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Борисов: Правителството на Румен Радев имитира работа

Борисов: Правителството на Румен Радев имитира работа

12 Юли, 2026 13:41 2 351 140

  • бойко борисов-
  • правителство-
  • румен радев

Това, че ние говорим обективно и с факти, и гласуваме против, и че не ги обиждаме с епитети, това не е снишаване. Напротив – ние сме възпитани, ние сме системна партия

Борисов: Правителството на Румен Радев имитира работа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството на Румен Радев имитира работа. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Ловеч. Лидерът на ГЕРБ коментира изказването на премиера Румен Радев за АЕЦ „Белене“, че е предложено рестартиране на проекта за втора ядрена централа с участие на Украйна и европейско финансиране.

„Никой не може да каже точни параметри за каквото и да било, защото сутрин правителството говори едно, следобед – друго, а на следващия ден прави трето. И вие затова не можете да разберете какво са предложили, защото глаголът е „чува се“, заяви Борисов.

По думите му изграждането на руска ядрена централа в момента е невъзможно заради санкциите срещу Русия.

„След като „Белене“ стана нарицателна дума в Брюксел и след 21-ия пакет санкции за Русия, приема се, че е невъзможно строиш руска централа. Може би на проруския електорат това му харесва да го чува, но практически не може да се случи“, каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов припомни, че по време на негово правителство България е придобила двата реактора за АЕЦ „Белене“.

„В момента двата реактора са собственост на българската държава и на българите. Това до голяма степен и затова го направихме. Купихме реакторите, руската страна ги достави, съхранихме ги на площадката на „Белене“ и тогава с президента Путин договорихме да отпаднат лихвите“, добави той.

Като най-добър вариант Борисов посочи създаване на съвместно предприятие между България и Украйна.

„Това, което съм говорил с Европейската комисия и с нашите партньори, които биха го разбрали и задължително биха го толерирали, е докато се направи joint venture между България и Украйна. В Украйна казват, че до голяма степен са направили инфраструктурата на ядрената централа, а ние имаме двата модула. За мен е по-изгодно да не се продава, а да се направи там една съвместна ядрена централа и да си поделяме печалбата“, заяви Борисов.

Той даде пример с изграждането на „Дунав мост“ 2 и с други енергийни проекти, при които България има собственост. „Заедно го направихме, заедно го експлоатираме и заедно си поделяме таксите. И той на третата година се изплати. Това е един добър подход“, каза лидерът на ГЕРБ.

По думите му друг възможен вариант е двата реактора от „Белене“ да бъдат използвани за нови мощности в АЕЦ „Козлодуй“.

„Втори подход е, но тук без много мощна американска инвестиция и подкрепа няма да стане – да се направят седми и осми реактор, тези два реактора от „Белене“ да се преместят в Козлодуй. Възможно е, трудно, но възможно“, заяви Борисов.

Той подчерта, че според него най-добрият вариант остава съвместният проект с Украйна.

„За мен най-добрият вариант е да се направи в Украйна съвместно предприятие, joint venture, и да си поделяме печалбата“, каза той.

Борисов коментира и темата за договора с Турция за газовия оператор „Боташ“, като заяви, че липсва достатъчно информация.

„Не знам точно премиерът Радев какво е договарял, с кого го е договарял и как го е договарял. За мен това, което съм правил, е най-полезното“, каза той.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че партията му не е пасивна опозиция и критикува начина, по който управляващите водят политиката си.

„Това, че ние говорим обективно и с факти, и гласуваме против, и че не ги обиждаме с епитети, това не е снишаване. Напротив – ние сме възпитани, ние сме системна партия“, каза Борисов.

Той отново критикува бюджета на правителството и предупреди за последиците от увеличаването на дефицита. „Европейската система ни налага процедура по свръхдефицит. Това не е червена лампа, това е червен картон. Сменете си и си променете бюджета“, заяви Борисов.

По думите му по време на първите му правителства България е била давана за пример за финансова дисциплина.

„Влизаме, слагаме 0% дефицит или излишък и така работи. И затова имахме и 99% усвояване на еврофондовете. Това са факти“, каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов коментира и темата за президентските избори, като призова за обща кандидатура на десните партии.

„Единственият шанс едно лично управление да спре е демократичните сили да извадят обща кандидатура“, заяви той.

Според него ГЕРБ е партията, която е довела България до ключови европейски решения.

