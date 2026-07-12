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Започва свръхмащабно преструктуриране във Volkswagen

Започва свръхмащабно преструктуриране във Volkswagen

12 Юли, 2026 13:30 1 098 8

  • преструктуриране-
  • volkswagen

Германският автомобилен гигант оптимизира портфолиото си наполовина и свива производството до 9 милиона коли годишно, но засега замразява решенията за затваряне на фабрики

Започва свръхмащабно преструктуриране във Volkswagen - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Най-големият европейски автомобилен конгломерат се изправя пред безпрецедентно оперативно пренареждане, продиктувано от засилващия се натиск на глобалния пазар. Ръководството на германския концерн официално представи новата си дългосрочна програма за преструктуриране, озаглавена „Визия 2030“. Мащабният план предвижда сериозна редукция на продуктовото портфолио и драстично свиване на производствените мощности спрямо историческите нива, с цел адаптиране към новите реалности. Към настоящия момент обаче мениджмънтът избягва вземането на крайни решения относно затварянето на конкретни локации или вълни от нови съкращения на служители, предава авторитетното индустриално издание Automobilwoche.

След ключово заседание на надзорния съвет, главният изпълнителен директор на групата Оливър Блум и финансовият директор Арно Антлиц очертаха пакет от 12 основни инициативи. Тяхната фундаментална задача е да елиминират бюрокрацията, да опростят организационната матрица и да вдигнат на крака рентабилността на марката. В основата на новия курс заляга безмилостно съкращаване на моделната гама с цели 50%, придружено от 75% намаление на наличните нива на оборудване и индивидуални конфигурации. Концернът ще концентрира ресурсите си изцяло върху най-печелившите пазарни ниши, разчитайки на много по-дълбоко технологично сближаване между отделните брандове в семейството на групата.

Паралелно с продуктовата диета, Volkswagen залага таван на производствения си капацитет до около 9 милиона превозни средства на година. За сравнение, в ерата преди глобалната пандемия фабриките на германците имаха потенциал да бълват близо 12 милиона автомобила годишно. Финансовият архитект на компанията Арно Антлиц призна, че досегашните мерки за затягане на коланите вече са безсилни пред лицето на тежките икономически трусове и геополитическото напрежение. Този сценарий налага тотална ревизия на разходната структура, управлението на активите и скъсяване на времето за развойна дейност на новите продукти.

Въпреки амбициозния тон, бъдещето на ключови германски производствени центрове като тези в Емден, Хановер, Цвикау и Некарзулм остава обвито в несигурност. На масата се обсъждат различни алтернативи, включително радикална промяна на промишления им профил или преоборудването им за сглобяване на модели, които са проектирани в Китай, но са целево предназначени за европейските потребители. Същевременно важен акцент във „Визия 2030“ ще бъде регионалната изолация на веригите за доставки – особено в Северна Америка, където операциите на Volkswagen и Audi изпитват сериозни затруднения заради въвеждането на новите митнически тарифи.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    3 0 Отговор
    Напарфюмирана статия която ти казва съкращения огромни съкращения на хората.Зелената сделка в пълен обем

    13:33 12.07.2026

  • 2 Васил

    3 0 Отговор
    Явно Европейските производители не искат европейците да карат техните коли като ги бичуват с двойно и тройно по високи цени алчността им няма насищане.

    13:34 12.07.2026

  • 3 оня с коня

    3 0 Отговор
    местя го в другия крачол , толкова са ми важни тия

    вече има китайски коли , по евтени и по хубави и с повече екстри

    13:34 12.07.2026

  • 4 Пич

    3 0 Отговор
    Лелеее...... няма работа за европейците!!!
    И кой, и как ще плаща олинклузива на камиларите и украинците сега?!
    Традиционно тъпите Урсулианци не са го помислили въобще...

    13:34 12.07.2026

  • 5 Жураналист

    3 0 Отговор
    Преструктуриране на български означава масови уволнения и закриване на заводи в Германия.

    Санкциите работят, а???

    13:34 12.07.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    важно ми е скоро дали ще има но пакет санкций на руснаците че тия много охолно живеят там

    ето пак имали бензин и зареждат осрова със бензин защо така

    слагайте нов пакет дори два пакета санкций , къде е урсула и кая?

    13:35 12.07.2026

  • 7 оня с коня

    2 0 Отговор
    за мен е важно че в бг то има банани и европа ни храни па нато ни брани

    не ми пука за волксвагена

    13:36 12.07.2026

  • 8 Оливер Блуме

    1 0 Отговор
    Човекът се казва Блуме, не Блум. Германец е, не преселник някъде, където не могат да му произнесат името. Вземете най-сетне го научете.

    13:42 12.07.2026