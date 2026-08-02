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Адът в Сеута: Властите съобщават за 88 загинали мигранти

Адът в Сеута: Властите съобщават за 88 загинали мигранти

2 Август, 2026 18:37, обновена 2 Август, 2026 18:42 1 445 24

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  • мароко

Исторически натиск по границата между Мароко и Испания изправи Европейския съюз пред извънредна ситуация

Адът в Сеута: Властите съобщават за 88 загинали мигранти - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Хуманитарната и политическа криза в испанския северноафрикански полуексклав Сеута достигна драматични размери.

Към 18:30 часа българско време днес, местните власти в автономния град потвърдиха, че общият брой на откритите тела в моргата на града е достигнал 88 души. Данните бяха оповестени от председателя на местното правителство в Сеута Хуан Хесус Вивас в интервю за испанския ежедневник El Pais, като цифрата включва както жертвите от масовото нахлуване през последните дни, така и телата, открити при по-малки опити за преминаване през изминалите две седмици. Очаква се черната статистика да нарасне, тъй като спасителните екипи и мароканските власти продължават да изваждат тела от морето.

Мащабът на безпрецедентния щурм

Кризата се отпуши в средата на седмицата, когато в рамките на по-малко от три дни между 50 000 и 60 000 мигранти – предимно млади мъже от Мароко и страни от Субсахарска Африка – щурмуваха сухопътната ограда и морските граници на Сеута. Това представлява близо 70% от общото население на испанския анклав.

Повечето от загиналите са изгубили живота си чрез удавяне, опитвайки се да заобиколят вълноломите на плажовете Тарахал и Бензу с помощта на импровизирани пояси и гуми, докато други са били премазани или са паднали фатално при преминаването на високите гранични съоръжения.

Представителят на испанското министерство на вътрешните работи в Сеута, Мигел Анхел Перес Триано, коментира пред DPA и Reuters, че ситуацията в града постепенно се нормализира след мащабната акция по експулсиране. Към момента над 48 000 от преминалите лица вече са върнати обратно на територията на Мароко.

Дипломатическо напрежение и верижна реакция в Европа

Инцидентът предизвика сериозно политическо сътресение вътре в самия Европейски съюз. Испанският премиер Педро Санчес определи ситуацията като "нарушаване на териториалната цялост на Испания" и обвини престъпни мрежи за трафик на хора. Според анализатори, цитирани в испанските медии, щурмът е бил провокиран от скорошно решение на Върховния съд на Испания, което ограничава незабавното връщане ("hot returns") на мигранти, заловени по море.

В отговор на безпрецедентната ситуация, Италия взе радикално решение и суспендира шенгенските договорености с Испания за срок от един месец, възстановявайки проверките по летищата и пристанищата за пристигащи от иберийската държава. Този ход бе разкритикуван от Мадрид като "егоистичен и поляризиращ".

Междувременно, по инициатива на 22 държави от ЕС (включително и България), които изпратиха открито писмо до европейските лидери, Ирландия – в качеството си на ротационен председател на Съвета на ЕС – официално свика извънредна среща на министрите на правосъдието и вътрешните работи за вторник, 4 август 2026 г., за да се координира общ европейски отговор на кризата.

Мерки за сигурност по границата

За овладяване на миграционния поток, испанските власти изпратиха допълнителни военни части, както и над 3000 служители на Гражданската гвардия и Националната полиция. Започна и спешното монтиране на нова 500-метрова плаваща преградна бариера в морето по протежение на морската граница с цел предотвратяване на нови опити за масово преплуване.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    38 16 Отговор
    Мигрантите казват че са карани с безплатни автобуси.Това не са трафиканти а организирана акция на Мосад и САЩ.

    Коментиран от #7, #18

    18:45 02.08.2026

  • 2 Овчар

    35 14 Отговор
    Това е отмъщението на САЩ , затова че Испания отказа да пусне самолетите..! Сега очаквам и министри да станат терористи..! Краварите са опасно племе..!

    Коментиран от #5, #10

    18:47 02.08.2026

  • 3 СВО 1 620 дни РЕЗИЛ

    18 5 Отговор
    Адът в Сеута явно е функция от интересната политика, която провежда Мароко.
    Изпраща мигранти в ЕС (Испания), а в РФ бензин А-92 - около 30 000 t за сега.

