ВСУ в атака: Убити и ранени в Белгородска област и Удмуртия

Поне осем цивилни граждани станаха жертва на масирана вълна от атаки с безпилотни летателни апарати и артилерийски обстрел, предприети от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) през последното денонощие.
Най-сериозно са засегнати пограничната Белгородска област и намиращата се на над 1000 километра от фронтовата линия Република Удмуртия.
По информация на Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирана от световните агенции, руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила общо 635 украински дрона над различни региони, както и над акваториите на Азовско и Черно море. Руските власти определят това нападение като едно от най-интензивните от началото на годината.
Кървав обстрел в Белгородска област
В граничещата с Украйна Белгородска област трима души загинаха, а други трима бяха ранени при целенасочен удар по гражданска инфраструктура. Според официалното съобщение на регионалния оперативен щаб в Белгород, ВСУ са атакували земеделско предприятие в пограничното село Казачия Лисица.
На мястото на инцидента веднага са изпратени спасителни екипи и медицинска помощ. Пострадалите са хоспитализирани в тежко състояние с множество наранявания от осколки. През последните седмици Белгородска област е подложена на постоянен артилерийски и ракетен натиск, който води до чести прекъсвания на електрозахранването и водоподаването в жилищните райони.
Драматичен удар на 1300 км от фронта: Трагедия в Удмуртия
Паралелно с ударите по границата, украински безпилотни апарати успяха да проникнат дълбоко в руската територия, атакувайки обекти в централната автономна Република Удмуртия. Временно изпълняващата длъжността губернатор на региона Олга Абрамова потвърди в официалния си канал в Telegram за три смъртни случая в резултат на нападението.
По думите на Абрамова, украински дрон е поразил директно граждански автомобил, при което са загинали трима души. При инцидента са ранени още двама граждани, сред които има и дете. Местните власти определиха нападението над цивилни обекти толкова далеч от зоната на военните действия като акт на "безсмислена жестокост". През изминалите дни в същия регион бяха регистрирани и удари по складови бази на големи логистични компании като "Wildberries".
Ескалация по целия фронт
Освен Белгород и Удмуртия, въздушни нападения с жертви бяха докладвани и от губернатора на Саратовска област Роман Бусаргин, където двама души загинаха в град Енгелс при удар по жилищна сграда.
От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски индиректно потвърди за засилването на ударите по руска територия. В официално изявление той благодари на украинските сили за успешните операции по руски петролни рафинерии и военни летища, заявявайки, че Украйна "връща войната там, откъдето е дошла".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Робот
Коментиран от #12, #17, #103
18:36 02.08.2026
3 Щото
До коментар #1 от "пешо":Е атлантическо мекере
18:38 02.08.2026
4 404 умря
Коментиран от #9, #19, #68
18:38 02.08.2026
5 Дрон удари мръсната Саяна
Коментиран от #8, #36
18:39 02.08.2026
6 Госあ
Коментиран от #22
18:39 02.08.2026
7 гост
18:40 02.08.2026
8 Ритници в главата на мръсната Саяна
До коментар #5 от "Дрон удари мръсната Саяна":Бащата на мръсната Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди
Коментиран от #24
18:40 02.08.2026
9 Умря мръсната Саяна
До коментар #4 от "404 умря":Бащата на мръсната Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди
Коментиран от #39
18:41 02.08.2026
10 Кривоверен алкаш
До коментар #1 от "пешо":това се знае,къде може да видим такива протести в Русия, кажи бе килиен.
18:41 02.08.2026
11 Многоходовото
18:41 02.08.2026
12 Иван Тренев
До коментар #2 от "Робот":Лъжат ви. Няма протести в Украйна, имам доказателства. Това са лекуващи хора, които поздравяват президента Зеленски за успешните акции. Това е истината.
Коментиран от #23
18:42 02.08.2026
13 Тити на Кака
И ще знаете приблизителния размер на руския отговор за всичко това.
18:43 02.08.2026
14 Удмуртия
18:43 02.08.2026
15 няма край
Коментиран от #48
18:43 02.08.2026
16 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
18:44 02.08.2026
17 Русия
До коментар #2 от "Робот":пета година удря,Украйна започна от 20 дни !
18:45 02.08.2026
18 Я пък тоя
Как не ви омръзна да величаете унищожена армия.
Какво ли ще пишете когато всичко ориключи!!
18:46 02.08.2026
19 раша 404
До коментар #4 от "404 умря":умря. Путин ликвидира федерацията.
