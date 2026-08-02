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ВСУ в атака: Убити и ранени в Белгородска област и Удмуртия
  Тема: Украйна

ВСУ в атака: Убити и ранени в Белгородска област и Удмуртия

2 Август, 2026 18:26, обновена 2 Август, 2026 18:33 1 437 105

  • всу-
  • дронове-
  • русия-
  • украйна-
  • атаки-
  • убити

Украински въздушни удари нанесоха тежки материални щети и отнеха човешки животи дълбоко във вътрешността на Руската федерация

ВСУ в атака: Убити и ранени в Белгородска област и Удмуртия - 1
Снимка: ТАСС - архив
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Поне осем цивилни граждани станаха жертва на масирана вълна от атаки с безпилотни летателни апарати и артилерийски обстрел, предприети от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) през последното денонощие.

Най-сериозно са засегнати пограничната Белгородска област и намиращата се на над 1000 километра от фронтовата линия Република Удмуртия.

Още новини от Украйна

По информация на Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирана от световните агенции, руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила общо 635 украински дрона над различни региони, както и над акваториите на Азовско и Черно море. Руските власти определят това нападение като едно от най-интензивните от началото на годината.

Кървав обстрел в Белгородска област

В граничещата с Украйна Белгородска област трима души загинаха, а други трима бяха ранени при целенасочен удар по гражданска инфраструктура. Според официалното съобщение на регионалния оперативен щаб в Белгород, ВСУ са атакували земеделско предприятие в пограничното село Казачия Лисица.

На мястото на инцидента веднага са изпратени спасителни екипи и медицинска помощ. Пострадалите са хоспитализирани в тежко състояние с множество наранявания от осколки. През последните седмици Белгородска област е подложена на постоянен артилерийски и ракетен натиск, който води до чести прекъсвания на електрозахранването и водоподаването в жилищните райони.

Драматичен удар на 1300 км от фронта: Трагедия в Удмуртия

Паралелно с ударите по границата, украински безпилотни апарати успяха да проникнат дълбоко в руската територия, атакувайки обекти в централната автономна Република Удмуртия. Временно изпълняващата длъжността губернатор на региона Олга Абрамова потвърди в официалния си канал в Telegram за три смъртни случая в резултат на нападението.

По думите на Абрамова, украински дрон е поразил директно граждански автомобил, при което са загинали трима души. При инцидента са ранени още двама граждани, сред които има и дете. Местните власти определиха нападението над цивилни обекти толкова далеч от зоната на военните действия като акт на "безсмислена жестокост". През изминалите дни в същия регион бяха регистрирани и удари по складови бази на големи логистични компании като "Wildberries".

Ескалация по целия фронт

Освен Белгород и Удмуртия, въздушни нападения с жертви бяха докладвани и от губернатора на Саратовска област Роман Бусаргин, където двама души загинаха в град Енгелс при удар по жилищна сграда.

От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски индиректно потвърди за засилването на ударите по руска територия. В официално изявление той благодари на украинските сили за успешните операции по руски петролни рафинерии и военни летища, заявявайки, че Украйна "връща войната там, откъдето е дошла".


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Робот

    23 18 Отговор
    Русия може да поеме много удари , при Украйна тази възможност е почти изчерпана , и скоро истина ще лъсне..!

    Коментиран от #12, #17, #103

    18:36 02.08.2026

  • 3 Щото

    16 13 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Е атлантическо мекере

    18:38 02.08.2026

  • 4 404 умря

    16 12 Отговор
    404 умря

    Коментиран от #9, #19, #68

    18:38 02.08.2026

  • 5 Дрон удари мръсната Саяна

    5 24 Отговор
    А бащата на мръсната Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #8, #36

    18:39 02.08.2026

  • 6 Госあ

    21 16 Отговор
    В прав текст четем за “геройствата” на бандерите, когато убиват цивилни !!! Това дори Гьобелс не го е правел.

