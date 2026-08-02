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Русия порази кораби в Николаев, двама убити в Запорожие
  Тема: Украйна

Русия порази кораби в Николаев, двама убити в Запорожие

2 Август, 2026 18:11, обновена 2 Август, 2026 19:16 2 152 102

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  • запорожие-
  • кораби-
  • русия-
  • война-
  • атаки

Президентът Володимир Зеленски предупреди за критичен недостиг на Пейтриът за балистичните ракети, докато дронове „Шахед“ и управляеми бомби тероризират южните региони

Русия порази кораби в Николаев, двама убити в Запорожие - 1
Снимка: ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската армия проведе нова вълна от масирани въздушни удари срещу ключова гражданска и логистична инфраструктура в Южна Украйна.

Към 18:00 ч. българско време на 2 август официалните власти потвърждават за загинал гражданин при атака с управляема авиационна бомба в Запорожие, както и за сериозни материални щети по цивилни плавателни съдове след нападение с дронове камикадзе „Шахед“ в Николаевска област.

В официално изявление украинският държавен глава Володимир Зеленски подчерта, че противовъздушната отбрана на страната показва изключително висока ефективност срещу крилати ракети и безпилотни апарати, но балистиката остава нерешен и критичен проблем.

Зеленски: Успешно сваляме крилати ракети и дронове, но нямаме Пейтриът за балистиката

В своето вечерно обръщение украинският президент Володимир Зеленски направи равносметка на противовъздушните операции. Според данни на Военновъздушните сили, цитирани от държавния глава, украинските разчети успяват масово да неутрализират руските крилати ракети и безпилотни летателни апарати от типа „Шахед“.

Проблемът обаче остава защитата срещу свръхзвукови и балистични заплахи. По думите на Зеленски, Украйна изпитва хроничен недостиг на зенитни управляеми ракети за системите „Patriot“, което оставя редица големи градове уязвими за руските ракети „Искандер“ и „Циркон“.

Дронове „Шахед“ атакуваха пристанище в Николаевска област: Повредени са цивилни кораби

В следобедните часове на 2 август руските сили извършиха две последователни атаки с ударни безпилотни апарати „Шахед“ срещу пристанищната инфраструктура в Николаевския район. Нападението е било насочено директно срещу логистични обекти.

Георгий Решетилов, изпълняващ длъжността ръководител на Николаевската областна военна администрация, съобщи, че в резултат на експлозиите са били сериозно повредени два цивилни кораба, намиращи се в района на пристанището. По предварителни данни няма пострадали или загинали сред екипажите и пристанищните работници, пише „Украинска правда“.

Руска атака с управляема авиационна бомба разтърси Запорожие: има загинал и материални щети

В неделя следобед украинският град Запорожие стана мишена на нов руски въздушен удар. Според официална информация, разпространена от ръководителя на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров, руските сили са атакували града с управляема авиационна бомба (KAB). В резултат на вражеското попадение в жилищен район са загинали двама души, а други 11 са получили наранявания.

Щети по инфраструктурата и спасителни акции

Ударът е поразил многоетажна сграда в града, предизвиквайки паника сред местното население и множество материални щети. На мястото на инцидента са възникнали локални пожари, които спешните екипи и пожарникарите бързо са започнали да овладяват. Регионалните власти продължават да оказват медицинска помощ на пострадалите и да описват мащабите на разрушенията по гражданската инфраструктура.

Ескалация на въздушния терор

Експертите отбелязват, че през лятото на 2026 г. Руската федерация интензифицира използването на комбинирани тактики – едновременно изстрелване на евтини дронове за изтощаване на ПВО и нанасяне на удари с тежки управляеми бомби и балистични ракети по тилови градове и икономически центрове. Киев продължава да настоява пред международните партньори за ускоряване на доставките на противоракетни комплекси, тъй като сигурността в Черноморския регион и корабоплаването остават под постоянен риск.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    65 8 Отговор
    ЗЕЛЕНИЯТ,ДАНО РЕДОВИТЕ УКРИ ЖИВ ТЕ ОДЕРАТ! ЗАЩОТО ТЕЗИ В БЪЛГАРИЯ СА СИ РАХАТ НА НАШ ГРЪБ

    Коментиран от #5, #78

    18:19 02.08.2026

  • 2 Някой

    71 8 Отговор
    "Зеленски: Успешно сваляме крилати ракети и дронове," Тоя като дръпне една линия всякакви фантазии витаят в гравата му.

