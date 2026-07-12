Внезапно почина американският сенатор Линдзи Греъм на 71 години

Американският сенатор Линдзи Греъм е починал внезапно на 71-годишна възраст, съобщи офисът му в публикация в социалната платформа X. Новината беше разпространена от Ройтерс, позовавайки се на съобщението на неговата канцелария, предава БТА.
В изявлението се посочва, че смъртта на видния републиканец е настъпила след „кратко и внезапно заболяване“. Семейството му е поискало уединение в този труден момент и е благодарило за подкрепата и молитвите.
Греъм беше един от най-разпознаваемите представители на Републиканската партия и дългогодишен сенатор от щата Южна Каролина. През годините той се утвърди като влиятелна фигура по въпросите на външната политика, националната сигурност и отбраната.
Последната публична изява на сенатора беше в петък, когато той посети Киев и се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. По време на визитата двамата обсъдиха въпроси, свързани с подкрепата за Украйна и международния натиск върху Русия.
Линдзи Греъм беше член на Сената на САЩ от 2003 г. и през кариерата си заемаше ключови позиции в редица комисии. Той беше известен със своите твърди позиции по теми като санкциите срещу Русия, отношенията с Иран и ролята на САЩ в международната политика.
Смъртта му идва в момент, когато той активно участваше в дебати за американската външна политика и продължаваше да бъде сред най-гласните републикански сенатори по въпросите на сигурността и военната помощ за съюзниците на Вашингтон.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеленкио наркоман
10:28 12.07.2026
2 ВВП
Коментиран от #4, #77
10:30 12.07.2026
3 Един блок lик
Коментиран от #81
10:31 12.07.2026
4 ими
До коментар #2 от "ВВП":Бил е подложен на облъчване от разпръснатите експлозиви с обеднен уран, които руснаците избомбиха в Киев.
10:33 12.07.2026
5 Хмм
Коментиран от #8, #15
10:33 12.07.2026
6 стоян георгиев
Коментиран от #14, #36, #40
10:33 12.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 да, същия
До коментар #5 от "Хмм":Дето се кефеше, че ще крадат с Тръмп венецуелски петрол.
10:34 12.07.2026
9 Май все пак
Коментиран от #55
10:35 12.07.2026
10 ФАКТ
10:35 12.07.2026
11 А50
10:36 12.07.2026
12 Последния Софиянец
Коментиран от #83
10:36 12.07.2026
13 Зеленият мухъл
10:36 12.07.2026
14 име
До коментар #6 от "стоян георгиев":Деске, няма нужда да се напъваш, пиши само ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ и ние ЩЕ разберем какво искаш да кажеш и ЩЕ те оценим подобаващо.
Коментиран от #60
10:36 12.07.2026
15 Путин
До коментар #5 от "Хмм":Аз съм съгласен с Линдзи Греъм.
10:36 12.07.2026
16 Въпрос
10:37 12.07.2026
17 Наздраве!
10:38 12.07.2026
18 000
10:38 12.07.2026
19 56788
10:40 12.07.2026
20 Ъъъ
10:40 12.07.2026
21 Сатана Z
10:41 12.07.2026
22 Ей затова никой
10:42 12.07.2026
23 Рублевка
Коментиран от #38
10:42 12.07.2026
24 зеленчук
10:43 12.07.2026
25 Исторически парк
10:43 12.07.2026
26 Русия
10:43 12.07.2026
27 АХъ
10:44 12.07.2026
28 ШЕФА
10:45 12.07.2026
29 Анатемата
борката.джонсън и урсус.улата да си пишат завещанието
10:45 12.07.2026
30 Ивелин Михайлов
10:45 12.07.2026
31 ВЕСЕЛЯК
Браво, браво! Браво и все така. Днес един, утре един самосвал, други ден цял сенат.
Какво може да достави по-голямо удоволствие от това да прочетеш, че някой омраз ни е лишил от присъствието си. Дааа, много съм доволен!
Така доволен съм бил само когато пцекясаха Мадлин Олбрайт и Джон Маккейн.
Надявам се добрите новини да не свършват и тоя рептил да повлече крак и да бъде последван от още мнооооого такива като него!
Амин!
10:45 12.07.2026
32 Сега в исраел и гърциа плачат повече
10:46 12.07.2026
33 Българин
10:46 12.07.2026
34 ами
10:47 12.07.2026
35 Пенсионер 69 годишен
10:47 12.07.2026
36 Смотльо,
До коментар #6 от "стоян георгиев":Е важно е ,че джендъри като твоя милост го харесват .