    Коментиран от #22

    18:39 02.08.2026

  • 7 гост

    14 22 Отговор
    Око за око зъб за зъб...бомби ли Крепостната цивилни,два пъти Украйна да бомби колхозници...

    18:40 02.08.2026

  • 8 Ритници в главата на мръсната Саяна

    4 19 Отговор

    До коментар #5 от "Дрон удари мръсната Саяна":

    Бащата на мръсната Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #24

    18:40 02.08.2026

  • 9 Умря мръсната Саяна

    4 17 Отговор

    До коментар #4 от "404 умря":

    Бащата на мръсната Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #39

    18:41 02.08.2026

  • 10 Кривоверен алкаш

    15 9 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    това се знае,къде може да видим такива протести в Русия, кажи бе килиен.

    18:41 02.08.2026

  • 11 Многоходовото

    19 22 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    18:41 02.08.2026

  • 12 Иван Тренев

    9 16 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    Лъжат ви. Няма протести в Украйна, имам доказателства. Това са лекуващи хора, които поздравяват президента Зеленски за успешните акции. Това е истината.

    Коментиран от #23

    18:42 02.08.2026

  • 13 Тити на Кака

    15 9 Отговор
    Умножете посочените щети по десет.
    И ще знаете приблизителния размер на руския отговор за всичко това.

    18:43 02.08.2026

  • 14 Удмуртия

    13 10 Отговор
    сърцето на Русия!

    18:43 02.08.2026

  • 15 няма край

    17 11 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма.

    Коментиран от #48

    18:43 02.08.2026

  • 16 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    15 13 Отговор
    настъпват всеки път мотиката, но не се отказват. хихихихи

    18:44 02.08.2026

  • 17 Русия

    13 8 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    пета година удря,Украйна започна от 20 дни !

    18:45 02.08.2026

  • 18 Я пък тоя

    12 10 Отговор
    Все в атака, все печели пък зеления, реве.
    Как не ви омръзна да величаете унищожена армия.
    Какво ли ще пишете когато всичко ориключи!!

    18:46 02.08.2026

  • 19 раша 404

    12 8 Отговор

    До коментар #4 от "404 умря":

    умря. Путин ликвидира федерацията.

    18:46 02.08.2026

  • 20 Бабата

    9 6 Отговор
    на Путин е от Удмуртия!

    18:46 02.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Соломон

    9 11 Отговор

    До коментар #6 от "Госあ":

    Ами като не искат да ги бомбят да се пребират в блатните степи .Русия допусна две основни грешки в Украйна.Първата е че си мислеше че Украйна ще се предаде.Втората е че продължава да вярва в това

    Коментиран от #32

    18:47 02.08.2026

  • 23 Изваждаме плакатите

    5 6 Отговор

    До коментар #12 от "Иван Тренев":

    Хубу "поздравяват" наркомана.Напраео го съсипват

    18:47 02.08.2026

  • 24 Еййй

    7 6 Отговор

    До коментар #8 от "Ритници в главата на мръсната Саяна":

    руснак!!!

    18:47 02.08.2026

  • 25 Гост

    5 6 Отговор
    Айдеее, па съ почна!

    18:48 02.08.2026

  • 26 Поредна урко фашистка пропаганда

    12 10 Отговор
    Ударихте дъното и копаете още

    Коментиран от #31

    18:48 02.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Урко

    8 3 Отговор
    Удмуртия звучи много извънземно!

    18:49 02.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Соломон

    9 11 Отговор

    До коментар #26 от "Поредна урко фашистка пропаганда":

    Никаво дъно не е ударено.Това което удариха е сдин от най големите складове и рафинерия в Саратов.А рафинерията в Уфа след като бе ударена вчера днес я удариха пак.Ей така за спорта да не си помислят да я ремонтират

    Коментиран от #35

    18:51 02.08.2026

  • 32 Госあ

    7 8 Отговор

    До коментар #22 от "Соломон":

    Играят си на котка и мишка с укрите. Или още по образно казано - мечката яде бандерата от краката. Не знам доколко е добра тактика това. Руснаците си знаят, имат си школи и военни стратези. Все пак Русия победи западна Европа ВСВ без Англия.

