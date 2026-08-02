Убити и ранени при 20 руски атаки в Днепропетровска област

Двама души бяха убити, а други трима претърпяха сериозни наранявания при поредица от интензивни руски атаки в украинската Днепропетровска област, потвърдиха официалните регионални власти.
Нападението е част от по-широка вълна от въздушни удари, която през изминалите часове засегна няколко критични региона в Украйна и предизвика сериозни материални щети по жилищни сгради и инфраструктура.
Над 20 удара срещу четири района в областта
Според официално изявление на ръководителя на Днепропетровската регионална военна администрация, Олександър Ганжа, публикувано в приложението Telegram, руските сили са атакували четири основни района на областта повече от 20 пъти. При нападенията са използвани:
- Ударни безпилотни летателни апарати (дронове)
- Тежка артилерия
- Управляеми въздушни бомби
В Павлоградски район под обстрел е попаднало село Троицка, където има нанесени значителни щети по частни къщи. В Синелниковски район агресорът е атакувал селата Яворницка и Покровска, където също се съобщава за разрушения на гражданска собственост.
Паралелно с това, руското Министерство на отбраната излезе със своя позиция, предадена от Reuters, в която твърди, че силите му са поразили логистичен център за сортиране на пощенски пратки. Според Москва обектът е бил използван за съхранение на военни материали и компоненти за дронове – твърдения, чиято достоверност не може да бъде потвърдена от независими източници.
Противовъздушната отбрана под безпрецедентен натиск
Командването на украинските Военновъздушни сили съобщи в официалната си страница във Facebook, че ПВО системите на страната са подложени на огромен натиск. През изминалата нощ украинските защитници са успели да свалят 195 от общо 255 дрона, изстреляни от руска територия.
Въпреки високия процент на успеваемост, дефицитът на противоракетни боеприпаси остава критичен. Украинският президент Володимир Зеленски направи спешен призова в X към международните партньори за незабавна доставка на ракети за системите „Пейтриът“, подчертавайки, че всяко забавяне коства живота на невинни граждани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хахахаха
Коментиран от #5
19:36 02.08.2026
2 По села и цивилни гърмят руските фашаги
19:37 02.08.2026
3 МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА
19:38 02.08.2026
4 Прокуророра
Коментиран от #21
19:39 02.08.2026
5 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #1 от "хахахаха":Едно и също пише каквото са му дали на листчето.На две смени.
19:39 02.08.2026
6 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
19:39 02.08.2026
7 Укри
19:40 02.08.2026
8 хахахаха
19:40 02.08.2026
9 ЕВРАСТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
19:41 02.08.2026
10 Мими Кучева🐕
🌈🌈🌈🦍🦍🦍🥳🤣👍
19:43 02.08.2026
11 Препоръка
19:43 02.08.2026
12 хахахаха
19:44 02.08.2026
13 Мара Атанасова
19:45 02.08.2026
14 хахахаха
19:45 02.08.2026
15 Наблюдател
19:46 02.08.2026
16 хахахаха
19:46 02.08.2026
17 хахахаха
19:46 02.08.2026
18 хахахаха
19:47 02.08.2026
19 хахахаха
19:47 02.08.2026
20 ОНЯ с ДРОНЯ
ДВИЖУХАТА ПРОДЪЛЖАВА.
НАЙ ГОЛЯМАТА РАФИНЕРИЯ
В РУСКАТА КОЧИНА
ТАЗИ ВЪВ ОМСК
Е УДАРЕНА
САМО ПРЕДИ ЧАС.
УКРАЙНА ДОУНИЩОЖАВА
КАКВОТО Е ОСТАНАЛО ОТ
НПЗто.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ДОКАТО РУСНАЦИТЕ УДРЯТ ПО
МИРНО НАСЕЛЕНИЕ
УКРАНСКИТЕ ДРОНОВЕ
МАЧКА РУСКИЯ ПЕТРОЛЕН БИЗНЕС.
УРАААААА УРАААААА УРАААААА
19:49 02.08.2026
21 ЦЪК!
До коментар #4 от "Прокуророра":Фантазиите ти не са осъществени!
Просто охранителят,не е допуснал пакета-бомба,до тези,които си фантазираш,че са пострадали...!
Поплачи си,за неуспешната терористична операция...!
Моите съболезнования!
19:52 02.08.2026
22 я виж ти
19:54 02.08.2026
23 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
19:55 02.08.2026
24 Отговора на победител Украйна
02 август 2026, 18:48 часа
Снимка: Getty Images
Не трима, а петима души поне са загинали след взрива в ресторант "Балци Роси" (Balzi Rossi) в центъра на руската столица Москва. Освен това, 21 са ранени. Това твърдят REN TV, както и контролираните от санкционирания от ЕС Арам Габрелянов руски информационно-пропагандни телеграм канали Shot и Baza, както и "побратимът" им "112". Mash казва, че от ранените шестима са в тежко състояние в болница.
