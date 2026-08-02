Русия порази кораби в Николаев, двама убити в Запорожие

Руската армия проведе нова вълна от масирани въздушни удари срещу ключова гражданска и логистична инфраструктура в Южна Украйна.
Към 18:00 ч. българско време на 2 август официалните власти потвърждават за загинал гражданин при атака с управляема авиационна бомба в Запорожие, както и за сериозни материални щети по цивилни плавателни съдове след нападение с дронове камикадзе „Шахед“ в Николаевска област.
В официално изявление украинският държавен глава Володимир Зеленски подчерта, че противовъздушната отбрана на страната показва изключително висока ефективност срещу крилати ракети и безпилотни апарати, но балистиката остава нерешен и критичен проблем.
Зеленски: Успешно сваляме крилати ракети и дронове, но нямаме Пейтриът за балистиката
В своето вечерно обръщение украинският президент Володимир Зеленски направи равносметка на противовъздушните операции. Според данни на Военновъздушните сили, цитирани от държавния глава, украинските разчети успяват масово да неутрализират руските крилати ракети и безпилотни летателни апарати от типа „Шахед“.
Проблемът обаче остава защитата срещу свръхзвукови и балистични заплахи. По думите на Зеленски, Украйна изпитва хроничен недостиг на зенитни управляеми ракети за системите „Patriot“, което оставя редица големи градове уязвими за руските ракети „Искандер“ и „Циркон“.
Дронове „Шахед“ атакуваха пристанище в Николаевска област: Повредени са цивилни кораби
В следобедните часове на 2 август руските сили извършиха две последователни атаки с ударни безпилотни апарати „Шахед“ срещу пристанищната инфраструктура в Николаевския район. Нападението е било насочено директно срещу логистични обекти.
Георгий Решетилов, изпълняващ длъжността ръководител на Николаевската областна военна администрация, съобщи, че в резултат на експлозиите са били сериозно повредени два цивилни кораба, намиращи се в района на пристанището. По предварителни данни няма пострадали или загинали сред екипажите и пристанищните работници, пише „Украинска правда“.
Руска атака с управляема авиационна бомба разтърси Запорожие: има загинал и материални щети
В неделя следобед украинският град Запорожие стана мишена на нов руски въздушен удар. Според официална информация, разпространена от ръководителя на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров, руските сили са атакували града с управляема авиационна бомба (KAB). В резултат на вражеското попадение в жилищен район са загинали двама души, а други 11 са получили наранявания.
Щети по инфраструктурата и спасителни акции
Ударът е поразил многоетажна сграда в града, предизвиквайки паника сред местното население и множество материални щети. На мястото на инцидента са възникнали локални пожари, които спешните екипи и пожарникарите бързо са започнали да овладяват. Регионалните власти продължават да оказват медицинска помощ на пострадалите и да описват мащабите на разрушенията по гражданската инфраструктура.
Ескалация на въздушния терор
Експертите отбелязват, че през лятото на 2026 г. Руската федерация интензифицира използването на комбинирани тактики – едновременно изстрелване на евтини дронове за изтощаване на ПВО и нанасяне на удари с тежки управляеми бомби и балистични ракети по тилови градове и икономически центрове. Киев продължава да настоява пред международните партньори за ускоряване на доставките на противоракетни комплекси, тъй като сигурността в Черноморския регион и корабоплаването остават под постоянен риск.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
Коментиран от #5, #78
18:19 02.08.2026
2 Някой
18:20 02.08.2026
3 оня с коня
зеления незаконен наркоман къде се крие?
Коментиран от #23, #60
18:21 02.08.2026
4 Шорт
Коментиран от #16
18:22 02.08.2026
5 до последния укранцец ще е войната
До коментар #1 от "Боруна Лом":зеления брадясал наркоман не му стъпва крачето във укрия
крие се някъде във полша ха ха ха
и ще се бие до последния бандеровец
18:22 02.08.2026
6 Зеллле
18:23 02.08.2026
7 Факт
Коментиран от #18, #26
18:23 02.08.2026
8 а радата защо още не е съборена?
Коментиран от #12
18:23 02.08.2026
9 Крали Марко
18:23 02.08.2026
10 АБВ
18:24 02.08.2026
11 С ДВЕ ДУМИ
18:24 02.08.2026
12 Украинската
До коментар #8 от "а радата защо още не е съборена?":огРада
18:24 02.08.2026
13 Kaлпазанин
18:25 02.08.2026
14 Робот
18:25 02.08.2026
15 Нямат край
Коментиран от #24, #30
18:26 02.08.2026
16 ...
