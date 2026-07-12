Нетаняху обмисля спешно пътуване до САЩ след внезапната смърт на сенатор Линдзи Греъм

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху сериозно обмисля възможността да отпътува за Съединените щати, за да присъства лично на погребението на влиятелния американски сенатор републиканец Линдзи Греъм.

Погребението ще се състои в родния му щат Южна Каролина. Новината бе потвърдена от официален източник от канцеларията на премиера пред The Times of Israel.

71-годишният сенатор почина внезапно в нощта срещу неделя в дома си на Капитолийския хълм във Вашингтон вследствие на остро и неочаквано заболяване. Новината за смъртта му предизвика истински шок и дълбока скръб сред политическия елит в Израел.

Дипломатически сондажи и ключова среща с Тръмп

Ако спешно планираната визита се осъществи, Нетаняху ще съчетае траурната церемония с изключително важна дипломатическа мисия. Източници от Йерусалим, цитирани от израелските медии Ynet и The Jerusalem Post, разкриват, че израелският премиер планира да проведе лична среща с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Двамата лидери вече са водили предварителни разговори през последните седмици за организиране на официална среща във Вашингтон, но внезапната кончина на Греъм – който бе сред най-близките външнополитически съветници на Тръмп – вероятно ще ускори и промени локацията на тези планове. Точният час и ден на погребението все още не са публично оповестени.

„Израел загуби един от най-големите си приятели“

В официално изявление Бенямин Нетаняху изрази своите съболезнования и нарече Греъм „велик и скъп личен приятел“. Премиерът подчерта:

"Израел загуби един от най-големите си приятели. Америка загуби голям патриот."

Към траурните послания се присъединиха редица израелски държавници. Министърът на отбраната Израел Кац отбеляза, че Греъм е стоял „рамо до рамо“ с израелския народ в най-мрачните му часове, посещавайки страната многократно след атаките от 7 октомври 2023 г.. Външният министър Гидеон Саар го определи като „политик с рядък чар и безгранична отдаденост на сигурността на еврейската държава“.

Наследството на Линдзи Греъм

Повече от две десетилетия Линдзи Греъм бе смятан за най-гласовития и непоколебим защитник на израелските интереси в Сената на САЩ. Основните акценти от неговото политическо наследство за Близкия изток включват:

Безкомпромисен натиск срещу Иран: Греъм бе сред основните критици на ядреното споразумение от 2015 г. и настояваше за максимални икономически и военни санкции срещу Техеран и неговите проксита (Хамас и Хизбула).

Греъм бе сред основните критици на ядреното споразумение от 2015 г. и настояваше за максимални икономически и военни санкции срещу Техеран и неговите проксита (Хамас и Хизбула). Военна помощ: Той беше ключова фигура зад осигуряването на милиарди долари американско финансиране за израелската отбрана, включително за противоракетната система „Железен юмрук“ (Iron Dome).

Той беше ключова фигура зад осигуряването на милиарди долари американско финансиране за израелската отбрана, включително за противоракетната система „Железен юмрук“ (Iron Dome). Авраамовите акорди: Сенаторът активно работеше за разширяването на дипломатическите връзки и нормализирането на отношенията между Израел и Саудитска Арабия.

Внезапната кончина на Греъм идва броени часове след като в петък той посети Киев, където се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, за да обсъди нови инициативи за затягане на международните санкции.

Според законите на щата Южна Каролина, губернаторът Хенри Макмастър предстои да назначи временно лице на поста на Греъм до януари следващата година. Републиканската партия ще трябва бързо да избере нов кандидат за предстоящите редовни избори за Сената през ноември 2026 г., като извънредните вътрешнопартийни избори се очакват най-късно до 11 август.

Източници: The Times of Israel, NBC News, Ynet, The Jerusalem Post и The Guardian.