Израел уби 19 палестинци в Газа въпреки преговорите

Най-малко 17 палестинци бяха убити при ожесточени израелски въздушни удари в неделя, с което общият брой на загиналите през уикенда надхвърли 19 души.

Смъртоносната ескалация се случва на фона на обявената от американския президент Доналд Тръмп следваща фаза от плана за „прекратяване на огъня“ в разрушения анклав, съобщава Al Jazeera.

Трагедия в град Газа: Семейства под руините

Според медицински източници от болницата „Ал-Шифа“ най-тежкият удар в неделя е бил насочен срещу жилищния блок „Ал-Суси“ в западната част на град Газа. При нападението са загинали 33-годишният Абдула Абу Таиф, неговата бременна съпруга Абеер Анан (на 29 години) и петгодишният им син Азам.

Кореспондентите на терен съобщават, че израелските военновъздушни сили са оперирали на ниска височина и са атакували без предварително предупреждение или заповеди за евакуация на цивилното население. От своя страна Израел поддържа тезата, че ударите са легитимни, тъй като целят позиции и членове на „Хамас“ и други въоръжени групировки.

Хронология на ескалацията през уикенда

Петък и Събота: Най-малко осем палестинци бяха убити при първоначалните въздушни рейдове в събота, а други девет тела бяха извадени изпод отломките на разрушени сгради съгласно докладите на Министерството на здравеопазването в Газа. Атаките в събота засегнаха и складове за медицински консумативи в централната част на анклава.

Най-малко осем палестинци бяха убити при първоначалните въздушни рейдове в събота, а други девет тела бяха извадени изпод отломките на разрушени сгради съгласно докладите на Министерството на здравеопазването в Газа. Атаките в събота засегнаха и складове за медицински консумативи в централната част на анклава. Неделя: Интензивни бомбардировки в северната, централната и южната част на ивицата Газа донесоха смъртта на още 17 души, включително цивилни граждани в бежански лагери.

Заплаха за споразумението

Новите атаки съвпадат с дипломатическия пробив, обявен от Международния съвет за мир и стабилизиране, според който „Хамас“ е приел детайлна пътна карта за поетапно разоръжаване в замяна на пълно израелско изтегляне. До момента Израел не е коментирал официално предложението, а продължаващите военни действия поставят под сериозен въпрос устойчивостта на договореностите.

По данни на здравните власти в Газа, цитирани от Al Jazeera, от началото на конфликта през октомври 2023 г. общият брой на загиналите палестинци е достигнал 73 231 души, а ранените са над 173 000. Очаква се хуманитарната криза да се задълбочи, тъй като по-малко от половината болници в анклава функционират частично.