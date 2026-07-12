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Рокада в Киев: Премиерът на Украйна Юлия Свириденко подаде оставка след искане на Зеленски
  Тема: Украйна

Рокада в Киев: Премиерът на Украйна Юлия Свириденко подаде оставка след искане на Зеленски

12 Юли, 2026 20:27, обновена 12 Юли, 2026 20:30 1 370 46

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  • премиер

Президентът обяви мащабни промени в кабинета и силови ведомства заради „нова политическа стратегия“; Свириденко вероятно поема дипломатически пост в САЩ

Рокада в Киев: Премиерът на Украйна Юлия Свириденко подаде оставка след искане на Зеленски - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министър-председателят на Украйна Юлия Свириденко официално потвърди, че се оттегля от своя пост, предаде БНР, цитирайки нейни изявления в социалните мрежи.

Решението ѝ идва броени часове след като президентът Володимир Зеленски обяви планове за пълно преструктуриране на Министерския съвет и промени в ръководството на правоохранителните органи.

„Благодарна съм на президента за доверието и високата оценка за работата на нашия екип. Гордея се, че имах честта да ръководя правителството в най-трудния период от съвременната история на Украйна“, написа 39-годишната Свириденко в официалния си канал в Telegram. Тя допълни, че остава в готовност да служи на украинската държава и да изпълнява задачи в името на националния интерес и постигането на справедлив мир.

Новата стратегия на Зеленски

По-рано в неделя държавният глава използва социалната мрежа X (биш Twitter), за да съобщи, че Украйна преминава към „актуализирана политическа стратегия“. Според официалния текст на изявлението му, цитирано от агенция Reuters и европейското издание Politico, преструктурирането има за цел да постави ясни, опитни фигури начело на ключови външнополитически направления.

Сред основните приоритети на Киев в новия етап са:

  • Лицензирането и съвместното производство на зенитни системи Patriot със САЩ.
  • Интегрирането в европейския проект за противоракетна отбрана.
  • Ускоряването на преговорите за членство в Европейския съюз.
  • Рестартиране на двустранните отношения с Полша и Унгария.
  • Засилване на икономическото и отбранително сътрудничество с държавите от Персийския залив и засилване на ангажираността с Китай.

На вътрешния фронт Зеленски акцентира върху заздравяването на пограничните и прифронтови региони, подготовката на енергийната инфраструктура за предстоящата зима и реформирането на държавните предприятия.

Бъдещето на Свириденко и възможните наследници

Юлия Свириденко пое премиерския пост през юли 2025 г., заменяйки тогавашния дългогодишен министър-председател Денис Шмигал. Преди това тя заемаше постовете на първи вицепремиер и министър на икономиката. В анализи на Deutsche Welle се припомня, че Свириденко изигра ключова роля при договарянето на стратегическото споразумение за редки минерали между Вашингтон и Киев, което помогна за стабилизиране на контактите с администрацията на САЩ.

Зеленски вече обяви, че е предложил на Свириденко да оглави „ново, изключително важно направление“ в отношенията с международен партньор. Влиятелният опозиционен депутат от украинската Върховна рада Ярослав Железняк разкри в Telegram, че Свириденко най-вероятно ще бъде назначена за нов посланик на Украйна в САЩ.

Съгласно украинското законодателство, оставката на министър-председателя автоматично означава оставка на целия състав на Министерския съвет. Настоящият кабинет ще продължи да изпълнява функциите си служебно до гласуването на ново правителство от парламента.

Като потенциални кандидати за следващ премиер в кулоарите на Радата вече се спрягат три имена:

  • Денис Шмигал – настоящ министър на енергетиката и бивш премиер.
  • Михайло Федоров – министър на отбраната.
  • Сергий Корецки – ръководител на държавната енергийна компания „Нафтогаз“, за когото депутати твърдят, че в момента има най-сериозни шансове за номинация.

Украински медии, сред които Украинска правда, съобщават, че държавният глава вече е провел серия от закрити срещи с тримата кандидати, но крайното решение ще бъде взето след консултации с парламентарните групи през следващите дни.

