Времето днес, прогноза за понеделник, 3 август: Жегата се завръща със слънце и температури до 36 градуса

Новата седмица в страната започва с класическо, горещо лятно време. Според официалната информация от Националния институт по метеорология и хидрология, в по-голямата част от страната ще доминира синьо небе, а температурите ще продължат плавно да се повишават.
Какви ще бъдат температурите днес?
Сутрешните часове донесоха приятна прохлада с минимални температури в интервала между 16° и 21°. С напредването на деня обаче въздушните маси бързо ще се затоплят. Максималните стойности в следобедните часове ще варират предимно от 31° до 36°. Жителите и гостите на София ще се радват на малко по-поносими температури – около 31°. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток.
Временна облачност по Черноморието
По Черноморското крайбрежие времето също ще бъде предимно слънчево. Над северните райони, включително около Варна, в сутрешните и обедните часове ще се развие разкъсана средна облачност, но вероятността за валежи е нищожна.
- Максимални температури на морето: между 28° и 31°.
- Вятър: до умерен от североизток.
- Вълнение на морето: спокойно, което осигурява отлични условия за плаж.
Идеални условия за туризъм в планините
В планинските масиви времето ще бъде изключително подходящо за планински преходи и туризъм. През целия ден ще бъде абсолютно слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури по високите места ще бъдат следните:
- На височина 1200 метра: около 27°.
- На височина 2000 метра: около 19°.
Какво предстои до края на седмицата?
Синоптиците от Meteo Balkans предупреждават, че днешният понеделник е само началото на нова гореща вълна. През следващите дни температурите във вътрешността на страната и в Тракийската низина ще се повишат с още няколко градуса, като към средата и края на седмицата се очаква термометрите да достигнат и до 38° - 40° на места.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Име
04:09 03.08.2026
2 Име
Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!
04:17 03.08.2026
3 Име
санитаря ще гаси интернета след малко
04:18 03.08.2026
4 Име
Коментиран от #5
04:18 03.08.2026
5 оня с коня
До коментар #4 от "Име":уцелил си браточка пъленУЛИГОФЕЕН СИ ПОВЯРВАЙ МИ
04:19 03.08.2026
6 Време
04:19 03.08.2026