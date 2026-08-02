Убити и ранени при 20 руски атаки в Днепропетровска област

Двама души бяха убити, а други трима претърпяха сериозни наранявания при поредица от интензивни руски атаки в украинската Днепропетровска област, потвърдиха официалните регионални власти.

Нападението е част от по-широка вълна от въздушни удари, която през изминалите часове засегна няколко критични региона в Украйна и предизвика сериозни материални щети по жилищни сгради и инфраструктура.

Над 20 удара срещу четири района в областта

Според официално изявление на ръководителя на Днепропетровската регионална военна администрация, Олександър Ганжа, публикувано в приложението Telegram, руските сили са атакували четири основни района на областта повече от 20 пъти. При нападенията са използвани:

Ударни безпилотни летателни апарати (дронове)

Тежка артилерия

Управляеми въздушни бомби

В Павлоградски район под обстрел е попаднало село Троицка, където има нанесени значителни щети по частни къщи. В Синелниковски район агресорът е атакувал селата Яворницка и Покровска, където също се съобщава за разрушения на гражданска собственост.

Паралелно с това, руското Министерство на отбраната излезе със своя позиция, предадена от Reuters, в която твърди, че силите му са поразили логистичен център за сортиране на пощенски пратки. Според Москва обектът е бил използван за съхранение на военни материали и компоненти за дронове – твърдения, чиято достоверност не може да бъде потвърдена от независими източници.

Противовъздушната отбрана под безпрецедентен натиск

Командването на украинските Военновъздушни сили съобщи в официалната си страница във Facebook, че ПВО системите на страната са подложени на огромен натиск. През изминалата нощ украинските защитници са успели да свалят 195 от общо 255 дрона, изстреляни от руска територия.

Въпреки високия процент на успеваемост, дефицитът на противоракетни боеприпаси остава критичен. Украинският президент Володимир Зеленски направи спешен призова в X към международните партньори за незабавна доставка на ракети за системите „Пейтриът“, подчертавайки, че всяко забавяне коства живота на невинни граждани.