До коментар #4 от "Шорт":Това е самоунижение. Целият свят се подграва и унижава Русия. Мно
18:28 02.08.2026
17 Не е лошо
Коментиран от #37
18:29 02.08.2026
18 Така е, но какво от това.
До коментар #7 от "Факт":Повредени си 2 африкански кораба с жито.
18:30 02.08.2026
19 Ъъъъ
18:30 02.08.2026
20 няма край мъката на русотролея
Коментиран от #36
18:31 02.08.2026
21 Хахахаха
18:31 02.08.2026
22 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #35, #41
18:31 02.08.2026
23 Хахахаха
До коментар #3 от "оня с коня":Надявам се и теб така да асвабадят. България да стане втори Донбас. Руини. Путинизма се лекува само с руски мир.
18:32 02.08.2026
24 Чичо Сам
До коментар #15 от "Нямат край":Стига си драскал, ами бегай на плантацията!! Че за разлика от вас източно европейците, афро американците отдавна имат права!
Коментиран от #28
18:32 02.08.2026
25 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #27, #47
18:33 02.08.2026
26 Ба бааааа
До коментар #7 от "Факт":Е вече няма
18:34 02.08.2026
27 Хахахаха
До коментар #25 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Кремълската хунта е една организирана престъпна група. Терористична организация.
Коментиран от #38
18:34 02.08.2026
28 Чичо Сам
До коментар #24 от "Чичо Сам":гледам още 3-ма са избягали от плантацията.. Явно наистина НАТО не е това, което беше!
Коментиран от #33
18:34 02.08.2026
29 Смърфиета
18:35 02.08.2026
30 Мухахаха
До коментар #15 от "Нямат край":Верно ли ве пръдльо
18:35 02.08.2026
31 АБВ
18:36 02.08.2026
32 Аеееее
18:36 02.08.2026
33 Смърфиета
До коментар #28 от "Чичо Сам":По кипърските събития да не би да беше?
18:36 02.08.2026
34 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
18:37 02.08.2026
35 Дръта чанта
До коментар #22 от "РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Секи ден го вдеш РУСКИЯ буй ама не се отказваш харесва ти
18:38 02.08.2026
36 Ехо муциии
До коментар #20 от "няма край мъката на русотролея":За теб ще е мъката
18:38 02.08.2026
37 И какво добро има
До коментар #17 от "Не е лошо":във факта, че хората в Африка ще гладуват ?
18:39 02.08.2026
38 Мухахаха
До коментар #27 от "Хахахаха":Учи РУСКИ тъпако ще ти трябва
Коментиран от #40
18:39 02.08.2026
39 Исторически парк
18:40 02.08.2026
40 Хахахаха
До коментар #38 от "Мухахаха":За да разберем фашизма в дълбочина, трябва да го разгледаме като тоталитарна система, която слива корпоративния свят с държавата, унищожава индивида и разчита на постоянна криза.Ето по-детайлно обяснение на основните му стълбове:1. Сливане на държава и корпорации (Икономика)Контролиран капитализъм: Частната собственост съществува, но бизнесът е длъжен да служи единствено на държавните и военните цели.Корпоративизъм: Профсъюзите (синдикатите) са забранени. Работниците и собствениците са обединени в държавни браншови организации под пълен контрол на властта.Бенито Мусолини описва това най-точно: „Всичко в държавата, нищо извън държавата, нищо срещу държавата“.2. Култ към вожда и анти-интелектуализъм (Идеология)Безгрешният лидер: Вождът (Дуче, Фюрер) е представян като жив символ на нацията, който никога не греши.Подчинение вместо мислене: Критичното мислене и науката се заменят със сляпа вяра, митове за древното величие и емоционални лозунги.3. Милитаризъм и социален дарвинизъм (Политика)Постоянна война: Мирът се разглежда като слабост, а войната – като начин за доказване на силата на нацията и нейното „пречистване“.Оцеляване на най-силния: Обществата се делят на „силни“ (които имат право да управляват) и „слаби“ (които трябва да бъдат подчинени или унищожени).4. Психология на масата (Общество)Търсене на изкупителна жертва: Пропагандата винаги посочва вътрешен или външен враг (малцинства, комунисти, либерали, чужденци), който е „виновен“ за всички икономическ
Коментиран от #44, #46, #53, #58
18:41 02.08.2026
41 ПУТИН е шефа
До коментар #22 от "РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Свиквай мухльо
Коментиран от #66
18:41 02.08.2026
42 Щом превозват
18:41 02.08.2026
43 Мишел
Коментиран от #48
18:41 02.08.2026
44 Хахахаха
До коментар #40 от "Хахахаха":На кои от тези критерии, рашата не отговаря за фашистка държава? Рашата е една фашистка държава, по всички критерии за фашизъм!
