Внезапно почина американският сенатор Линдзи Греъм на 71 години

Американският сенатор Линдзи Греъм е починал внезапно на 71-годишна възраст, съобщи офисът му в публикация в социалната платформа X. Новината беше разпространена от Ройтерс, позовавайки се на съобщението на неговата канцелария, предава БТА.

В изявлението се посочва, че смъртта на видния републиканец е настъпила след „кратко и внезапно заболяване“. Семейството му е поискало уединение в този труден момент и е благодарило за подкрепата и молитвите.

Греъм беше един от най-разпознаваемите представители на Републиканската партия и дългогодишен сенатор от щата Южна Каролина. През годините той се утвърди като влиятелна фигура по въпросите на външната политика, националната сигурност и отбраната.

Последната публична изява на сенатора беше в петък, когато той посети Киев и се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. По време на визитата двамата обсъдиха въпроси, свързани с подкрепата за Украйна и международния натиск върху Русия.

Линдзи Греъм беше член на Сената на САЩ от 2003 г. и през кариерата си заемаше ключови позиции в редица комисии. Той беше известен със своите твърди позиции по теми като санкциите срещу Русия, отношенията с Иран и ролята на САЩ в международната политика.

Смъртта му идва в момент, когато той активно участваше в дебати за американската външна политика и продължаваше да бъде сред най-гласните републикански сенатори по въпросите на сигурността и военната помощ за съюзниците на Вашингтон.