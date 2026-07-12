Започва свръхмащабно преструктуриране във Volkswagen

Най-големият европейски автомобилен конгломерат се изправя пред безпрецедентно оперативно пренареждане, продиктувано от засилващия се натиск на глобалния пазар. Ръководството на германския концерн официално представи новата си дългосрочна програма за преструктуриране, озаглавена „Визия 2030“. Мащабният план предвижда сериозна редукция на продуктовото портфолио и драстично свиване на производствените мощности спрямо историческите нива, с цел адаптиране към новите реалности. Към настоящия момент обаче мениджмънтът избягва вземането на крайни решения относно затварянето на конкретни локации или вълни от нови съкращения на служители, предава авторитетното индустриално издание Automobilwoche.

След ключово заседание на надзорния съвет, главният изпълнителен директор на групата Оливър Блум и финансовият директор Арно Антлиц очертаха пакет от 12 основни инициативи. Тяхната фундаментална задача е да елиминират бюрокрацията, да опростят организационната матрица и да вдигнат на крака рентабилността на марката. В основата на новия курс заляга безмилостно съкращаване на моделната гама с цели 50%, придружено от 75% намаление на наличните нива на оборудване и индивидуални конфигурации. Концернът ще концентрира ресурсите си изцяло върху най-печелившите пазарни ниши, разчитайки на много по-дълбоко технологично сближаване между отделните брандове в семейството на групата.

Паралелно с продуктовата диета, Volkswagen залага таван на производствения си капацитет до около 9 милиона превозни средства на година. За сравнение, в ерата преди глобалната пандемия фабриките на германците имаха потенциал да бълват близо 12 милиона автомобила годишно. Финансовият архитект на компанията Арно Антлиц призна, че досегашните мерки за затягане на коланите вече са безсилни пред лицето на тежките икономически трусове и геополитическото напрежение. Този сценарий налага тотална ревизия на разходната структура, управлението на активите и скъсяване на времето за развойна дейност на новите продукти.

Въпреки амбициозния тон, бъдещето на ключови германски производствени центрове като тези в Емден, Хановер, Цвикау и Некарзулм остава обвито в несигурност. На масата се обсъждат различни алтернативи, включително радикална промяна на промишления им профил или преоборудването им за сглобяване на модели, които са проектирани в Китай, но са целево предназначени за европейските потребители. Същевременно важен акцент във „Визия 2030“ ще бъде регионалната изолация на веригите за доставки – особено в Северна Америка, където операциите на Volkswagen и Audi изпитват сериозни затруднения заради въвеждането на новите митнически тарифи.