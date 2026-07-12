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Внезапно почина американският сенатор Линдзи Греъм на 71 години

Внезапно почина американският сенатор Линдзи Греъм на 71 години

12 Юли, 2026 10:27, обновена 12 Юли, 2026 10:29 1 832 95

  • линдзи греъм-
  • сенатор-
  • почина

Републиканецът е издъхнал след кратко боледуване, дни след среща с украинския президент Володимир Зеленски в Киев

Внезапно почина американският сенатор Линдзи Греъм на 71 години - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският сенатор Линдзи Греъм е починал внезапно на 71-годишна възраст, съобщи офисът му в публикация в социалната платформа X. Новината беше разпространена от Ройтерс, позовавайки се на съобщението на неговата канцелария, предава БТА.

В изявлението се посочва, че смъртта на видния републиканец е настъпила след „кратко и внезапно заболяване“. Семейството му е поискало уединение в този труден момент и е благодарило за подкрепата и молитвите.

Греъм беше един от най-разпознаваемите представители на Републиканската партия и дългогодишен сенатор от щата Южна Каролина. През годините той се утвърди като влиятелна фигура по въпросите на външната политика, националната сигурност и отбраната.

Последната публична изява на сенатора беше в петък, когато той посети Киев и се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. По време на визитата двамата обсъдиха въпроси, свързани с подкрепата за Украйна и международния натиск върху Русия.

Линдзи Греъм беше член на Сената на САЩ от 2003 г. и през кариерата си заемаше ключови позиции в редица комисии. Той беше известен със своите твърди позиции по теми като санкциите срещу Русия, отношенията с Иран и ролята на САЩ в международната политика.

Смъртта му идва в момент, когато той активно участваше в дебати за американската външна политика и продължаваше да бъде сред най-гласните републикански сенатори по въпросите на сигурността и военната помощ за съюзниците на Вашингтон.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленкио наркоман

    75 11 Отговор
    Ужас, лошичко ми е!

    10:28 12.07.2026

  • 2 ВВП

    77 12 Отговор
    Зеления плъх е токсичен.

    Коментиран от #4, #77

    10:30 12.07.2026

  • 3 Един блок lик

    53 6 Отговор
    Си отиде

    Коментиран от #81

    10:31 12.07.2026

  • 4 ими

    59 5 Отговор

    До коментар #2 от "ВВП":

    Бил е подложен на облъчване от разпръснатите експлозиви с обеднен уран, които руснаците избомбиха в Киев.

    10:33 12.07.2026

  • 5 Хмм

    93 7 Отговор
    дето каза, че най-важното във войната в Украйна е, че умират руснаци и че това са най-добре похарчените пари, които някога са давали

    Коментиран от #8, #15

    10:33 12.07.2026

  • 6 стоян георгиев

    7 63 Отговор
    Беше поддръжник на Тръмп.интеревно защо бг копея не го харесва?

    Коментиран от #14, #36, #40

    10:33 12.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 да, същия

    95 5 Отговор

    До коментар #5 от "Хмм":

    Дето се кефеше, че ще крадат с Тръмп венецуелски петрол.

    10:34 12.07.2026

  • 9 Май все пак

    88 5 Отговор
    Има Господ!

    Коментиран от #55

    10:35 12.07.2026

  • 10 ФАКТ

    9 50 Отговор
    Този каза на Путлер да се евг и Путлер го послуша.

    10:35 12.07.2026

  • 11 А50

    77 3 Отговор
    Оня ден е бил в Киев. Или гледката на разрушения натовски склад и завод или радиацията от него не му е понесла

    10:36 12.07.2026

  • 12 Последния Софиянец

    77 4 Отговор
    И цар Борис трети почина след посещение при Хитлер.

    Коментиран от #83

    10:36 12.07.2026

  • 13 Зеленият мухъл

    61 4 Отговор
    го е предозирал с психотропни вещества.

    10:36 12.07.2026

  • 14 име

    38 3 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Деске, няма нужда да се напъваш, пиши само ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ и ние ЩЕ разберем какво искаш да кажеш и ЩЕ те оценим подобаващо.

    Коментиран от #60

    10:36 12.07.2026

  • 15 Путин

    3 45 Отговор

    До коментар #5 от "Хмм":

    Аз съм съгласен с Линдзи Греъм.

    10:36 12.07.2026

  • 16 Въпрос

    46 2 Отговор
    Пeдoфилa в Белия дом обявил ли е ден на траур?!

    10:37 12.07.2026

  • 17 Наздраве!

    69 3 Отговор
    Една ционистка caтана по-малко!

    10:38 12.07.2026

  • 18 000

    62 2 Отговор
    Вечни мъки за теб, изчадие на сатаната. Днес е хубав ден!

    10:38 12.07.2026

  • 19 56788

    59 2 Отговор
    Господ си знае работата

    10:40 12.07.2026

  • 20 Ъъъ

    43 2 Отговор
    Най-накрая!🙏

    10:40 12.07.2026

  • 21 Сатана Z

    59 3 Отговор
    Проклятието "Зеленски" застигна и това бясно псе!

    10:41 12.07.2026

  • 22 Ей затова никой

    44 3 Отговор
    не желае среща със зеления...

    10:42 12.07.2026

  • 23 Рублевка

    35 6 Отговор
    В Украйна имат богат опит от времето на СССР в менталното кодиране с психотропни вещества. Затова, европейските лидери, които се срещнат със зеления мухъл се държат толкова екзалтирано проукраински. Но сенаторът беше човек на възраст и сърцето му не е издържало на психотропа. Бог да го прости.

    Коментиран от #38

    10:42 12.07.2026

  • 24 зеленчук

    56 3 Отговор
    Ако не беше ходил в киев и да си беше затварял устата можеше и да е жив!

    10:43 12.07.2026

  • 25 Исторически парк

    62 4 Отговор
    БРАВО! ТОЯ НЕНОРМАЛНИК ИСКАШЕ ДА ВКАРА ЦЕЛИЯ СВЯТ В ТРЕТА СВЕТОВНА!

    10:43 12.07.2026

  • 26 Русия

    56 4 Отговор
    Възмездието настига всички врагове на Русия !

    10:43 12.07.2026

  • 27 АХъ

    37 3 Отговор
    И тоЗ Ястреб гушна букета след среща у укрите да го помним със "добрините " дет направи Сега да пазим тръмпи чеи той се срешна със тая помия

    10:44 12.07.2026

  • 28 ШЕФА

    46 3 Отговор
    Добра новина,един американски убиец и престъпник по малко .

    10:45 12.07.2026

  • 29 Анатемата

    38 3 Отговор
    на киийюфския фараон/гробар......

    борката.джонсън и урсус.улата да си пишат завещанието

    10:45 12.07.2026

  • 30 Ивелин Михайлов

    41 4 Отговор
    Тоя в ада ще ври в един казан с джон маккейн

    10:45 12.07.2026

  • 31 ВЕСЕЛЯК

    33 3 Отговор
    А аз се чудя защо така ми е леко и весело, па то гледай какво станало!!
    Браво, браво! Браво и все така. Днес един, утре един самосвал, други ден цял сенат.
    Какво може да достави по-голямо удоволствие от това да прочетеш, че някой омраз ни е лишил от присъствието си. Дааа, много съм доволен!
    Така доволен съм бил само когато пцекясаха Мадлин Олбрайт и Джон Маккейн.
    Надявам се добрите новини да не свършват и тоя рептил да повлече крак и да бъде последван от още мнооооого такива като него!
    Амин!

    10:45 12.07.2026

  • 32 Сега в исраел и гърциа плачат повече

    25 3 Отговор
    Отколкото в семейството му.

    10:46 12.07.2026

  • 33 Българин

    23 3 Отговор
    Да те кръстят със женско име щото са го мислели за момиче

    10:46 12.07.2026

  • 34 ами

    31 2 Отговор
    ха ха ха - хайде сега да идат в кyiв мерц и урсула

    10:47 12.07.2026

  • 35 Пенсионер 69 годишен

    39 2 Отговор
    Прелитане през океана на неговите години е опасно само по себе си. Жегата и психотропните вещества на Зеленски са го довършили. Щом е бил за световна война, има и божия намеса.

    10:47 12.07.2026

  • 36 Смотльо,

    23 2 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Е важно е ,че джендъри като твоя милост го харесват .

    Коментиран от #66

    10:48 12.07.2026

  • 37 Програмист

    36 2 Отговор
    Ей това се казва късмет за целия свят!

    10:48 12.07.2026

  • 38 Абе

    19 1 Отговор

    До коментар #23 от "Рублевка":

    по-добре НЕ! Да ври в катрана !

    Коментиран от #44

    10:48 12.07.2026

  • 39 Гоце

    3 39 Отговор
    Жалко добър човек. Плъховете от Рашистан остават не е честно

    Коментиран от #42, #46, #90

    10:49 12.07.2026

  • 40 Българин

    20 0 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    А бг гея харесва ли го

    10:49 12.07.2026

  • 41 Луцифер

    31 1 Отговор
    Добре дошъл в последния си пристан, драги Линдзи.
    Тепърва те очакват големи "забавления".

    10:51 12.07.2026

  • 42 Германец

    29 1 Отговор

    До коментар #39 от "Гоце":

    Откога хората, които призовават за ядрена война са добри хоря бе пепейка

    10:52 12.07.2026

  • 43 Бог забавя, но не забравя!

    32 0 Отговор
    Този пое пътя към вечните ловни полета, че както се вихреше из Вашингтон и по света, като нищо можеше да направи голяма беля! Е, господ го прибра та да престане да трови въздуха!

    10:52 12.07.2026

  • 44 Рублевка

    26 1 Отговор

    До коментар #38 от "Абе":

    Неизповедими са пътищата Господни. Щом е подклаждал световна война, ще бъде наказан и наказанието ще бъде страшно. Смъртта е само началото.

    10:54 12.07.2026

  • 45 Мир и покой на човека

    4 30 Отговор
    Много е смотан този селски русофилски форум.

    Коментиран от #59, #86

    10:54 12.07.2026

  • 46 !!!

    20 0 Отговор

    До коментар #39 от "Гоце":

    Тръгвай след него!Хиляди се усмихнаха по Този случай!

    10:55 12.07.2026

  • 47 Здрависан отровно

    22 1 Отговор
    От наркомана
    Затова не отговаряше

    10:56 12.07.2026

  • 48 Радев

    13 2 Отговор
    Ей затова никога нема да стъпя в укрия!

    10:56 12.07.2026

  • 49 Един хубав ден

    29 1 Отговор
    Ето, това е страхотна новина. Дъртака с име не момиченце, който щеше сам да побеждава Русия малко поумрял. Да е жив и здрав. Дано повлече крак...

    10:56 12.07.2026

  • 50 Гюро Михайлов

    25 1 Отговор
    Шампанско ще се лее, а дано повлече крак.

    10:57 12.07.2026

  • 51 хъхъ

    29 2 Отговор
    Беше яростен ционист и русофоб.

    10:57 12.07.2026

  • 52 ззз

    28 1 Отговор
    Бил е в Киев, видял е реалността и е умрял от мъка, че украйната ще загуби.

    10:57 12.07.2026

  • 53 Два варианта

    28 1 Отговор
    Или са претоварили в Киев дъртака с дрога и момичета, или хунтата на Зеленски го е отровила защото знае много, а те се подготвят да се изпокрият след края на войната след пластични операции.

    10:58 12.07.2026

  • 54 Аз съм

    18 0 Отговор
    На всеки му своето .

    10:59 12.07.2026

  • 55 Танка

    18 0 Отговор

    До коментар #9 от "Май все пак":

    Смилил се е над него а трябваше да е бавно и мъчително. Но в ада сатанаил вече го е посрещнал като скъп гост сенатор и човекомразец

    11:00 12.07.2026

  • 56 Поздрави на Сатаната, Линдзи

    24 0 Отговор
    Страхотно. Сега ще прави компания на оная грозна вещица олбрайт.

    11:00 12.07.2026

  • 57 Линдзи Вон

    22 0 Отговор
    Направихте ми неделята с тая новина

    11:02 12.07.2026

  • 58 az СВО Победа 81

    21 0 Отговор
    Най-после се събраха с другия русофоб Маккейн! 🤣

    Неслучайно се говори за проклятието "Зеленски"...
    Който се срещне с него или губи политическия си пост, примерите за това вечв са десетки, или се представя на Създателя и получава еднопосочен билет за Ада...

    11:02 12.07.2026

  • 59 Механик

    23 0 Отговор

    До коментар #45 от "Мир и покой на човека":

    Боли ли, боли ли? Боли ли да виждаш как българите никога няма да станат русофоби и как такива като тебе сте нищожно малко?
    Колко ли много ти се иска всички да у.мрем, и само ти и твоята омраза да останете живи, а? Е да, ама не.
    Ай, чал, чи имам да си поливам пиперя!

    11:04 12.07.2026

  • 60 стоян георгиев

    0 8 Отговор

    До коментар #14 от "име":

    къде видя ще в поста ми?

