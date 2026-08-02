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Най-малко седем убити при кърваво нападение в Пакистан

Най-малко седем убити при кърваво нападение в Пакистан

2 Август, 2026 18:52, обновена 2 Август, 2026 18:58 503 5

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Насилието в страната ескалира рязко, превръщайки изминалите седмици в най-смъртоносния период от години

Най-малко седем убити при кърваво нападение в Пакистан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко седем души са убити, а десетки други са ранени при поредна брутална терористична атака в Пакистан, съобщиха местните власти, цитирани от Dawn.com.

Нападението подчертава критичното влошаване на сигурността в Южна Азия, като инцидентът се случва на фона на безпрецедентен пик на терористичната активност и засилени антитерористични операции в размирните провинции Белуджистан и Хайбер Пахтунхва.

Детайли за нападението

Според първоначалните данни, екстремисти са открили огън и са детонирали взривни устройства в силно охраняван район, пише WION News. Сред жертвите има както представители на местните сили за сигурност, така и невинни цивилни граждани. Ранените са транспортирани по спешност в близките болнични заведения, като състоянието на няколко от тях остава критично, което може да увеличи броя на загиналите.

Военните части веднага са отцепили района и са стартирали мащабна операция по прочистване с цел неутрализиране на нападателите [Arab News]. Към момента нито една от познатите радикални групировки в региона не е поела официално отговорност за акта, но подозренията на разузнаването падат върху активни сепаратистки клетки или фракции на пакистанските талибани, допълват TTP и Firstpost.

Контекст на ескалацията: Черна статистика за 2026 г.

Тази нова трагедия се случва веднага след официалния доклад на пакистанския Институт за изследване на конфликтите и сигурността (PICSS), публикуван на 1 август 2026 г. Според данните от доклада:

  • Юли е регистриран като най-смъртоносния месец за 2026 година в Пакистан.
  • Общо 606 души са загубили живота си, а 232 са ранени в рамките на само един месец вследствие на терористични атаки и насрещни военни акции.
  • Загинали са 112 служители на сигурността, 74 цивилни и 401 терористи.
  • Изминалата година също отбеляза драстичен скок в нивата на насилие, извеждайки страната на челните места в Глобалния индекс за тероризъм.

Реакция на правителството

Говорителят на пакистанската армия генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри наскоро потвърди, че държавата няма да прави отстъпки и ще продължи офанзивата под кодовото име „Азм-е-Истехкам“ за пълното изкореняване на чуждестранно финансирания тероризъм. Исламабад продължава да обвинява трансграничните мрежи, опериращи от територията на съседен Афганистан, за логистичната подкрепа на екстремистите.


Пакистан
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