    Коментиран от #50

    18:51 02.08.2026

  • 33 Да не скандират

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Путин пабеда ?

    18:51 02.08.2026

  • 34 Гост

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Протеста е под наслов за реформи и диалог в отбраната... Стрендж, а!!!

    18:51 02.08.2026

  • 35 пътя и беж при урко фашистите

    10 6 Отговор

    До коментар #31 от "Соломон":

    това не е моята война ненормалнико

    Коментиран от #41

    18:52 02.08.2026

  • 36 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    10 8 Отговор

    До коментар #5 от "Дрон удари мръсната Саяна":

    руската пропаганда те поразила.хихихи

    18:52 02.08.2026

  • 37 ВСУ не е в атака, а в отстъпление

    11 8 Отговор
    Фронта неумолимо върви на запад. Терора върху цивилните в Русия само ще направи РФ неумолима. Вече отстъпки за Украйна няма да има. Смърт мръсна ще бъде.

    18:53 02.08.2026

  • 38 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    9 7 Отговор
    КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    18:53 02.08.2026

  • 39 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    9 8 Отговор

    До коментар #9 от "Умря мръсната Саяна":

    няма лечение за путинофилството. хихихи

    18:53 02.08.2026

  • 40 Мухахаха

    4 7 Отговор
    Всу в батака

    18:54 02.08.2026

  • 41 Соломон

    6 9 Отговор

    До коментар #35 от "пътя и беж при урко фашистите":

    И какъв да го държа там.Това е война на Русия.Да му мисли тя как ще я приключи

    Коментиран от #53, #56

    18:54 02.08.2026

  • 42 Удмуртиец

    6 6 Отговор
    Абе,колко руснака има в Русия?

    18:54 02.08.2026

  • 43 Аеееее

    2 6 Отговор
    Сцепените марш на фронта

    Коментиран от #49

    18:54 02.08.2026

  • 44 Този, който пише за Саяна

    7 2 Отговор
    Да бъде проклет от Бога! Амин!

    Коментиран от #65

    18:55 02.08.2026

  • 45 Маринов

    6 8 Отговор
    Става дума за атаки по граждански обекти дълбоко в Русия. Никакви военни. И Милен така го пише, чест му прави! Какво е това? "Ела Вълчо изяж ме". Предизвикват Путин да срине Киев. Така беше и в началото, когато пропагандата на Байдън се пенеше с "разузнавателни" данни кажа Русия ще нападне и ВСУ напредваха към Луганск. Аз не зная какво още трябва да се случи, че това да стане наистина война срещу Киев. Тук не победи ли Русия, става ядрена война и никой няма да спечели, камо ли да остане на земята, особено в Европа.

    18:55 02.08.2026

  • 46 ЕВРАСТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    7 7 Отговор
    настъпват всеки път мотиката, но не се отказват. хихихихи

    18:56 02.08.2026

  • 47 От страни

    8 7 Отговор
    Терористи са тия укри. Руняците бият само по воени цели а укрите целят децата с велосипедите.....А после се чудят що идват Искандерите. Щом обичате Бандери обичайте и Искандери.

    Коментиран от #101

    18:56 02.08.2026

  • 48 Мухахаха

    5 4 Отговор

    До коментар #15 от "няма край":

    Мухахаха твойта тъпотия няма край

    18:56 02.08.2026

  • 49 Пепи Волгата

    7 4 Отговор

    До коментар #43 от "Аеееее":

    Може да съм сцепен,но на фронта не отивам!Ясен ли съм?

    18:56 02.08.2026

  • 50 Соломон

    8 5 Отговор

    До коментар #32 от "Госあ":

    Да продължават така да си играят тогава.И ще видим кой котката и кой мишката

    18:56 02.08.2026

  • 51 Хаха

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Троле в Киев няма протести.

