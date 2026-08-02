Адът в Сеута: Властите съобщават за 88 загинали мигранти

Хуманитарната и политическа криза в испанския северноафрикански полуексклав Сеута достигна драматични размери.

Към 18:30 часа българско време днес, местните власти в автономния град потвърдиха, че общият брой на откритите тела в моргата на града е достигнал 88 души. Данните бяха оповестени от председателя на местното правителство в Сеута Хуан Хесус Вивас в интервю за испанския ежедневник El Pais, като цифрата включва както жертвите от масовото нахлуване през последните дни, така и телата, открити при по-малки опити за преминаване през изминалите две седмици. Очаква се черната статистика да нарасне, тъй като спасителните екипи и мароканските власти продължават да изваждат тела от морето.

Мащабът на безпрецедентния щурм

Кризата се отпуши в средата на седмицата, когато в рамките на по-малко от три дни между 50 000 и 60 000 мигранти – предимно млади мъже от Мароко и страни от Субсахарска Африка – щурмуваха сухопътната ограда и морските граници на Сеута. Това представлява близо 70% от общото население на испанския анклав.

Повечето от загиналите са изгубили живота си чрез удавяне, опитвайки се да заобиколят вълноломите на плажовете Тарахал и Бензу с помощта на импровизирани пояси и гуми, докато други са били премазани или са паднали фатално при преминаването на високите гранични съоръжения.

Представителят на испанското министерство на вътрешните работи в Сеута, Мигел Анхел Перес Триано, коментира пред DPA и Reuters, че ситуацията в града постепенно се нормализира след мащабната акция по експулсиране. Към момента над 48 000 от преминалите лица вече са върнати обратно на територията на Мароко.

Дипломатическо напрежение и верижна реакция в Европа

Инцидентът предизвика сериозно политическо сътресение вътре в самия Европейски съюз. Испанският премиер Педро Санчес определи ситуацията като "нарушаване на териториалната цялост на Испания" и обвини престъпни мрежи за трафик на хора. Според анализатори, цитирани в испанските медии, щурмът е бил провокиран от скорошно решение на Върховния съд на Испания, което ограничава незабавното връщане ("hot returns") на мигранти, заловени по море.

В отговор на безпрецедентната ситуация, Италия взе радикално решение и суспендира шенгенските договорености с Испания за срок от един месец, възстановявайки проверките по летищата и пристанищата за пристигащи от иберийската държава. Този ход бе разкритикуван от Мадрид като "егоистичен и поляризиращ".

Междувременно, по инициатива на 22 държави от ЕС (включително и България), които изпратиха открито писмо до европейските лидери, Ирландия – в качеството си на ротационен председател на Съвета на ЕС – официално свика извънредна среща на министрите на правосъдието и вътрешните работи за вторник, 4 август 2026 г., за да се координира общ европейски отговор на кризата.

Мерки за сигурност по границата

За овладяване на миграционния поток, испанските власти изпратиха допълнителни военни части, както и над 3000 служители на Гражданската гвардия и Националната полиция. Започна и спешното монтиране на нова 500-метрова плаваща преградна бариера в морето по протежение на морската граница с цел предотвратяване на нови опити за масово преплуване.