18:46 02.08.2026
20 Бабата
18:46 02.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Соломон
До коментар #6 от "Госあ":Ами като не искат да ги бомбят да се пребират в блатните степи .Русия допусна две основни грешки в Украйна.Първата е че си мислеше че Украйна ще се предаде.Втората е че продължава да вярва в това
Коментиран от #32
18:47 02.08.2026
23 Изваждаме плакатите
До коментар #12 от "Иван Тренев":Хубу "поздравяват" наркомана.Напраео го съсипват
18:47 02.08.2026
24 Еййй
До коментар #8 от "Ритници в главата на мръсната Саяна":руснак!!!
18:47 02.08.2026
25 Гост
18:48 02.08.2026
26 Поредна урко фашистка пропаганда
Коментиран от #31
18:48 02.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Урко
18:49 02.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Соломон
До коментар #26 от "Поредна урко фашистка пропаганда":Никаво дъно не е ударено.Това което удариха е сдин от най големите складове и рафинерия в Саратов.А рафинерията в Уфа след като бе ударена вчера днес я удариха пак.Ей така за спорта да не си помислят да я ремонтират
Коментиран от #35
18:51 02.08.2026
32 Госあ
До коментар #22 от "Соломон":Играят си на котка и мишка с укрите. Или още по образно казано - мечката яде бандерата от краката. Не знам доколко е добра тактика това. Руснаците си знаят, имат си школи и военни стратези. Все пак Русия победи западна Европа ВСВ без Англия.
Коментиран от #50
18:51 02.08.2026
33 Да не скандират
До коментар #1 от "пешо":Путин пабеда ?
18:51 02.08.2026
34 Гост
До коментар #1 от "пешо":Протеста е под наслов за реформи и диалог в отбраната... Стрендж, а!!!
18:51 02.08.2026
35 пътя и беж при урко фашистите
До коментар #31 от "Соломон":това не е моята война ненормалнико
Коментиран от #41
18:52 02.08.2026
36 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #5 от "Дрон удари мръсната Саяна":руската пропаганда те поразила.хихихи
18:52 02.08.2026
37 ВСУ не е в атака, а в отстъпление
18:53 02.08.2026
38 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
18:53 02.08.2026
39 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #9 от "Умря мръсната Саяна":няма лечение за путинофилството. хихихи
18:53 02.08.2026
40 Мухахаха
18:54 02.08.2026
41 Соломон
До коментар #35 от "пътя и беж при урко фашистите":И какъв да го държа там.Това е война на Русия.Да му мисли тя как ще я приключи
Коментиран от #53, #56
18:54 02.08.2026
42 Удмуртиец
18:54 02.08.2026
43 Аеееее
Коментиран от #49
18:54 02.08.2026
44 Този, който пише за Саяна
Коментиран от #65
18:55 02.08.2026
45 Маринов
18:55 02.08.2026
46 ЕВРАСТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
18:56 02.08.2026
47 От страни
Коментиран от #101
18:56 02.08.2026
48 Мухахаха
До коментар #15 от "няма край":Мухахаха твойта тъпотия няма край
18:56 02.08.2026
49 Пепи Волгата
До коментар #43 от "Аеееее":Може да съм сцепен,но на фронта не отивам!Ясен ли съм?
18:56 02.08.2026
50 Соломон
До коментар #32 от "Госあ":Да продължават така да си играят тогава.И ще видим кой котката и кой мишката
18:56 02.08.2026
51 Хаха
До коментар #1 от "пешо":Троле в Киев няма протести.
18:56 02.08.2026
52 Хахахаха
18:57 02.08.2026
53 1220
До коментар #41 от "Соломон":Е как какъв? Голям и дебел ще го държиш.
Коментиран от #58, #99
18:57 02.08.2026
54 Елцин
18:58 02.08.2026
55 Ха-ха
18:58 02.08.2026
56 Като гледам вие мислите урко фашистите
До коментар #41 от "Соломон":Явно се вълнувате, за мен това не е моя тема
18:58 02.08.2026
57 шаа
Коментиран от #64
18:58 02.08.2026
58 Соломон
До коментар #53 от "1220":Ами дръж го ти,аз има какво да държа.Очевидно е че си наясно как става това
Коментиран от #60, #62
18:59 02.08.2026
59 Талибан
19:00 02.08.2026
60 Да те няма пропаднал урко фашист
До коментар #58 от "Соломон":Изчезни като вятъра при наркото зелен
Коментиран от #63
19:01 02.08.2026
61 Хахахахаха
19:02 02.08.2026
62 1220
До коментар #58 от "Соломон":Държиш каквото ти подадат, швестерюго. ДаЕаПукатаМайНа в червата ДЕа.
Коментиран от #87
19:03 02.08.2026
63 Соломон
До коментар #60 от "Да те няма пропаднал урко фашист":Направи го под вода.Да не се вдига пушилка.И леко на левия завой
Коментиран от #73
19:04 02.08.2026
64 В Русия
До коментар #57 от "шаа":цивилни няма!Всички са за родину и Путину!
