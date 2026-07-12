Катар призова за временно спиране на морския трафик след нови ирански атаки

Катар препоръча временно да бъде преустановен морският трафик след поредните ирански атаки, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Министерството на транспорта на страната обяви, че препоръчва всички плавания и други „морски дейности“ да бъдат спрени до второ нареждане. Предупреждението важи както за търговски плавателни съдове, така и за риболовни лодки, джетове, развлекателни лодки и „всички други морски плавателни съдове“.
Базираната в Катар телевизия „Ал Джазира“ уточни, че става дума за препоръка, въпреки че някои други медии определиха мярката като официална забрана.
Мореплаването има важно място в историята и икономиката на Катар. От традиционните лодки „дау“ и добива на перли до съвременните туристически круизи и луксозни яхти, корабоплаването е тясно свързано с идентичността на страната, припомня ДПА.
Катар, който се намира на полуостров в Персийския залив, разполага с множество риболовни и яхтени пристанища, използвани както за търговски, така и за частни плавателни съдове.
По-рано днес катарските власти съобщиха за нови ирански атаки. Според официална информация трима души, сред които и дете, са били ранени от падащи отломки.
Катар е бил атакуван многократно по време на конфликта с Иран, но броят на нападенията срещу него е по-малък в сравнение с тези срещу държави като Кувейт и Обединените арабски емирства.
Заедно с Пакистан Катар изпълнява ролята на посредник в опитите за постигане на дипломатическо решение между САЩ и Иран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само питам
Коментиран от #4
16:44 12.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сандо
16:57 12.07.2026
4 Последно
До коментар #1 от "Само питам":Вж15:50 според статия на факти е отворен. Сега очакваме в рамките на 30 минути някъде, да затвори, след това се очаква, по икиндия да отвири отново..
17:10 12.07.2026