Коментиран от #52
18:42 02.08.2026
45 Доброто камионче блъсна
18:42 02.08.2026
46 Аеееее
До коментар #40 от "Хахахаха":Бегай ве и ти кат костя много приказки ама празни
18:43 02.08.2026
47 съгласен
До коментар #25 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Русия е най-велика!
18:43 02.08.2026
48 Хахахаха
До коментар #43 от "Мишел":Наместо да си оправя икономиката, рашата воюва за кефа на един старец. Какъв успех.
Коментиран от #54
18:43 02.08.2026
49 точка
18:44 02.08.2026
50 Коста
Коментиран от #55
18:44 02.08.2026
51 Доброто камионче блъсна
18:44 02.08.2026
52 Само че
До коментар #44 от "Хахахаха":Рашата пак ще спаси света от фашизма
18:44 02.08.2026
53 Виж
До коментар #40 от "Хахахаха":Някой заблуден либерал мое да ти се върже
18:46 02.08.2026
54 Ами даааа
До коментар #48 от "Хахахаха":Ти кво за златен кинеф ли да воюва
18:48 02.08.2026
55 Това ще е много голяма
До коментар #50 от "Коста":загуба за Русия. Войната трябва да продължи до изпълнение на целта за започването й - поставяне на проруска власт в Украйна.
18:49 02.08.2026
56 И ТЪЙ ,ЗНАЕМ ДО КОГА ЩЕ Е ТАКА ,НАЛИ ?
ДОРИ И ЗЕЛЬО ВЕЧЕ ГИ ПРЕЗИРА , РАЗБРА ИМ ДОЛНИТЕ , ММРЪСНИТЕ ККРЪВОЖАДНИ НАМЕРЕНИЯ , ЧЕ ГО НАБУТВАХА НЯКОЛКО ПЪТИ ЗА ДА СИ УНИЩОЖАВА НАРОДА ЗАРАДИ ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ , НОООО НЯМА НАКЪДЕ ДА МЪРДА , КВОТ КАЖАТ ТОВА ЩЕ Е!!
18:49 02.08.2026
57 И ТЪЙ ,ЗНАЕМ ДО КОГА ЩЕ Е ТАКА ,НАЛИ ?
ДОРИ И ЗЕЛЬО ВЕЧЕ ГИ ПРЕЗИРА , РАЗБРА ИМ ДОЛНИТЕ , ММРЪСНИТЕ ККРЪВОЖАДНИ НАМЕРЕНИЯ , ЧЕ ГО НАБУТВАХА НЯКОЛКО ПЪТИ ЗА ДА СИ УНИЩОЖАВА НАРОДА ЗАРАДИ ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ , НОООО НЯМА НАКЪДЕ ДА МЪРДА , КВОТ КАЖАТ ТОВА ЩЕ Е!!
18:49 02.08.2026
58 Това което
До коментар #40 от "Хахахаха":си написал за ЕС и НАТО ли се отнася!? Щото Ирак, Либия, Авганистан бивша Югославия всички НАТО ги нападна даже в случая и Русия защото бандерите първи започнаха да убиват руси!
18:53 02.08.2026
59 Грую
Коментиран от #61
18:55 02.08.2026
60 ганев
До коментар #3 от "оня с коня":БРАВО...ДОБРЕ КАЗАНО
19:08 02.08.2026
61 Хахахаха
До коментар #59 от "Грую":Абе да гръмне АЕЦ - а да изтребе тоя кофти ген. В България хора вече не са останали!
19:15 02.08.2026
62 БАНДЕРИЯ ПРОБЛЕМ
Коментиран от #68
19:19 02.08.2026
63 Алооооо.....
19:20 02.08.2026
64 9689
19:21 02.08.2026
65 Зеленски предупреди
19:22 02.08.2026
66 Я па тоя! Как се свиква с бункер?
До коментар #41 от "ПУТИН е шефа":Свиквай си ти с блатата.