    18:56 02.08.2026

  • 52 Хахахаха

    8 7 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 4та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    18:57 02.08.2026

  • 53 1220

    3 7 Отговор

    До коментар #41 от "Соломон":

    Е как какъв? Голям и дебел ще го държиш.

    Коментиран от #58, #99

    18:57 02.08.2026

  • 54 Елцин

    8 5 Отговор
    беше последния руснак!Медведев е полуруснак!

    18:58 02.08.2026

  • 55 Ха-ха

    8 5 Отговор
    Русийката пак реве и се обажда без да я питат.!

    18:58 02.08.2026

  • 56 Като гледам вие мислите урко фашистите

    8 9 Отговор

    До коментар #41 от "Соломон":

    Явно се вълнувате, за мен това не е моя тема

    18:58 02.08.2026

  • 57 шаа

    6 6 Отговор
    по повод убитите цивилни ли е банкетът днес в редакцията?!?

    Коментиран от #64

    18:58 02.08.2026

  • 58 Соломон

    7 3 Отговор

    До коментар #53 от "1220":

    Ами дръж го ти,аз има какво да държа.Очевидно е че си наясно как става това

    Коментиран от #60, #62

    18:59 02.08.2026

  • 59 Талибан

    5 7 Отговор
    Пабедихте ли Афганистан?Изконна руска територия!

    19:00 02.08.2026

  • 60 Да те няма пропаднал урко фашист

    5 9 Отговор

    До коментар #58 от "Соломон":

    Изчезни като вятъра при наркото зелен

    Коментиран от #63

    19:01 02.08.2026

  • 61 Хахахахаха

    7 6 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    19:02 02.08.2026

  • 62 1220

    2 8 Отговор

    До коментар #58 от "Соломон":

    Държиш каквото ти подадат, швестерюго. ДаЕаПукатаМайНа в червата ДЕа.

    Коментиран от #87

    19:03 02.08.2026

  • 63 Соломон

    7 1 Отговор

    До коментар #60 от "Да те няма пропаднал урко фашист":

    Направи го под вода.Да не се вдига пушилка.И леко на левия завой

    Коментиран от #73

    19:04 02.08.2026

  • 64 В Русия

    9 3 Отговор

    До коментар #57 от "шаа":

    цивилни няма!Всички са за родину и Путину!

    19:04 02.08.2026

  • 65 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    9 4 Отговор

    До коментар #44 от "Този, който пише за Саяна":

    какво друго може да се очаква от путинист.

    Коментиран от #70

    19:04 02.08.2026

  • 66 Който

    6 0 Отговор
    ракета вади.....

    19:06 02.08.2026

  • 67 Хахахаха

    4 9 Отговор
    А защо не пишете нищо за фронта, а за сринатите пристанища на Одеса, сринати са барабар с натовските кораби с оръжие, също няколко логистични центъра с натовци и военно летище с три военни самолета дадоха фира. А защо не пишете за бунтовете в цяла укрия, докЪ еврастите чакат бунтове в Русия, бунтовете почнаха в укрия, докЪ ЕС режима чака да фалира Русия то фалира самия ЕС, барабар с голямото си БВП.

    Коментиран от #82

    19:06 02.08.2026

  • 68 Груз 200

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "404 умря":

    Всички са Живи

    19:06 02.08.2026

  • 69 Защо така далече?

    10 1 Отговор
    Всички удмуртски мъже бяха пратени на руския фронт и никой не се завърна. Какво да им виновни пенсионерите. Ей го де е Кремъл. Да целят там.

    Коментиран от #75

    19:06 02.08.2026

  • 70 Това си ти, трол мръсен

    2 9 Отговор

    До коментар #65 от "РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Но Бог си знае работата!

    Коментиран от #78

    19:07 02.08.2026

  • 71 Колко руснаци пожертва

    9 3 Отговор
    Путин. Десетки хиляди цивилни и 1.5 млн. руски войници. Всики месец нови 60 000 руснака отпътуват за фронта и не се връщат.

