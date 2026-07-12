Борисов: Правителството на Румен Радев имитира работа

Правителството на Румен Радев имитира работа. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Ловеч. Лидерът на ГЕРБ коментира изказването на премиера Румен Радев за АЕЦ „Белене“, че е предложено рестартиране на проекта за втора ядрена централа с участие на Украйна и европейско финансиране.
„Никой не може да каже точни параметри за каквото и да било, защото сутрин правителството говори едно, следобед – друго, а на следващия ден прави трето. И вие затова не можете да разберете какво са предложили, защото глаголът е „чува се“, заяви Борисов.
По думите му изграждането на руска ядрена централа в момента е невъзможно заради санкциите срещу Русия.
„След като „Белене“ стана нарицателна дума в Брюксел и след 21-ия пакет санкции за Русия, приема се, че е невъзможно строиш руска централа. Може би на проруския електорат това му харесва да го чува, но практически не може да се случи“, каза лидерът на ГЕРБ.
Борисов припомни, че по време на негово правителство България е придобила двата реактора за АЕЦ „Белене“.
„В момента двата реактора са собственост на българската държава и на българите. Това до голяма степен и затова го направихме. Купихме реакторите, руската страна ги достави, съхранихме ги на площадката на „Белене“ и тогава с президента Путин договорихме да отпаднат лихвите“, добави той.
Като най-добър вариант Борисов посочи създаване на съвместно предприятие между България и Украйна.
„Това, което съм говорил с Европейската комисия и с нашите партньори, които биха го разбрали и задължително биха го толерирали, е докато се направи joint venture между България и Украйна. В Украйна казват, че до голяма степен са направили инфраструктурата на ядрената централа, а ние имаме двата модула. За мен е по-изгодно да не се продава, а да се направи там една съвместна ядрена централа и да си поделяме печалбата“, заяви Борисов.
Той даде пример с изграждането на „Дунав мост“ 2 и с други енергийни проекти, при които България има собственост. „Заедно го направихме, заедно го експлоатираме и заедно си поделяме таксите. И той на третата година се изплати. Това е един добър подход“, каза лидерът на ГЕРБ.
По думите му друг възможен вариант е двата реактора от „Белене“ да бъдат използвани за нови мощности в АЕЦ „Козлодуй“.
„Втори подход е, но тук без много мощна американска инвестиция и подкрепа няма да стане – да се направят седми и осми реактор, тези два реактора от „Белене“ да се преместят в Козлодуй. Възможно е, трудно, но възможно“, заяви Борисов.
Той подчерта, че според него най-добрият вариант остава съвместният проект с Украйна.
„За мен най-добрият вариант е да се направи в Украйна съвместно предприятие, joint venture, и да си поделяме печалбата“, каза той.
Борисов коментира и темата за договора с Турция за газовия оператор „Боташ“, като заяви, че липсва достатъчно информация.
„Не знам точно премиерът Радев какво е договарял, с кого го е договарял и как го е договарял. За мен това, което съм правил, е най-полезното“, каза той.
Лидерът на ГЕРБ заяви, че партията му не е пасивна опозиция и критикува начина, по който управляващите водят политиката си.
„Това, че ние говорим обективно и с факти, и гласуваме против, и че не ги обиждаме с епитети, това не е снишаване. Напротив – ние сме възпитани, ние сме системна партия“, каза Борисов.
Той отново критикува бюджета на правителството и предупреди за последиците от увеличаването на дефицита. „Европейската система ни налага процедура по свръхдефицит. Това не е червена лампа, това е червен картон. Сменете си и си променете бюджета“, заяви Борисов.
По думите му по време на първите му правителства България е била давана за пример за финансова дисциплина.
„Влизаме, слагаме 0% дефицит или излишък и така работи. И затова имахме и 99% усвояване на еврофондовете. Това са факти“, каза лидерът на ГЕРБ.
Борисов коментира и темата за президентските избори, като призова за обща кандидатура на десните партии.
„Единственият шанс едно лично управление да спре е демократичните сили да извадят обща кандидатура“, заяви той.
Според него ГЕРБ е партията, която е довела България до ключови европейски решения.
„Правителствата на ГЕРБ ни вкараха в Шенген, в Европейския банков съюз, отпушиха плана за възстановяване. И 40 от 40 мерки по сивия списък, които влязоха през 2022 година, ги свършиха ГЕРБ“, каза Борисов.
Той коментира и състоянието на пътищата и безопасността на движението, като заяви, че има нужда от по-добра организация.
