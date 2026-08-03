Сърбия пред спиране на корабоплаването по Дунав до дни

Корабоплаването по река Дунав в Сърбия е изправено пред пълно спиране през следващите броени дни, предаде RTS.

Това обяви официално сръбският президент Александър Вучич, цитиран от водещи регионални медии. Страната се намира в критична хидрологична ситуация, предизвикана от продължителните екстремни горещини и липсата на валежи. Според държавния глава, ако нивото на реката се понижи с още само 30 сантиметра, Сърбия е заплашена от тежък икономически и енергиен колапс.

В Сърбия вече е в сила извънредно положение в няколко общини в област Войводина, включително Сомбор, Кула и Врбас. Сушата оголи пясъчни коси, скали и десетилетни останки от потопени кораби, което прави плаването на тежкотоварни съдове практически невъзможно.

Критичен недостиг на горива и блокада на вноса

Спирането на речния трафик нанася пряк удар върху доставките на петролни продукти. В момента баржите и танкерите по Дунав оперират с едва 30% до 40% от своя капацитет, за да избегнат засядане. Поради тази причина Сърбия е успяла да реализира едва около 25 на сто от планирания внос на дизелово гориво през изминалия месец юли.

„Всичко около нафтата се превърна в истински ад. Дизел няма никъде по пазарите, а рафинериите в Черноморския регион и по Дунав са изправени пред сериозни проблеми заради международната ситуация“, коментира Вучич пред Радио-телевизия Сърбия.

Сръбското правителство вече обмисля спешни алтернативи за доставки на горива с камиони и железопътен транспорт. Тези опции обаче не могат напълно да заменят мащаба на речния карго флот и значително оскъпяват логистиката. bne IntelliNews

„10 дни ад“ и рекордна консумация на ток

Наред с логистичната криза, Сърбия е притисната и от огромно натоварване на енергийната си мрежа. Поради екстремните темперачни рекорди, които надхвърлят 38 градуса по Целзий, потреблението на електроенергия в страната е достигнало зимни нива. Index.hr

Вучич предупреди, че предстоят „10 дни ад“ с високи температури без изгледи за дъжд. Президентът подчерта, че съседните държави, чиито атомни електроцентрали разчитат на дунавските води за охлаждане (като АЕЦ „Черна вода“ в Румъния и АЕЦ „Пакш“ в Унгария), се намират в още по-тежка ситуация. Въпреки това той призова гражданите да останат спокойни и увери, че финансовите резерви на страната ще помогнат за преодоляване на природната стихия.

Каква е ситуацията в българския участък на Дунав?

Ниските нива на реката оказват влияние върху целия дунавски басейн. В българския участък също са въведени сериозни ограничения за натоварването на корабите и ширината на плавателния път (фарватера), предаде БТА.

Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) съобщи, че нивото при Русе остава критично ниско, доближавайки исторически антирекорди. За разлика от Сърбия обаче, благодарение на постоянните драгажни дейности и ежедневната хидрографска поддръжка, корабоплаването у нас все още продължава, макар и с минимално газене и засилени мерки за безопасност.