„Правителствата на ГЕРБ ни вкараха в Шенген, в Европейския банков съюз, отпушиха плана за възстановяване. И 40 от 40 мерки по сивия списък, които влязоха през 2022 година, ги свършиха ГЕРБ“, каза Борисов.

Той коментира и състоянието на пътищата и безопасността на движението, като заяви, че има нужда от по-добра организация.

„Няма да се превърна в критикар по всички теми. Не всичко е било идеално и при нас. Но за сигурността има много да се работи. Ако го правят, ще имат подкрепа. Като не го правят, е видно, че не го правят“, заяви лидерът на ГЕРБ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Деций

    97 9 Отговор
    Вярно е това,щом още не си в затвора!

    13:44 12.07.2026

  • 2 Иван

    76 5 Отговор
    Да при правителство на Герб нама 6 /5
    Кражба колкото може най добрите

    13:45 12.07.2026

  • 3 ШЕФА

    71 19 Отговор
    Абсолютно е прав Тулупа че продажното,престъпно и предателско правителство на нац.предател Радев имитира дейност,защото ако не имитираше този от снимката отдавна трябваше да е в затвора !

    Коментиран от #108

    13:46 12.07.2026

  • 4 гръндж

    18 14 Отговор
    Борисов: Правителството на Румен Радев не разбира от работа.

    13:46 12.07.2026

  • 5 ГРОБ

    65 6 Отговор
    Е ся да се върне бацо, крадливия банкянски тулуп, да ви покаже как се върши РАБОТА, РАБОТА, РАБОТА!

    13:46 12.07.2026

  • 6 Точен сте

    17 47 Отговор
    Правителството на мунчо планира да изтегли 2 пъти повече заеми от кабинета "Желязков", тоест с 10 милиарда повече

    13:47 12.07.2026

  • 7 Това

    13 5 Отговор
    да не им е бащиния ?

    13:47 12.07.2026

  • 8 Робот

    68 7 Отговор
    Аман от този парцал , няма ли кой да му запуши устата веднъж за винаги...?

    Коментиран от #134

    13:48 12.07.2026

  • 9 Авеее

    40 1 Отговор
    Бацката бил възпитан в Ловеч.

    13:48 12.07.2026

  • 10 Някой

    57 6 Отговор
    Бойко,
    Имай съвест, взимай си голямата заплата и пенсия и не се изказвай повече! Народа не ти вярва и си казва думата. Видяхме те и теб за толкова години колко разбираш и ще берем плодовете от това, което посади ти и твоите хора дълги години още. Бог да ти прости греховете!

    13:48 12.07.2026

  • 11 Димитър

    60 6 Отговор
    Абе тикво кое по напред да се оправи
    Където пипнат всичко е мазало от твоито управление .Не си фактор запомни.

    13:48 12.07.2026

  • 12 Читател

    41 3 Отговор
    Ти когато и да пукнеш ще бъде късно по ред причини.

    13:48 12.07.2026

  • 13 Русия

    20 45 Отговор
    Радев ще бъде пометен и свален от протестиращи веднага след президентските избори които ще загуби катастрофално.

    13:49 12.07.2026

  • 14 Крум

    51 6 Отговор
    Ей,бонбон. Като те тикнат зад решетките,тогава ще разбереш върши ли си работата или не. Най вече за лъжите и спекулациите за готовността ни да приемем еврото.

    13:49 12.07.2026

  • 15 Което

    15 43 Отговор
    Е вярно! Единствено Борисов строеше. Хубаво, лошо, другите и толкова не правят.

    Коментиран от #72

    13:50 12.07.2026

  • 16 Хаха

    27 6 Отговор
    Борисов винаги са го плюели другите партии и той гордо е казвал, че трупат известност на негов гръб. Сега се превърна в дребосъче

    13:50 12.07.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    45 2 Отговор
    То пък ти много работен беше. Имитираше работа. Сутрин мачле или тенис, следобед те видяхме всички, как друсан и пиян след проститутката дремеш , като нерез напряко на леглото в Бояна, а вечер на ресторант на аванта с някой "бизнесмен".

    13:51 12.07.2026

  • 18 Румен Йотова

    2 15 Отговор
    категорично на твърдението..
    ще наложим Вето
    Ура!

