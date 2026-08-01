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Руска атака унищожи фабрика в Буча, има ранени
  Тема: Украйна

Руска атака унищожи фабрика в Буча, има ранени

1 Август, 2026 05:49, обновена 1 Август, 2026 06:07 1 552 36

  • буча-
  • вишгород-
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  • пострадали-
  • украйна-
  • русия

Нападение с дронове и ракети предизвика огнен ад край украинската столица

Руска атака унищожи фабрика в Буча, има ранени - 1
Снимка: ДСНС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на 1 август, противовъздушната отбрана на Украйна беше подложена на масиран натиск.

Руските сили предприеха поредна мащабна вълна от въздушни удари с безпилотни апарати и балистични ракети, насочени срещу гражданска и промишлена инфраструктура. Една от основните мишени се оказа индустриален обект в Буча, Киевска област, където в резултат на паднали отломки и директни попадения избухна огромен пожар.

По предварителна информация на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ГСЧС), цитирана от украинската новинарска агенция UNN, при инцидента са ранени най-малко двама души. Пострадалите са работници от нощната смяна на предприятието - жена на 45 и мъж на 21 години. Те са получили своевременна медицинска помощ на място, след което са транспортирани в болнично заведение с изгаряния и травми с различна степен на тежест.

Овладяване на пожара и щети по инфраструктурата

Огънят бързо е обхванал производствените халета на фабриката. Пламъците са се разпрострели на хиляди квадратни метри площ, изхвърляйки гъсти стълбове дим, видими от километри разстояние. Местните спасителни екипи са изпратили над 15 специализирани пожарни автомобила за локализиране на огнената стихия. Работата на огнеборците беше затруднена от заплахата от вторични взривове на складирани материали.

Към 6:00 часа българско време (което съвпада с местното време в Киев) ситуацията на място остава динамична. Пожарникарите са успели да ограничат разпространението на огъня към съседни административни сгради. Според съобщение на Киевската областна военна администрация в платформата Telegram, материалните щети по индустриалния център са огромни, като производствените линии на фабриката са почти напълно унищожени.

Контекст на въздушния терор над Украйна

Тази среднощна офанзива е част от засиления въздушен натиск на Москва през последното денонощие. Освен в Киевска област, силни експлозии и щети по инфраструктурата бяха докладвани в още няколко региона, включително в Днепропетровска и Полтавска област. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че са успели да неутрализират значителна част от изстреляните вражески дронове, но подчертават, че за пълна защита на небето над страната е необходимо спешно подсилване на систематите за ПВО с модерни западни комплекси.

Нанесени щети и във Вишгородска област

Атаката е засегнала и съседни населени места. От КВА допълват, че вследствие на падащи отломки или директен удар е сериозно повреден частен дом и във Вишгородска област. На място се извършва оглед от правоохранителните органи за фиксиране на поредното военно престъпление срещу цивилното население.

Повече детайли за броя на свалените дронове или ракети се очакват в официалния сутрешен доклад на Военновъздушните сили на Украйна. Ситуацията в региона остава напрегната, а гражданите се призовават да не игнорират сигналите за въздушна тревога.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    39 2 Отговор
    Дайте ни и сводката на руското МО,та да разберем поне какво е ударено наистина.Защото масивни пожари от два блока и три къщи не възникват,а виж що за складове са били - ето,това е интересно.Впрочем какво стана в Хмелницка област вчера,информирахте ли хората?

    Коментиран от #29

    06:00 01.08.2026

  • 2 Нали я превзеха

    4 18 Отговор
    преди четири години?
    Пак лииии?

    Коментиран от #3, #19

    06:01 01.08.2026

  • 3 Иван Тургенев, руски писател

    4 32 Отговор

    До коментар #2 от "Нали я превзеха":

    "Руснакът е най-великият и най-наглият лъжец на целия свят“.