    19:07 02.08.2026

  • 72 Проспутин

    0 7 Отговор
    не разбра ли,че без ТЯО няма да стане?

    19:07 02.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 РУСОРАСТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    9 0 Отговор
    умират по окопите за тоя дето духа. хихихи

    19:09 02.08.2026

  • 75 Сдъвкан Пич

    6 2 Отговор

    До коментар #69 от "Защо така далече?":

    Защото, баце, страхливият Джуджак е издигнал непробиваема въздушка импромтю над животеца си. Кремъл и резиденциите са с най-строга защита.
    Другите да мрат, той си е добре.

    19:09 02.08.2026

  • 76 хахахаха

    2 6 Отговор
    Да благодарим на нашите "лидери" доня ваксулиня, макароня, кая върхълъта, лагарт, и останалите, че успяха да фалират една от най големите икономики в света, европейската, освен това решаваща световните въпроси и с огромно политическо влияние направиха от ЕС безгласна буква, постигнаха само за няколко години непостижимото, фалирал ЕС с огромни заеми в рецесия, без оръжия, ресурси, влияние и превзет от мигранти, благодарим ви мръсулинки да живее ЕССР ууррррррааааааа.

    19:10 02.08.2026

  • 77 Тези дни русотролея

    10 0 Отговор
    ще ритне камбаната. Много лоши новини му се събраха. 😅😅😅

    Коментиран от #85

    19:10 02.08.2026

  • 78 Така е,

    2 3 Отговор

    До коментар #70 от "Това си ти, трол мръсен":

    затова не бърза да те прибере, а те оставя да се мъчиш и завиждаш.

    Коментиран от #93

    19:10 02.08.2026

  • 79 хахахаха

    2 6 Отговор
    Заместничката на кая върхълъта, белен мартинес призна най накрая, че ЕС режима е във война със Русия, „Работата е там, че ние сме във война с Русия“, каза тя в интервю за испанския вестник El Pais, сега вече имаме и признание кой предизвика войната и кого да обвинявате за избитите на фронта и фалиралия ЕС.

    19:11 02.08.2026

  • 80 Путинис

    8 1 Отговор
    Не ми пука за Русия!Важното е Вова да въведе нов световен ред в многополюсния свят!

    19:11 02.08.2026

  • 81 хахахаха

    2 6 Отговор
    А ве, в Давос зелевия гном що каза на "лидерите" еврасти, нещастници от които нищо не зависи, нито пари нито оръжие имат да ми дадат, що така, нали прегръдки, целувки, пипане по дупките и сега нещастници.

    19:11 02.08.2026

  • 82 Швейк

    6 0 Отговор

    До коментар #67 от "Хахахаха":

    Льолик, наркотиците увреждат ментално!

    19:11 02.08.2026

  • 83 Психиатър

    3 9 Отговор
    Докато руснаците не сринат Киев, тия нацита няма да мирясат!

    Коментиран от #97

    19:12 02.08.2026

  • 84 хахахаха

    2 8 Отговор
    Днес квикането на комсомолчетата еврасти е невероятно, просто музика за нашите уши, със загубата на бойното поле и квикането се увеличава пропорционално хахахахахаха, кефффффф хахахахаха.

    Коментиран от #89

    19:12 02.08.2026

  • 85 Не бива

    7 2 Отговор

    До коментар #77 от "Тези дни русотролея":

    Нека да остане до септември, за да иде на опелото на Путин в мавзолея. Имай милост!

    19:12 02.08.2026

  • 86 Читател

    2 7 Отговор
    Тази нощ се очертава орехите да падат в Киев с любезното съдействие на САЩ

    Коментиран от #90

    19:13 02.08.2026

  • 87 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    10 2 Отговор

    До коментар #62 от "1220":

    Ние и другаря Путин нашия идол, ще се включим в този купол.😘

    Коментиран от #91

    19:13 02.08.2026

  • 88 Т Живков

    9 2 Отговор
    Само така.Смрът на комунизма!

