Мощни експлозии разтърсиха Южен Иран

Серия от силни експлозии е отекнала в южната иранска провинция Бушер, както и в района на стратегическото пристанище Асалуе, съобщи англоезичният държавен телевизионен канал Press TV.

Местните жители в град Чогадак, разположен на около 20 километра от единствената гражданска ядрена електроцентрала в страната, разказват за силни детонации и задействане на противовъздушната отбрана.

Според първоначалната информация от провинциалните власти, цитирана от агенция IRNA, взривовете са в резултат на нови въздушни удари, насочени срещу военна база, рибарско пристанище и енергийна инфраструктура.

Иранските официални лица подчертават, че ядреният реактор в Бушер не е претърпял щети и няма данни за пострадали граждани, но в Асалуе са избухнали пожари на няколко цивилни плавателни съда.