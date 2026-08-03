ХДС допуска оставка на Мерц след изборите в Източна Германия

Политическото бъдеще на германския канцлер Фридрих Мерц е поставено на карта, а в редиците на Християндемократическия съюз (ХДС) вече се обсъждат сценарии за неговото оттегляне.
Сериозният трус в Берлин е водеща тема в германските медии, след като Spiegel публикува разследване под заглавие "Как ХДС се отчая от своя канцлер". Според източници от партийното ръководство, трите предстоящи регионални вота в Източна Германия през септември могат да се превърнат в окончателна присъда за лидерството на Мерц.
Хаосът с министерските рокади отпуши недоволството
Искрата, която подпали настоящата криза, бе персоналното разместване по върховете на ХДС и правителството. Всичко започна в средата на юли след неочакваното напускане на досегашния шеф на фракцията Йенс Шпан, което принуди Мерц да предприеме мащабни смени. Опитът му за "политически рестарт" обаче се превърна в административен хаос.
Канцлерът обяви пред медиите освобождаването на транспортния министър Патрик Шнидер, без да е подсигурил негов наследник, което принуди Шнидер публично да поиска освобождаването си, за да прекрати „недостойното положение“. Допълнително напрежение внесе назначаването на Карстен Линеман за здравен министър – ресор, в който самият той в миналото е признавал, че няма експертиза.
Поведението на Мерц бе остро разкритикувано от регионалните лидери. Премиерът на Саксония Михаел Кречмер открито изрази недоумение от рокадите, а партийният шеф на ХДС в Бремен Хайко Щроман заяви директно на заседание на президиума: „Вие тук не ръководите фирма, а партия“.
Източна Германия се превръща в съдник на канцлера
Регионалните избори в провинции като Саксония-Анхалт се очертават като голямото изпитание за ХДС. Местните структури в Източна Германия се опитват да се дистанцират от Берлин. Те избягват да включват Мерц в предизборната си кампания поради ниския му личен рейтинг и засилващия се натиск от страна на Алтернатива за Германия (АзГ), която в момента изпреварва ХДС в редица източни региони.
Влиятелното издание Welt отбелязва в анализ, че ако ХДС запише слаби резултати на трите вота през септември, натискът за смяна на лидера ще стане неудържим. В партийните кулоари вече неофициално се спряга името на премиера на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст като потенциален наследник, който да изведе съюза от кризата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Митю
05:01 03.08.2026
2 Путинец бг
Сталин правилно изби първо тях, сега и Путин така прави.
Професорите спират нацисткия ми прогрес и ми създават още и още комплекси.
Не ги понасям органически. Даже купената диплома на докторант не ми помогна да ги харесам. Те са всичко онова, против което се боря със зъби и нокти. И нерви, и инфаркти.
05:01 03.08.2026
3 Ъъъ
05:20 03.08.2026
4 Като го махнат
05:35 03.08.2026
5 Стеф
05:38 03.08.2026