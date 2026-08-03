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Времето днес, прогноза за понеделник, 3 август: Жегата се завръща със слънце и температури до 36 градуса

Времето днес, прогноза за понеделник, 3 август: Жегата се завръща със слънце и температури до 36 градуса

3 Август, 2026 04:03, обновена 3 Август, 2026 04:08 347 6

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Вижте къде ще бъде най-горещо на старта на новата седмица

Времето днес, прогноза за понеделник, 3 август: Жегата се завръща със слънце и температури до 36 градуса - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новата седмица в страната започва с класическо, горещо лятно време. Според официалната информация от Националния институт по метеорология и хидрология, в по-голямата част от страната ще доминира синьо небе, а температурите ще продължат плавно да се повишават.

Какви ще бъдат температурите днес?

Сутрешните часове донесоха приятна прохлада с минимални температури в интервала между 16° и 21°. С напредването на деня обаче въздушните маси бързо ще се затоплят. Максималните стойности в следобедните часове ще варират предимно от 31° до 36°. Жителите и гостите на София ще се радват на малко по-поносими температури – около 31°. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток.

Временна облачност по Черноморието

По Черноморското крайбрежие времето също ще бъде предимно слънчево. Над северните райони, включително около Варна, в сутрешните и обедните часове ще се развие разкъсана средна облачност, но вероятността за валежи е нищожна.

  • Максимални температури на морето: между 28° и 31°.
  • Вятър: до умерен от североизток.
  • Вълнение на морето: спокойно, което осигурява отлични условия за плаж.

Идеални условия за туризъм в планините

В планинските масиви времето ще бъде изключително подходящо за планински преходи и туризъм. През целия ден ще бъде абсолютно слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури по високите места ще бъдат следните:

  • На височина 1200 метра: около 27°.
  • На височина 2000 метра: около 19°.

Какво предстои до края на седмицата?

Синоптиците от Meteo Balkans предупреждават, че днешният понеделник е само началото на нова гореща вълна. През следващите дни температурите във вътрешността на страната и в Тракийската низина ще се повишат с още няколко градуса, като към средата и края на седмицата се очаква термометрите да достигнат и до 38° - 40° на места.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    1 0 Отговор
    Хубав ден!

    04:09 03.08.2026

  • 2 Име

    1 0 Отговор
    Хубав ден!
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    04:17 03.08.2026

  • 3 Име

    0 1 Отговор
    лека нощ!
    санитаря ще гаси интернета след малко

    04:18 03.08.2026

  • 4 Име

    0 0 Отговор
    ас улиггуфрен ли съм според вас ?

    Коментиран от #5

    04:18 03.08.2026

  • 5 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Име":

    уцелил си браточка пъленУЛИГОФЕЕН СИ ПОВЯРВАЙ МИ

    04:19 03.08.2026

  • 6 Време

    0 0 Отговор
    Като време.

    04:19 03.08.2026

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