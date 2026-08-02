Два противопожарни хеликоптера са се сблъскали в Гърция

Два хеликоптера, участващи в борбата с големия пожар западно от Атина, са се сблъскали, съобщи пожарната служба, предаде БТА.
„По време на пожарогасене в района на Псата, два хеликоптера, участващи в операцията по гасене на пожара, са се сблъскали. Сили са незабавно мобилизирани за операция по търсене и спасяване на екипите, която в момента е в ход“, съобщи пожарната служба.
Установен е контакт с член на екипажа на един хеликоптер, за когото се съобщава, че е ранен, съобщава "Прототема". Екипажът в добро здравословно състояние.
В ход е операция по търсене и спасяване на екипажа на втория хеликоптер, който се търси в дере. И двата хеликоптера са превозвали екипаж от по двама души: пилот/оператор и координатор, осъществяващ връзка с оперативния център.
Пожарът в Западна Атика е в разгара си, като единият фронт е при Агия Параскеви, където пожарникарите се борят с пламъците при Крио Пигади, докато вторият фронт се придвижва към района на Мегара, по-конкретно към полигона Кандили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пустиня(к)
Коментиран от #2
17:45 02.08.2026
2 Баце
До коментар #1 от "Пустиня(к)":На вързано куче хляб не може да даде
17:52 02.08.2026
3 родител
17:54 02.08.2026
4 Шорт
17:59 02.08.2026
5 Логично
Важното е, че са живи
18:02 02.08.2026
6 Жертват живота си все пак
18:03 02.08.2026
7 Никога
18:13 02.08.2026
8 анализиращ
Коментиран от #10
18:15 02.08.2026
9 нато се разпада без война
18:17 02.08.2026
10 тъ пак
До коментар #8 от "анализиращ":гърците са със руска ПВО с-300 вземи малко се усведоми бе невеежжо
18:19 02.08.2026