Коментиран от #66
10:48 12.07.2026
37 Програмист
10:48 12.07.2026
38 Абе
До коментар #23 от "Рублевка":по-добре НЕ! Да ври в катрана !
Коментиран от #44
10:48 12.07.2026
39 Гоце
Коментиран от #42, #46, #90
10:49 12.07.2026
40 Българин
До коментар #6 от "стоян георгиев":А бг гея харесва ли го
10:49 12.07.2026
41 Луцифер
Тепърва те очакват големи "забавления".
10:51 12.07.2026
42 Германец
До коментар #39 от "Гоце":Откога хората, които призовават за ядрена война са добри хоря бе пепейка
10:52 12.07.2026
43 Бог забавя, но не забравя!
10:52 12.07.2026
44 Рублевка
До коментар #38 от "Абе":Неизповедими са пътищата Господни. Щом е подклаждал световна война, ще бъде наказан и наказанието ще бъде страшно. Смъртта е само началото.
10:54 12.07.2026
45 Мир и покой на човека
Коментиран от #59, #86
10:54 12.07.2026
46 !!!
До коментар #39 от "Гоце":Тръгвай след него!Хиляди се усмихнаха по Този случай!
10:55 12.07.2026
47 Здрависан отровно
Затова не отговаряше
10:56 12.07.2026
48 Радев
10:56 12.07.2026
49 Един хубав ден
10:56 12.07.2026
50 Гюро Михайлов
10:57 12.07.2026
51 хъхъ
10:57 12.07.2026
52 ззз
10:57 12.07.2026
53 Два варианта
10:58 12.07.2026
54 Аз съм
10:59 12.07.2026
55 Танка
До коментар #9 от "Май все пак":Смилил се е над него а трябваше да е бавно и мъчително. Но в ада сатанаил вече го е посрещнал като скъп гост сенатор и човекомразец
11:00 12.07.2026
56 Поздрави на Сатаната, Линдзи
11:00 12.07.2026
57 Линдзи Вон
11:02 12.07.2026
58 az СВО Победа 81
Неслучайно се говори за проклятието "Зеленски"...
Който се срещне с него или губи политическия си пост, примерите за това вечв са десетки, или се представя на Създателя и получава еднопосочен билет за Ада...
11:02 12.07.2026
59 Механик
До коментар #45 от "Мир и покой на човека":Боли ли, боли ли? Боли ли да виждаш как българите никога няма да станат русофоби и как такива като тебе сте нищожно малко?
Колко ли много ти се иска всички да у.мрем, и само ти и твоята омраза да останете живи, а? Е да, ама не.
Ай, чал, чи имам да си поливам пиперя!
11:04 12.07.2026
60 стоян георгиев
До коментар #14 от "име":къде видя ще в поста ми?
Коментиран от #63
11:05 12.07.2026
61 Хи хи
Коментиран от #72
11:07 12.07.2026
62 Бай онзи
11:08 12.07.2026
63 az СВО Победа 81
До коментар #60 от "стоян георгиев":Съболеззнования! 🤣
Още много като него има да изпратиш....
11:08 12.07.2026
64 Бай онзи
11:09 12.07.2026
65 Госあ
11:09 12.07.2026
66 стоян георгиев
До коментар #36 от "Смотльо,":На нормалните хора поддръжниците на тръмп не ни харесват.тръмп е измамник и всеки дето го оправдава е подобен.за това и му бяхте фенове докато ви измами и вас.хах...хах
11:09 12.07.2026
67 Той буквално е бил в Кииф в петък
Коментиран от #82
11:10 12.07.2026
68 не може да бъде
Коментиран от #69
11:11 12.07.2026
69 стоян георгиев
До коментар #68 от "не може да бъде":В сащ няма какъв да стане по различно от това което става.не зависи от един човек .това не ти е робска путинландия.след греъм ще е друг,но оръжието за украйна ще си продължи както и санкциите срещу путлер. Даже и рижавия няма силара да промени това.
Коментиран от #71, #88
11:13 12.07.2026
70 християнин
11:16 12.07.2026
71 Тъпунгер,
До коментар #69 от "стоян георгиев":първо ще се попълнят складовете и резервите на армията на САЩ, които са изпразнени от войната с Иран. Това ще отнеме поне три години.
Аман от пенсионирани общаци, които се правят на умни. Виж си неграмотния начин на писане - мен, честно казано, ме е гнус да комуникирам с теб.