    19:14 02.08.2026

  • 89 Бъркаш си епохите и държавите

    9 2 Отговор

    До коментар #84 от "хахахаха":

    Комсомолци имаше само в СССР и държавите от СИВ.
    Склерито те е ударило яко.

    Коментиран от #96

    19:14 02.08.2026

  • 90 Чертай си там с клечката в пясъка

    2 4 Отговор

    До коментар #86 от "Читател":

    и не се надигай, да не те целне нещо

    19:16 02.08.2026

  • 91 Механик

    2 4 Отговор

    До коментар #87 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    И аз се присъединявам.

    19:16 02.08.2026

  • 92 хахахаха

    4 5 Отговор
    Късия напушен джуджак днес много е плакал, рев голям е било, ред сълзи ред сoпoли са летяли навсякъде, помагайте викал, че руснаците много ме бият, проблема обаче е, че и укрите го търсят да го бият.

    19:16 02.08.2026

  • 93 Призна си!

    1 4 Отговор

    До коментар #78 от "Така е,":

    Сега ще си носиш последствията, колкото и да са тежки.

    19:16 02.08.2026

  • 94 ПОЧНА ЛИ ПЕРЕМГАТА

    0 7 Отговор
    Или пак бандерите побеждават в нета?

    19:16 02.08.2026

  • 95 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    0 7 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски?

    19:17 02.08.2026

  • 96 хахаха ЕССР

    3 5 Отговор

    До коментар #89 от "Бъркаш си епохите и държавите":

    Нищо не бъркам, ти си новия комсомолец на ЕССР, също толкова надъшан и чакащ светлото евраско бъдеще с евраските ценности на уста, нищо не бъркам.

    19:19 02.08.2026

  • 97 Копеец

    6 0 Отговор

    До коментар #83 от "Психиатър":

    Ти си психиатър, колкото аз съм патриот.
    В ПУЦ ли ти дадоха дипломата.🎉🎉🎉🎉

    19:19 02.08.2026

  • 98 Курск

    3 4 Отговор
    Вова,време е за камуфлажа!

    19:19 02.08.2026

  • 99 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    9 0 Отговор

    До коментар #53 от "1220":

    Ние сме по тази част😘

    19:21 02.08.2026

  • 100 Бай ви Тошо

    4 5 Отговор
    Демокрацията се оказа едно недоносче, хохохо кво ша решаваш ти ве, кат нямаш пари хохохо

    19:24 02.08.2026

  • 101 Мълчан гъc

    6 1 Отговор

    До коментар #47 от "От страни":

    "а укрите целят децата с велосипедите.." Ми да не са се раждали като руснаци!. Освен туй всеки е невинен до доказване на противното! Да мине разследването, може руснаци нарочно да са ги утрепали! Руснакът е виновен че не е трябвало да се ражда руснак!

    19:31 02.08.2026

  • 102 Захарова

    4 0 Отговор
    Конфликта ескалира!

    19:31 02.08.2026

  • 103 стоян

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    До 2 ком - вярно казваш - по Украйна рузнаците вече пета година рушат и не остана за рушене ама в московията сега започва - днес само една рафинерия и склад на валберис но вчера две рафинерии и два склада на валберис -струващи стотици милиони Долари - за утре ще е интересно

    19:35 02.08.2026

  • 104 Вишис

    3 0 Отговор
    Вовата балансира по ръба на бръснача. В един сюблимен момент цепката отзаде изведнъж ще му се удължи до гръбначния кош, за радос на Медведя!

    19:39 02.08.2026

  • 105 Бг гражданин

    2 0 Отговор
    Путин и Русия станаха за подигравка.Да имаш най мощните оръжия в света и да те бие Зеления навътре в Русия,значи си или предател,или страхливец! Защо тогава гинат на фронта тия младежи,да не можеш да защитиш тила? Много чудна тактика за водене на война?!

    20:03 02.08.2026

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