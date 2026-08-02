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Убити и ранени при 20 руски атаки в Днепропетровска област
  Тема: Украйна

Убити и ранени при 20 руски атаки в Днепропетровска област

2 Август, 2026 19:28, обновена 2 Август, 2026 19:34 621 39

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  • ранени-
  • русия-
  • атаки

Москва засили въздушния терор в Украйна с масирано използване на дронове и артилерия срещу цивилни обекти

Убити и ранени при 20 руски атаки в Днепропетровска област - 1
Снимка: ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души бяха убити, а други трима претърпяха сериозни наранявания при поредица от интензивни руски атаки в украинската Днепропетровска област, потвърдиха официалните регионални власти.

Нападението е част от по-широка вълна от въздушни удари, която през изминалите часове засегна няколко критични региона в Украйна и предизвика сериозни материални щети по жилищни сгради и инфраструктура.

Над 20 удара срещу четири района в областта

Според официално изявление на ръководителя на Днепропетровската регионална военна администрация, Олександър Ганжа, публикувано в приложението Telegram, руските сили са атакували четири основни района на областта повече от 20 пъти. При нападенията са използвани:

  • Ударни безпилотни летателни апарати (дронове)
  • Тежка артилерия
  • Управляеми въздушни бомби

В Павлоградски район под обстрел е попаднало село Троицка, където има нанесени значителни щети по частни къщи. В Синелниковски район агресорът е атакувал селата Яворницка и Покровска, където също се съобщава за разрушения на гражданска собственост.

Паралелно с това, руското Министерство на отбраната излезе със своя позиция, предадена от Reuters, в която твърди, че силите му са поразили логистичен център за сортиране на пощенски пратки. Според Москва обектът е бил използван за съхранение на военни материали и компоненти за дронове – твърдения, чиято достоверност не може да бъде потвърдена от независими източници.

Противовъздушната отбрана под безпрецедентен натиск

Командването на украинските Военновъздушни сили съобщи в официалната си страница във Facebook, че ПВО системите на страната са подложени на огромен натиск. През изминалата нощ украинските защитници са успели да свалят 195 от общо 255 дрона, изстреляни от руска територия.

Въпреки високия процент на успеваемост, дефицитът на противоракетни боеприпаси остава критичен. Украинският президент Володимир Зеленски направи спешен призова в X към международните партньори за незабавна доставка на ракети за системите „Пейтриът“, подчертавайки, че всяко забавяне коства живота на невинни граждани.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хахахаха

    22 4 Отговор
    Късия напушен джуджак днес много е плакал, рев голям е било, ред сълзи ред сoпoли са летяли навсякъде, помагайте викал, че руснаците много ме бият, проблема обаче е, че и укрите го търсят да го бият.

    Коментиран от #5

    19:36 02.08.2026

  • 2 По села и цивилни гърмят руските фашаги

    6 16 Отговор
    После бум бум💥💥💥 Москва.

    19:37 02.08.2026

  • 3 МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА

    19 3 Отговор
    Нацизма и бандеризма е опасен за вашето здраве.

    19:38 02.08.2026

  • 4 Прокуророра

    4 20 Отговор
    Намериха ли главата на Чайко- шефът на военнокосмическите сили на проссия? Говори се, че я намерили в близост до италианския ресторант, малко оръфана от котките обикалящи наоколо. Дъщеря му бере душа в болницата, а зет му вече е при Кобзоня.

    Коментиран от #21

    19:39 02.08.2026

  • 5 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    5 13 Отговор

    До коментар #1 от "хахахаха":

    Едно и също пише каквото са му дали на листчето.На две смени.

    19:39 02.08.2026

  • 6 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    16 2 Отговор
    Запазихте ли си места за спане? Вие знаете къде.

    19:39 02.08.2026

  • 7 Укри

    15 2 Отговор
    какво очаквате, руснаците да стоят и гледат как си пускате хвърчилата? После ревете, ами така ще е.

    19:40 02.08.2026

  • 8 хахахаха

    17 4 Отговор
    Във войната НАТОто - Русия всичко укренско е НАТОвско, оръжие, техника, пари, логистика и квото се сетиш, само месото са укри.

    19:40 02.08.2026

  • 9 ЕВРАСТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    12 4 Отговор
    Едно и също пише каквото са му дали на листчето.На две смени.

    19:41 02.08.2026

  • 10 Мими Кучева🐕

    7 3 Отговор
    Нема са пуашите,скоро Окраина ще бъде подкрепена от храбрата българска армия!
    🌈🌈🌈🦍🦍🦍🥳🤣👍

    19:43 02.08.2026

  • 11 Препоръка

    12 4 Отговор
    Всички Фашаги и урлотролове да заминават при смъркача !