    06:02 01.08.2026

  • 4 Хроники на руската агресия

    5 32 Отговор
    Тежък е руският дух: не можеш да дишаш, нито да летиш." - Александър Блок.
    "Московия е Русия на тайгата, монголска, дива, зверска." - Алексей Толстой."
    "Те (руснаците)⁴не са хора, а грубияни, дива орда, убийци и злодеи." - Михаил Булгаков.
    „Най-важният признак за успеха на руския народ е неговата садистична жестокост". - Максим Горки.
    „Хора, които се скитат из Европа и търсят какво могат да унищожат. Унищожават за забавление.“ - Фьодор Достоевски.
    „Руснаците са готови да умрат за една кисела краставичка и за световната революция.“ – Исак Бабел.

    Коментиран от #22

    06:04 01.08.2026

  • 5 ах ти

    14 4 Отговор
    Миленчо,още ни си изтрезнял.Отново пишеш глупости.

    06:07 01.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Райнпидал

    7 5 Отговор
    Ако уцелят някой Винпром, тогава ще има "масивни пожари".

    06:10 01.08.2026

  • 8 Август Попов

    17 2 Отговор
    Все тъй да им върви през новият месец! Лека нощ!

    06:11 01.08.2026

  • 9 Защо

    7 2 Отговор
    само една ?

    06:14 01.08.2026

  • 10 Хроники на руската агресия 2

    7 24 Отговор
    1919 – 1921: Съветско-полска война (опит за съветизация на Полша).1939 (септември): Нападение срещу Полша (съгласно секретните протоколи на пакта Молотов-Рибентроп).1939 – 1940: Зимна война срещу Финландия.1940: Окупация и анексия на балтийските републики (Естония, Латвия, Литва) и Бесарабия (Румъния).
    1956: Военна интервенция и смазване на Унгарската революция.
    1968: Военна инвазия на войските на Варшавския договор в Чехословакия („Пражка пролет“).
    1979 – 1989: Мащабна военна инвазия и окупация на Афганистан.
    Руска федерация (след 1991 г.)1992:
    Военна намеса в Приднестровието (Молдова).
    1992 – 1993: Намеса в гражданската война в Грузия и подкрепа за сепаратистките региони (Абхазия).
    1994 – 1996: Първа чеченска война (вътрешен конфликт с мащабна разрушителна кампания).1999 – 2009: Втора чеченска война.
    2008 (август): Руско-грузинска война (нападение срещу Грузия и признаване на Абхазия и Южна Осетия).
    2014 (пролет): Военна операция и анексия на украинския полуостров Крим.
    2015 (септември): Начало на активна военна интервенция в Сирия на страната на режима на Башар ал-Асад.
    2022 (февруари – понастоящем): Пълномащабно мащабно въоръжено нападение и агресия срещу суверенна Украйна.

    06:14 01.08.2026

  • 11 Някой си

    29 5 Отговор
    В тая фабрика да не са сглобявали детски играчки? А иначе фойерверките са били на ниво! И така ще е до пълното ликвидиране на туморното образование наречено ООкрайна!

    Коментиран от #15

    06:15 01.08.2026

  • 12 Оня

    10 6 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Рано си почнал с парцуцата!

    06:16 01.08.2026

  • 13 Овчар

    20 6 Отговор
    Един ден ще трябва този разрушен украински курник да се ремонтира..! Със разграбването на природните ресурси на Украйна от техните съюзници ще влязат и европейските строителни компании за ремонт..! Европейските строителни кърлежи ще наемат евтина украинска работна ръка и на практика самите украинци ще възстановяват натрошеното а чуждите фирми ще взимат кинтите..! ЩЕ ТРЯБВА НОВ КРЕДИТ..!

    Коментиран от #18

    06:16 01.08.2026

  • 14 Хмм

    19 3 Отговор
    взривове на складирани материали, ясно какъв е заводът

    06:17 01.08.2026

  • 15 604

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "Някой си":

    Излагаш се.

    06:18 01.08.2026

  • 16 С ДВЕ ДУМИ

    9 6 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    До колкото знам укрите са загубили 123 чиляка и половина според ГАЛЪП и СОВА ХАРИС. Същото потвърди и оня бивш военен министър с украинско гражданство, че не му помня името.

    06:18 01.08.2026

  • 17 Факт

    3 9 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Малко са,трябва още! 25% от трудоспособното руско население е денацифицирано в Украйна!