Коментатори от The New York Times отбелязват, че това е четвъртата мащабна вълна от рокади в правителството от началото на пълномащабния конфликт. Тя съвпада както с успехите на Украйна в ударите с дронове по руската енергийна инфраструктура, така и с усилията на Киев да демонстрира пред западните съюзници нулева толерантност към корупцията след неотдавнашния скандал с подкупи в държавната компания „Енергоатом“.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Зевс

    26 4 Отговор
    А зеления диктатор с отдавна изтекъл мандат кога?

    Коментиран от #7, #8, #14, #41

    20:32 12.07.2026

  • 3 1945

    4 7 Отговор
    Буданов премиер

    20:34 12.07.2026

  • 4 Шафьоро

    6 12 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    20:34 12.07.2026

  • 5 Пустиня(к)

    8 2 Отговор
    А, бе, и тука шах, а?

    20:35 12.07.2026

  • 6 КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКОВИЯ ТО ЖЕ

    4 16 Отговор
    92 Монголяк танкера Фира за 5 дня!
    Молба от жителите на Крим до Зеленски за МИЛОСТ И ПОЩАДА!
    Цяла московия Нахрен горит
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #17

    20:39 12.07.2026

  • 7 Нептун

    4 10 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    А смяна на Володя Ленин с другият Володя кога? Впрочем те и двамата дребни и мога да се съберат.
    Място има.

    Коментиран от #13

    20:40 12.07.2026

  • 8 Зеленски не се интересува какво питаш

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Ти как мислиш?

    20:42 12.07.2026

  • 9 Боби Баламата

    3 8 Отговор
    ОнОва узкоглазото и Гера симав пристигнаха ли вече у Константиновка за срекята со Зеленски?!?
    Или утре пак ще я превземат ЗАЕДНО с Купянск Покровск и Малая Токмачка?!?

    20:43 12.07.2026

  • 10 Хахаха

    3 11 Отговор
    Копейкете нали са антиевропейци,ако и да живеят в Европа сега ще се наплямпат с азиатска риторика. Какво нещастие, каква нелепа съдба да си европеец и да се стремиш да си копейка . Няма украинец, който да не ни завижда и обратно няма копейка която да бяга от Европа

    Коментиран от #33, #35

    20:43 12.07.2026

  • 11 Сигурно

    9 1 Отговор
    е спряла да лапа па.ки

    20:44 12.07.2026

  • 12 Зеленски

    13 1 Отговор
    Свириденко вече не ще да свири

    20:45 12.07.2026

  • 13 Кой знае..

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Нептун":

    Един Бог само знае.
    Може да ни надживее човека.
    Дай Боже по-скоро мир!

    20:45 12.07.2026

  • 14 Мисля

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Него ще го сменят до някой трафопост като Чаушеску.

    Коментиран от #43

    20:46 12.07.2026

  • 15 Украина победа винаги

    3 7 Отговор
    Русия изконна украинска територия Киевска рус
    Братя Рюрик

    Коментиран от #22

    20:47 12.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ФАКТ

    2 5 Отговор
    ПУСТиА приклу4и

    20:48 12.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 пука ни

    3 0 Отговор
    кой ще е следващия и последващия и предишния..а Зеленото да спре с забранени субстанции..

    20:49 12.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Обидена леко

    8 1 Отговор
    Тази хубавица разписа едни три листа, при Тръмп и не знам дали въздухът на Украйна остана укрособственост и вече е ненужна. Може да е показала и други данни, но желаещи да ги ползват, явно вече няма...

    Коментиран от #31

    20:49 12.07.2026

  • 24 Царския офицер мощ и сила

    5 3 Отговор
    Преди 44та цанковистите русофилите висяха по клоните на витошка,историята се повтаря,вечния кръговрат

    20:50 12.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тодоров

    1 1 Отговор
    И аз да съм ,ще се радвам да отида да работя далеч от това рекетьорско плем. От едните лицензи ,за Китай ново сътрудничество и т.н. което води само до разширяване властта и увеличаване на парите на Рускоговорящата олигархия . Класически пример за съглашателство и изнудване в огромни мащаби. А после идва Новия Асвабадител Спасител на Европа и ще си парите с тухли кльощавия който ни е останал. за по простичко казано и като пример . Развиван и обгрижван с всякакви помощи и беззаконие един етнос у нас. Докато ни изядат главата.

