Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Великобритания »
The Telegraph: „Коалицията на желаещите“ приключва без Франция

The Telegraph: „Коалицията на желаещите“ приключва без Франция

3 Август, 2026 05:03, обновена 3 Август, 2026 05:10 1 388 11

  • коалиция на желаещите-
  • франция-
  • великобритания

Бъдещето на европейската сигурност е застрашено заради политическите трусове в Париж и Лондон, предупреждават източници на „Телеграф“

The Telegraph: „Коалицията на желаещите“ приключва без Франция - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британското правителство неофициално призна, че европейската военна инициатива, известна като „Коалиция на желаещите“, е изправена пред реален риск от необратим разпад.

Основната причина за задаващия се колапс е предстоящата политическа смяна на властта във Франция и заплахата от оттегляне на френската държава от общите ангажименти за сигурност, съобщава The Telegraph в свой актуален геополитически анализ,

Френският шахмат и сянката на Марин Льо Пен

Според официални източници, цитирани в материала на The Telegraph, основните опасения в Лондон са насочени към края на президентския мандат на Еманюел Макрон през следващата година. Тъй като той няма право на трети пореден мандат, фаворит за Елисейския дворец към момента е лидерът на крайната десница Марин Льо Пен.

Льо Пен вече категорично обеща:

  • Да извади Франция от военното командване на НАТО.
  • Да прекрати наложените икономически санкции срещу Русия.
  • Да принуди Украйна да подпише мирно споразумение при условията на Москва.

Нейният основен съперник от крайната левица, Жан-Люк Меланшон, отива още по-далеч с обещания за пълно напускане на Западния алианс. Висш западен дипломат коментира пред изданието, че победата на който и да е от двамата радикални лидери ще създаде „огромен проблем“ за НАТО и ще сложи край на съвместния пакт между Лондон и Париж. Британски служители вече спешно разработват планове как евентуалното оттегляне на Франция ще се отрази на двустранните отношения и деленето на секретна разузнавателна информация.

Коалицията – от лидерски амбиции до „бавна смърт“

„Коалицията на желаещите“ бе създадена първоначално от Великобритания и Франция като алтернативен механизъм за гарантиране на сигурността в Европа и подкрепа на Киев в контекста на отслабващия ангажимент на САЩ при администрацията на Доналд Тръмп. Само преди седмици, през юли 2026 г., страните членки проведоха среща в Париж, където договориха съвместна програма за антибалистична защита.

Въпреки това, вътрешните разединения бързо ерозираха съюза:

  • Германия: Канцлерът блокира усилията на ЕС за ограничаване на движението на руски дипломати в Шенген и отказа да затвори „Руския дом“ в Берлин, сочен за параван на шпионски мрежи.
  • Полша: Премиерът Доналд Туск, въпреки силната си армия, категорично отказа участие в каквито и да е мисии поради близостта на страната до руската граница.
  • Италия: Джорджа Мелони също отказа изпращането на военни сили, определяйки подобни ходове като неефективни и твърде рискови.

Липсата на единно лидерство в Европа кара анализатори да предупреждават за тежки геополитически последици. Ако Западът не спази обещанията си за дългосрочна сигурност, бъдещите украински правителства могат трайно да се отвърнат от ненадеждните европейски партньори.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    7 1 Отговор
    Она, Францията, не изгоре ли?

    05:17 03.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Епа за кво

    11 0 Отговор
    им е НАТО на Франция, те са си ядрена държава и сами ще се оправят и с НАТО и без НАТО, само да им цицат паричките, оня фантата нали иска 5% от БВП за НАТЮТО

    05:28 03.08.2026

  • 4 Англия

    17 0 Отговор
    Досега се криеше зад Франция и Германия, но бързо подви опашката още преди промените в Европа. Както се и очаква от хиената, свикнала друг да и върши работата, тя да глозга разхвърляните трупове.

    05:29 03.08.2026

  • 5 Франция

    12 1 Отговор
    В най мрачните години на Студената война имаше топки да не е в НАТО. Сега и те барабар Петко с мъжете. Но тогава имаше президенти, а не като тази карикатура сега. Жена му да го бие на публично място. Срам за Франция.

    Коментиран от #7, #8

    05:42 03.08.2026

  • 6 Преведено

    5 0 Отговор
    на нашенски:"много искахме ,ноо не ни стиска " ха ха
    То и Прилепин каза преди време ,че няма да се бият и това са само празни приказки!Плашът европейците с Русия и крадът пари

    05:49 03.08.2026

  • 7 Вашето мнение

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Франция":

    Хиглер ги одупи за един петък време, за какви топки на французите пишеш?

    05:51 03.08.2026

  • 8 Малка поправка

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Франция":

    мъжът му да го бие на публично място :Д

    05:53 03.08.2026

  • 9 Маринов

    5 0 Отговор
    Разбирате ли какво става? Нещата във Франция вървят по пътя на легендарния Шарл де Гол. Той извади Франция от военната структура на НАТО през 1966 г. Той беше радетел на друго обединение на страни: "от Лисабон до Владивосток". Нещата като че ли тръгват натам. Тогава вече ще има мир на земята и най вече в Европа. Е, може би ще минат още 50-60 години до тогава, може и по малко. Аз лично не вярвам сега управляващите наследници на фашисти от ВСВ да дадат лесно властта, но е възможно.

    05:56 03.08.2026

  • 10 Овчар

    4 0 Отговор
    Няма как трябва европейските кърлежи да включат на задна..! Украйна вече е бита карта , въпроса е кой е следващия който ще има смелостта и лудостта да се изправи срещу Русия..??

    06:20 03.08.2026

  • 11 анонимен

    1 0 Отговор
    Ако може сега,а не в бъдеще, украинското правителство да се отвърне от европейските партньори и да спре да източва националните бюджети на страните членки в ЕС.

    06:35 03.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания