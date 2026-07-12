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Мощни експлозии разтърсиха Южен Иран

Мощни експлозии разтърсиха Южен Иран

12 Юли, 2026 02:56, обновена 12 Юли, 2026 02:59 1 009 1

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Иранската държавна телевизия потвърди за взривове в близост до ядрената централа в Бушер и ключовия енергиен хъб Асалуе

Мощни експлозии разтърсиха Южен Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Серия от силни експлозии е отекнала в южната иранска провинция Бушер, както и в района на стратегическото пристанище Асалуе, съобщи англоезичният държавен телевизионен канал Press TV.

Местните жители в град Чогадак, разположен на около 20 километра от единствената гражданска ядрена електроцентрала в страната, разказват за силни детонации и задействане на противовъздушната отбрана.

Според първоначалната информация от провинциалните власти, цитирана от агенция IRNA, взривовете са в резултат на нови въздушни удари, насочени срещу военна база, рибарско пристанище и енергийна инфраструктура.

Иранските официални лица подчертават, че ядреният реактор в Бушер не е претърпял щети и няма данни за пострадали граждани, но в Асалуе са избухнали пожари на няколко цивилни плавателни съда.


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 Да добре

    5 3 Отговор
    Тоя рижяия ще направи някоя беля. Яко са го хванали за топките еврите

    03:10 12.07.2026

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