    18:20 02.08.2026

  • 3 оня с коня

    64 7 Отговор
    браво на русия, вечна слава на нашите освободители

    зеления незаконен наркоман къде се крие?

    Коментиран от #23, #60

    18:21 02.08.2026

  • 4 Шорт

    47 3 Отговор
    Бииий да те уважават!

    Коментиран от #16

    18:22 02.08.2026

  • 5 до последния укранцец ще е войната

    56 2 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    зеления брадясал наркоман не му стъпва крачето във укрия

    крие се някъде във полша ха ха ха

    и ще се бие до последния бандеровец

    18:22 02.08.2026

  • 6 Зеллле

    44 1 Отговор
    "Дайте ми ракети!!" След 2дена, пристигат ракети. Зеленски:"Дайте ми Пейтриот за ракетите!!!" След седмица, пристигат системите, а Зеленски реве:"Дайте ми ракети!!"

    18:23 02.08.2026

  • 7 Факт

    43 1 Отговор
    Украйна няма цивилни кораби

    Коментиран от #18, #26

    18:23 02.08.2026

  • 8 а радата защо още не е съборена?

    42 1 Отговор
    до сега окраинсската рада трябваше да бъде съборена и на полето да заседават!

    Коментиран от #12

    18:23 02.08.2026

  • 9 Крали Марко

    36 1 Отговор
    Мамо мамо я ги виж , идат идат, посрещни ги.... насам ребята.

    18:23 02.08.2026

  • 10 АБВ

    40 1 Отговор
    На зла круша, зъл прът ! - народна поговорка.

    18:24 02.08.2026

  • 11 С ДВЕ ДУМИ

    30 0 Отговор
    Едни и същи глупости поднесени по един и същ начин. Кой колкото може!

    18:24 02.08.2026

  • 12 Украинската

    16 0 Отговор

    До коментар #8 от "а радата защо още не е съборена?":

    огРада

    18:24 02.08.2026

  • 13 Kaлпазанин

    30 1 Отговор
    Цивилни цивилни ,колко цивилни .като избитите "терористи" палестинци е Палестина ли ?????

    18:25 02.08.2026

  • 14 Робот

    44 2 Отговор
    Още украински войници ще минат към Русия.! Това не е тайна , случва се всеки ден..!

    18:25 02.08.2026

  • 15 Нямат край

    7 39 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #24, #30

    18:26 02.08.2026

  • 16 ...

    5 43 Отговор

    До коментар #4 от "Шорт":

    Това е самоунижение. Целият свят се подграва и унижава Русия. Мно

    18:28 02.08.2026

  • 17 Не е лошо

    31 3 Отговор
    Все повече такива добри новини

    Коментиран от #37

    18:29 02.08.2026

  • 18 Така е, но какво от това.

    17 6 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Повредени си 2 африкански кораба с жито.

    18:30 02.08.2026

  • 19 Ъъъъ

    5 35 Отговор
    Руски терористи. Цивилни кораби. До там го докараха рашите.

    18:30 02.08.2026

  • 20 няма край мъката на русотролея

    5 29 Отговор
    няма край мъката на русотролея

    Коментиран от #36

    18:31 02.08.2026

  • 21 Хахахаха

    3 33 Отговор
    Докато ВСУ не започне да удря по цивилните в масква, нещата няма да се оправят.

    18:31 02.08.2026

  • 22 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    5 29 Отговор
    настъпват всеки ден мотиката, но не се отказват. хихихихи

    Коментиран от #35, #41

    18:31 02.08.2026

  • 23 Хахахаха

    4 28 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Надявам се и теб така да асвабадят. България да стане втори Донбас. Руини. Путинизма се лекува само с руски мир.

    18:32 02.08.2026

  • 24 Чичо Сам

    23 2 Отговор

    До коментар #15 от "Нямат край":

    Стига си драскал, ами бегай на плантацията!! Че за разлика от вас източно европейците, афро американците отдавна имат права!

    Коментиран от #28

    18:32 02.08.2026

  • 25 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    27 3 Отговор
    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    Коментиран от #27, #47

    18:33 02.08.2026

  • 26 Ба бааааа

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Е вече няма

    18:34 02.08.2026

  • 27 Хахахаха

    4 27 Отговор

    До коментар #25 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Кремълската хунта е една организирана престъпна група. Терористична организация.

