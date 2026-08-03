Времето днес, прогноза за понеделник, 3 август: Жегата се завръща със слънце и температури до 36 градуса

Новата седмица в страната започва с класическо, горещо лятно време. Според официалната информация от Националния институт по метеорология и хидрология, в по-голямата част от страната ще доминира синьо небе, а температурите ще продължат плавно да се повишават.

Какви ще бъдат температурите днес?

Сутрешните часове донесоха приятна прохлада с минимални температури в интервала между 16° и 21°. С напредването на деня обаче въздушните маси бързо ще се затоплят. Максималните стойности в следобедните часове ще варират предимно от 31° до 36°. Жителите и гостите на София ще се радват на малко по-поносими температури – около 31°. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток.

Временна облачност по Черноморието

По Черноморското крайбрежие времето също ще бъде предимно слънчево. Над северните райони, включително около Варна, в сутрешните и обедните часове ще се развие разкъсана средна облачност, но вероятността за валежи е нищожна.

Максимални температури на морето: между 28° и 31°.

между 28° и 31°. Вятър: до умерен от североизток.

до умерен от североизток. Вълнение на морето: спокойно, което осигурява отлични условия за плаж.

Идеални условия за туризъм в планините

В планинските масиви времето ще бъде изключително подходящо за планински преходи и туризъм. През целия ден ще бъде абсолютно слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури по високите места ще бъдат следните:

На височина 1200 метра : около 27°.

: около 27°. На височина 2000 метра: около 19°.

Какво предстои до края на седмицата?

Синоптиците от Meteo Balkans предупреждават, че днешният понеделник е само началото на нова гореща вълна. През следващите дни температурите във вътрешността на страната и в Тракийската низина ще се повишат с още няколко градуса, като към средата и края на седмицата се очаква термометрите да достигнат и до 38° - 40° на места.