    Коментиран от #11

    18:47 02.08.2026

  • 4 Пич

    9 12 Отговор
    Само........???!!!

    Малко са, за да послужат за пример!!!

    18:47 02.08.2026

  • 5 Последния Софиянец

    14 13 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    В Испания и Франция заловиха 300 подпалвачи.Организират ги и им плащат в интернет.

    18:51 02.08.2026

  • 6 Някой

    29 2 Отговор
    Всъщност, адът е бил за испанците. Нашествениците е добре, че дават фира. Хем по-малко, хем ще се замислят следващите. Така трябва - границата трябва да се пази с противопехотни мини и картечници!

    18:52 02.08.2026

  • 7 Някой

    25 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дори и да не го казват, в телеграм има видеа как ги извозват с автобуси и с камиони. Организирано мероприятие.

    18:53 02.08.2026

  • 8 СССс

    23 0 Отговор
    Връщане на всички марокански скакалци!!!

    18:54 02.08.2026

  • 9 Комсомолката от ГДР, Изперкел

    20 1 Отговор
    Идвайте , ще се справим!

    18:54 02.08.2026

  • 10 Нема се плашиш

    8 12 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Американците и на нас са ни вдигнали мерника!

    18:56 02.08.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 15 Отговор

    До коментар #3 от "СВО 1 620 дни РЕЗИЛ":

    Чети, че се излагаш, като девственица- проститутка❗
    Не Мароко е организирало целият този
    "ХЕПЪНИНГ"❗

    Коментиран от #19

    18:56 02.08.2026

  • 12 ССССС

    11 14 Отговор
    Европа я превземат милиони талибани,те на Русия скачат ???

    18:57 02.08.2026

  • 13 Мара Атанасова

    10 2 Отговор
    Милен иска да ме еб в гъ💋

    18:59 02.08.2026

  • 14 Как пък един африканец

    14 15 Отговор
    не иска да ходи в Маскалия?

    Коментиран от #16, #17

    19:00 02.08.2026

  • 15 хаха

    4 4 Отговор
    И защо само 88? Ммммм?

    Не можете и да стреляте даже а? Още малко и по-безполезени ще станете от байганьовците от Блатото.

    19:05 02.08.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 10 Отговор

    До коментар #14 от "Как пък един африканец":

    Чукча-папагал само повтаря , не чете ❗
    Там ги карат да работят,
    а те искат да живеят на помощи❗

    19:10 02.08.2026

  • 17 Мими Кучева🐕

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Как пък един африканец":

    Там не им дават денги наготово,а ги и бият!
    🦍🦍🦍🥳🤣👍

    19:15 02.08.2026

  • 18 Щик Найн

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Викаш, братушките 🐖не са способни да организират нещо такова? 😎

    19:21 02.08.2026

  • 19 Така е

    16 3 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Аз също прочетох, че това не е организирано от Мароко, а хибридка на ГРУ за да е гадно на ЕС.

    Коментиран от #22

    19:21 02.08.2026

  • 20 НРБ

    6 5 Отговор
    Интересува ме България превзета от индийци,аЕС от тъмни индивиди.

    19:22 02.08.2026

  • 21 Истината

    9 11 Отговор
    Във всяка мръсотия търсете руснака! Ясно е какво прави Русия в Африка. Разпалва конфликти, слага диктатори, краде подземни богатства и организира всевъзможни акции за отслабване и разединение в Европа.

    Коментиран от #23

    19:22 02.08.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 7 Отговор

    До коментар #19 от "Така е":

    От укроинформ ли го чете😀😀❓

    19:28 02.08.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 6 Отговор

    До коментар #21 от "Истината":

    "Украйна твърди, че е разкрила интензивна руска пропагандна кампания в Европа, която според Киев използва мигрантската криза в испанския анклав Сеута за дестабилизация. Украинският външен министър Андрей Сибига обяви в ефира на мрежата X, че анализатори са идентифицирали проруска медийна мрежа, водена от „Правда“ и RT, публикувала хиляди материали по темата."
    Е щом У...йна го твърди ......ПО ПЕЙКИТЕ са в екстаз❗

    19:33 02.08.2026

  • 24 Али

    2 0 Отговор
    Да ги тепат.Да не съм ги канил яде? Да им сееб ЕПУ ткат амайчи намангалска!!!

    19:58 02.08.2026

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