    Коментиран от #38

    18:34 02.08.2026

  • 28 Чичо Сам

    10 3 Отговор

    До коментар #24 от "Чичо Сам":

    гледам още 3-ма са избягали от плантацията.. Явно наистина НАТО не е това, което беше!

    Коментиран от #33

    18:34 02.08.2026

  • 29 Смърфиета

    15 1 Отговор
    И защо чак сега цивилните съдове? Нямаше ли време досега, та да трябва да ядем един домат по четвъртинка на ден.

    18:35 02.08.2026

  • 30 Мухахаха

    14 1 Отговор

    До коментар #15 от "Нямат край":

    Верно ли ве пръдльо

    18:35 02.08.2026

  • 31 АБВ

    9 5 Отговор
    Милене, корабът на "Росатом" какъв е ? Военен или граждански ?

    18:36 02.08.2026

  • 32 Аеееее

    8 3 Отговор
    Кресливата измет марш на фронта

    18:36 02.08.2026

  • 33 Смърфиета

    6 3 Отговор

    До коментар #28 от "Чичо Сам":

    По кипърските събития да не би да беше?

    18:36 02.08.2026

  • 34 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    3 20 Отговор
    Хаяско ги лъже, че ще им пусне нета хихихи

    18:37 02.08.2026

  • 35 Дръта чанта

    13 4 Отговор

    До коментар #22 от "РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Секи ден го вдеш РУСКИЯ буй ама не се отказваш харесва ти

    18:38 02.08.2026

  • 36 Ехо муциии

    12 1 Отговор

    До коментар #20 от "няма край мъката на русотролея":

    За теб ще е мъката

    18:38 02.08.2026

  • 37 И какво добро има

    2 11 Отговор

    До коментар #17 от "Не е лошо":

    във факта, че хората в Африка ще гладуват ?

    18:39 02.08.2026

  • 38 Мухахаха

    19 2 Отговор

    До коментар #27 от "Хахахаха":

    Учи РУСКИ тъпако ще ти трябва

    Коментиран от #40

    18:39 02.08.2026

  • 39 Исторически парк

    21 1 Отговор
    Вчера украйна потопи цивилен кораб, ама не писахте,че е цивилен 😉

    18:40 02.08.2026

  • 40 Хахахаха

    3 12 Отговор

    До коментар #38 от "Мухахаха":

    За да разберем фашизма в дълбочина, трябва да го разгледаме като тоталитарна система, която слива корпоративния свят с държавата, унищожава индивида и разчита на постоянна криза.Ето по-детайлно обяснение на основните му стълбове:1. Сливане на държава и корпорации (Икономика)Контролиран капитализъм: Частната собственост съществува, но бизнесът е длъжен да служи единствено на държавните и военните цели.Корпоративизъм: Профсъюзите (синдикатите) са забранени. Работниците и собствениците са обединени в държавни браншови организации под пълен контрол на властта.Бенито Мусолини описва това най-точно: „Всичко в държавата, нищо извън държавата, нищо срещу държавата“.2. Култ към вожда и анти-интелектуализъм (Идеология)Безгрешният лидер: Вождът (Дуче, Фюрер) е представян като жив символ на нацията, който никога не греши.Подчинение вместо мислене: Критичното мислене и науката се заменят със сляпа вяра, митове за древното величие и емоционални лозунги.3. Милитаризъм и социален дарвинизъм (Политика)Постоянна война: Мирът се разглежда като слабост, а войната – като начин за доказване на силата на нацията и нейното „пречистване“.Оцеляване на най-силния: Обществата се делят на „силни“ (които имат право да управляват) и „слаби“ (които трябва да бъдат подчинени или унищожени).4. Психология на масата (Общество)Търсене на изкупителна жертва: Пропагандата винаги посочва вътрешен или външен враг (малцинства, комунисти, либерали, чужденци), който е „виновен“ за всички икономическ

    Коментиран от #44, #46, #53, #58

    18:41 02.08.2026

  • 41 ПУТИН е шефа

    11 8 Отговор

    До коментар #22 от "РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Свиквай мухльо

    Коментиран от #66

    18:41 02.08.2026

  • 42 Щом превозват

    19 1 Отговор
    военна техника и боеприпаси за врага са легитимна цел! Всеки сърба сам собствената си попара.