19:04 02.08.2026
65 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #44 от "Този, който пише за Саяна":какво друго може да се очаква от путинист.
Коментиран от #70
19:04 02.08.2026
66 Който
19:06 02.08.2026
67 Хахахаха
Коментиран от #82
19:06 02.08.2026
68 Груз 200
До коментар #4 от "404 умря":Всички са Живи
19:06 02.08.2026
69 Защо така далече?
Коментиран от #75
19:06 02.08.2026
70 Това си ти, трол мръсен
До коментар #65 от "РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Но Бог си знае работата!
Коментиран от #78
19:07 02.08.2026
71 Колко руснаци пожертва
19:07 02.08.2026
72 Проспутин
19:07 02.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 РУСОРАСТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
19:09 02.08.2026
75 Сдъвкан Пич
До коментар #69 от "Защо така далече?":Защото, баце, страхливият Джуджак е издигнал непробиваема въздушка импромтю над животеца си. Кремъл и резиденциите са с най-строга защита.
Другите да мрат, той си е добре.
19:09 02.08.2026
76 хахахаха
19:10 02.08.2026
77 Тези дни русотролея
Коментиран от #85
19:10 02.08.2026
78 Така е,
До коментар #70 от "Това си ти, трол мръсен":затова не бърза да те прибере, а те оставя да се мъчиш и завиждаш.
Коментиран от #93
19:10 02.08.2026
79 хахахаха
19:11 02.08.2026
80 Путинис
19:11 02.08.2026
81 хахахаха
19:11 02.08.2026
82 Швейк
До коментар #67 от "Хахахаха":Льолик, наркотиците увреждат ментално!
19:11 02.08.2026
83 Психиатър
Коментиран от #97
19:12 02.08.2026
84 хахахаха
Коментиран от #89
19:12 02.08.2026
85 Не бива
До коментар #77 от "Тези дни русотролея":Нека да остане до септември, за да иде на опелото на Путин в мавзолея. Имай милост!
19:12 02.08.2026
86 Читател
Коментиран от #90
19:13 02.08.2026
87 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #62 от "1220":Ние и другаря Путин нашия идол, ще се включим в този купол.😘
Коментиран от #91
19:13 02.08.2026
88 Т Живков
19:14 02.08.2026
89 Бъркаш си епохите и държавите
До коментар #84 от "хахахаха":Комсомолци имаше само в СССР и държавите от СИВ.
Склерито те е ударило яко.
Коментиран от #96
19:14 02.08.2026
90 Чертай си там с клечката в пясъка
До коментар #86 от "Читател":и не се надигай, да не те целне нещо
19:16 02.08.2026
91 Механик
До коментар #87 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":И аз се присъединявам.
19:16 02.08.2026
92 хахахаха
19:16 02.08.2026
93 Призна си!
До коментар #78 от "Така е,":Сега ще си носиш последствията, колкото и да са тежки.
19:16 02.08.2026
94 ПОЧНА ЛИ ПЕРЕМГАТА
19:16 02.08.2026
95 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
19:17 02.08.2026
96 хахаха ЕССР
До коментар #89 от "Бъркаш си епохите и държавите":Нищо не бъркам, ти си новия комсомолец на ЕССР, също толкова надъшан и чакащ светлото евраско бъдеще с евраските ценности на уста, нищо не бъркам.
19:19 02.08.2026
97 Копеец
До коментар #83 от "Психиатър":Ти си психиатър, колкото аз съм патриот.
В ПУЦ ли ти дадоха дипломата.🎉🎉🎉🎉
19:19 02.08.2026
98 Курск
19:19 02.08.2026
99 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #53 от "1220":Ние сме по тази част😘
19:21 02.08.2026
100 Бай ви Тошо
19:24 02.08.2026
101 Мълчан гъc
До коментар #47 от "От страни":"а укрите целят децата с велосипедите.." Ми да не са се раждали като руснаци!. Освен туй всеки е невинен до доказване на противното! Да мине разследването, може руснаци нарочно да са ги утрепали! Руснакът е виновен че не е трябвало да се ражда руснак!
19:31 02.08.2026
102 Захарова
19:31 02.08.2026
103 стоян
До коментар #2 от "Робот":До 2 ком - вярно казваш - по Украйна рузнаците вече пета година рушат и не остана за рушене ама в московията сега започва - днес само една рафинерия и склад на валберис но вчера две рафинерии и два склада на валберис -струващи стотици милиони Долари - за утре ще е интересно
19:35 02.08.2026
104 Вишис
19:39 02.08.2026
105 Бг гражданин
20:03 02.08.2026