Хизбула държи ключа към мира: Съветник на Нетаняху с ясни условия за Ливан

Изпълнението на крехкото рамково споразумение между Израел и Ливан е поставено под сериозна въпросителна, след като съветник на израелския премиер Бенямин Нетаняху категорично обяви, че Тел Авив не се счита за обвързан с каквито и да е ангажименти за изтегляне, преди оръжията на Хизбула да бъдат напълно елиминирани.

Политическата несигурност в региона се засилва и от острите критики на арабските държави от Персийския залив, които според последните публикации на The Wall Street Journal са дълбоко разочаровани от хаотичния подход на администрацията на Доналд Тръмп спрямо Иран.

Ултиматумът на Тел Авив: Разоръжаване или вечно израелско присъствие

В изявление, цитирано първоначално от американското издание Axios и препредадено от редица близкоизточни медии, съветник на Нетаняху е подчертал, че Израел е информирал Белия дом, че няма да изтегли своите сили от Южен Ливан. Основното изискване на израелската страна остава пълното демонтиране на военната инфраструктура на Хизбула и разоръжаването на групировката.

Рамковото споразумение, което беше подписано във Вашингтон в края на юни, предвиждаше поетапно изтегляне на израелската армия от т.нар. „пилотни зони“ и заемането им от ливанската държавна армия. Първата фаза започна в края на юли, но ливанското правителство вече обвини Израел, че умишлено възпрепятства разполагането на ливанските въоръжени сили чрез продължаващ артилерийски обстрел в Южен Ливан.

Израелският министър на отбраната Израел Кац потвърди твърдата линия на кабинета, заявявайки, че израелската армия ще остане в буферните зони на Ливан за неопределено време, за да защити северните общности от джихадистки заплахи. Следващият кръг от технически преговори между двете страни, с посредничеството на САЩ, е насрочен за 4-6 август в Рим, където ще се направи опит за спасяване на мирния процес.

The Wall Street Journal: Разочарование в Залива от колебливата позиция на САЩ

Паралелно с ливанската криза, голямото геополитическо напрежение остава конфликтът с Иран. В нов мащабен материал на The Wall Street Journal, публикуван на 2 август 2026 г., се разкрива дълбокото разделение и разочарование сред арабските съюзници на Вашингтон в Близкия изток.

Според източници на изданието, държавите от Персийския залив, начело със Саудитска Арабия, оказват сериозен натиск върху президента Доналд Тръмп да се въздържа от нови масивни въздушни удари срещу Техеран и вместо това да търси дипломатическо решение. Страховете на Рияд и Доха са свързани с това, че при евентуална ескалация Иран ще атакува директно критична енергийна инфраструктура в Залива, което би довело до безпрецедентна икономическа катастрофа.

Арабските лидери са фрустрирани от факта, че САЩ нямат кохерентна дългосрочна стратегия. Вашингтон постоянно сменя курса – от подписване на временни меморандуми за спиране на огъня (като този от средата на юни) до внезапно подновяване на бомбардировките, след като Иран отново блокира корабоплаването в Ормузкия проток. Тази непоследователност оставя териториите на съюзниците изложени на удари от ирански дронове и ракети. В същото време вътрешнополитическият натиск в САЩ расте, тъй като проучванията показват, че по-голямата част от американците настояват за незабавно прекратяване на непопулярната война в Близкия изток.

Бъдещето на региона: Между дипломацията в Рим и иранските ракети

Към 20:00 часа на 2 август ситуацията в Близкия изток остава в състояние на нестабилно примирие, заплашено от провал на всеки един от фронтовете. Докато дипломатите се подготвят за срещата в Рим на 4 август, Хизбула вече обяви рамковото споразумение за „нищожно“ и отказа да обвърже сигурността на Ливан с предаването на своите оръжия. Без ясен и предвидим ангажимент от страна на САЩ, регионът балансира по ръба на пълномащабна регионална война, чийто край военните експерти не виждат поне до 2027 година.