Поне осем цивилни граждани станаха жертва на масирана вълна от атаки с безпилотни летателни апарати и артилерийски обстрел, предприети от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) през последното денонощие.

Най-сериозно са засегнати пограничната Белгородска област и намиращата се на над 1000 километра от фронтовата линия Република Удмуртия.

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По информация на Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирана от световните агенции, руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила общо 635 украински дрона над различни региони, както и над акваториите на Азовско и Черно море. Руските власти определят това нападение като едно от най-интензивните от началото на годината.

Кървав обстрел в Белгородска област

В граничещата с Украйна Белгородска област трима души загинаха, а други трима бяха ранени при целенасочен удар по гражданска инфраструктура. Според официалното съобщение на регионалния оперативен щаб в Белгород, ВСУ са атакували земеделско предприятие в пограничното село Казачия Лисица.

На мястото на инцидента веднага са изпратени спасителни екипи и медицинска помощ. Пострадалите са хоспитализирани в тежко състояние с множество наранявания от осколки. През последните седмици Белгородска област е подложена на постоянен артилерийски и ракетен натиск, който води до чести прекъсвания на електрозахранването и водоподаването в жилищните райони.

Драматичен удар на 1300 км от фронта: Трагедия в Удмуртия

Паралелно с ударите по границата, украински безпилотни апарати успяха да проникнат дълбоко в руската територия, атакувайки обекти в централната автономна Република Удмуртия. Временно изпълняващата длъжността губернатор на региона Олга Абрамова потвърди в официалния си канал в Telegram за три смъртни случая в резултат на нападението.

По думите на Абрамова, украински дрон е поразил директно граждански автомобил, при което са загинали трима души. При инцидента са ранени още двама граждани, сред които има и дете. Местните власти определиха нападението над цивилни обекти толкова далеч от зоната на военните действия като акт на "безсмислена жестокост". През изминалите дни в същия регион бяха регистрирани и удари по складови бази на големи логистични компании като "Wildberries".

Ескалация по целия фронт

Освен Белгород и Удмуртия, въздушни нападения с жертви бяха докладвани и от губернатора на Саратовска област Роман Бусаргин, където двама души загинаха в град Енгелс при удар по жилищна сграда.

От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски индиректно потвърди за засилването на ударите по руска територия. В официално изявление той благодари на украинските сили за успешните операции по руски петролни рафинерии и военни летища, заявявайки, че Украйна "връща войната там, откъдето е дошла".