19:22 02.08.2026
67 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
Коментиран от #72
19:23 02.08.2026
68 Може ли дата, брой и заглавие
До коментар #62 от "БАНДЕРИЯ ПРОБЛЕМ":на фейка ти!
19:23 02.08.2026
69 Че браво
19:24 02.08.2026
70 Ъъъ
Рашките твърдят, че докато морските снабдителни пътища останат отворени, Киев ще продължава да получава значително военно подкрепление от чужбина.
Коментиран от #76, #77
19:24 02.08.2026
71 Русофил
19:25 02.08.2026
72 Места бол, чисто, прохладно,
До коментар #67 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":светло, уютно, отлични тоалетни.
На теб какъв ти е проблемът? Задръсти ти се външния кенеф ли?
Изчисти си го, не завиждай
19:25 02.08.2026
73 СССс
Коментиран от #80
19:26 02.08.2026
74 ВИДЯНО В ТУБАТА
Коментиран от #83
19:26 02.08.2026
75 Хайде де
19:26 02.08.2026
76 Украйна
До коментар #70 от "Ъъъ":използва само собствени дронове!
Коментиран от #82
19:26 02.08.2026
77 Може ли заглавие, дата и брой
До коментар #70 от "Ъъъ":на фейка ти?
Коментиран от #90
19:26 02.08.2026
78 българин
До коментар #1 от "Боруна Лом":мангалпрост
19:26 02.08.2026
79 бай Тошо
19:26 02.08.2026
80 На кого му пука
До коментар #73 от "СССс":Важното е, че бг копейките винаги сте капо
19:27 02.08.2026
81 Руснаците е време да го ликвидират
19:28 02.08.2026
82 хахахаха
До коментар #76 от "Украйна":Укрите нямат нищо собствено, даже вече 1/3 от укрия не е тяхна собственност хахахахаха. Във войната НАТОто - Русия всичко укренско е НАТОвско, оръжие, техника, пари, логистика и квото се сетиш, само месото са укри.
Коментиран от #85
19:29 02.08.2026
83 Може ли името на влогъра,
До коментар #74 от "ВИДЯНО В ТУБАТА":датата и заглавието на видеото ти?
19:29 02.08.2026
84 Ми браво братушки
Коментиран от #88
19:30 02.08.2026
85 Айде пак нечовешка завист!
До коментар #82 от "хахахаха":Глей си твойта копанка? Ти какво свое имаш? Телевизора от социални помощи ли? Все ревеш за пари.
19:30 02.08.2026
86 На кого му пука
19:31 02.08.2026
87 байлар
19:32 02.08.2026
88 Сдъвкан пич
До коментар #84 от "Ми браво братушки":Ако ще е все така, с тия темпове, и до 2054 г. няма да са успели. Няма да си жив да видиш, демек.
19:32 02.08.2026
89 Путин си призна
19:32 02.08.2026
90 Ъъъ
До коментар #77 от "Може ли заглавие, дата и брой":Когато Факти започнат да дават линкове към тяхните фейкове, тогава и аз ще дам към моите...🤣
19:33 02.08.2026
91 БРИТАНСКИТЕ ДОСТАВКИ НА ОРЪЖИЕ
19:34 02.08.2026
92 хахахаха
19:34 02.08.2026
93 Има 2 украински тролчета във форума
19:35 02.08.2026
94 Сборная
19:35 02.08.2026
95 Факти и фантазии
19:38 02.08.2026
96 А дееее
Коментиран от #97
19:38 02.08.2026
97 Пишат глупости
До коментар #96 от "А дееее":Основни журналистически принципи не са им ясни щото сулю и пулю реши че за журналист става а реално и думички им липсват в речника и като един и същ е списача и става бутафорно. 10 12 основни думички и ги въртим как дойде и кво -кво ...."Зеленски предупреди"
19:45 02.08.2026
98 СССР
19:51 02.08.2026
99 За съжаление очевидно има още
Важно е да се отбележи обаче, че в заповедта не се споменава за никакво руско нашествие.
Армията е изпратена да се бори със сепаратистите, тоест с гражданите на Украйна, което противоречи и на самата Конституция на Украйна и на всички действащи по това време закони. Как па поне малко разум не се появи в кратуните на проукраинските тролове се чудя ...
19:55 02.08.2026
100 Бори се бре Зелник
20:00 02.08.2026
101 Никой
20:06 02.08.2026
102 Абе Зелник вмирисан
20:06 02.08.2026