    13:51 12.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този път е прав Борисов

    9 21 Отговор
    Политолога Огнян Минчев чест гост и в студиото на факти

    13:52 12.07.2026

  • 21 виктория

    31 5 Отговор
    тоя трябва да замълчи завинаги!!!

    13:52 12.07.2026

  • 22 Тоя льольо

    37 5 Отговор
    май забравИ, че наскоро имаше избори и на тези избори го биха, като мачЕ у дирек, и ако я кара така след следващите ще е изтекъл към ямата.

    Коментиран от #28

    13:52 12.07.2026

  • 23 Иван

    14 14 Отговор
    Колкото и да обесняваш след 4 години ще имаш думата

    13:53 12.07.2026

  • 24 Хмм

    32 3 Отговор
    сам каза, че трепери за живота си след като Радев на втория ден му свали охраната, това имитация на дейност ли е

    13:54 12.07.2026

  • 25 Разкриха мунчо с документи

    7 14 Отговор
    Президентската партия на РуменРадев зачената в Порто Елеа

    Припомняме, че още през 2022 информирахме за тайните срещи в курорта, който е собственост на брата и на сина на Весела Лечева чрез гръцка фирма.

    13:54 12.07.2026

  • 26 шуримури

    27 3 Отговор
    Правителството на Румен Радев още се ослушва и не е купило апартамент в Мадрид на някоя готина сек/с/ретарка.

    13:54 12.07.2026

  • 27 Доктор Хаус и неговите труженички!

    16 4 Отговор
    Д-р Енчев да си води записки.

    13:54 12.07.2026

  • 28 Нексус

    7 28 Отговор

    До коментар #22 от "Тоя льольо":

    Колко са го били е спорно.
    Но е факт, че имаше преливане на гласове, а Подмяната и Мунчова България играеха заедно срещу ГЕРБ.

    13:54 12.07.2026

  • 29 ГРАБ и СДС

    20 1 Отговор
    С подкрепата на Дидо-Феномена.

    13:55 12.07.2026

  • 30 Абе

    17 3 Отговор
    що Баце не критикува новия собственик на фуд. клуб Левски?!

    13:56 12.07.2026

  • 31 ЗиЛ 131

    28 12 Отговор
    Радев ги изрина с 200 от НС

    Коментиран от #43

    13:57 12.07.2026

  • 32 Въй

    10 2 Отговор
    Това до голяма степен......... и затова го направихме. ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН,КАКВО?

    13:57 12.07.2026

  • 33 ГЕРБ

    10 23 Отговор
    ПОБЕДА!

    13:58 12.07.2026

  • 34 Много моля, като

    33 7 Отговор
    български гражданин, съвестен данъкоплатец и избирател да престанете да давате трибуна на една изключително компрометирана личност! Не е ли ясно, че този индивид вече е никой в политическия живот на страната и единственото, което би трябвало да го тревожи е органите на правосъдието да се размърдат и да започнат си гледат съвестно работата. С няколко промени в законите за съдебната власт и това може да стане и тогава ще се носи рев и плач откъм зайчарника в Банкя...

    13:58 12.07.2026

  • 35 Нексус

    9 32 Отговор
    Простият български народ след време със свещ ще търси Борисов, номе видно, че на последния вече му писна да се занимава с лош материал.
    При Борисов имахме 0% дефицит, а после дойде Хасан Василев - отрочето на Мунчо, което започна дългова спирала и чрез нея да раздава пари на своите и на прошляците, които да гласуват за него.
    Разбира се, същите нямат достатъчно мозък да разберат, че не е важно колконтине доходът, а каква е покупателната му способност.
    Защото при Борисов с 1100 лв се живееше по-добре, отколкото при Хасан с 2-3 000.

    13:59 12.07.2026

  • 36 Мерси!

    9 7 Отговор
    Чужда собственост (т.е.не на българската държава) върху ядрена централа изградена на българска територия е възможно най-глупавата сделка (по-лоша и от боташ сделката).
    Аргументи - ел.енергия по цени формирани от чуждия собственик (т.е. не по-ниски от международните) , печалбите за чужденеца, а ядрените неудачи и рискове за нас, отработеното ядрено гориво - депозирано на наша територия....
    На международни пазарни цени може да си купуваме ел.енергия и без ядрен чернобилски риск.

