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Масирана атака с дронове към Москва: ПВО свали 16 апарата, гори петролна база в Ставропол
  Тема: Украйна

Масирана атака с дронове към Москва: ПВО свали 16 апарата, гори петролна база в Ставропол

13 Юли, 2026 04:51, обновена 13 Юли, 2026 05:10 386 0

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Кметът Собянин обяви, че над 300 безпилотни апарата са летели към руската столица, въведени са ограничения по летищата

Масирана атака с дронове към Москва: ПВО свали 16 апарата, гори петролна база в Ставропол - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През изминалата нощ и ранните часове на деня руската столица Москва стана мишена на поредна масирана въздушна офанзива.

Силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната на Руската федерация са успели да прехванат и унищожат най-малко 16 безпилотни летателни апарата (БЛА) на подстъпите към мегаполиса, съобщи кметът Сергей Собянин в каналите си в социалните мрежи. На местата, където са паднали обломките от свалените дронове, вече работят аварийни екипи и специалисти от спешните служби.

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Над 300 дрона в посока към Московския регион

Според официалното изявление на Сергей Собянин, мащабът на атаката е огромен – през изминалото денонощие в посока към Московския регион са били изстреляни около 300 безпилотни апарата. Руските власти твърдят, че по-голямата част от тях са били неутрализирани от ПВО системите на далечни разстояния, като общо 63 са свалени в по-близкия периметър около столицата, включително последните 16 в непосредствена близост.

Поради непосредствената заплаха в небето над руската столица бяха въведени строги извънредни мерки за сигурност. Международното летище „Домодедово“ временно премина на режим на обслужване на полети само след специално съгласуване, а на летище „Жуковски“ бяха наложени сериозни ограничения за излитане и кацане.

Гори петролна база в Ставрополския край

Освен към столицата, сериозни удари с безпилотни апарати бяха регистрирани и в Южна Русия. Губернаторът на Ставрополския край Владимир Владимиров обяви, че в ранните часове на 13 юли в региона е обявена въздушна опасност.

В резултат на нападението е избухнал силен пожар в индустриалната зона на хутор Вязники (край град Михайловск). По данни на местни източници и OSINT-анализатори, попадението е възпламенило резервоари в местна петролна база. На мястото работят мащабни пожарни разчети, като към момента няма официални данни за жертви или тежко пострадали граждани.

Контекст на ескалацията

Тази масирана вълна следва интензивните взаимни въздушни удари между Русия и Украйна през изминалите дни. Докато Киев засилва атаките си срещу руската енергийна инфраструктура и вериги за доставки, Москва отговори с комбинирани ракетни и дрон атаки срещу цели в Украйна, включително столицата Киев и пристанищния град Одеса.


Русия
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