    Коментиран от #63

    11:05 12.07.2026

  • 61 Хи хи

    21 0 Отговор
    Линдзи е видял разрушените натовски центрове в Киййййф и не е могъл го преживее......

    Коментиран от #72

    11:07 12.07.2026

  • 62 Бай онзи

    15 0 Отговор
    Не съм вярващ,но май има нещо горе.Една добра новина за деня.Още е рано,но по този повод ще отида до хладилника за една студена бира!

    11:08 12.07.2026

  • 63 az СВО Победа 81

    17 0 Отговор

    До коментар #60 от "стоян георгиев":

    Съболеззнования! 🤣

    Още много като него има да изпратиш....

    11:08 12.07.2026

  • 64 Бай онзи

    14 0 Отговор
    Гад,мръсен!

    11:09 12.07.2026

  • 65 Госあ

    14 0 Отговор
    Евала !

    11:09 12.07.2026

  • 66 стоян георгиев

    5 7 Отговор

    До коментар #36 от "Смотльо,":

    На нормалните хора поддръжниците на тръмп не ни харесват.тръмп е измамник и всеки дето го оправдава е подобен.за това и му бяхте фенове докато ви измами и вас.хах...хах

    11:09 12.07.2026

  • 67 Той буквално е бил в Кииф в петък

    23 0 Отговор
    Това ми намирисва на убийство или отравяне, а не на смърт от боледуване.

    Коментиран от #82

    11:10 12.07.2026

  • 68 не може да бъде

    18 1 Отговор
    Сенатор Греъм е известен като доста емоционален / макар и малко неразумен човек/ -напълно възможно е сърцето му да не е издържало негативните новини от последно време .....и нека не се залъгваме от това което пише в някои наши медии ...в САЩ знаят добре какво се случва!?.... Другото е в областта на мистиката -синдромът Зеленски -който се е прегръщал с него ....айде много здраве...!?

    Коментиран от #69

    11:11 12.07.2026

  • 69 стоян георгиев

    0 19 Отговор

    До коментар #68 от "не може да бъде":

    В сащ няма какъв да стане по различно от това което става.не зависи от един човек .това не ти е робска путинландия.след греъм ще е друг,но оръжието за украйна ще си продължи както и санкциите срещу путлер. Даже и рижавия няма силара да промени това.

    Коментиран от #71, #88

    11:13 12.07.2026

  • 70 християнин

    19 0 Отговор
    сатанист няма как да е починал а е умрял, с което е освободил света от един слуга на сатаната и започват мъките на този антихрист.

    11:16 12.07.2026

  • 71 Тъпунгер,

    13 0 Отговор

    До коментар #69 от "стоян георгиев":

    първо ще се попълнят складовете и резервите на армията на САЩ, които са изпразнени от войната с Иран. Това ще отнеме поне три години.
    Аман от пенсионирани общаци, които се правят на умни. Виж си неграмотния начин на писане - мен, честно казано, ме е гнус да комуникирам с теб.

    Коментиран от #74

    11:18 12.07.2026

  • 72 не може да бъде

    15 0 Отговор

    До коментар #61 от "Хи хи":

    Без майтап ...напълно сериозно -ударът във предградието на Киев Вишнево изглежда заслужава специално отразяване -след много мощна детонация при пряко попадение на балистична руска ракета за започнали вторични детонации продължили няколко часа -мненията варират от 6 до 10 часа...5 улици напълно съсипани над 100 жилищни сгради сериозно засегнати пише се че на разстояние до 0,5-1,0 км.прозорците са изхвърчали заедно с дограмата!??!?

    11:18 12.07.2026

  • 73 Даа

    9 0 Отговор
    Този не беше ли и срещу Турция

    11:18 12.07.2026

  • 74 стоян георгиев

    0 14 Отговор

    До коментар #71 от "Тъпунгер,":

    Виждам че ти действам добре което ме прави особено щастлив.резерви викаш попълвали а? Руските кораби в азовско море не са го разбрали...хах...ще продължат да ги попълват по същия начин да знаеш...хах

    11:20 12.07.2026

  • 75 един

    1 0 Отговор
    КАЖИ честно !

    11:25 12.07.2026

  • 76 Гробар

    14 0 Отговор
    Прекрасна новина. Дъртия пейрас пукна от злоба. Това ги чака всички гнусни войнолюбци на хранилка при оръжейните производители. Крайно време беше червеите да свършат своята работа.

