Трима загинаха при катастрофа с малък самолет в Словакия

Тежка авиационна катастрофа разтърси Словакия в следобедните часове на днешния ден.

Лек туристически самолет се разби в района на село Очова (област Банска Бистрица), отнемайки живота на трима души, намиращи се на борда. Сред загиналите има и дете, потвърдиха официално от полицията в страната.

Какво се знае за инцидента до момента?

Малкият самолет, за който се предполага, че е изпълнявал панорамен туристически полет, внезапно е загубил височина. Според информация от местопроизшествието, разпространена от словашката информационна агенция TASR, машината е паднала директно в рамките на производствения и административен ареал на една от местните фирми в Очова.

На мястото веднага са изпратени екипи на Спешна помощ, пожарникари и полиция. Спасителните служби обаче само са констатирали смъртта на тримата пътували в самолета. Поради естеството на удара, шансовете за оцеляване на борда са били нулеви.

Разследване на причините за авиокатастрофата

Районът около местопроизшествието е незабавно отцепен от силите на реда. На място работят криминалисти и експерти от Службата за разследване на авиационни инциденти на Словакия. Към 19:00 часа българско време все още няма официално становище дали трагедията е причинена от:

Техническа неизправност на двигателя или системите за управление;

Внезапна пилотска грешка по време на полета;

Неблагоприятни атмосферни условия или внезапен силен порив на вятъра.

Местният информационен портал noviny.sk, чийто екип пръв пристигна на мястото на инцидента, съобщава, че разследващите изземват черните кутии (ако машината е оборудвана с такива) и разпитват свидетели от района, които са видели последните секунди от траекторията на самолета.

Полицията призова гражданите да избягват района на инцидента, за да не пречат на работата на терен. Самоличността на жертвите е установена, но няма да бъде разкривана публично, преди да бъдат уведомени техните близки.