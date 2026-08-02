Axios: Тръмп не се вълнува от изборите за Конгрес

Американският президент Доналд Тръмп не отдава сериозно значение на това дали Републиканската партия ще запази контрола си над Камарата на представителите и Сената на предстоящите междинни избори тази есен.

Това съобщава Axios, позовавайки се на информация от неговите най-близки съветници.

Въпреки че Тръмп би предпочел категорична победа за консерваторите, неговият кръг описва поведението му като „индиферентно“ спрямо изборния резултат. Държавният глава изглежда невъзмутим и пред реалната заплаха от последващи мащабни разследвания от страна на демократите, насочени към неговите лични капитали, семейство и правителствени решения.

Тръмп залага на сигурна власт в Републиканската партия

Основната причина за спокойствието на Белия дом се крие в стратегическото усещане на Тръмп за пълен контрол над партийното ядро. Според източниците на Axios, той е убеден, че независимо от националния резултат през ноември, неговите позиции сред републиканците ще останат непоколебими или дори ще се засилят по време на финалните две години от президентския му мандат.

Анализатори коментират, че Тръмп вече гледа отвъд междинния вот, фокусирайки се върху циментирането на своето наследство и подготовката на консервативното движение за президентската надпревара през 2028 г.

Предизвикателствата пред републиканците преди вота

Проучванията и анализите показват, че за Републиканската партия се очертава трудна кампания. Политическият климат в Камарата на представителите в момента дава леко предимство на Демократическата партия, докато Републиканците разчитат на по-благоприятен структурен терен в Сената, отбелязват експерти пред Cook Political Report.

Допълнително напрежение в лагера на Тръмп внасят няколко ключови фактора:

Икономически натиск: Потребителското недоволство от високите цени усложнява икономическите послания на администрацията, давайки шанс на Демократите да атакуват крехкото мнозинство на републиканците.

Потребителското недоволство от високите цени усложнява икономическите послания на администрацията, давайки шанс на Демократите да атакуват крехкото мнозинство на републиканците. Външна политика: Търговските войни и твърдият курс спрямо Иран оказват влияние върху петролните пазари и инфлацията у дома, предизвиквайки скрито разочарование сред част от партийните функционери.

Търговските войни и твърдият курс спрямо Иран оказват влияние върху петролните пазари и инфлацията у дома, предизвиквайки скрито разочарование сред част от партийните функционери. Милиардерска подкрепа: В същото време, технологичният магнат Илон Мъск се включва активно в кампанията, възстановявайки своя супер PAC комитет "America PAC" с цел масово мобилизиране на консервативните избиратели в колебаещите се райони.

Ако Демократическата партия успее да си върне контрола над Конгреса, това коренно ще промени начина, по който Доналд Тръмп ще управлява до края на мандата си. Вместо досегашната законодателна свобода, Белият дом ще бъде изправен пред вълна от призовки, засилен съдебен надзор и блокиране на редица ключови инициативи. Изглежда обаче, че самият Тръмп вече е приел този сценарий като част от своята финална политическа битка.