    19:43 02.08.2026

  • 12 хахахаха

    10 3 Отговор
    НАТОто и ЕС играят казачок по свирката на руската мечка и гризнаха яко дръвцето.

    19:44 02.08.2026

  • 13 Мара Атанасова

    5 1 Отговор
    Нискочелият Милен иска да ме еб в гъ.💋

    19:45 02.08.2026

  • 14 хахахаха

    10 3 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 4та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    19:45 02.08.2026

  • 15 Наблюдател

    5 3 Отговор
    В метрото на Киив що трябва да влизаш преди осем вечерта ?

    19:46 02.08.2026

  • 16 хахахаха

    6 3 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    19:46 02.08.2026

  • 17 хахахаха

    6 2 Отговор
    А ве, в Давос зелевия гном що каза на "лидерите" еврасти, нещастници от които нищо не зависи, нито пари нито оръжие имат да ми дадат, що така, нали прегръдки, целувки, пипане по дупките и сега нещастници.

    19:46 02.08.2026

  • 18 хахахаха

    6 2 Отговор
    Заместничката на кая върхълъта, белен мартинес призна най накрая, че ЕС режима е във война със Русия, „Работата е там, че ние сме във война с Русия“, каза тя в интервю за испанския вестник El Pais, сега вече имаме и признание кой предизвика войната и кого да обвинявате за избитите на фронта и фалиралия ЕС.

    19:47 02.08.2026

  • 19 хахахаха

    6 2 Отговор
    Да благодарим на нашите "лидери" доня ваксулиня, макароня, кая върхълъта, лагарт, и останалите, че успяха да фалират една от най големите икономики в света, европейската, освен това решаваща световните въпроси и с огромно политическо влияние направиха от ЕС безгласна буква, постигнаха само за няколко години непостижимото, фалирал ЕС с огромни заеми в рецесия, без оръжия, ресурси, влияние и превзет от мигранти, благодарим ви мръсулинки да живее ЕССР ууррррррааааааа.

    19:47 02.08.2026

  • 20 ОНЯ с ДРОНЯ

    3 3 Отговор
    АЙДЕЕЕЕЕ

    ДВИЖУХАТА ПРОДЪЛЖАВА.

    НАЙ ГОЛЯМАТА РАФИНЕРИЯ

    В РУСКАТА КОЧИНА

    ТАЗИ ВЪВ ОМСК

    Е УДАРЕНА

    САМО ПРЕДИ ЧАС.

    УКРАЙНА ДОУНИЩОЖАВА

    КАКВОТО Е ОСТАНАЛО ОТ

    НПЗто.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ДОКАТО РУСНАЦИТЕ УДРЯТ ПО
    МИРНО НАСЕЛЕНИЕ

    УКРАНСКИТЕ ДРОНОВЕ
    МАЧКА РУСКИЯ ПЕТРОЛЕН БИЗНЕС.

    УРАААААА УРАААААА УРАААААА

    19:49 02.08.2026

  • 21 ЦЪК!

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Прокуророра":

    Фантазиите ти не са осъществени!
    Просто охранителят,не е допуснал пакета-бомба,до тези,които си фантазираш,че са пострадали...!
    Поплачи си,за неуспешната терористична операция...!
    Моите съболезнования!

    19:52 02.08.2026

  • 22 я виж ти

    1 1 Отговор
    В Украйна хората имат Жигули комби и ЗАЗ-ка Ланос, а тукашните укробежанци под Q7 не падат.

    19:54 02.08.2026

  • 23 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    2 2 Отговор
    По никакъв начин не защитава интересите на хората живеещи там. Бандернацистите ги тормозят.

    19:55 02.08.2026

  • 24 Отговора на победител Украйна

    2 3 Отговор
    Взривеният в Москва ресторант с руски генерали: Мълчание за убитите, те се увеличиха (ВИДЕО)
    02 август 2026, 18:48 часа
    Снимка: Getty Images
    Не трима, а петима души поне са загинали след взрива в ресторант "Балци Роси" (Balzi Rossi) в центъра на руската столица Москва. Освен това, 21 са ранени. Това твърдят REN TV, както и контролираните от санкционирания от ЕС Арам Габрелянов руски информационно-пропагандни телеграм канали Shot и Baza, както и "побратимът" им "112". Mash казва, че от ранените шестима са в тежко състояние в болница.

    Коментиран от #26

    19:55 02.08.2026

  • 25 Велика Украйна ги cмля

    3 2 Отговор
    Какви са загубите на Русия и Украйна във войната: Зеленски с нови данни (ВИДЕО)
    31 юли 2026, 22:50 часа
    Снимка: Getty Images
    От началото на пълномащабната война около 1 700 000 руски военнослужещи са загинали на фронта. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за американския телевизионен канал Fox News. По думите му общите загуби на Москва възлизат на около 2,6 млн. души, като в това число се включват и ранените, както и изчезналите безследно войници. Зеленски съобщи и какви са украинските загуби. Според него, около 50 000 военнослужещи са загинали, а 400 000 са били ранени.