    18:41 02.08.2026

  • 43 Мишел

    19 2 Отговор
    Русия отряза достъпа на Украйна до морето и започна да воюва сериозно.

    Коментиран от #48

    18:41 02.08.2026

  • 44 Хахахаха

    4 18 Отговор

    До коментар #40 от "Хахахаха":

    На кои от тези критерии, рашата не отговаря за фашистка държава? Рашата е една фашистка държава, по всички критерии за фашизъм!

    Коментиран от #52

    18:42 02.08.2026

  • 45 Доброто камионче блъсна

    8 6 Отговор
    Мръсната Саяна и мръсната глава и пръсна, а бащата на мръсната Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:42 02.08.2026

  • 46 Аеееее

    4 5 Отговор

    До коментар #40 от "Хахахаха":

    Бегай ве и ти кат костя много приказки ама празни

    18:43 02.08.2026

  • 47 съгласен

    12 2 Отговор

    До коментар #25 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Русия е най-велика!

    18:43 02.08.2026

  • 48 Хахахаха

    3 16 Отговор

    До коментар #43 от "Мишел":

    Наместо да си оправя икономиката, рашата воюва за кефа на един старец. Какъв успех.

    Коментиран от #54

    18:43 02.08.2026

  • 49 точка

    14 0 Отговор
    Нямал туй нямал онуй и иска немедленни доставки. Пък приятелите се ослушват. Нормално щото си има Закон от физиката— Близките кръгове се Отдалечават от потъващият.

    18:44 02.08.2026

  • 50 Коста

    16 1 Отговор
    Сваляте не сваляте... Путин взема Донбас и приключва..за момента.

    Коментиран от #55

    18:44 02.08.2026

  • 51 Доброто камионче блъсна

    6 5 Отговор
    Мръсната Саяна и мръсната глава и пръсна, а бащата на мръсната Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:44 02.08.2026

  • 52 Само че

    16 3 Отговор

    До коментар #44 от "Хахахаха":

    Рашата пак ще спаси света от фашизма

    18:44 02.08.2026

  • 53 Виж

    12 2 Отговор

    До коментар #40 от "Хахахаха":

    Някой заблуден либерал мое да ти се върже

    18:46 02.08.2026

  • 54 Ами даааа

    11 1 Отговор

    До коментар #48 от "Хахахаха":

    Ти кво за златен кинеф ли да воюва

    18:48 02.08.2026

  • 55 Това ще е много голяма

    9 1 Отговор

    До коментар #50 от "Коста":

    загуба за Русия. Войната трябва да продължи до изпълнение на целта за започването й - поставяне на проруска власт в Украйна.

    18:49 02.08.2026

  • 56 И ТЪЙ ,ЗНАЕМ ДО КОГА ЩЕ Е ТАКА ,НАЛИ ?

    10 1 Отговор
    СТАРАХОТНИ , ОЧАКВАНИ, НОВИНИ !! ВСЕ ТАКА ДО ИЗТРЕБВАНЕ НА ФФАШИСТКАТА ИЗМЕТ ! КОГА ПУТИН ЩЕ ПОМЕТЕ И ОНЕЯ ДЕТО ВСЕ ОЩЕ ВОЮВАТ ЧРЕЗ ПРОКСИТОТО ЗЕЛЬО ННАПУШЕНОТО!!?? СКРИТИ ЗАД УКРАИНСКИЯ НАРОД , КОЙТО БАВНО МЕТОДИЧНО ИЗТРЕБВАТ С УЖ ПОДКРЕПА ! ГГАДОВЕ , ЦЯЛ СВЯТ ВИ НЕНАВИЖДА , РАЗБРА ВИ ФФАШИЗОИДНА ММРЪСНА ККРЪВОЖАДНА ДУШИЦА!
    ДОРИ И ЗЕЛЬО ВЕЧЕ ГИ ПРЕЗИРА , РАЗБРА ИМ ДОЛНИТЕ , ММРЪСНИТЕ ККРЪВОЖАДНИ НАМЕРЕНИЯ , ЧЕ ГО НАБУТВАХА НЯКОЛКО ПЪТИ ЗА ДА СИ УНИЩОЖАВА НАРОДА ЗАРАДИ ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ , НОООО НЯМА НАКЪДЕ ДА МЪРДА , КВОТ КАЖАТ ТОВА ЩЕ Е!!

