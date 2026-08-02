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Axios: Тръмп не се вълнува от изборите за Конгрес

Axios: Тръмп не се вълнува от изборите за Конгрес

2 Август, 2026 20:51, обновена 2 Август, 2026 20:55 664 13

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Президентът на САЩ демонстрира безразличие към евентуална загуба на републиканското мнозинство и потенциални разследвания от страна на Демократическата партия

Axios: Тръмп не се вълнува от изборите за Конгрес - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп не отдава сериозно значение на това дали Републиканската партия ще запази контрола си над Камарата на представителите и Сената на предстоящите междинни избори тази есен.

Това съобщава Axios, позовавайки се на информация от неговите най-близки съветници.

Въпреки че Тръмп би предпочел категорична победа за консерваторите, неговият кръг описва поведението му като „индиферентно“ спрямо изборния резултат. Държавният глава изглежда невъзмутим и пред реалната заплаха от последващи мащабни разследвания от страна на демократите, насочени към неговите лични капитали, семейство и правителствени решения.

Тръмп залага на сигурна власт в Републиканската партия

Основната причина за спокойствието на Белия дом се крие в стратегическото усещане на Тръмп за пълен контрол над партийното ядро. Според източниците на Axios, той е убеден, че независимо от националния резултат през ноември, неговите позиции сред републиканците ще останат непоколебими или дори ще се засилят по време на финалните две години от президентския му мандат.

Анализатори коментират, че Тръмп вече гледа отвъд междинния вот, фокусирайки се върху циментирането на своето наследство и подготовката на консервативното движение за президентската надпревара през 2028 г.

Предизвикателствата пред републиканците преди вота

Проучванията и анализите показват, че за Републиканската партия се очертава трудна кампания. Политическият климат в Камарата на представителите в момента дава леко предимство на Демократическата партия, докато Републиканците разчитат на по-благоприятен структурен терен в Сената, отбелязват експерти пред Cook Political Report.

Допълнително напрежение в лагера на Тръмп внасят няколко ключови фактора:

  • Икономически натиск: Потребителското недоволство от високите цени усложнява икономическите послания на администрацията, давайки шанс на Демократите да атакуват крехкото мнозинство на републиканците.
  • Външна политика: Търговските войни и твърдият курс спрямо Иран оказват влияние върху петролните пазари и инфлацията у дома, предизвиквайки скрито разочарование сред част от партийните функционери.
  • Милиардерска подкрепа: В същото време, технологичният магнат Илон Мъск се включва активно в кампанията, възстановявайки своя супер PAC комитет "America PAC" с цел масово мобилизиране на консервативните избиратели в колебаещите се райони.

Ако Демократическата партия успее да си върне контрола над Конгреса, това коренно ще промени начина, по който Доналд Тръмп ще управлява до края на мандата си. Вместо досегашната законодателна свобода, Белият дом ще бъде изправен пред вълна от призовки, засилен съдебен надзор и блокиране на редица ключови инициативи. Изглежда обаче, че самият Тръмп вече е приел този сценарий като част от своята финална политическа битка.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    3 1 Отговор
    Аре бе лудко къде се изгуби днес..?

    Коментиран от #12

    20:56 02.08.2026

  • 2 Варна 3

    7 6 Отговор
    Този луд републиканец иска и трети мандат, което може да отприщи страната си на гражданска война. Същото е и при Путин.

    20:56 02.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Яшар

    6 1 Отговор
    Ко стана с Бойко Борисов??? ..май Тръмп го финтира ...мафиотите Ено прасе и Бойко Борисов си мислеха че ще мафиотстват в дженди ЕС пред очите на ФБР ,ЦРУ ,финансовата и митническа полиция на сащ и английските служби ...ама нанай ..и двамата са към фунията в затвора

    21:00 02.08.2026

  • 6 Без майтап

    4 1 Отговор
    Несправедливостта поражда гняв. Интересно какво ще стане когато гневните станат милиарди. Милиарди гневни срещу милиардери като Тръмп.

    21:04 02.08.2026

  • 7 Да,бе

    5 1 Отговор
    За тръпмбунакис гроздето винаги е кисело...Нашия прасеевски е невинно дете на престъпността по магнитски в сравнение с тоЯ жалък спекулант,който сам прави пари от себе си

    21:07 02.08.2026

  • 8 Българин

    1 5 Отговор
    Какво да се вълнува, след като избори за конгрес няма да има?!?
    Тръмп ще посочи лично, кои ще са конгресмените. Доверието в Тръмп е толкова високо, че за всички американци това е най-желаният вариант.

    21:07 02.08.2026

  • 9 НЕ МУ ПУКА ЗАЩОТО

    3 1 Отговор
    Е МУШИКА. УБИВА ТОРМОЗИ ХОРАТА ПО СВЕТА И СЕГА ЗАПОЧВА СВОИТЕ ОТ ПАРТИЯТА. И ДАНО РАЗБИРАТ КАКВО ЧУДОВИЩЕ СА ИЗБИРАТЛИ

    21:08 02.08.2026

  • 10 Оги

    1 3 Отговор
    Дреме му на 80 годишния пильок, пичът е милиардер, осигурил е внуци и правнуци до десето коляно.

    21:13 02.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Не знам къде се изгуби лудия, ама виждам, че пак лъже.... Интересува го и още как, ама нищо няма да направи и след трети ноември ще чуе думата импиичмът...

    21:18 02.08.2026

  • 13 Ами

    1 0 Отговор
    Какво значение има републиканци - демократи след като човек
    който е борда на една голяма компания каза в прав текст в интервю,
    че отдавна в САЩ командват компаниите а политиците са просто фигуранти.

    21:33 02.08.2026