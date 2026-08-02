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Два противопожарни хеликоптера са се сблъскали в Гърция

Два противопожарни хеликоптера са се сблъскали в Гърция

2 Август, 2026 17:41 896 10

  • гърция-
  • атина-
  • горски пожари-
  • пожар-
  • хеликоптер-
  • катастрофа

В ход е операция по търсене и спасяване на екипажа на втория хеликоптер, който се търси в дере

Два противопожарни хеликоптера са се сблъскали в Гърция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Два хеликоптера, участващи в борбата с големия пожар западно от Атина, са се сблъскали, съобщи пожарната служба, предаде БТА.

„По време на пожарогасене в района на Псата, два хеликоптера, участващи в операцията по гасене на пожара, са се сблъскали. Сили са незабавно мобилизирани за операция по търсене и спасяване на екипите, която в момента е в ход“, съобщи пожарната служба.

Установен е контакт с член на екипажа на един хеликоптер, за когото се съобщава, че е ранен, съобщава "Прототема". Екипажът в добро здравословно състояние.

В ход е операция по търсене и спасяване на екипажа на втория хеликоптер, който се търси в дере. И двата хеликоптера са превозвали екипаж от по двама души: пилот/оператор и координатор, осъществяващ връзка с оперативния център.

Пожарът в Западна Атика е в разгара си, като единият фронт е при Агия Параскеви, където пожарникарите се борят с пламъците при Крио Пигади, докато вторият фронт се придвижва към района на Мегара, по-конкретно към полигона Кандили.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    9 1 Отговор
    Баце нивгаш не е пилотирал хеликоптер, начи не е он. Язък!

    Коментиран от #2

    17:45 02.08.2026

  • 2 Баце

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пустиня(к)":

    На вързано куче хляб не може да даде

    17:52 02.08.2026

  • 3 родител

    14 1 Отговор
    По важното е всичките да са живи , и респект за всички пожарникари !!!!

    17:54 02.08.2026

  • 4 Шорт

    5 4 Отговор
    Узо Метакса и без шофьорска книжка катастрофата е готова!

    17:59 02.08.2026

  • 5 Логично

    7 0 Отговор
    в тия гъсти пушеци. Чудо е, че само два.
    Важното е, че са живи

    18:02 02.08.2026

  • 6 Жертват живота си все пак

    7 0 Отговор
    Поклон!

    18:03 02.08.2026

  • 7 Никога

    2 0 Отговор
    Не карай пил.

    18:13 02.08.2026

  • 8 анализиращ

    0 2 Отговор
    Ей сега е момента в който ние трябва да предложим помощ с нашият военно транспортен самолет, който беше преоборудван за гасене на пожари. така ще имаме очи и друг път да поискаме да ни заящитят с ПВО раккетите Пейтриът и с техните Ф-16

    Коментиран от #10

    18:15 02.08.2026

  • 9 нато се разпада без война

    3 0 Отговор
    и тия ли щяха да ходят се бият със русия?

    18:17 02.08.2026

  • 10 тъ пак

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "анализиращ":

    гърците са със руска ПВО с-300 вземи малко се усведоми бе невеежжо

    18:19 02.08.2026

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