САЩ и Иран с преговори днес, цената на петрола падна под $82

Глобалното геополитическо напрежение навлезе в нова критична фаза.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон и Техеран преминават към директни преговори, насрочени за следобеда на 3 август. Дипломатическият обрат се случва на фона на сериозни размествания на енергийните пазари, където цената на петрола сорт Brent на ICE борсата падна под границата от 82 долара за барел за първи път от 13 юли насам.

Тръмп залага на дипломация без крайни срокове

В изявление, направено на борда на президентския самолет Air Force One, Доналд Тръмп потвърди готовността на САЩ за диалог, но изрично подчерта, че не поставя крайни срокове за сключването на финално споразумение с Иран. Американският лидер аргументира решението си с желанието да се избегнат мащабни човешки жертви. Той разкри, че е отменил вече планирани военни удари срещу ирански обекти по изрична молба на ключови регионални партньори, сред които Катар, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Саудитска Арабия, както и самия Иран. Информацията за дипломатическата офанзива бе потвърдена от Reuters и Al Jazeera.

Нови инциденти в Оманския залив и икономически последици за Лондон

Въпреки сигналите за деескалация, ситуацията по ключовите морски пътища остава изключително несигурна. Британската организация за морски търговски операции UKMTO съобщи за нов инцидент край бреговете на Оман, където в непосредствена близост до петролен танкер е избухнал мощен взрив. Инцидентът, регистриран на 21 морски мили североизточно от град Хасаб, засили опасенията за сигурността в Ормузкия пролив, информира официалният портал на UKMTO.

Тази нестабилност вече оказва тежко влияние върху европейските икономики. Според анализ на The Telegraph, Великобритания е изправена пред реална заплаха от икономическа рецесия и стагфлация заради продължаващия конфликт около Иран, блокирането на търговските пътища и растящите вътрешни разходи за енергия и отбрана.

Наказателни мерки срещу Канада

Паралелно с близкоизточната криза, Белият дом предприе неочаквани действия и на северния си фронт. Президентът Тръмп официално избра и обяви наказателни икономически мерки срещу Канада, провокирани от гъстия смог от канадските горски пожари, който за пореден път пресече границата и замърси въздуха над големите американски мегаполиси.

За момента пазарите реагират умерено позитивно на новината за преговорите, но анализаторите остават скептични дали временното прекратяване на огъня ще доведе до дългосрочен мир в Близкия изток.