Коментиран от #74
11:18 12.07.2026
72 не може да бъде
До коментар #61 от "Хи хи":Без майтап ...напълно сериозно -ударът във предградието на Киев Вишнево изглежда заслужава специално отразяване -след много мощна детонация при пряко попадение на балистична руска ракета за започнали вторични детонации продължили няколко часа -мненията варират от 6 до 10 часа...5 улици напълно съсипани над 100 жилищни сгради сериозно засегнати пише се че на разстояние до 0,5-1,0 км.прозорците са изхвърчали заедно с дограмата!??!?
11:18 12.07.2026
73 Даа
11:18 12.07.2026
74 стоян георгиев
До коментар #71 от "Тъпунгер,":Виждам че ти действам добре което ме прави особено щастлив.резерви викаш попълвали а? Руските кораби в азовско море не са го разбрали...хах...ще продължат да ги попълват по същия начин да знаеш...хах
11:20 12.07.2026
75 един
11:25 12.07.2026
76 Гробар
11:26 12.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 стоян георгиев
Коментиран от #79, #93
11:29 12.07.2026
79 Гробар
До коментар #78 от "стоян георгиев":Хаха. Що бе? Да не планираш да скърбиш един месец, че тоя фашист е хвърлил топа?
Коментиран от #91
11:32 12.07.2026
80 ФЕС
11:32 12.07.2026
81 Инна
До коментар #3 от "Един блок lик":Американският сенатор Линдзи Греъм почина на 71-годишна възраст малко след посещение в Киев.
Той стигна от Киев до Вашингтон невероятно бързо, особено след като няма полети от покрайнините. А после долетя, легна си и умря като почтен човек? Не мога да повярвам. Смъртта го намери някъде в Киев. Но няма да ни кажат за това.
Сигурен съм, че Създателят ще срещне Греъм там и ще му каже на руски: „Е, сенаторе, стига ли ви?“ „По дяволите.“ Греъм ще отговори: „Създателю, не разбирам руски. Ще трябва да се науча, Линдзи...“ Междувременно дяволите ще се погрижат за превода.
Коментиран от #85
11:33 12.07.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Това е безспорен
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Факт
11:34 12.07.2026
84 Бай онзи
11:36 12.07.2026
85 не може да бъде
До коментар #81 от "Инна":Много сериозен въпрос -дали сенаторът е предал богу дух във Вашингтон или някъде на украинска територия!?Това естествено няма да ни го кажат в никакъв случай -но обстоятелствата пораждат силни съмнения!?Ако смъртта му е настъпила на украинска територия и е свързана с някое друго събитие -ето това е новина -особено ще е важна за Тръмп /според мен/!?
11:41 12.07.2026
86 Русофил
До коментар #45 от "Мир и покой на човека":Марш бе джендър! СЛАВА РУСИЯ!
11:42 12.07.2026
87 Бай онзи
11:45 12.07.2026
88 стоян георгиев
До коментар #69 от "стоян георгиев":Хи хи хи
"в сащ няма какъв да стане по различно от това което става....."
абсолютно вярно, повтаря се виетнамския сценарий.......
Коментиран от #89
11:49 12.07.2026
89 стоян георгиев
До коментар #88 от "стоян георгиев":Какво е станало във виетнам?до колкото знам виетнам шие гащите на сащ в момента.за два долара на бройка.и виетнамците са много доволни че сащ им позволяват това.
11:51 12.07.2026
90 Исторически парк
До коментар #39 от "Гоце":То и тебе още те има плъх от американистан
11:52 12.07.2026
91 стоян георгиев
До коментар #79 от "Гробар":Трудно е да ти обясня.няма да разбереш сега,но има време.съветските християни нямате капацитет в тази посока.
11:53 12.07.2026
92 456
Коментиран от #95
11:54 12.07.2026
93 az СВО Победа 81
До коментар #78 от "стоян георгиев":Подкрепящите Путин не се "радват когато някой е умрял", а се радват, когато справедливостта възтържествува!
Нещо, което противниците на Путин не могат да понасят....
Коментиран от #94
11:55 12.07.2026
94 стоян георгиев
До коментар #93 от "az СВО Победа 81":При християнството другарю не е прието да се радваш на нечия смърт.ти няма от къде да го знаеш,но...
11:57 12.07.2026
95 стоян георгиев
До коментар #92 от "456":Така е.загунал е от руски ракетен удар ама тръмп го крие...хах ти как ги разкри а?
11:58 12.07.2026