Борисов: Правителството на Румен Радев имитира работа

Правителството на Румен Радев имитира работа. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Ловеч. Лидерът на ГЕРБ коментира изказването на премиера Румен Радев за АЕЦ „Белене“, че е предложено рестартиране на проекта за втора ядрена централа с участие на Украйна и европейско финансиране.

„Никой не може да каже точни параметри за каквото и да било, защото сутрин правителството говори едно, следобед – друго, а на следващия ден прави трето. И вие затова не можете да разберете какво са предложили, защото глаголът е „чува се“, заяви Борисов.

По думите му изграждането на руска ядрена централа в момента е невъзможно заради санкциите срещу Русия.

„След като „Белене“ стана нарицателна дума в Брюксел и след 21-ия пакет санкции за Русия, приема се, че е невъзможно строиш руска централа. Може би на проруския електорат това му харесва да го чува, но практически не може да се случи“, каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов припомни, че по време на негово правителство България е придобила двата реактора за АЕЦ „Белене“.

„В момента двата реактора са собственост на българската държава и на българите. Това до голяма степен и затова го направихме. Купихме реакторите, руската страна ги достави, съхранихме ги на площадката на „Белене“ и тогава с президента Путин договорихме да отпаднат лихвите“, добави той.

Като най-добър вариант Борисов посочи създаване на съвместно предприятие между България и Украйна.

„Това, което съм говорил с Европейската комисия и с нашите партньори, които биха го разбрали и задължително биха го толерирали, е докато се направи joint venture между България и Украйна. В Украйна казват, че до голяма степен са направили инфраструктурата на ядрената централа, а ние имаме двата модула. За мен е по-изгодно да не се продава, а да се направи там една съвместна ядрена централа и да си поделяме печалбата“, заяви Борисов.

Той даде пример с изграждането на „Дунав мост“ 2 и с други енергийни проекти, при които България има собственост. „Заедно го направихме, заедно го експлоатираме и заедно си поделяме таксите. И той на третата година се изплати. Това е един добър подход“, каза лидерът на ГЕРБ.

По думите му друг възможен вариант е двата реактора от „Белене“ да бъдат използвани за нови мощности в АЕЦ „Козлодуй“.

„Втори подход е, но тук без много мощна американска инвестиция и подкрепа няма да стане – да се направят седми и осми реактор, тези два реактора от „Белене“ да се преместят в Козлодуй. Възможно е, трудно, но възможно“, заяви Борисов.

Той подчерта, че според него най-добрият вариант остава съвместният проект с Украйна.

„За мен най-добрият вариант е да се направи в Украйна съвместно предприятие, joint venture, и да си поделяме печалбата“, каза той.

Борисов коментира и темата за договора с Турция за газовия оператор „Боташ“, като заяви, че липсва достатъчно информация.

„Не знам точно премиерът Радев какво е договарял, с кого го е договарял и как го е договарял. За мен това, което съм правил, е най-полезното“, каза той.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че партията му не е пасивна опозиция и критикува начина, по който управляващите водят политиката си.

„Това, че ние говорим обективно и с факти, и гласуваме против, и че не ги обиждаме с епитети, това не е снишаване. Напротив – ние сме възпитани, ние сме системна партия“, каза Борисов.

Той отново критикува бюджета на правителството и предупреди за последиците от увеличаването на дефицита. „Европейската система ни налага процедура по свръхдефицит. Това не е червена лампа, това е червен картон. Сменете си и си променете бюджета“, заяви Борисов.

По думите му по време на първите му правителства България е била давана за пример за финансова дисциплина.

„Влизаме, слагаме 0% дефицит или излишък и така работи. И затова имахме и 99% усвояване на еврофондовете. Това са факти“, каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов коментира и темата за президентските избори, като призова за обща кандидатура на десните партии.

„Единственият шанс едно лично управление да спре е демократичните сили да извадят обща кандидатура“, заяви той.

Според него ГЕРБ е партията, която е довела България до ключови европейски решения.

„Правителствата на ГЕРБ ни вкараха в Шенген, в Европейския банков съюз, отпушиха плана за възстановяване. И 40 от 40 мерки по сивия списък, които влязоха през 2022 година, ги свършиха ГЕРБ“, каза Борисов.

Той коментира и състоянието на пътищата и безопасността на движението, като заяви, че има нужда от по-добра организация.

„Няма да се превърна в критикар по всички теми. Не всичко е било идеално и при нас. Но за сигурността има много да се работи. Ако го правят, ще имат подкрепа. Като не го правят, е видно, че не го правят“, заяви лидерът на ГЕРБ.