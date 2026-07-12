Рокада в Киев: Премиерът на Украйна Юлия Свириденко подаде оставка след искане на Зеленски

Министър-председателят на Украйна Юлия Свириденко официално потвърди, че се оттегля от своя пост, предаде БНР, цитирайки нейни изявления в социалните мрежи.
Решението ѝ идва броени часове след като президентът Володимир Зеленски обяви планове за пълно преструктуриране на Министерския съвет и промени в ръководството на правоохранителните органи.
„Благодарна съм на президента за доверието и високата оценка за работата на нашия екип. Гордея се, че имах честта да ръководя правителството в най-трудния период от съвременната история на Украйна“, написа 39-годишната Свириденко в официалния си канал в Telegram. Тя допълни, че остава в готовност да служи на украинската държава и да изпълнява задачи в името на националния интерес и постигането на справедлив мир.
Новата стратегия на Зеленски
По-рано в неделя държавният глава използва социалната мрежа X (биш Twitter), за да съобщи, че Украйна преминава към „актуализирана политическа стратегия“. Според официалния текст на изявлението му, цитирано от агенция Reuters и европейското издание Politico, преструктурирането има за цел да постави ясни, опитни фигури начело на ключови външнополитически направления.
Сред основните приоритети на Киев в новия етап са:
- Лицензирането и съвместното производство на зенитни системи Patriot със САЩ.
- Интегрирането в европейския проект за противоракетна отбрана.
- Ускоряването на преговорите за членство в Европейския съюз.
- Рестартиране на двустранните отношения с Полша и Унгария.
- Засилване на икономическото и отбранително сътрудничество с държавите от Персийския залив и засилване на ангажираността с Китай.
На вътрешния фронт Зеленски акцентира върху заздравяването на пограничните и прифронтови региони, подготовката на енергийната инфраструктура за предстоящата зима и реформирането на държавните предприятия.
Бъдещето на Свириденко и възможните наследници
Юлия Свириденко пое премиерския пост през юли 2025 г., заменяйки тогавашния дългогодишен министър-председател Денис Шмигал. Преди това тя заемаше постовете на първи вицепремиер и министър на икономиката. В анализи на Deutsche Welle се припомня, че Свириденко изигра ключова роля при договарянето на стратегическото споразумение за редки минерали между Вашингтон и Киев, което помогна за стабилизиране на контактите с администрацията на САЩ.
Зеленски вече обяви, че е предложил на Свириденко да оглави „ново, изключително важно направление“ в отношенията с международен партньор. Влиятелният опозиционен депутат от украинската Върховна рада Ярослав Железняк разкри в Telegram, че Свириденко най-вероятно ще бъде назначена за нов посланик на Украйна в САЩ.
Съгласно украинското законодателство, оставката на министър-председателя автоматично означава оставка на целия състав на Министерския съвет. Настоящият кабинет ще продължи да изпълнява функциите си служебно до гласуването на ново правителство от парламента.
Като потенциални кандидати за следващ премиер в кулоарите на Радата вече се спрягат три имена:
- Денис Шмигал – настоящ министър на енергетиката и бивш премиер.
- Михайло Федоров – министър на отбраната.
- Сергий Корецки – ръководител на държавната енергийна компания „Нафтогаз“, за когото депутати твърдят, че в момента има най-сериозни шансове за номинация.
Украински медии, сред които Украинска правда, съобщават, че държавният глава вече е провел серия от закрити срещи с тримата кандидати, но крайното решение ще бъде взето след консултации с парламентарните групи през следващите дни.
Коментатори от The New York Times отбелязват, че това е четвъртата мащабна вълна от рокади в правителството от началото на пълномащабния конфликт. Тя съвпада както с успехите на Украйна в ударите с дронове по руската енергийна инфраструктура, така и с усилията на Киев да демонстрира пред западните съюзници нулева толерантност към корупцията след неотдавнашния скандал с подкупи в държавната компания „Енергоатом“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Зевс
Коментиран от #7, #8, #14, #41
20:32 12.07.2026
3 1945
20:34 12.07.2026
4 Шафьоро
20:34 12.07.2026
5 Пустиня(к)
20:35 12.07.2026
6 КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКОВИЯ ТО ЖЕ
Молба от жителите на Крим до Зеленски за МИЛОСТ И ПОЩАДА!
Цяла московия Нахрен горит
АааааааХахахаха
Коментиран от #17
20:39 12.07.2026
7 Нептун
До коментар #2 от "Зевс":А смяна на Володя Ленин с другият Володя кога? Впрочем те и двамата дребни и мога да се съберат.
Място има.
Коментиран от #13
20:40 12.07.2026
8 Зеленски не се интересува какво питаш
До коментар #2 от "Зевс":Ти как мислиш?
20:42 12.07.2026
9 Боби Баламата
Или утре пак ще я превземат ЗАЕДНО с Купянск Покровск и Малая Токмачка?!?
20:43 12.07.2026
10 Хахаха
Коментиран от #33, #35
20:43 12.07.2026
11 Сигурно
20:44 12.07.2026
12 Зеленски
20:45 12.07.2026
13 Кой знае..
До коментар #7 от "Нептун":Един Бог само знае.
Може да ни надживее човека.
Дай Боже по-скоро мир!
20:45 12.07.2026
14 Мисля
До коментар #2 от "Зевс":Него ще го сменят до някой трафопост като Чаушеску.
Коментиран от #43
20:46 12.07.2026
15 Украина победа винаги
Братя Рюрик
Коментиран от #22
20:47 12.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ФАКТ
20:48 12.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 пука ни
20:49 12.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Обидена леко
Коментиран от #31
20:49 12.07.2026
24 Царския офицер мощ и сила
20:50 12.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Тодоров
20:51 12.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Умен
20:54 12.07.2026
33 Мухаха
До коментар #10 от "Хахаха":За какво да бяга ? Сметките им са в Евро и злато . Няма купен имот с Лева преди години. Всичко е в Евро кеш. Как минаваха границата с толкова пари ,само митничарите си знаят. И Руснаци и другите западните Руснаци дето правят панаира с обира на държави.
20:55 12.07.2026
34 Спартак Варна
Коментиран от #38
20:56 12.07.2026
35 Хахапапа
До коментар #10 от "Хахаха":Нещастие си ти.За семейството си.Ама всеки си носи кръста.Трябва и тъnaци сото теб да има за да е балансиран света
20:58 12.07.2026
36 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
През шaлтeра ми е какво става в тази терористична държава.
Най-вероятно Зеленски ви праща месечни преводи за определн брой "статии" за Украйна.
20:59 12.07.2026
37 Е-балник
Коментиран от #39
21:00 12.07.2026
38 Не с рогата!
До коментар #34 от "Спартак Варна":Парти, гледай хубаво какво им се случва на укрите, за да знаеш на нас какво ни готвят!
21:00 12.07.2026
39 Евгени от Алфапласт
До коментар #37 от "Е-балник":Определено.👍🏻
21:04 12.07.2026
40 Станков
21:07 12.07.2026
41 Антирашист 1455
До коментар #2 от "Зевс":Това твърдиш ти и група некмпетентни рашисти !
21:23 12.07.2026
42 Срам и позор
21:27 12.07.2026
43 Антирашист 1457
До коментар #14 от "Мисля":Хумор ли мислиш че правиш , с това "мисля"?
Коментиран от #46
21:29 12.07.2026
44 ?????
21:41 12.07.2026
45 име
21:44 12.07.2026
46 Да, недоволен ли си нещо?
До коментар #43 от "Антирашист 1457":Ко речи?
21:52 12.07.2026