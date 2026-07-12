Рокада в Киев: Премиерът на Украйна Юлия Свириденко подаде оставка след искане на Зеленски

Министър-председателят на Украйна Юлия Свириденко официално потвърди, че се оттегля от своя пост, предаде БНР, цитирайки нейни изявления в социалните мрежи.

Решението ѝ идва броени часове след като президентът Володимир Зеленски обяви планове за пълно преструктуриране на Министерския съвет и промени в ръководството на правоохранителните органи.

„Благодарна съм на президента за доверието и високата оценка за работата на нашия екип. Гордея се, че имах честта да ръководя правителството в най-трудния период от съвременната история на Украйна“, написа 39-годишната Свириденко в официалния си канал в Telegram. Тя допълни, че остава в готовност да служи на украинската държава и да изпълнява задачи в името на националния интерес и постигането на справедлив мир.

Новата стратегия на Зеленски

По-рано в неделя държавният глава използва социалната мрежа X (биш Twitter), за да съобщи, че Украйна преминава към „актуализирана политическа стратегия“. Според официалния текст на изявлението му, цитирано от агенция Reuters и европейското издание Politico, преструктурирането има за цел да постави ясни, опитни фигури начело на ключови външнополитически направления.

Сред основните приоритети на Киев в новия етап са:

Лицензирането и съвместното производство на зенитни системи Patriot със САЩ.

Интегрирането в европейския проект за противоракетна отбрана.

Ускоряването на преговорите за членство в Европейския съюз.

Рестартиране на двустранните отношения с Полша и Унгария.

Засилване на икономическото и отбранително сътрудничество с държавите от Персийския залив и засилване на ангажираността с Китай.

На вътрешния фронт Зеленски акцентира върху заздравяването на пограничните и прифронтови региони, подготовката на енергийната инфраструктура за предстоящата зима и реформирането на държавните предприятия.

Бъдещето на Свириденко и възможните наследници

Юлия Свириденко пое премиерския пост през юли 2025 г., заменяйки тогавашния дългогодишен министър-председател Денис Шмигал. Преди това тя заемаше постовете на първи вицепремиер и министър на икономиката. В анализи на Deutsche Welle се припомня, че Свириденко изигра ключова роля при договарянето на стратегическото споразумение за редки минерали между Вашингтон и Киев, което помогна за стабилизиране на контактите с администрацията на САЩ.

Зеленски вече обяви, че е предложил на Свириденко да оглави „ново, изключително важно направление“ в отношенията с международен партньор. Влиятелният опозиционен депутат от украинската Върховна рада Ярослав Железняк разкри в Telegram, че Свириденко най-вероятно ще бъде назначена за нов посланик на Украйна в САЩ.

Съгласно украинското законодателство, оставката на министър-председателя автоматично означава оставка на целия състав на Министерския съвет. Настоящият кабинет ще продължи да изпълнява функциите си служебно до гласуването на ново правителство от парламента.

Като потенциални кандидати за следващ премиер в кулоарите на Радата вече се спрягат три имена:

Денис Шмигал – настоящ министър на енергетиката и бивш премиер.

– настоящ министър на енергетиката и бивш премиер. Михайло Федоров – министър на отбраната.

– министър на отбраната. Сергий Корецки – ръководител на държавната енергийна компания „Нафтогаз“, за когото депутати твърдят, че в момента има най-сериозни шансове за номинация.

Украински медии, сред които Украинска правда, съобщават, че държавният глава вече е провел серия от закрити срещи с тримата кандидати, но крайното решение ще бъде взето след консултации с парламентарните групи през следващите дни.

Коментатори от The New York Times отбелязват, че това е четвъртата мащабна вълна от рокади в правителството от началото на пълномащабния конфликт. Тя съвпада както с успехите на Украйна в ударите с дронове по руската енергийна инфраструктура, така и с усилията на Киев да демонстрира пред западните съюзници нулева толерантност към корупцията след неотдавнашния скандал с подкупи в държавната компания „Енергоатом“.