    06:22 01.08.2026

  • 18 Инна

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "Овчар":

    Много ще се радвам да те денацифицираме.
    Сега между нас– руснаците, и теб стои само Украйна. Друго си е българин да ми мие краката и да им пие водата.
    Внимавай какво си пожелаваш.

    06:22 01.08.2026

  • 19 Хмм

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Нали я превзеха":

    напуснаха я, защото това беше една от договореностите в Истанбул, да се изтеглят от Киев и Киевска област, както и от Харков, после украинците се отметнаха и решиха да воюват, сега вече войната носи толкова пари, че няма да свърши скоро

    Коментиран от #23

    06:22 01.08.2026

  • 20 Кобзон рекърдс

    4 11 Отговор
    Е, „експерти“, къде изчезнахте? Нали украинската икономика беше „фалирала“, а индустрията им – „унищожена“? Господа русофили, време е да си извадите главите от пропагандните канали и да погледнете реалността!
    Докато вие четири години преповтаряхте опорките за „безаналоговото“ руско оръжие, Украйна направи нещо безпрецедентно – в разгара на брутална война на изтощение започна да ИЗНАСЯ високотехнологично оръжие за Първия свят! И то не за кой да е, а за Армията на САЩ! Пентагонът купува украински FPV дронове модел „F10“, защото собствената им индустрия не може да постигне това съвършенство между цена, софтуер и устойчивост на заглушаване.
    Още по-голямото признание е друго: Вашингтон поставя като условие за следващите договори украинските компании да отворят заводи директно на американска земя. Помислете над това! САЩ – световният лидер в технологиите – иска да локализира украинско ноу-хау у дома! Самият факт, че Украйна е в позицията на технологичния донор, а Америка – в ролята на купувача, който иска да придобие тези тайни, обръща цялата геополитическа игра!
    Това е исторически шамар за руската митология. Държавата, която според вашите прогнози трябваше да капитулира за три дни, днес диктува тенденциите в модерното военно дело. Българските копейки могат да продължават да въздишат по остарелите съветски железа, но бъдещето вече се пише от украинските инженери!

    Коментиран от #26

    06:23 01.08.2026

  • 21 Хахахахаха

    10 4 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Хахахха не е така, не си точен защо не кажеш че цял свят се смее на наркомана и вече никой не му вярва, миналата година каза че са загинали 55000 укри, а тази каза че са 50000,хахаахха всичките медии му се подиграват че е възкресил още 5000 укри хахаха, всичките му се подиграват и за лъжливите данни за убитите руснаци, тотално падение на една загубена нация

    Коментиран от #28

    06:23 01.08.2026

  • 22 Орк

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Хроники на руската агресия":

    Тия уж исказвания на руските писатели само за вас, глупаци, които никогда и нищо не са чели

    Коментиран от #25

    06:26 01.08.2026

  • 23 Иван Тургенев

    4 7 Отговор

    До коментар #19 от "Хмм":

    "Руснакът е най-великият и най-наглият лъжец на целия свят“.

    Преметнаха те неможачите.

    06:26 01.08.2026

  • 24 Мамашки без прашки

    4 6 Отговор
    Русофилчета, стягайте се, че в любимото ви блато настъпва невиждан апокалипсис! Украинските дронове официално туриха кръста на Wildberries, а Ozon вече трепери пред моргата и чака реда си за пълно зануляване! Кремълската мафия плаче с кървави сълзи за милиардите си, а стотици хиляди руски мамашки и вдовички останаха без прашки, сутиени и вибратори. Пълна трагедия на самозадоволяването в Русия! Докато руската армия хаби ракети по цивилни навеси, Украйна им изпепелява тила и ги връща директно в каменната ера. Свиквайте, блатни орки – това е само началото, тепърва ще ревете!

    06:30 01.08.2026

  • 25 Личи си кой е чел, илитерате

    4 5 Отговор

    До коментар #22 от "Орк":

    Излагаш се.
    Цитатите ги има в книгите им. И лесно се проверява. Това ще потвърди всеки некопеец. Останалите ще питат AI и като резултат всички ще ти се присмиват.