    Коментиран от #27

    19:56 02.08.2026

  • 26 Точен сте

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Отговора на победител Украйна":

    Украйна и тази нощ смля малкото останали здрави кораби на рашняците в Черно и Азовско море. Огнени пламъци и хвърчящи тела на раши екипаж. Цял свят гледа руския позор и безпомощност

    Коментиран от #35

    19:57 02.08.2026

  • 27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Велика Украйна ги cмля":

    ЗЕЛЕНСКИ УБИ 2 МИЛИОНА БРАТЯ РУСНАЦИ :((((
    .....
    И ОЩЕ ТОЛКОВА ОСАКАТИ :((((
    .....
    НИКОЙ НЕ Е УБИВАЛ ТОЛКОВА БРАТУШКИ ОТ 80 ГОДИНИ :((((
    ......
    А БРАТЯТА РУСИ ОЩЕ НЕ СА УСТАНОВИЛИ КОНТРОЛ НАД 4- ТЕ ОБЛАСТИ ЗАРАДИ КОИТО ДАДОХА МИЛИОНИ УБИТИ И ОСАКАТЕНИ :((((
    ....
    ВИЖТЕ ХИЛЯДИТЕ ВИДЕА С МАСОВИ МОГИЛИ НА УБИТИ БРАТЯ РУСНАЦИ :((((

    Коментиран от #33

    19:58 02.08.2026

  • 28 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    0 1 Отговор
    Един еврей наркоман ги лъже и ги праща да умират за британските интереси.

    19:59 02.08.2026

  • 29 Ко става в Крим клошарски кАпеи

    1 0 Отговор
    Известният руски блогър и Z-патриот Александър Горни публикува пост за ситуацията в окупирания Крим.

    Той е убеден, че положението ще става само по-лошо.

    Текстът е публикуван в профила му във Facebook.

    „Ситуацията в Крим може да бъде описана само с една дума – ужасна… Жителите на Крим вече донякъде свикнаха и започват да задават правилните въпроси. Но нямат късмет! Веднага изскачат платени и фанатизирани хора и започват да крещят: „Не нагнетявайте обстановката, не работете за врага! Победата ще бъде наша!“

    Каква победа? Не знам какво виждат те, но тук всичко вече се разпада. Бензинът е по 250, икономиката и туризмът са спрели, половината Крим е без ток и вода, цените са скочили с между 50% и 200%, хората харчат последните си пари, а който може, купува генератори, за които после няма откъде да намери бензин… Победа? Ние ли побеждаваме, или те?“ – пита Z-патриотът.

    Той отбелязва, че в местните обществени групи в Крим вече се появяват призиви за дарения за средства за противовъздушна отбрана. Местните жители са изгубили вяра, че Русия е способна да ги защити. И всичко това се случва на фона на пълното мълчание от Москва.

    „Няма никаква информация! За какво трябва да се подготвяме? Този въпрос тревожи не само мен. Определено нещата не вървят на добре.“ – заключава Горни.

    20:00 02.08.2026

  • 30 Мишел

    0 0 Отговор
    От 01.08.2026г..Украйна въведе дневни лимити на горивата на автомобили по бензиностанциите.

    20:00 02.08.2026

  • 31 Край

    2 0 Отговор
    Нямат зверствата на болшевишката ZZган

    20:01 02.08.2026

  • 32 Читател

    0 1 Отговор
    100 пъти написах но ме триете.Всичко това ще спре когато са заличени първопричините а те са фашизъм, садизъм и национал либерализъм.Украйна бе използвана за всичко лошо жалко за хората

    20:01 02.08.2026

  • 33 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Не ги е убил Зеленски а любимата ти Русия

    Коментиран от #36

    20:02 02.08.2026

  • 34 Според рашките и нашите копейки

    2 0 Отговор
    това е освободена руска територия.
    Защо целят своите?

    20:03 02.08.2026

  • 35 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Точен сте":

    Само дето боклука земенски опря до отпадъка да троли и да показва ко е боклук. 😄

    20:04 02.08.2026

  • 36 Добре

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Соломон":

    А ти що изглеждаш така глупаво да тролиш?

    Коментиран от #37

    20:05 02.08.2026

  • 37 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Добре":

    Ами нормално е когато си тъп.Всичко около теб да изглежда тъпо

    Коментиран от #39

    20:06 02.08.2026

  • 38 Има си хас

    0 0 Отговор
    Слабаците целят цивилни. Другаде не смеят.

    20:07 02.08.2026

  • 39 Това го знам

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "Соломон":

    Иначе нямаше да изглеждаш глупаво и да тролиш. Не се нервирай, на своите действия. 😄

    20:07 02.08.2026

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