    11:26 12.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 стоян георгиев

    1 8 Отговор
    Като се замисля това е чудесна новина за фена на путин той се радва ако някой е умрял и не е путин.другарите ще се развихрят сега по християнски.съветското християнство има сериозни корени у нас.

    Коментиран от #79, #93

    11:29 12.07.2026

  • 79 Гробар

    11 0 Отговор

    До коментар #78 от "стоян георгиев":

    Хаха. Що бе? Да не планираш да скърбиш един месец, че тоя фашист е хвърлил топа?

    Коментиран от #91

    11:32 12.07.2026

  • 80 ФЕС

    4 0 Отговор
    Благодаря на Аллах добре че има Ад за лошите.

    11:32 12.07.2026

  • 81 Инна

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Един блок lик":

    Американският сенатор Линдзи Греъм почина на 71-годишна възраст малко след посещение в Киев.
    Той стигна от Киев до Вашингтон невероятно бързо, особено след като няма полети от покрайнините. А после долетя, легна си и умря като почтен човек? Не мога да повярвам. Смъртта го намери някъде в Киев. Но няма да ни кажат за това.

    Сигурен съм, че Създателят ще срещне Греъм там и ще му каже на руски: „Е, сенаторе, стига ли ви?“ „По дяволите.“ Греъм ще отговори: „Създателю, не разбирам руски. Ще трябва да се науча, Линдзи...“ Междувременно дяволите ще се погрижат за превода.

    Коментиран от #85

    11:33 12.07.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Това е безспорен

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Факт

    11:34 12.07.2026

  • 84 Бай онзи

    4 0 Отговор
    Рижаво и зелено не е добра комбинация.Доньо ,какъвто е страхливец,ще спре да се среща с токсичното зелено.

    11:36 12.07.2026

  • 85 не може да бъде

    4 0 Отговор

    До коментар #81 от "Инна":

    Много сериозен въпрос -дали сенаторът е предал богу дух във Вашингтон или някъде на украинска територия!?Това естествено няма да ни го кажат в никакъв случай -но обстоятелствата пораждат силни съмнения!?Ако смъртта му е настъпила на украинска територия и е свързана с някое друго събитие -ето това е новина -особено ще е важна за Тръмп /според мен/!?

    11:41 12.07.2026

  • 86 Русофил

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Мир и покой на човека":

    Марш бе джендър! СЛАВА РУСИЯ!

    11:42 12.07.2026

  • 87 Бай онзи

    4 0 Отговор
    Възможно е да е дал фира в Киев и да са го транспортирали в чувал до САЩ.За такива съобщенията са:,,Загинал в самолетна катастрофа,загинал при планински туризъм,паднал от яхта,и т н."

    11:45 12.07.2026

  • 88 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "стоян георгиев":

    Хи хи хи
    "в сащ няма какъв да стане по различно от това което става....."
    абсолютно вярно, повтаря се виетнамския сценарий.......

    Коментиран от #89

    11:49 12.07.2026

  • 89 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "стоян георгиев":

    Какво е станало във виетнам?до колкото знам виетнам шие гащите на сащ в момента.за два долара на бройка.и виетнамците са много доволни че сащ им позволяват това.

    11:51 12.07.2026

  • 90 Исторически парк

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Гоце":

    То и тебе още те има плъх от американистан

    11:52 12.07.2026

  • 91 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Гробар":

    Трудно е да ти обясня.няма да разбереш сега,но има време.съветските християни нямате капацитет в тази посока.

    11:53 12.07.2026

  • 92 456

    1 0 Отговор
    Глюпости. Умрел е снощи ,а в Осрайна е от петък. Вчера беше събота. Снощи руснаците са удареле управленски център в Одеса. Дали Гриин не бил там? А турският външнен снощи каза ,че Укра трябва да вее белото знаме. Случайно? Неее.

    Коментиран от #95

    11:54 12.07.2026

  • 93 az СВО Победа 81

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "стоян георгиев":

    Подкрепящите Путин не се "радват когато някой е умрял", а се радват, когато справедливостта възтържествува!

    Нещо, което противниците на Путин не могат да понасят....

    Коментиран от #94

    11:55 12.07.2026

  • 94 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "az СВО Победа 81":

    При християнството другарю не е прието да се радваш на нечия смърт.ти няма от къде да го знаеш,но...

    11:57 12.07.2026

  • 95 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "456":

    Така е.загунал е от руски ракетен удар ама тръмп го крие...хах ти как ги разкри а?

    11:58 12.07.2026