    06:30 01.08.2026

  • 26 Орк

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Кобзон рекърдс":

    Ама, ти сам си вярваш ли тия глупости дето написал? Украинско там само шилдики. Оня ден гръмнали американско производство . кой ще влага пари??? Истината че европейски оръдия стрелят по Русия а не обратното. И зато това един ден Европа ще носи отговорност.

    06:33 01.08.2026

  • 27 Когато

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    има размяна на загинали , руснаците предават 1000 а украинците 30.Ядат ли ги ???

    06:35 01.08.2026

  • 28 604

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахахаха":

    Светът разрешил ли ти е да го цитираш без авторски права? Може ли източник, дата и брой на цитата?

    06:36 01.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хроники на руската агресия

    3 5 Отговор
    1919 – 1921: Съветско-полска война (опит за съветизация на Полша).1939 (септември): Нападение срещу Полша (съгласно секретните протоколи на пакта Молотов-Рибентроп).1939 – 1940: Зимна война срещу Финландия.1940: Окупация и анексия на балтийските републики (Естония, Латвия, Литва) и Бесарабия (Румъния).
    1956: Военна интервенция и смазване на Унгарската революция.
    1968: Военна инвазия на войските на Варшавския договор в Чехословакия („Пражка пролет“).
    1979 – 1989: Мащабна военна инвазия и окупация на Афганистан.
    Руска федерация (след 1991 г.)1992:
    Военна намеса в Приднестровието (Молдова).
    1992 – 1993: Намеса в гражданската война в Грузия и подкрепа за сепаратистките региони (Абхазия).
    1994 – 1996: Първа чеченска война (вътрешен конфликт с мащабна разрушителна кампания).1999 – 2009: Втора чеченска война.
    2008 (август): Руско-грузинска война (нападение срещу Грузия и признаване на Абхазия и Южна Осетия).
    2014 (пролет): Военна операция и анексия на украинския полуостров Крим.
    2015 (септември): Начало на активна военна интервенция в Сирия на страната на режима на Башар ал-Асад.
    2022 (февруари – понастоящем): Пълномащабно мащабно въоръжено нападение и агресия срещу суверенна Украйна.

    06:40 01.08.2026

  • 31 Путин

    4 1 Отговор
    В Буча, ще ви го забуча! Ама не само там.....

    06:47 01.08.2026

  • 32 защо

    1 0 Отговор
    "избухна огромен пожар"
    "Пострадалите са работници от нощната смяна на предприятието - жена на 45 и мъж на 21 години. "
    "Пламъците са се разпрострели на хиляди квадратни метри площ, изхвърляйки гъсти стълбове дим, видими от километри разстояние. "

    Еей, това лъжата за нищо я нямате!

    06:49 01.08.2026

  • 33 Оня

    1 1 Отговор
    По принцип мечтите са безплатни, но само с тях урките няма да оцелеят! Задава се доста тежка зима за тях! До октомври руснаците ще изтърбушат цялата им инфраструктура вкл. Ел . Бензиностанции пътища топлоцентрали и тн. Основната им отбранителни линия Краматорск и Славянск ще е изравнена на кота нула и на запад не остава нещо което може да спре руснаците! А и когато генерал Студ се намеси трагедията ще е пълна! Нито една руска ракета не е спряна от ПВО! Патриотите с 6 процента успеваемост ги няма! Логистиката ще бъде прекъсната на сто процента и крахът е неминуем! Толкоз за 404!

    06:50 01.08.2026

  • 34 Жалка

    2 0 Отговор
    Фабрика за балончета, а?
    Една ракета и фабриката я няма!
    Денонощна работа. Търсена стока!

    06:56 01.08.2026

  • 35 До оня с коня

    2 0 Отговор
    Всичко казано от наркомана е лъжа , както излъга , че са но финала за сключване на договор за ракетите петриот , но пропагандата е за такива като теб .

    06:57 01.08.2026

  • 36 Защо

    1 0 Отговор
    Не пишете за гъбите в Хмелницки , там нещо не било наред с въздуха .

    07:00 01.08.2026

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