за световната революция.“ – Исак Бабел.
Коментиран от #22
06:04 01.08.2026
5 ах ти
06:07 01.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Райнпидал
06:10 01.08.2026
8 Август Попов
06:11 01.08.2026
9 Защо
06:14 01.08.2026
10 Хроники на руската агресия 2
1956: Военна интервенция и смазване на Унгарската революция.
1968: Военна инвазия на войските на Варшавския договор в Чехословакия („Пражка пролет“).
1979 – 1989: Мащабна военна инвазия и окупация на Афганистан.
Руска федерация (след 1991 г.)1992:
Военна намеса в Приднестровието (Молдова).
1992 – 1993: Намеса в гражданската война в Грузия и подкрепа за сепаратистките региони (Абхазия).
1994 – 1996: Първа чеченска война (вътрешен конфликт с мащабна разрушителна кампания).1999 – 2009: Втора чеченска война.
2008 (август): Руско-грузинска война (нападение срещу Грузия и признаване на Абхазия и Южна Осетия).
2014 (пролет): Военна операция и анексия на украинския полуостров Крим.
2015 (септември): Начало на активна военна интервенция в Сирия на страната на режима на Башар ал-Асад.
2022 (февруари – понастоящем): Пълномащабно мащабно въоръжено нападение и агресия срещу суверенна Украйна.
06:14 01.08.2026
11 Някой си
Коментиран от #15
06:15 01.08.2026
12 Оня
До коментар #6 от "оня с коня":Рано си почнал с парцуцата!
06:16 01.08.2026
13 Овчар
Коментиран от #18
06:16 01.08.2026
14 Хмм
06:17 01.08.2026
15 604
До коментар #11 от "Някой си":Излагаш се.
06:18 01.08.2026
16 С ДВЕ ДУМИ
До коментар #6 от "оня с коня":До колкото знам укрите са загубили 123 чиляка и половина според ГАЛЪП и СОВА ХАРИС. Същото потвърди и оня бивш военен министър с украинско гражданство, че не му помня името.
06:18 01.08.2026
17 Факт
До коментар #6 от "оня с коня":Малко са,трябва още! 25% от трудоспособното руско население е денацифицирано в Украйна!
06:22 01.08.2026
18 Инна
До коментар #13 от "Овчар":Много ще се радвам да те денацифицираме.
Сега между нас– руснаците, и теб стои само Украйна. Друго си е българин да ми мие краката и да им пие водата.
Внимавай какво си пожелаваш.
06:22 01.08.2026
19 Хмм
До коментар #2 от "Нали я превзеха":напуснаха я, защото това беше една от договореностите в Истанбул, да се изтеглят от Киев и Киевска област, както и от Харков, после украинците се отметнаха и решиха да воюват, сега вече войната носи толкова пари, че няма да свърши скоро
Коментиран от #23
06:22 01.08.2026
20 Кобзон рекърдс
Докато вие четири години преповтаряхте опорките за „безаналоговото“ руско оръжие, Украйна направи нещо безпрецедентно – в разгара на брутална война на изтощение започна да ИЗНАСЯ високотехнологично оръжие за Първия свят! И то не за кой да е, а за Армията на САЩ! Пентагонът купува украински FPV дронове модел „F10“, защото собствената им индустрия не може да постигне това съвършенство между цена, софтуер и устойчивост на заглушаване.
Още по-голямото признание е друго: Вашингтон поставя като условие за следващите договори украинските компании да отворят заводи директно на американска земя. Помислете над това! САЩ – световният лидер в технологиите – иска да локализира украинско ноу-хау у дома! Самият факт, че Украйна е в позицията на технологичния донор, а Америка – в ролята на купувача, който иска да придобие тези тайни, обръща цялата геополитическа игра!
Това е исторически шамар за руската митология. Държавата, която според вашите прогнози трябваше да капитулира за три дни, днес диктува тенденциите в модерното военно дело. Българските копейки могат да продължават да въздишат по остарелите съветски железа, но бъдещето вече се пише от украинските инженери!
Коментиран от #26
06:23 01.08.2026
21 Хахахахаха
До коментар #6 от "оня с коня":Хахахха не е така, не си точен защо не кажеш че цял свят се смее на наркомана и вече никой не му вярва, миналата година каза че са загинали 55000 укри, а тази каза че са 50000,хахаахха всичките медии му се подиграват че е възкресил още 5000 укри хахаха, всичките му се подиграват и за лъжливите данни за убитите руснаци, тотално падение на една загубена нация
Коментиран от #28
06:23 01.08.2026
22 Орк
До коментар #4 от "Хроники на руската агресия":Тия уж исказвания на руските писатели само за вас, глупаци, които никогда и нищо не са чели
Коментиран от #25
06:26 01.08.2026
23 Иван Тургенев
До коментар #19 от "Хмм":"Руснакът е най-великият и най-наглият лъжец на целия свят“.
Преметнаха те неможачите.
06:26 01.08.2026
24 Мамашки без прашки
06:30 01.08.2026
25 Личи си кой е чел, илитерате
До коментар #22 от "Орк":Излагаш се.
Цитатите ги има в книгите им. И лесно се проверява. Това ще потвърди всеки некопеец. Останалите ще питат AI и като резултат всички ще ти се присмиват.
06:30 01.08.2026
26 Орк
До коментар #20 от "Кобзон рекърдс":Ама, ти сам си вярваш ли тия глупости дето написал? Украинско там само шилдики. Оня ден гръмнали американско производство . кой ще влага пари??? Истината че европейски оръдия стрелят по Русия а не обратното. И зато това един ден Европа ще носи отговорност.
06:33 01.08.2026
27 Когато
До коментар #6 от "оня с коня":има размяна на загинали , руснаците предават 1000 а украинците 30.Ядат ли ги ???
06:35 01.08.2026
28 604
До коментар #21 от "Хахахахаха":Светът разрешил ли ти е да го цитираш без авторски права? Може ли източник, дата и брой на цитата?
06:36 01.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хроники на руската агресия
1956: Военна интервенция и смазване на Унгарската революция.
1968: Военна инвазия на войските на Варшавския договор в Чехословакия („Пражка пролет“).
1979 – 1989: Мащабна военна инвазия и окупация на Афганистан.
Руска федерация (след 1991 г.)1992:
Военна намеса в Приднестровието (Молдова).
1992 – 1993: Намеса в гражданската война в Грузия и подкрепа за сепаратистките региони (Абхазия).
1994 – 1996: Първа чеченска война (вътрешен конфликт с мащабна разрушителна кампания).1999 – 2009: Втора чеченска война.
2008 (август): Руско-грузинска война (нападение срещу Грузия и признаване на Абхазия и Южна Осетия).
2014 (пролет): Военна операция и анексия на украинския полуостров Крим.
2015 (септември): Начало на активна военна интервенция в Сирия на страната на режима на Башар ал-Асад.
2022 (февруари – понастоящем): Пълномащабно мащабно въоръжено нападение и агресия срещу суверенна Украйна.
06:40 01.08.2026
31 Путин
06:47 01.08.2026
32 защо
"Пострадалите са работници от нощната смяна на предприятието - жена на 45 и мъж на 21 години. "
"Пламъците са се разпрострели на хиляди квадратни метри площ, изхвърляйки гъсти стълбове дим, видими от километри разстояние. "
Еей, това лъжата за нищо я нямате!
06:49 01.08.2026
33 Оня
06:50 01.08.2026
34 Жалка
Една ракета и фабриката я няма!
Денонощна работа. Търсена стока!
06:56 01.08.2026
35 До оня с коня
06:57 01.08.2026
36 Защо
07:00 01.08.2026