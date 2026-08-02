Русия порази кораби в Николаев, двама убити в Запорожие

Руската армия проведе нова вълна от масирани въздушни удари срещу ключова гражданска и логистична инфраструктура в Южна Украйна.

Към 18:00 ч. българско време на 2 август официалните власти потвърждават за загинал гражданин при атака с управляема авиационна бомба в Запорожие, както и за сериозни материални щети по цивилни плавателни съдове след нападение с дронове камикадзе „Шахед“ в Николаевска област.

В официално изявление украинският държавен глава Володимир Зеленски подчерта, че противовъздушната отбрана на страната показва изключително висока ефективност срещу крилати ракети и безпилотни апарати, но балистиката остава нерешен и критичен проблем.

Зеленски: Успешно сваляме крилати ракети и дронове, но нямаме Пейтриът за балистиката

В своето вечерно обръщение украинският президент Володимир Зеленски направи равносметка на противовъздушните операции. Според данни на Военновъздушните сили, цитирани от държавния глава, украинските разчети успяват масово да неутрализират руските крилати ракети и безпилотни летателни апарати от типа „Шахед“.

Проблемът обаче остава защитата срещу свръхзвукови и балистични заплахи. По думите на Зеленски, Украйна изпитва хроничен недостиг на зенитни управляеми ракети за системите „Patriot“, което оставя редица големи градове уязвими за руските ракети „Искандер“ и „Циркон“.

Дронове „Шахед“ атакуваха пристанище в Николаевска област: Повредени са цивилни кораби

В следобедните часове на 2 август руските сили извършиха две последователни атаки с ударни безпилотни апарати „Шахед“ срещу пристанищната инфраструктура в Николаевския район. Нападението е било насочено директно срещу логистични обекти.

Георгий Решетилов, изпълняващ длъжността ръководител на Николаевската областна военна администрация, съобщи, че в резултат на експлозиите са били сериозно повредени два цивилни кораба, намиращи се в района на пристанището. По предварителни данни няма пострадали или загинали сред екипажите и пристанищните работници, пише „Украинска правда“.

Руска атака с управляема авиационна бомба разтърси Запорожие: има загинал и материални щети



В неделя следобед украинският град Запорожие стана мишена на нов руски въздушен удар. Според официална информация, разпространена от ръководителя на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров, руските сили са атакували града с управляема авиационна бомба (KAB). В резултат на вражеското попадение в жилищен район са загинали двама души, а други 11 са получили наранявания.

Щети по инфраструктурата и спасителни акции

Ударът е поразил многоетажна сграда в града, предизвиквайки паника сред местното население и множество материални щети. На мястото на инцидента са възникнали локални пожари, които спешните екипи и пожарникарите бързо са започнали да овладяват. Регионалните власти продължават да оказват медицинска помощ на пострадалите и да описват мащабите на разрушенията по гражданската инфраструктура.

Ескалация на въздушния терор

Експертите отбелязват, че през лятото на 2026 г. Руската федерация интензифицира използването на комбинирани тактики – едновременно изстрелване на евтини дронове за изтощаване на ПВО и нанасяне на удари с тежки управляеми бомби и балистични ракети по тилови градове и икономически центрове. Киев продължава да настоява пред международните партньори за ускоряване на доставките на противоракетни комплекси, тъй като сигурността в Черноморския регион и корабоплаването остават под постоянен риск.