    13:59 12.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 на село

    11 2 Отговор
    газовия оператор „Борисовташак“

    14:02 12.07.2026

  • 39 Борисов е прав - започва се

    4 13 Отговор
    Тази сутрин инициативния комитет реши! На 20 юли общонационален протест! Излизат майките ,пенсионерски съюзи,работещи в частния сектор, самоосигуряващи се. Без партии и политически формации които като ПП-ДБ настояват да се изчака до есента и тогава ще призоват членовете и симпатизантите си. Есента ще е късно

    Коментиран от #64, #69

    14:02 12.07.2026

  • 40 хе хе

    12 4 Отговор
    Единствения начин е 7 и 8ми блок в Козлодуй. Почвата в Белене не позволява изграждане на АЕЦ. Стига лъгали хората.

    14:05 12.07.2026

  • 41 8888

    11 17 Отговор
    Прав е!
    Според мен правителството на Радев, а и целият му управленски екип са съставени от “не можачи”.

    14:05 12.07.2026

  • 42 Слепец води слепците

    13 5 Отговор
    Едно си дедо знае, едно си бае! Как ще имаш обща кандидатура с партии, които те мразят и искат да те изчегъртат, м?! Това е извратено повече от Петроханска сага, понеже засяга повече хора /избиратели/. ГЕРБ трябваше да понесе не политическа, а наказателна отговорност за т.н. сглобка. Тя, сглобката, отмени демокрацията, доведе до безпътица и на практика зачеркна изборите! Защо да гласуваш, след като резултатите не са важни, а следват договорки по кюшета и сепарета!? Днес Бойко Борисов е олицетворение на колабиралата европейска идея. За атлантическата идея се погрижи Тръмп! За либерална Европа няма бъдеще така, както и за ГЕРБ няма. Младежи, умове, дрън-дрън! Принципи и ценности нямаш ли, значи в политиката си бос случаен пешеходец!

    14:06 12.07.2026

  • 43 бравус

    4 8 Отговор

    До коментар #31 от "ЗиЛ 131":

    Да живей новия диктатор!

    14:06 12.07.2026

  • 44 Не става ясно кои са

    10 3 Отговор
    Възпитаните
    Пак не се е доизказал

    Коментиран от #45

    14:08 12.07.2026

  • 45 как кой

    7 3 Отговор

    До коментар #44 от "Не става ясно кои са":

    Бях точен с парите!

    14:09 12.07.2026

  • 46 Зрител

    24 6 Отговор
    Най-нелепи сега са ГЕРБ и Пеевски, които набързо превключиха от просташко плюене по Радев към унизително подмазване пред новата власт.

    Коментиран от #48

    14:10 12.07.2026

  • 47 Тоти

    17 7 Отговор
    Казва най големият крадец в държавата! Работа, работа, работа! Кражби, корупция, далавери = ГЕРБ!

    14:12 12.07.2026

  • 48 НЕ на хейта

    5 13 Отговор

    До коментар #46 от "Зрител":

    Нито Борисов, нито Пеевски си позволиха да оплюят някого от колегите си в политиката. А има цели партии в България изградени и съществуващи на база откритата си омраза към Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #56

    14:12 12.07.2026

  • 49 Радев

    16 8 Отговор
    Радев имитира работа докато ти работеше за да си пълниш чекмеджетата Цялата ти работа ти е фалшива Тикво затова стават толкова катастрофи по пътищата

    Коментиран от #122

    14:13 12.07.2026

  • 50 Боже

    19 4 Отговор
    Щото Борисов не имитираше

    14:13 12.07.2026

  • 51 нирвана

    6 19 Отговор
    Както винаги пич от класа.Браво Баце.

    14:14 12.07.2026

  • 52 КОЛЬО ПАРЪМА

    17 3 Отговор
    Ей тоя как го е Яд чене е на власт вече не може да се побере в кожата си

    14:15 12.07.2026

  • 53 Скрий се бе!

    15 7 Отговор
    Ти си за строг каторжен затвор -> да чукаш камъни доживот бе! В момента на твое място би си сменил гражданството и се изнесъл от БГ преди да ти запорират всичко и те настанят при Бай Ставри бе!

