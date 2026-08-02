Екологична заплаха в Полтавска област: Изтичане на опасно вещество

Сериозен инцидент бе регистриран в Полтавска област, където в резултат на нападение бе поразена критична или промишлена инфраструктура. Държавната служба за извънредни ситуации (ДСИС) официално обяви, че атаката е предизвикала изтичане на опасно химическо вещество.

Специализирани екипи за химическа, биологична и радиологична защита веднага са изпратени на мястото за локализиране на разлива и измерване на нивата на замърсяване на въздуха и почвата. Местните власти призоваха гражданите в непосредствена близост да затворят прозорците си и да следят указанията за безопасност.

Граничари с рекорден удар в небето

Гранични служители от 105-и граничен отряд на Държавната гранична служба на Украйна (ДПСУ) постигнаха исторически успех, след като неутрализираха руски разузнавателен безпилотен летателен апарат на рекордната височина от 6858 метра.

Според информация, разпространена от регионални медии, специализираното звено „STING“ е използвало модифициран FPV дрон-прехващач за унищожаването на руския апарат модел ZALA Z-20. Руските сили умишлено изпращат този тип техника на височини близо до 7 километра, за да останат извън обсега на конвенционалната тактическа ПВО.

Международната медийна платформа United24 Media потвърди, че това е най-високото документирано прихващане на безпилотна машина в Черниговския сектор, надминавайки предишния рекорд от 6,4 километра на Националната гвардия.

ГУР внедри системата „Периметър“ за наблюдение на военни позиции

На фона на засилващите се боеве, инженерите от Главното управление на разузнаването (ГУР) към Министерството на отбраната на Украйна успешно завършиха разработката и започнаха внедряването на нова високотехнологична система, наречена „Периметър“.

Тази платформа е специално проектирана за денонощно наблюдение и ранно откриване на заплахи около предните военни позиции. Комплексът интегрира:

Видеокамери с висока резолюция и термовизионни сензори.

Аналитичен софтуер с изкуствен интелект (AI) за филтриране на фалшиви аларми.

Автоматизирана система за класификация на целите (жива сила или бойна техника).

Концепцията зад този тип отбранителни технологии е подробно разгледана от експертите на Армия Медия, които посочват, че автоматизацията на наблюдението драстично намалява физическото натоварване върху часовоите на предна линия и елиминира изненадите при вражески щурмове.

Спасителните операции в Полтавска област продължават, а по границата в Черниговско се запазва засилена бдителност за нови високопланински въздушни заплахи.