    18:49 02.08.2026

  • 57 И ТЪЙ ,ЗНАЕМ ДО КОГА ЩЕ Е ТАКА ,НАЛИ ?

    8 2 Отговор
    СТАРАХОТНИ , ОЧАКВАНИ, НОВИНИ !! ВСЕ ТАКА ДО ИЗТРЕБВАНЕ НА ФФАШИСТКАТА ИЗМЕТ ! КОГА ПУТИН ЩЕ ПОМЕТЕ И ОНЕЯ ДЕТО ВСЕ ОЩЕ ВОЮВАТ ЧРЕЗ ПРОКСИТОТО ЗЕЛЬО ННАПУШЕНОТО!!?? СКРИТИ ЗАД УКРАИНСКИЯ НАРОД , КОЙТО БАВНО МЕТОДИЧНО ИЗТРЕБВАТ С УЖ ПОДКРЕПА ! ГГАДОВЕ , ЦЯЛ СВЯТ ВИ НЕНАВИЖДА , РАЗБРА ВИ ФФАШИЗОИДНА ММРЪСНА ККРЪВОЖАДНА ДУШИЦА!
    ДОРИ И ЗЕЛЬО ВЕЧЕ ГИ ПРЕЗИРА , РАЗБРА ИМ ДОЛНИТЕ , ММРЪСНИТЕ ККРЪВОЖАДНИ НАМЕРЕНИЯ , ЧЕ ГО НАБУТВАХА НЯКОЛКО ПЪТИ ЗА ДА СИ УНИЩОЖАВА НАРОДА ЗАРАДИ ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ , НОООО НЯМА НАКЪДЕ ДА МЪРДА , КВОТ КАЖАТ ТОВА ЩЕ Е!!

    18:49 02.08.2026

  • 58 Това което

    10 1 Отговор

    До коментар #40 от "Хахахаха":

    си написал за ЕС и НАТО ли се отнася!? Щото Ирак, Либия, Авганистан бивша Югославия всички НАТО ги нападна даже в случая и Русия защото бандерите първи започнаха да убиват руси!

    18:53 02.08.2026

  • 59 Грую

    11 1 Отговор
    Страхотна новина за края на седмицата!

    Коментиран от #61

    18:55 02.08.2026

  • 60 ганев

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    БРАВО...ДОБРЕ КАЗАНО

    19:08 02.08.2026

  • 61 Хахахаха

    1 6 Отговор

    До коментар #59 от "Грую":

    Абе да гръмне АЕЦ - а да изтребе тоя кофти ген. В България хора вече не са останали!

    19:15 02.08.2026

  • 62 БАНДЕРИЯ ПРОБЛЕМ

    5 3 Отговор
    Вече няма пристанища.

    Коментиран от #68

    19:19 02.08.2026

  • 63 Алооооо.....

    5 1 Отговор
    гражданска и логистична инфраструктура в Украйна има, но когато за Русия стане дума вече не е гражданска и логистична нали ? Ама не си правете сметка че точно обратен ефект постигате

    19:20 02.08.2026

  • 64 9689

    2 2 Отговор
    Взривявяш газопровод,кораби,атакуваш невинни какво чакаш......

    19:21 02.08.2026

  • 65 Зеленски предупреди

    3 1 Отговор
    И кой е предупредил? Мен ли? Да се оправя и да не вряка нас не ни засяга

    19:22 02.08.2026

  • 66 Я па тоя! Как се свиква с бункер?

    1 3 Отговор

    До коментар #41 от "ПУТИН е шефа":

    Свиквай си ти с блатата.

    19:22 02.08.2026

  • 67 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    5 2 Отговор
    Запазихте ли си места за спане у метрото в ню кииф за тази вечер?

    Коментиран от #72

    19:23 02.08.2026

  • 68 Може ли дата, брой и заглавие

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "БАНДЕРИЯ ПРОБЛЕМ":

    на фейка ти!

