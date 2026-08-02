Блъсканица на фестивал в Лондон: Над 20 ранени в хаоса

Общо 23 души пострадаха при масова блъсканица и тълпен натиск на входа на популярния летен музикален фестивал Ghana Party in the Park в Северен Лондон.

Трима от ранените са транспортирани в болница в състояние без опасност за живота. Инцидентът доведе до незабавното прекратяване и отмяна на останалата част от събитието от съображения за обществена безопасност.

Как се стигна до инцидента на Copthall Playing Fields?

Инцидентът е започнал, след като в близост до входните ограждения на стадион Copthall Playing Fields в Барнет е избухнал малък пожар. Охраната и органите на реда са реагирали незабавно и са затворили пропускателните пунктове за броени минути, за да овладеят ситуацията и да осигурят достъп на пожарникарите.

Поради огромния брой пристигащи фенове на хедлайнера – ганайската реге и денсхол звезда Shatta Wale, пред затворените врати бързо се е образувало огромно струпване от хиляди души. Според официално изявление на Столичната полиция, публикувано от BBC News, в момента на повторното отваряне на вратите е последвала мощна човешка вълна и хората от предните редици са били повалени на земята.

Светкавична реакция на спешните служби

Полицейските служители, намиращи се на терен, са реагирали тактически бързо, като са образували жив щит между настъпващата тълпа и падналите на земята посетители. На мястото веднага са пристигнали екипи на Спешна помощ в Лондон, пожарникари и медицински хеликоптер.

Полицаите са оказали първа помощ, включително сърдечно-белодробна реанимация (CPR) на някои от най-тежко притиснатите фенове. Спешните екипи съобщават, че повечето пострадали са прегледани на място за натъртвания, охлузвания и задушаване, а трима души са хоспитализирани.

Организаторите опровергаха слуховете в социалните мрежи

Малко след прекъсването на фестивала в платформите TikTok и Instagram се разпространиха спекулации за нападения с нож и смъртни случаи. В официално изявление, цитирано от вестник The Independent, организаторите категорично отрекоха тези твърдения:

„Искаме да поясним, че няма инциденти с намушквания с нож или смъртни случаи, каквито спекулации се появиха. Решението за затваряне на фестивала беше взето единствено на основание здравето и безопасността на присъстващите.“

Много от присъстващите обаче изразиха недоволство в социалните мрежи, обвинявайки логистиката на събитието. Потребители твърдят, че мястото е имало твърде тесен пропускателен режим с ограничен брой входове за мащаба на събитието, което традиционно привлича над 8 000 до 10 000 посетители. Фестивалът Ghana Party in the Park се провежда ежегодно от 2005 г. насам и се счита за най-голямото културно събитие на ганайската диаспора извън пределите на Западна Африка.

Властите в Лондон и общинският съвет на Барнет вече са започнали пълно разследване, за да установят дали капацитетът на входовете е отговарял на продадените билети и мерките за сигурност.