    Коментиран от #105

    14:16 12.07.2026

  • 54 Точно тоя предаде Белене

    14 4 Отговор
    Щял да строи Белене, даже закупили реакторите, но като дойде Хилари Клинтън набързо се предаде

    14:17 12.07.2026

  • 55 Помним, ей

    13 3 Отговор
    Кой казваше, че Белене е гьол и се въртеше като пумпал

    14:18 12.07.2026

  • 56 Чичо Румен

    11 5 Отговор

    До коментар #48 от "НЕ на хейта":

    Ще ви опрвя

    Коментиран от #58

    14:18 12.07.2026

  • 57 бойко

    7 2 Отговор
    работа работа работа

    14:19 12.07.2026

  • 58 ще ще

    6 7 Отговор

    До коментар #56 от "Чичо Румен":

    От 2020 до сега, не може да не си ни опрвил. Нали тогава вдигна юмруче?

    14:20 12.07.2026

  • 59 симеон крадкобурготски

    5 3 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    14:21 12.07.2026

  • 60 9ти септември

    12 7 Отговор
    Съд и затвор и конфискация на имуществото заради този алчен боклук за това България е на този хал

    Коментиран от #63, #100

    14:23 12.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 дцяийа

    16 5 Отговор
    Мръсен нагъл лъжлив и крадлив ГЕРБ циганин от банкя, безсрамник??? Лъже повече от циганите тоя прооостия пожарникар. Ограби милиардите за 15 г а сега вика те теглят заеми??? Ами след ГЕРБ друго освен да се теглят заеми друго не остава. Мантинели бил слагал тоя наглия разбойник??? Почнал по 1 после по 2 и така Мис Гащи има 2 двореца. Калпав некадърен ГЕРБ циганин, защо не е в затвора тоя??? Всички нападат Шишко, а забравят че Тоя беше министър и точно тоя калпаазанин даваше на Шишко да плюска. Бил възпитан тоя боклук??? Ама и Радев къде спи още??? Тоя наглия ги плюе защото тези от ПБ нищо не правят. Слава на Господ Иисус Христос, всеки може да чуе какви ги бръщолеви толупа. Има го телевизиите- канал 3. Слушаите кои 15 г ви скуба като патки и сега не знае кои е виновен че сме пред фалит. Защо още не е в затвора.

    14:24 12.07.2026

  • 63 много интересно

    4 12 Отговор

    До коментар #60 от "9ти септември":

    България стана на този хал през последните 6 години след като РР вдигна юмрук от прозореца на президентството. Борисов остави 33 милиарда държавен дълг и 12 милиарда в държавния паричен резерв. И НУЛА дефицит.

    Коментиран от #119

    14:25 12.07.2026

  • 64 така е

    7 7 Отговор

    До коментар #39 от "Борисов е прав - започва се":

    Президента Радев изкара мутрите от дупките и им върна България. Сега усвоява за тях. А плащат майките и бедняците.

    14:28 12.07.2026

  • 65 анонимен

    9 5 Отговор
    Някой имитира интелигентност!

    14:28 12.07.2026

  • 66 мнение

    4 6 Отговор
    Банкянският специалист е готов да дава акъл. Питам се, дали си мисли, че новите управляващи са по-глупави или по-необразовани от него.

    Коментиран от #92

    14:28 12.07.2026

  • 67 Хмм

    9 2 Отговор
    да бе, вкара ви в обяснителен режим за "отличния специалист и законотворец" Десислава Атанасова според думите на самия Борисов

    14:29 12.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 е те сега всички теглят бързи кредити

    4 5 Отговор

    До коментар #39 от "Борисов е прав - започва се":

    И са по почивки...Есента когато се завърнат и дойдат сметките ще пометат мунчо и закопчаят озверели от глад

    14:30 12.07.2026

  • 70 идиоти вън

    5 4 Отговор
    Щом толкова скачат срещу Радев значи, че жегата яко ги е напекла и са спекли гуменяците!!!

    14:30 12.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 йнтфгт

    7 6 Отговор

    До коментар #15 от "Което":

    как е възможно още да не си разбрал кои те ограби бре??? Бил ти построил??? Ами всичко дето ти е "построил" 1/2 е в чекмеджето и вече е за ремонт всичко. А мантинелите са хванати с тел и са на негов апаш на фирмата. Как е възможно още да има слепци??? Колко още трябва да те язди тоя прооостия че да се събудиш??? Слава на Господ Иисус Христос намалявате. Заспалите патици намаляват.

    Коментиран от #74, #86

    14:31 12.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Нексус

    4 8 Отговор

    До коментар #72 от "йнтфгт":

    Не пращиш от много мозък, щом не разбираш, че Борисов правеше НЕЩО, а комунистите правят НИЩО.

