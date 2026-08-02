Адът в Сеута: Властите съобщават за 88 загинали мигранти

Хуманитарната и политическа криза в испанския северноафрикански полуексклав Сеута достигна драматични размери.
Към 18:30 часа българско време днес, местните власти в автономния град потвърдиха, че общият брой на откритите тела в моргата на града е достигнал 88 души. Данните бяха оповестени от председателя на местното правителство в Сеута Хуан Хесус Вивас в интервю за испанския ежедневник El Pais, като цифрата включва както жертвите от масовото нахлуване през последните дни, така и телата, открити при по-малки опити за преминаване през изминалите две седмици. Очаква се черната статистика да нарасне, тъй като спасителните екипи и мароканските власти продължават да изваждат тела от морето.
Мащабът на безпрецедентния щурм
Кризата се отпуши в средата на седмицата, когато в рамките на по-малко от три дни между 50 000 и 60 000 мигранти – предимно млади мъже от Мароко и страни от Субсахарска Африка – щурмуваха сухопътната ограда и морските граници на Сеута. Това представлява близо 70% от общото население на испанския анклав.
Повечето от загиналите са изгубили живота си чрез удавяне, опитвайки се да заобиколят вълноломите на плажовете Тарахал и Бензу с помощта на импровизирани пояси и гуми, докато други са били премазани или са паднали фатално при преминаването на високите гранични съоръжения.
Представителят на испанското министерство на вътрешните работи в Сеута, Мигел Анхел Перес Триано, коментира пред DPA и Reuters, че ситуацията в града постепенно се нормализира след мащабната акция по експулсиране. Към момента над 48 000 от преминалите лица вече са върнати обратно на територията на Мароко.
Дипломатическо напрежение и верижна реакция в Европа
Инцидентът предизвика сериозно политическо сътресение вътре в самия Европейски съюз. Испанският премиер Педро Санчес определи ситуацията като "нарушаване на териториалната цялост на Испания" и обвини престъпни мрежи за трафик на хора. Според анализатори, цитирани в испанските медии, щурмът е бил провокиран от скорошно решение на Върховния съд на Испания, което ограничава незабавното връщане ("hot returns") на мигранти, заловени по море.
В отговор на безпрецедентната ситуация, Италия взе радикално решение и суспендира шенгенските договорености с Испания за срок от един месец, възстановявайки проверките по летищата и пристанищата за пристигащи от иберийската държава. Този ход бе разкритикуван от Мадрид като "егоистичен и поляризиращ".
Междувременно, по инициатива на 22 държави от ЕС (включително и България), които изпратиха открито писмо до европейските лидери, Ирландия – в качеството си на ротационен председател на Съвета на ЕС – официално свика извънредна среща на министрите на правосъдието и вътрешните работи за вторник, 4 август 2026 г., за да се координира общ европейски отговор на кризата.
Мерки за сигурност по границата
За овладяване на миграционния поток, испанските власти изпратиха допълнителни военни части, както и над 3000 служители на Гражданската гвардия и Националната полиция. Започна и спешното монтиране на нова 500-метрова плаваща преградна бариера в морето по протежение на морската граница с цел предотвратяване на нови опити за масово преплуване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #18
18:45 02.08.2026
2 Овчар
Коментиран от #5, #10
18:47 02.08.2026
3 СВО 1 620 дни РЕЗИЛ
Изпраща мигранти в ЕС (Испания), а в РФ бензин А-92 - около 30 000 t за сега.
Коментиран от #11
18:47 02.08.2026
4 Пич
Малко са, за да послужат за пример!!!
18:47 02.08.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Овчар":В Испания и Франция заловиха 300 подпалвачи.Организират ги и им плащат в интернет.
18:51 02.08.2026
6 Някой
18:52 02.08.2026
7 Някой
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Дори и да не го казват, в телеграм има видеа как ги извозват с автобуси и с камиони. Организирано мероприятие.
18:53 02.08.2026
8 СССс
18:54 02.08.2026
9 Комсомолката от ГДР, Изперкел
18:54 02.08.2026
10 Нема се плашиш
До коментар #2 от "Овчар":Американците и на нас са ни вдигнали мерника!
18:56 02.08.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "СВО 1 620 дни РЕЗИЛ":Чети, че се излагаш, като девственица- проститутка❗
Не Мароко е организирало целият този
"ХЕПЪНИНГ"❗
Коментиран от #19
18:56 02.08.2026
12 ССССС
18:57 02.08.2026
13 Мара Атанасова
18:59 02.08.2026
14 Как пък един африканец
Коментиран от #16, #17
19:00 02.08.2026
15 хаха
Не можете и да стреляте даже а? Още малко и по-безполезени ще станете от байганьовците от Блатото.
19:05 02.08.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "Как пък един африканец":Чукча-папагал само повтаря , не чете ❗
Там ги карат да работят,
а те искат да живеят на помощи❗
19:10 02.08.2026
17 Мими Кучева🐕
До коментар #14 от "Как пък един африканец":Там не им дават денги наготово,а ги и бият!
🦍🦍🦍🥳🤣👍
19:15 02.08.2026
18 Щик Найн
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Викаш, братушките 🐖не са способни да организират нещо такова? 😎
19:21 02.08.2026
19 Така е
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Аз също прочетох, че това не е организирано от Мароко, а хибридка на ГРУ за да е гадно на ЕС.
Коментиран от #22
19:21 02.08.2026
20 НРБ
19:22 02.08.2026
21 Истината
Коментиран от #23
19:22 02.08.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Така е":От укроинформ ли го чете😀😀❓
19:28 02.08.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #21 от "Истината":"Украйна твърди, че е разкрила интензивна руска пропагандна кампания в Европа, която според Киев използва мигрантската криза в испанския анклав Сеута за дестабилизация. Украинският външен министър Андрей Сибига обяви в ефира на мрежата X, че анализатори са идентифицирали проруска медийна мрежа, водена от „Правда“ и RT, публикувала хиляди материали по темата."
Е щом У...йна го твърди ......ПО ПЕЙКИТЕ са в екстаз❗
19:33 02.08.2026
24 Али
19:58 02.08.2026