    20:51 12.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Умен

    3 0 Отговор
    Те повечето украинци нямат реално оправдание за съществуването си.Само guшат, ядат и keндзaт - хабене на ресурси

    20:54 12.07.2026

  • 33 Мухаха

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Хахаха":

    За какво да бяга ? Сметките им са в Евро и злато . Няма купен имот с Лева преди години. Всичко е в Евро кеш. Как минаваха границата с толкова пари ,само митничарите си знаят. И Руснаци и другите западните Руснаци дето правят панаира с обира на държави.

    20:55 12.07.2026

  • 34 Спартак Варна

    9 0 Отговор
    Стига писахте за тия кухи укри.В нашата страна малко драми ли има че ни занимавате с тези клошари

    Коментиран от #38

    20:56 12.07.2026

  • 35 Хахапапа

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хахаха":

    Нещастие си ти.За семейството си.Ама всеки си носи кръста.Трябва и тъnaци сото теб да има за да е балансиран света

    20:58 12.07.2026

  • 36 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    8 0 Отговор
    Защо ни занимавате с всяка една подробност, която се случва с киевската хунта.
    През шaлтeра ми е какво става в тази терористична държава.
    Най-вероятно Зеленски ви праща месечни преводи за определн брой "статии" за Украйна.

    20:59 12.07.2026

  • 37 Е-балник

    3 0 Отговор
    Бих и обърнал хастара на тая цайсатат

    Коментиран от #39

    21:00 12.07.2026

  • 38 Не с рогата!

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Спартак Варна":

    Парти, гледай хубаво какво им се случва на укрите, за да знаеш на нас какво ни готвят!

    21:00 12.07.2026

  • 39 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Е-балник":

    Определено.👍🏻

    21:04 12.07.2026

  • 40 Станков

    0 0 Отговор
    На тази Тръмп може повече да се отпусне . Мекичка и симпатяга ,но пък най-добрите и подли са женските шпиони. Предишната им посланичка малък скандал спретна със имоти закупени там ,но пък и по-грозна беше. тази може и някой Щат да уреди и без пари и разрешителни някоя по-голяма гора да изсече. Територия дал Бог на Щатите. Ако има пред вид и нещо за Зеления мултимилионер ,то ще се задържи дълго там. Интересно тукашната за едно телефонно обаждане колко и какви имоти е получила реално ? Нейното само икономически частен шпионаж ли е или и друг с намеса във вътрешните работи и влияние върху политици и те от своя страна върху шефове на силовите ведомства на "Сигурността " Явно вече и НС е партийно частно с обръчи от фирми ,бизнеси ,интереси капсоловани по вътрешни правила . Сигурност но къде е Националното в тази работа ? В коя банкова сметка ?

    21:07 12.07.2026

  • 41 Антирашист 1455

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Това твърдиш ти и група некмпетентни рашисти !

    21:23 12.07.2026

  • 42 Срам и позор

    1 2 Отговор
    На видния руски роб Орлин Алексиев от герб отрочето дъщеря вилняла по пътищата с един руснак накачулени в едно скъпи порше

    21:27 12.07.2026

  • 43 Антирашист 1457

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Мисля":

    Хумор ли мислиш че правиш , с това "мисля"?

    Коментиран от #46

    21:29 12.07.2026

  • 44 ?????

    2 0 Отговор
    Пепелянките се хапят в торбата.

    21:41 12.07.2026

  • 45 име

    0 0 Отговор
    Само доживотен престой в сибирски санаториум за оцелелите бандери и децата им, а Украйна става независима република в състава на РФ. Друга стратегия "няма". Сталин малко ги е подлагал на глодомор.

    21:44 12.07.2026

  • 46 Да, недоволен ли си нещо?

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Антирашист 1457":

    Ко речи?

    21:52 12.07.2026

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