    Коментиран от #82

    14:32 12.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Докато тоя

    9 1 Отговор
    Мега нагляр не облече раираната пижама за "заслужена" почивка и прекарване на старините си в зандана, значи в България нищо не се е променило.

    14:33 12.07.2026

  • 77 Факт

    2 5 Отговор
    Банкянския беше посочен от лидера на руската комунистическа партия Зюганов,да управлява руската колония бг,Зюганов е част от коалицията управляваща русия в думата от 90 та година

    Коментиран от #79

    14:33 12.07.2026

  • 78 Бобобо

    4 3 Отговор
    Абе този не се ли поглежда в огледалото ? От време на време

    14:35 12.07.2026

  • 79 глупусти

    3 4 Отговор

    До коментар #77 от "Факт":

    Губернатора Леонид Решетников сложи наложника си Румен Радев да управлява губернията от негово име. А вие му дадохте цялата власт в държавата.

    14:36 12.07.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Йеронимус БОШ

    4 2 Отговор
    Уникален ПроСТаК !

    14:39 12.07.2026

  • 82 и бойко

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Нексус":

    е комунис

    Коментиран от #89

    14:39 12.07.2026

  • 83 Ходеше

    3 2 Отговор
    Брадясал и неговите и те . Сега се е обръснал като п...а

    14:40 12.07.2026

  • 84 фАНТОМасс

    6 1 Отговор
    Къдее е сиамския близнак на Тулупа ? Пътува пак към Дубай ли ?

    14:40 12.07.2026

  • 85 не може да бъде

    2 2 Отговор
    Г-н Борисов видимо още не е осъзнал какво се е случило ..а че ще защитава поразиите които направи лично той и правителствата на ГЕРБ -това е ясно той си е такъв!?Дано се намерят някои които да му дадат възможност да размишлява на спокойствие за вредите които причини -разбира се с осигурена храна легло и разходки...!?

    Коментиран от #87

    14:41 12.07.2026

  • 86 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "йнтфгт":

    Огромна излагация и небивалици написани тук Все се чудя откъде излизат толкова отрудени безделници и драскат простотии И се питам тези тук ли живеят част от българското общество ли са Ами да е тогава държавата ни е ЗАГУБЕНА

    Коментиран от #137

    14:42 12.07.2026

  • 87 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "не може да бъде":

    85 а аз искам на такива като писачи да и се намери място за лечение ПИТАМ аз как така такива като теб излизат реват тръшкат се лъжат върлуват постоянно по сайтовете И как така са неприкосновени

    14:44 12.07.2026

  • 88 СССС

    6 3 Отговор
    Този Т.а.п.и.р още ли не е в ЗАТВОРА ???

    14:45 12.07.2026

  • 89 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "и бойко":

    А Радев какъв е а всичките около него какви са и се гордеят с това Радев слой го предложи

    14:45 12.07.2026

  • 90 Борисов праните гащи

    3 3 Отговор
    Дебилите и педофилите от ПП и ДБ ми изпраха гащите и сега се правя на умен.

    14:46 12.07.2026

  • 91 Кмета на Симитли

    4 1 Отговор
    Така бойчета гледаше на млади години и при мен

    14:46 12.07.2026

  • 92 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #66 от "мнение":

    Новите управляващи хахахаха ама че смях ама че лъжи 10 години лежат в президентството и прибират тези ли са нови хахахаха лелеле какви лъжи пишеш

    14:47 12.07.2026

  • 93 Из падмасковие

    3 3 Отговор
    Очно бобочко и руския гражданин серГей Станишев направиха руските анклави варна и Бургас ,варна даже имаше кмет руски гражданин Иван Николаевич портньх,

    14:47 12.07.2026

  • 94 Нексус

    4 4 Отговор
    Радев е моят президент!

    Коментиран от #98

    14:48 12.07.2026

  • 95 Марш

    5 3 Отговор
    в зандана,тиквоч!

    14:48 12.07.2026

  • 96 всяко поколение само си носи Кръста

    3 0 Отговор
    Сега е ред децата ни, които си скапаха сами държавата, сами да си я оправят.

    14:48 12.07.2026

  • 97 БЕЛЕНЕ

    3 3 Отговор
    ОБИЧА ГЕРБ.ЧАКА МЕ ВИ.

    14:49 12.07.2026

  • 98 Леонид

    2 3 Отговор

    До коментар #94 от "Нексус":

    Радев е моят диктатор! Сам си е и Президент, и Премиер, и НС си е негово.