    19:23 02.08.2026

  • 69 Че браво

    6 2 Отговор
    Болшинството българи и на 100% от разумните сме за Русия. Само така да продължава

    19:24 02.08.2026

  • 70 Ъъъ

    4 2 Отговор
    Черно море е в пламъци! Русия смаза доставките за Украйна, удряйки 80 кораба за 30 дни, които са били пряко или косвено замесени в снабдяването на украинските въоръжени сили. От руска страна стратегията е представена като опит за прекъсване на международни коридори, през които оръжия, боеприпаси и военна техника се транспортират до Украйна.
    Рашките твърдят, че докато морските снабдителни пътища останат отворени, Киев ще продължава да получава значително военно подкрепление от чужбина.

    Коментиран от #76, #77

    19:24 02.08.2026

  • 71 Русофил

    2 3 Отговор
    Защо все ми излиза някаква реклама за напикаване?

    19:25 02.08.2026

  • 72 Места бол, чисто, прохладно,

    1 2 Отговор

    До коментар #67 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":

    светло, уютно, отлични тоалетни.
    На теб какъв ти е проблемът? Задръсти ти се външния кенеф ли?
    Изчисти си го, не завиждай

    19:25 02.08.2026

  • 73 СССс

    4 2 Отговор
    Зеленият Клоун 🤡 ще победи с дрончета Русия,а получава ракети!!!

    Коментиран от #80

    19:26 02.08.2026

  • 74 ВИДЯНО В ТУБАТА

    4 3 Отговор
    Днес гледах клип как в кииф се бият за бензин на една от малкото останали бензиностанции.

    Коментиран от #83

    19:26 02.08.2026

  • 75 Хайде де

    5 2 Отговор
    Да почват да ги пукат и с корейски. Стига са ги жалили

    19:26 02.08.2026

  • 76 Украйна

    2 4 Отговор

    До коментар #70 от "Ъъъ":

    използва само собствени дронове!

    Коментиран от #82

    19:26 02.08.2026

  • 77 Може ли заглавие, дата и брой

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Ъъъ":

    на фейка ти?

    Коментиран от #90

    19:26 02.08.2026

  • 78 българин

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    мангалпрост

    19:26 02.08.2026

  • 79 бай Тошо

    2 2 Отговор
    Демокрацията се оказа едно недоносче, хохохо кво ша решаваш ти ве, кат нямаш пари хохохо

    19:26 02.08.2026

  • 80 На кого му пука

    3 3 Отговор

    До коментар #73 от "СССс":

    Важното е, че бг копейките винаги сте капо

    19:27 02.08.2026

  • 81 Руснаците е време да го ликвидират

    6 3 Отговор
    Този боклук Зеленски. Почна да става изключително досаден и нагъл

    19:28 02.08.2026

  • 82 хахахаха

    4 5 Отговор

    До коментар #76 от "Украйна":

    Укрите нямат нищо собствено, даже вече 1/3 от укрия не е тяхна собственност хахахахаха. Във войната НАТОто - Русия всичко укренско е НАТОвско, оръжие, техника, пари, логистика и квото се сетиш, само месото са укри.

    Коментиран от #85

    19:29 02.08.2026

  • 83 Може ли името на влогъра,

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "ВИДЯНО В ТУБАТА":

    датата и заглавието на видеото ти?

    19:29 02.08.2026

  • 84 Ми браво братушки

    3 4 Отговор
    Все така и яко пукайте украинските тикви

    Коментиран от #88

    19:30 02.08.2026

  • 85 Айде пак нечовешка завист!

    3 1 Отговор

    До коментар #82 от "хахахаха":

    Глей си твойта копанка? Ти какво свое имаш? Телевизора от социални помощи ли? Все ревеш за пари.

    19:30 02.08.2026

  • 86 На кого му пука

    2 4 Отговор
    Важното е, че бг еврастите винаги сте капо.

    19:31 02.08.2026

  • 87 байлар

    1 1 Отговор
    Пак ПАРИ от нас?? !!

    19:32 02.08.2026

  • 88 Сдъвкан пич

    3 2 Отговор

    До коментар #84 от "Ми браво братушки":

    Ако ще е все така, с тия темпове, и до 2054 г. няма да са успели. Няма да си жив да видиш, демек.

    19:32 02.08.2026

  • 89 Путин си призна

    2 2 Отговор
    че няма с какво друго да се занимава!