„Няма да се превърна в критикар по всички теми. Не всичко е било идеално и при нас. Но за сигурността има много да се работи. Ако го правят, ще имат подкрепа. Като не го правят, е видно, че не го правят“, заяви лидерът на ГЕРБ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Деций
13:44 12.07.2026
2 Иван
Кражба колкото може най добрите
13:45 12.07.2026
3 ШЕФА
Коментиран от #108
13:46 12.07.2026
4 гръндж
13:46 12.07.2026
5 ГРОБ
13:46 12.07.2026
6 Точен сте
13:47 12.07.2026
7 Това
13:47 12.07.2026
8 Робот
Коментиран от #134
13:48 12.07.2026
9 Авеее
13:48 12.07.2026
10 Някой
Имай съвест, взимай си голямата заплата и пенсия и не се изказвай повече! Народа не ти вярва и си казва думата. Видяхме те и теб за толкова години колко разбираш и ще берем плодовете от това, което посади ти и твоите хора дълги години още. Бог да ти прости греховете!
13:48 12.07.2026
11 Димитър
Където пипнат всичко е мазало от твоито управление .Не си фактор запомни.
13:48 12.07.2026
12 Читател
13:48 12.07.2026
13 Русия
13:49 12.07.2026
14 Крум
13:49 12.07.2026
15 Което
Коментиран от #72
13:50 12.07.2026
16 Хаха
13:50 12.07.2026
17 РЕАЛИСТ
13:51 12.07.2026
18 Румен Йотова
ще наложим Вето
Ура!
13:51 12.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този път е прав Борисов
13:52 12.07.2026
21 виктория
13:52 12.07.2026
22 Тоя льольо
Коментиран от #28
13:52 12.07.2026
23 Иван
13:53 12.07.2026
24 Хмм
13:54 12.07.2026
25 Разкриха мунчо с документи
Припомняме, че още през 2022 информирахме за тайните срещи в курорта, който е собственост на брата и на сина на Весела Лечева чрез гръцка фирма.
13:54 12.07.2026
26 шуримури
13:54 12.07.2026
27 Доктор Хаус и неговите труженички!
13:54 12.07.2026
28 Нексус
До коментар #22 от "Тоя льольо":Колко са го били е спорно.
Но е факт, че имаше преливане на гласове, а Подмяната и Мунчова България играеха заедно срещу ГЕРБ.
13:54 12.07.2026
29 ГРАБ и СДС
13:55 12.07.2026
30 Абе
13:56 12.07.2026
31 ЗиЛ 131
Коментиран от #43
13:57 12.07.2026
32 Въй
13:57 12.07.2026
33 ГЕРБ
13:58 12.07.2026
34 Много моля, като
13:58 12.07.2026
35 Нексус
При Борисов имахме 0% дефицит, а после дойде Хасан Василев - отрочето на Мунчо, което започна дългова спирала и чрез нея да раздава пари на своите и на прошляците, които да гласуват за него.
Разбира се, същите нямат достатъчно мозък да разберат, че не е важно колконтине доходът, а каква е покупателната му способност.
Защото при Борисов с 1100 лв се живееше по-добре, отколкото при Хасан с 2-3 000.
13:59 12.07.2026
36 Мерси!
Аргументи - ел.енергия по цени формирани от чуждия собственик (т.е. не по-ниски от международните) , печалбите за чужденеца, а ядрените неудачи и рискове за нас, отработеното ядрено гориво - депозирано на наша територия....
На международни пазарни цени може да си купуваме ел.енергия и без ядрен чернобилски риск.
13:59 12.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 на село
14:02 12.07.2026
39 Борисов е прав - започва се
Коментиран от #64, #69
14:02 12.07.2026
40 хе хе
14:05 12.07.2026
41 8888
Според мен правителството на Радев, а и целият му управленски екип са съставени от “не можачи”.
14:05 12.07.2026
42 Слепец води слепците
14:06 12.07.2026
43 бравус
До коментар #31 от "ЗиЛ 131":Да живей новия диктатор!
14:06 12.07.2026
44 Не става ясно кои са
Пак не се е доизказал
Коментиран от #45
14:08 12.07.2026
45 как кой
До коментар #44 от "Не става ясно кои са":Бях точен с парите!