    14:49 12.07.2026

  • 99 Лука

    4 3 Отговор
    Връщай парите бе боклук!!

    14:50 12.07.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Бойко русофили петрохан

    2 3 Отговор
    Тоз на Симитли колегата русофил като ме катурна по корем на Петрохан,луууп,лууп,изпищях и размахах крачетата,семерингата ми беше строшен,но срамът и билката отминава, остава гузната съвест

    14:50 12.07.2026

  • 102 Артилерист

    5 4 Отговор
    Мутрата Борисов като беше премиер-как е възможно изобщо това, България джанкова република ли е-сериозно джиткаше мочлета и редовно му даваха и дуспи да бие. Даже и за футболист на годината го беше номинирала умната,нали, агитка на Левски ...

    14:51 12.07.2026

  • 103 Дони

    4 4 Отговор
    По добре да имитират работа а да не обират държавата и хората като него иска власт за пари не го е жал за нас.

    14:51 12.07.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Анонимен

    5 1 Отговор

    До коментар #53 от "Скрий се бе!":

    53 а ти като какъв си се мислиш че раздаваш присъди на лидер на най голямата демократична партия 53 гледай си твоят живот тук е сайт а не излияния на неоренгирани писачи

    14:53 12.07.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 САЩисан русофил

    0 3 Отговор
    Борисов и Радев са от едно котило,назначени от руския господар кгб

    14:57 12.07.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 хе хе

    4 1 Отговор
    Борисов много елегантно финтира Радев. Остави го сам да се удави в собствения си популизъм в който потъна вече десет години като президент на България. И Радев не можа да изкара 100 дни в изпълнителната власт.

    14:58 12.07.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 дкфифкфк

    3 4 Отговор
    кога дошъл боко нямало мантинели се изказа завалията...то сега е като да си няна мантинели ,колко пра е откраднато там

    14:58 12.07.2026

  • 114 Боташа или ботуша на терора

    4 2 Отговор
    Боже, Божеее... докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на най-големия боклук от село Банкя Боко Тиквата!

    14:59 12.07.2026

  • 115 Унищожителят на:

    5 3 Отговор
    Конституцията, българските граници - Шенген. Унищожителят на Референдуми. Унищожителят на национална парична единица. Унищожителят на ЮП, Белене и Б. А. Турция прилапа проектите. Човекът изпратил ни на борса ток и газ, в пъти по-високи цени. Човекът презастроил с ВЕИ-та и фото Територията, за които плащаме 50% от сметки ток, напрежения достъпи 400 лв. сметки ток. Човекът горящ в ТЕЦове и тровещ цял народ с боклуците на Италия и Африка от Ебола. Човекът който преподписа скандалната Концесия на Веолия Фандъкова и водата под наклон на софиянци е 4 лв. кубик. Човекът унищожил водонапоителни с-ми. Избил десетки хиляди животни, без да са болни. Човекът затворил цял народ при Ковид, и дал стотици милиони за ваксини. Човекът с нулеви концесионни такси за фирми с годишна чиста печалба от 750 милиона и 450 милиона лева. Човекът увеличил 2025 ток 12%, вода 15%, СИ 30% и избяга от страх зимата от протести. Увеличил със скандалните 105% заблати бюджетници. С 200% увеличи за 5 г. такси банки. Предизвикал умишлен фалит с фалшифицирани данни инфлация и дефицит за Юро.

    14:59 12.07.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Така е

    4 1 Отговор

    До коментар #63 от "много интересно":

    Борисов остави същият дълг, който оставиха от тройната коалиция и правителството на Станишев.

    15:00 12.07.2026

  • 120 чичо

    2 1 Отговор
    След като си изясних плачевното състояние на централата и с грижата на добър стопанин предприех редица мерки за обуздаване на разходите. По мое искане бе разработена програма за намаляване на разходите на дружеството във всички сфери и план за оптимизиране на персонала, които трябваше да бъдат обсъдени на СД на 16 юли т.г.
    Отказах да правим дарения до подобряване на финансовото състояние, като единствено се съгласих да дарим 40 000 евро за Ботевия поход, за да не пропадне това патриотично начинание (досега централата е дарявала около/над 4 млн лв/годишно, под натиск от различни политици).
    По мое настояване СД отказа да задвижи договори за над два милиона евро, за които се ориентирах, че не са нужни, или са излишни или просто са грешни решения. Беше ясно, че повечето от тях се пробутват в интерес на определени фирми.

