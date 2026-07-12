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Нетаняху обмисля спешно пътуване до САЩ след внезапната смърт на сенатор Линдзи Греъм

Нетаняху обмисля спешно пътуване до САЩ след внезапната смърт на сенатор Линдзи Греъм

12 Юли, 2026 20:01, обновена 12 Юли, 2026 20:05 1 219 14

  • нетаняху-
  • линдзи греъм-
  • сащ-
  • израел-
  • погребение

Израелският премиер може да се срещне с Доналд Тръмп в Южна Каролина, докато Йерусалим скърби за един от най-верните си съюзници в Конгреса

Нетаняху обмисля спешно пътуване до САЩ след внезапната смърт на сенатор Линдзи Греъм - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху сериозно обмисля възможността да отпътува за Съединените щати, за да присъства лично на погребението на влиятелния американски сенатор републиканец Линдзи Греъм.

Погребението ще се състои в родния му щат Южна Каролина. Новината бе потвърдена от официален източник от канцеларията на премиера пред The Times of Israel.

71-годишният сенатор почина внезапно в нощта срещу неделя в дома си на Капитолийския хълм във Вашингтон вследствие на остро и неочаквано заболяване. Новината за смъртта му предизвика истински шок и дълбока скръб сред политическия елит в Израел.

Дипломатически сондажи и ключова среща с Тръмп

Ако спешно планираната визита се осъществи, Нетаняху ще съчетае траурната церемония с изключително важна дипломатическа мисия. Източници от Йерусалим, цитирани от израелските медии Ynet и The Jerusalem Post, разкриват, че израелският премиер планира да проведе лична среща с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Двамата лидери вече са водили предварителни разговори през последните седмици за организиране на официална среща във Вашингтон, но внезапната кончина на Греъм – който бе сред най-близките външнополитически съветници на Тръмп – вероятно ще ускори и промени локацията на тези планове. Точният час и ден на погребението все още не са публично оповестени.

„Израел загуби един от най-големите си приятели“

В официално изявление Бенямин Нетаняху изрази своите съболезнования и нарече Греъм „велик и скъп личен приятел“. Премиерът подчерта:

"Израел загуби един от най-големите си приятели. Америка загуби голям патриот."

Към траурните послания се присъединиха редица израелски държавници. Министърът на отбраната Израел Кац отбеляза, че Греъм е стоял „рамо до рамо“ с израелския народ в най-мрачните му часове, посещавайки страната многократно след атаките от 7 октомври 2023 г.. Външният министър Гидеон Саар го определи като „политик с рядък чар и безгранична отдаденост на сигурността на еврейската държава“.

Наследството на Линдзи Греъм

Повече от две десетилетия Линдзи Греъм бе смятан за най-гласовития и непоколебим защитник на израелските интереси в Сената на САЩ. Основните акценти от неговото политическо наследство за Близкия изток включват:

  • Безкомпромисен натиск срещу Иран: Греъм бе сред основните критици на ядреното споразумение от 2015 г. и настояваше за максимални икономически и военни санкции срещу Техеран и неговите проксита (Хамас и Хизбула).
  • Военна помощ: Той беше ключова фигура зад осигуряването на милиарди долари американско финансиране за израелската отбрана, включително за противоракетната система „Железен юмрук“ (Iron Dome).
  • Авраамовите акорди: Сенаторът активно работеше за разширяването на дипломатическите връзки и нормализирането на отношенията между Израел и Саудитска Арабия.

Внезапната кончина на Греъм идва броени часове след като в петък той посети Киев, където се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, за да обсъди нови инициативи за затягане на международните санкции.

Според законите на щата Южна Каролина, губернаторът Хенри Макмастър предстои да назначи временно лице на поста на Греъм до януари следващата година. Републиканската партия ще трябва бързо да избере нов кандидат за предстоящите редовни избори за Сената през ноември 2026 г., като извънредните вътрешнопартийни избори се очакват най-късно до 11 август.

Източници: The Times of Israel, NBC News, Ynet, The Jerusalem Post и The Guardian.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    31 5 Отговор
    Напрао при линзера да оди, викам.

    20:10 12.07.2026

  • 2 Ами

    12 5 Отговор
    Тръмп може да прати на Натаняху самолет за да отиде до щатите :)

    20:11 12.07.2026

  • 3 Хе хе...

    35 5 Отговор
    Направо да заминава с линдзи в ада. Няма да липсват на никого.

    20:11 12.07.2026

  • 4 Георги

    19 5 Отговор
    значи все пак понякога и правилните го отнасят

    20:11 12.07.2026

  • 5 Искрено пожелание

    27 5 Отговор
    Нека стане чудо и самолета му със пълна сила да разпори океана.

    20:12 12.07.2026

  • 6 БЕЗ ЛИНДЗИ

    38 6 Отговор
    ЕДИН ИЗРОД ПО МАЛКО

    20:16 12.07.2026

  • 7 кой е следващия ?

    24 4 Отговор
    хитлеряху или рижавия клоун

    20:17 12.07.2026

  • 8 Мими Кучева🐕

    25 3 Отговор
    Айдаа,заедно с Линдзи,Биби са оди при Цола Драгойчева!🦍🥳🤣👍

    20:17 12.07.2026

  • 9 Погребението на великия сенатор

    7 13 Отговор
    ще засенчи по милиони присъстващи, погребението на аятолаха.
    Цял свят скърби!

    Коментиран от #10

    20:21 12.07.2026

  • 10 Въпросът е

    16 3 Отговор

    До коментар #9 от "Погребението на великия сенатор":

    дали наистина е починал в САЩ или тялото му е било натоварено на самолета в Киев от бандерите и Ми 6(разбирай и мосад)?
    И с каква точно мисия го е пратил Тръмп в Киев?
    Дали това не предупреждение към Тръмп???

    20:28 12.07.2026

  • 11 Такаа

    17 3 Отговор
    Дано внезапно самолета му да падне и да отиде при Греам

    20:29 12.07.2026

  • 12 Без име

    12 1 Отговор
    Починал си вкъщи, ама в предишен живот. А Нетаняху защо е толкова притеснен?

    20:36 12.07.2026

  • 13 Молитва на руски

    12 0 Отговор
    Май скоропостижната смърт на Линдзито не е съвсем плод на съдбата?!? Разни еврейски лидери се разтичаха като хлебарки при светната лампа. Бай Тръмпони, да не е приел шиизма?

    20:57 12.07.2026

  • 14 СЛЕД СРЕЩА С ТРЪМПета

    9 0 Отговор
    А ДАНО И УШАТИЯ ДА ГО ПОСЛЕДВА

    21:16 12.07.2026