14:09 12.07.2026
46 Зрител
Коментиран от #48
14:10 12.07.2026
47 Тоти
14:12 12.07.2026
48 НЕ на хейта
До коментар #46 от "Зрител":Нито Борисов, нито Пеевски си позволиха да оплюят някого от колегите си в политиката. А има цели партии в България изградени и съществуващи на база откритата си омраза към Борисов и Пеевски.
Коментиран от #56
14:12 12.07.2026
49 Радев
Коментиран от #122
14:13 12.07.2026
50 Боже
14:13 12.07.2026
51 нирвана
14:14 12.07.2026
52 КОЛЬО ПАРЪМА
14:15 12.07.2026
53 Скрий се бе!
Коментиран от #105
14:16 12.07.2026
54 Точно тоя предаде Белене
14:17 12.07.2026
55 Помним, ей
14:18 12.07.2026
56 Чичо Румен
До коментар #48 от "НЕ на хейта":Ще ви опрвя
Коментиран от #58
14:18 12.07.2026
57 бойко
14:19 12.07.2026
58 ще ще
До коментар #56 от "Чичо Румен":От 2020 до сега, не може да не си ни опрвил. Нали тогава вдигна юмруче?
14:20 12.07.2026
59 симеон крадкобурготски
14:21 12.07.2026
60 9ти септември
Коментиран от #63, #100
14:23 12.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 дцяийа
14:24 12.07.2026
63 много интересно
До коментар #60 от "9ти септември":България стана на този хал през последните 6 години след като РР вдигна юмрук от прозореца на президентството. Борисов остави 33 милиарда държавен дълг и 12 милиарда в държавния паричен резерв. И НУЛА дефицит.
Коментиран от #119
14:25 12.07.2026
64 така е
До коментар #39 от "Борисов е прав - започва се":Президента Радев изкара мутрите от дупките и им върна България. Сега усвоява за тях. А плащат майките и бедняците.
14:28 12.07.2026
65 анонимен
14:28 12.07.2026
66 мнение
Коментиран от #92
14:28 12.07.2026
67 Хмм
14:29 12.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 е те сега всички теглят бързи кредити
До коментар #39 от "Борисов е прав - започва се":И са по почивки...Есента когато се завърнат и дойдат сметките ще пометат мунчо и закопчаят озверели от глад
14:30 12.07.2026
70 идиоти вън
14:30 12.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 йнтфгт
До коментар #15 от "Което":как е възможно още да не си разбрал кои те ограби бре??? Бил ти построил??? Ами всичко дето ти е "построил" 1/2 е в чекмеджето и вече е за ремонт всичко. А мантинелите са хванати с тел и са на негов апаш на фирмата. Как е възможно още да има слепци??? Колко още трябва да те язди тоя прооостия че да се събудиш??? Слава на Господ Иисус Христос намалявате. Заспалите патици намаляват.
Коментиран от #74, #86
14:31 12.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Нексус
До коментар #72 от "йнтфгт":Не пращиш от много мозък, щом не разбираш, че Борисов правеше НЕЩО, а комунистите правят НИЩО.
Коментиран от #82
14:32 12.07.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Докато тоя
14:33 12.07.2026
77 Факт
Коментиран от #79
14:33 12.07.2026
78 Бобобо
14:35 12.07.2026
79 глупусти
До коментар #77 от "Факт":Губернатора Леонид Решетников сложи наложника си Румен Радев да управлява губернията от негово име. А вие му дадохте цялата власт в държавата.
14:36 12.07.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Йеронимус БОШ
14:39 12.07.2026
82 и бойко
До коментар #74 от "Нексус":е комунис
Коментиран от #89
14:39 12.07.2026
83 Ходеше
14:40 12.07.2026
84 фАНТОМасс
14:40 12.07.2026
85 не може да бъде
Коментиран от #87
14:41 12.07.2026
86 Анонимен
До коментар #72 от "йнтфгт":Огромна излагация и небивалици написани тук Все се чудя откъде излизат толкова отрудени безделници и драскат простотии И се питам тези тук ли живеят част от българското общество ли са Ами да е тогава държавата ни е ЗАГУБЕНА
Коментиран от #137
14:42 12.07.2026
87 Анонимен
До коментар #85 от "не може да бъде":85 а аз искам на такива като писачи да и се намери място за лечение ПИТАМ аз как така такива като теб излизат реват тръшкат се лъжат върлуват постоянно по сайтовете И как така са неприкосновени
14:44 12.07.2026
88 СССС
14:45 12.07.2026
89 Анонимен
До коментар #82 от "и бойко":А Радев какъв е а всичките около него какви са и се гордеят с това Радев слой го предложи
14:45 12.07.2026
90 Борисов праните гащи
14:46 12.07.2026
91 Кмета на Симитли
14:46 12.07.2026
92 Анонимен
До коментар #66 от "мнение":Новите управляващи хахахаха ама че смях ама че лъжи 10 години лежат в президентството и прибират тези ли са нови хахахаха лелеле какви лъжи пишеш
14:47 12.07.2026
93 Из падмасковие
14:47 12.07.2026
94 Нексус
Коментиран от #98
14:48 12.07.2026
95 Марш
14:48 12.07.2026
96 всяко поколение само си носи Кръста
14:48 12.07.2026
97 БЕЛЕНЕ
14:49 12.07.2026
98 Леонид
До коментар #94 от "Нексус":Радев е моят диктатор! Сам си е и Президент, и Премиер, и НС си е негово.