Коментиран от #26
19:55 02.08.2026
25 Велика Украйна ги cмля
31 юли 2026, 22:50 часа
Снимка: Getty Images
От началото на пълномащабната война около 1 700 000 руски военнослужещи са загинали на фронта. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за американския телевизионен канал Fox News. По думите му общите загуби на Москва възлизат на около 2,6 млн. души, като в това число се включват и ранените, както и изчезналите безследно войници. Зеленски съобщи и какви са украинските загуби. Според него, около 50 000 военнослужещи са загинали, а 400 000 са били ранени.
Коментиран от #27
19:56 02.08.2026
26 Точен сте
До коментар #24 от "Отговора на победител Украйна":Украйна и тази нощ смля малкото останали здрави кораби на рашняците в Черно и Азовско море. Огнени пламъци и хвърчящи тела на раши екипаж. Цял свят гледа руския позор и безпомощност
Коментиран от #35
19:57 02.08.2026
27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #25 от "Велика Украйна ги cмля":ЗЕЛЕНСКИ УБИ 2 МИЛИОНА БРАТЯ РУСНАЦИ :((((
.....
И ОЩЕ ТОЛКОВА ОСАКАТИ :((((
.....
НИКОЙ НЕ Е УБИВАЛ ТОЛКОВА БРАТУШКИ ОТ 80 ГОДИНИ :((((
......
А БРАТЯТА РУСИ ОЩЕ НЕ СА УСТАНОВИЛИ КОНТРОЛ НАД 4- ТЕ ОБЛАСТИ ЗАРАДИ КОИТО ДАДОХА МИЛИОНИ УБИТИ И ОСАКАТЕНИ :((((
....
ВИЖТЕ ХИЛЯДИТЕ ВИДЕА С МАСОВИ МОГИЛИ НА УБИТИ БРАТЯ РУСНАЦИ :((((
Коментиран от #33
19:58 02.08.2026
28 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
19:59 02.08.2026
29 Ко става в Крим клошарски кАпеи
Той е убеден, че положението ще става само по-лошо.
Текстът е публикуван в профила му във Facebook.
„Ситуацията в Крим може да бъде описана само с една дума – ужасна… Жителите на Крим вече донякъде свикнаха и започват да задават правилните въпроси. Но нямат късмет! Веднага изскачат платени и фанатизирани хора и започват да крещят: „Не нагнетявайте обстановката, не работете за врага! Победата ще бъде наша!“
Каква победа? Не знам какво виждат те, но тук всичко вече се разпада. Бензинът е по 250, икономиката и туризмът са спрели, половината Крим е без ток и вода, цените са скочили с между 50% и 200%, хората харчат последните си пари, а който може, купува генератори, за които после няма откъде да намери бензин… Победа? Ние ли побеждаваме, или те?“ – пита Z-патриотът.
Той отбелязва, че в местните обществени групи в Крим вече се появяват призиви за дарения за средства за противовъздушна отбрана. Местните жители са изгубили вяра, че Русия е способна да ги защити. И всичко това се случва на фона на пълното мълчание от Москва.
„Няма никаква информация! За какво трябва да се подготвяме? Този въпрос тревожи не само мен. Определено нещата не вървят на добре.“ – заключава Горни.
20:00 02.08.2026
30 Мишел
20:00 02.08.2026
31 Край
20:01 02.08.2026
32 Читател
20:01 02.08.2026
33 Соломон
До коментар #27 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Не ги е убил Зеленски а любимата ти Русия
Коментиран от #36
20:02 02.08.2026
34 Според рашките и нашите копейки
Защо целят своите?
20:03 02.08.2026
35 Така е
До коментар #26 от "Точен сте":Само дето боклука земенски опря до отпадъка да троли и да показва ко е боклук. 😄
20:04 02.08.2026
36 Добре
До коментар #33 от "Соломон":А ти що изглеждаш така глупаво да тролиш?
Коментиран от #37
20:05 02.08.2026
37 Соломон
До коментар #36 от "Добре":Ами нормално е когато си тъп.Всичко около теб да изглежда тъпо
Коментиран от #39
20:06 02.08.2026
38 Има си хас
20:07 02.08.2026
39 Това го знам
До коментар #37 от "Соломон":Иначе нямаше да изглеждаш глупаво и да тролиш. Не се нервирай, на своите действия. 😄
20:07 02.08.2026