    Защо точно сега светкавично съм освободен от поста? Моето обяснение е следното.
    Получих информация, че една „специална“ фирма е доставила арматури на фантастично високи цени – десетки пъти по-високи от нормалните. Всяка една от тези арматури е по-скъпа от нов лек автомобил Мерцедес – С клас или CLA. Сделка която вони на корупция от километри. Възложих да се проведе разследване, което да изясни кой от ръководството по веригата е замесен в манипулирането на тази обществена поръчка. Резултатите от него трябваше да се докладват на СД на 16 юли.

    Следващото разследване, което бях планирал бе за доставка, осъществена от същата „специална“ фир

    15:01 12.07.2026

  • 121 Мдааа Дааа

    3 4 Отговор
    Изказало се лице с отпаднала необходимост!!!

    15:02 12.07.2026

  • 122 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "Радев":

    49 като има простотия невежество агресия простащина Борисов ли е виновен хахахаха Прочети какви глупости се пишат тук Е такива са навън от тезикакво да очакваш

    15:02 12.07.2026

  • 123 Анонимен

    1 3 Отговор
    Капо ди тути капи е капо!!

    15:03 12.07.2026

  • 124 Анонимен

    2 2 Отговор
    С тоя тулуп се търкаляхме на спалнята в Банкя но не можа да вдигне самолета.

    15:05 12.07.2026

  • 125 Асвенов

    2 1 Отговор
    Румен Радев имитира работа. Но Борисов тиквата работеше усилено за грабежа на КТБ, за далаверата със стари изтребители на двойна цена. Даде българските лекарства за Ковит да ги изпробват в САЩ и Германия, след което ги купувахме от тях.Далавера със некачествено саниране на сградите, суджук гейт, Барселона геит. Саботираше изграждането на Национален стадион и писта за формула едно, финасирана от арабски шейх. Тиквата е най големия престъпник в България.

    15:08 12.07.2026

  • 126 Град Козлудуй

    1 1 Отговор
    Изчезни бе БОкЛУК!Ограби държавата!

    15:08 12.07.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #128 от "Анонимен":

    За това ли всеки месец ходеше до Турция-да му оправят минискуса......хахахаха.

    Коментиран от #131

    15:13 12.07.2026

  • 130 БАШ

    2 1 Отговор
    Тиквата трябва да направи същото на Радев КАКВОТО МУ ПРАВЯТ МЕТРЕСИТЕ ОТ СОБСТВЕНИЯ МУ ХАРЕМ.Така тиквата ще покаже музикалните си умения.

    15:15 12.07.2026

  • 131 Санди от Симитли

    1 1 Отговор

    До коментар #129 от "оня с коня":

    Не бе!Разбрал е,че е загубил цял един безмислен живот в кражби а не в любов!

    15:15 12.07.2026

  • 132 Дедо

    2 1 Отговор
    Не са идеални но резултатите от Бойковата работа ще ги плащаме десетилетия

    15:17 12.07.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Робот":

    Трябва да се реформира съдебната институция и прокуратурата, ама след 35 години "законодателни промени" и налагането на наши кадри е трудна работа.

    15:18 12.07.2026

  • 135 МВР служител

    3 1 Отговор
    Дойде ли Мавродиев, Борисов и Пеевски ще бъдат моментално арестувани по необходимост. Няма имунитет, няма "прокуратура" , няма арменски поп

    15:20 12.07.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Браво бе

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "Анонимен":

    Ти чак когато хвана магарето за.. .. ра и разбра, че мъжко!

    15:23 12.07.2026

  • 138 Ели

    2 1 Отговор
    Тиквата трябва да се образова и култивира. Защото колегите му по света го мислят за глухоням понеже не може да комуникира с тях. Освен че не знае нито един чужд език, не говори правилно български. Това е недопустимо за 15 години като диктатор.

    15:25 12.07.2026

  • 139 Само да попитам

    1 1 Отговор
    Абе къде са Сакати,БалаБанката и Африкански?Да не са дали фира от скръб,че на са въртележката.....

    15:27 12.07.2026

  • 140 Анонимен

    1 1 Отговор
    Боко е ПЪТНИК и ще се скапе от злоба.

    15:28 12.07.2026

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