    19:32 02.08.2026

  • 90 Ъъъ

    3 1 Отговор

    До коментар #77 от "Може ли заглавие, дата и брой":

    Когато Факти започнат да дават линкове към тяхните фейкове, тогава и аз ще дам към моите...🤣

    19:33 02.08.2026

  • 91 БРИТАНСКИТЕ ДОСТАВКИ НА ОРЪЖИЕ

    3 2 Отговор
    РЕЗКО намаляха.

    19:34 02.08.2026

  • 92 хахахаха

    4 3 Отговор
    Късия напушен джуджак днес много е плакал, рев голям е било, ред сълзи ред сoпoли са летяли навсякъде, помагайте викал, че руснаците много ме бият, проблема обаче е, че и укрите го търсят да го бият.

    19:34 02.08.2026

  • 93 Има 2 украински тролчета във форума

    4 3 Отговор
    и си личи колко са тъпи горкичките и само се чудя не осъзнават ли верно че само съжаление и презрение предизвикват. Дали верно не осъзнават че това е положението. Българите мразим атлантиците, мразим и нацистите и няма как съчувствие към украинската сган да изпитваме. Просто е лишено от логика и морал

    19:35 02.08.2026

  • 94 Сборная

    2 2 Отговор
    Още колко световни има до победата?

    19:35 02.08.2026

  • 95 Факти и фантазии

    5 0 Отговор
    Факт ли е,че войната започна 24.02.2022,а сега сме 02.08.2026 ?

    19:38 02.08.2026

  • 96 А дееее

    4 4 Отговор
    "Зеленски предупреди".. и кого е предупредил ? А?

    Коментиран от #97

    19:38 02.08.2026

  • 97 Пишат глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "А дееее":

    Основни журналистически принципи не са им ясни щото сулю и пулю реши че за журналист става а реално и думички им липсват в речника и като един и същ е списача и става бутафорно. 10 12 основни думички и ги въртим как дойде и кво -кво ...."Зеленски предупреди"

    19:45 02.08.2026

  • 98 СССР

    0 2 Отговор
    "Българите мразим атлантиците" НЕ БЪЛГАРИТЕ, а комунистите сте тези мразачите и сте под 4%.

    19:51 02.08.2026

  • 99 За съжаление очевидно има още

    1 0 Отговор
    индивиди които не са разбрали че Турчинов започна войната. На 14 април 2014 година започна войната, която беше инициирана точно от Александър Турчинов, след като източните райони на страната се надигат на бунт срещу правителство дошло с преврат на власт . Турчинов, по-звестен като «кървавия пастор» дава заповедта като временно изпълняващ длъжността президент.
    Важно е да се отбележи обаче, че в заповедта не се споменава за никакво руско нашествие.
    Армията е изпратена да се бори със сепаратистите, тоест с гражданите на Украйна, което противоречи и на самата Конституция на Украйна и на всички действащи по това време закони. Как па поне малко разум не се появи в кратуните на проукраинските тролове се чудя ...

    19:55 02.08.2026

  • 100 Бори се бре Зелник

    1 1 Отговор
    Кво предупреждаваш и защо помощ просиш. Оправяй се сам.... На палестинците и Иран някой помага ли им. Сърбайте си чорбата и се оправяйте

    20:00 02.08.2026

  • 101 Никой

    0 0 Отговор
    Малко данни за вашите освободители. През 1965 г . се водят преговори между НРБ и освободилата се държава НДР Алжир от колониално робство 1962г. за доставка на суров петрол до порт Бургас - Нефтохимически комбинат основан 1963г . При преговорите България и Алжир се договарят клиринговата цена на петрола да е 15 $ - 16 $ долара на тон , с транспортни разноски и застраховката цената на тон става 17,6 $ долара . Международните цени на петрола са били 18 $ долара за тон . До този момент съветския нефт който е доставян в България е бил на цена 23,60 $ долара за тон и въглища на 22,96 $ за тон . Тези данни са записани и се ПАЗЯТ в архивите на Министерството на външната търговия и Министерството на вътрешната търговия и услуги . Толкова за " братската ви страна " и евтиния руски нефт . Сделката е спряна . Познай от кого ?

    20:06 02.08.2026

  • 102 Абе Зелник вмирисан

    0 0 Отговор
    Израелски управляеми бомби колко време тероризират и избиват палестинци, ливанци, сирийци, иранци и т.н ? Вие да не сте по важни или по стойностни от тях? А? НЕ не сте. Само сте по нагли и прости. Аз така мисля

    20:06 02.08.2026

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