14:49 12.07.2026
99 Лука
14:50 12.07.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Бойко русофили петрохан
14:50 12.07.2026
102 Артилерист
14:51 12.07.2026
103 Дони
14:51 12.07.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Анонимен
До коментар #53 от "Скрий се бе!":53 а ти като какъв си се мислиш че раздаваш присъди на лидер на най голямата демократична партия 53 гледай си твоят живот тук е сайт а не излияния на неоренгирани писачи
14:53 12.07.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 САЩисан русофил
14:57 12.07.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 хе хе
14:58 12.07.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 дкфифкфк
14:58 12.07.2026
114 Боташа или ботуша на терора
14:59 12.07.2026
115 Унищожителят на:
14:59 12.07.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Така е
До коментар #63 от "много интересно":Борисов остави същият дълг, който оставиха от тройната коалиция и правителството на Станишев.
15:00 12.07.2026
120 чичо
Отказах да правим дарения до подобряване на финансовото състояние, като единствено се съгласих да дарим 40 000 евро за Ботевия поход, за да не пропадне това патриотично начинание (досега централата е дарявала около/над 4 млн лв/годишно, под натиск от различни политици).
По мое настояване СД отказа да задвижи договори за над два милиона евро, за които се ориентирах, че не са нужни, или са излишни или просто са грешни решения. Беше ясно, че повечето от тях се пробутват в интерес на определени фирми.
Защо точно сега светкавично съм освободен от поста? Моето обяснение е следното.
Получих информация, че една „специална“ фирма е доставила арматури на фантастично високи цени – десетки пъти по-високи от нормалните. Всяка една от тези арматури е по-скъпа от нов лек автомобил Мерцедес – С клас или CLA. Сделка която вони на корупция от километри. Възложих да се проведе разследване, което да изясни кой от ръководството по веригата е замесен в манипулирането на тази обществена поръчка. Резултатите от него трябваше да се докладват на СД на 16 юли.
Следващото разследване, което бях планирал бе за доставка, осъществена от същата „специална“ фир
15:01 12.07.2026
121 Мдааа Дааа
15:02 12.07.2026
122 Анонимен
До коментар #49 от "Радев":49 като има простотия невежество агресия простащина Борисов ли е виновен хахахаха Прочети какви глупости се пишат тук Е такива са навън от тезикакво да очакваш
15:02 12.07.2026
123 Анонимен
15:03 12.07.2026
124 Анонимен
15:05 12.07.2026
125 Асвенов
15:08 12.07.2026
126 Град Козлудуй
15:08 12.07.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 оня с коня
До коментар #128 от "Анонимен":За това ли всеки месец ходеше до Турция-да му оправят минискуса......хахахаха.
Коментиран от #131
15:13 12.07.2026
130 БАШ
15:15 12.07.2026
131 Санди от Симитли
До коментар #129 от "оня с коня":Не бе!Разбрал е,че е загубил цял един безмислен живот в кражби а не в любов!
15:15 12.07.2026
132 Дедо
15:17 12.07.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Някой
До коментар #8 от "Робот":Трябва да се реформира съдебната институция и прокуратурата, ама след 35 години "законодателни промени" и налагането на наши кадри е трудна работа.
15:18 12.07.2026
135 МВР служител
15:20 12.07.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Браво бе
До коментар #86 от "Анонимен":Ти чак когато хвана магарето за.. .. ра и разбра, че мъжко!
15:23 12.07.2026
138 Ели
15:25 12.07.2026
139 Само да попитам
15:27 12.07.2026
140 Анонимен
15:28 12.07.2026