Британското правителство неофициално призна, че европейската военна инициатива, известна като „Коалиция на желаещите“, е изправена пред реален риск от необратим разпад.

Основната причина за задаващия се колапс е предстоящата политическа смяна на властта във Франция и заплахата от оттегляне на френската държава от общите ангажименти за сигурност, съобщава The Telegraph в свой актуален геополитически анализ,

Френският шахмат и сянката на Марин Льо Пен

Според официални източници, цитирани в материала на The Telegraph, основните опасения в Лондон са насочени към края на президентския мандат на Еманюел Макрон през следващата година. Тъй като той няма право на трети пореден мандат, фаворит за Елисейския дворец към момента е лидерът на крайната десница Марин Льо Пен.

Льо Пен вече категорично обеща:

Да извади Франция от военното командване на НАТО.

Да прекрати наложените икономически санкции срещу Русия.

Да принуди Украйна да подпише мирно споразумение при условията на Москва.

Нейният основен съперник от крайната левица, Жан-Люк Меланшон, отива още по-далеч с обещания за пълно напускане на Западния алианс. Висш западен дипломат коментира пред изданието, че победата на който и да е от двамата радикални лидери ще създаде „огромен проблем“ за НАТО и ще сложи край на съвместния пакт между Лондон и Париж. Британски служители вече спешно разработват планове как евентуалното оттегляне на Франция ще се отрази на двустранните отношения и деленето на секретна разузнавателна информация.

Коалицията – от лидерски амбиции до „бавна смърт“

„Коалицията на желаещите“ бе създадена първоначално от Великобритания и Франция като алтернативен механизъм за гарантиране на сигурността в Европа и подкрепа на Киев в контекста на отслабващия ангажимент на САЩ при администрацията на Доналд Тръмп. Само преди седмици, през юли 2026 г., страните членки проведоха среща в Париж, където договориха съвместна програма за антибалистична защита.

Въпреки това, вътрешните разединения бързо ерозираха съюза:

Германия: Канцлерът блокира усилията на ЕС за ограничаване на движението на руски дипломати в Шенген и отказа да затвори „Руския дом“ в Берлин, сочен за параван на шпионски мрежи.

Канцлерът блокира усилията на ЕС за ограничаване на движението на руски дипломати в Шенген и отказа да затвори „Руския дом“ в Берлин, сочен за параван на шпионски мрежи. Полша: Премиерът Доналд Туск, въпреки силната си армия, категорично отказа участие в каквито и да е мисии поради близостта на страната до руската граница.

Премиерът Доналд Туск, въпреки силната си армия, категорично отказа участие в каквито и да е мисии поради близостта на страната до руската граница. Италия: Джорджа Мелони също отказа изпращането на военни сили, определяйки подобни ходове като неефективни и твърде рискови.

Липсата на единно лидерство в Европа кара анализатори да предупреждават за тежки геополитически последици. Ако Западът не спази обещанията си за дългосрочна сигурност, бъдещите украински правителства могат трайно да се отвърнат от ненадеждните европейски партньори.