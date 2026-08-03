ХДС допуска оставка на Мерц след изборите в Източна Германия

Политическото бъдеще на германския канцлер Фридрих Мерц е поставено на карта, а в редиците на Християндемократическия съюз (ХДС) вече се обсъждат сценарии за неговото оттегляне.

Сериозният трус в Берлин е водеща тема в германските медии, след като Spiegel публикува разследване под заглавие "Как ХДС се отчая от своя канцлер". Според източници от партийното ръководство, трите предстоящи регионални вота в Източна Германия през септември могат да се превърнат в окончателна присъда за лидерството на Мерц.

Хаосът с министерските рокади отпуши недоволството

Искрата, която подпали настоящата криза, бе персоналното разместване по върховете на ХДС и правителството. Всичко започна в средата на юли след неочакваното напускане на досегашния шеф на фракцията Йенс Шпан, което принуди Мерц да предприеме мащабни смени. Опитът му за "политически рестарт" обаче се превърна в административен хаос.

Канцлерът обяви пред медиите освобождаването на транспортния министър Патрик Шнидер, без да е подсигурил негов наследник, което принуди Шнидер публично да поиска освобождаването си, за да прекрати „недостойното положение“. Допълнително напрежение внесе назначаването на Карстен Линеман за здравен министър – ресор, в който самият той в миналото е признавал, че няма експертиза.

Поведението на Мерц бе остро разкритикувано от регионалните лидери. Премиерът на Саксония Михаел Кречмер открито изрази недоумение от рокадите, а партийният шеф на ХДС в Бремен Хайко Щроман заяви директно на заседание на президиума: „Вие тук не ръководите фирма, а партия“.

Източна Германия се превръща в съдник на канцлера

Регионалните избори в провинции като Саксония-Анхалт се очертават като голямото изпитание за ХДС. Местните структури в Източна Германия се опитват да се дистанцират от Берлин. Те избягват да включват Мерц в предизборната си кампания поради ниския му личен рейтинг и засилващия се натиск от страна на Алтернатива за Германия (АзГ), която в момента изпреварва ХДС в редица източни региони.

Влиятелното издание Welt отбелязва в анализ, че ако ХДС запише слаби резултати на трите вота през септември, натискът за смяна на лидера ще стане неудържим. В партийните кулоари вече неофициално се спряга името на премиера на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст като потенциален наследник, който да изведе съюза от кризата.