Мистерия или инфаркт? ФБР се включи в разследването на смъртта на сенатор Линдзи Греъм

Внезапната смърт на знаковия американски сенатор от Южна Каролина Линдзи Греъм изправи на крак федералните служби в САЩ.

Републиканецът, който беше сред най-близките и лоялни съюзници на президента Доналд Тръмп на Капитолийския хълм, издъхна на 71-годишна възраст в дома си във Вашингтон в събота вечерта.

Новината за смъртта му бе последвана от извънредно изявление на директора на ФБР Каш Пател. В официално съобщение Пател подчерта, че Федералното бюро за разследване активно подпомага Столичната полиция (MPD) и е „задействало всички необходими ресурси“, за да подкрепи процедурите. „Точната причина за смъртта на сенатора ще бъде обявена след приключване на всички необходими процедури“, уверяват източници от разследването, въпреки че за момента официално няма индикации за умишлено престъпление (foul play).

Какво знаем за фаталната нощ и последните часове на Греъм?

Спешно обаждане: Екипите на Бърза помощ са реагирали на сигнал за сърдечен арест в дома на сенатора на Капитолийския хълм в събота вечерта.

Екипите на Бърза помощ са реагирали на сигнал за сърдечен арест в дома на сенатора на Капитолийския хълм в събота вечерта. Принудително влизане: Пристигналите на място медици е трябвало да разбият входната врата на къщата. Първоначалният сигнал от неидентифицирана жена е твърдял, че вратата е отключена, но пожарникарите са я заварили заключена с дедболт (допълнително резе).

Пристигналите на място медици е трябвало да разбият входната врата на къщата. Първоначалният сигнал от неидентифицирана жена е твърдял, че вратата е отключена, но пожарникарите са я заварили заключена с дедболт (допълнително резе). Медицински констатации: По информация на съдебния лекар preliminary findings сочат, че Линдзи Греъм най-вероятно е починал от аортна дисекация в резултат на атеросклеротично сърдечно-съдово заболяване.

Защо намесата на ФБР разпали конспирации в САЩ?

Изявлението на Каш Пател за мащабното включване на ФБР беше разкритикувано от политически анализатори като „необмислено и прибързано“, тъй като unprompted коментарите му дадоха храна на десетки конспиративни теории в интернет.

Основната причина за подозренията в публичното пространство е контекстът на последните дни на Греъм:

Завръщане от Украйна: Само ден преди смъртта си – в петък – сенаторът беше на ключово посещение в Киев, където се срещна с украинския президент Володимир Зеленски.

Само ден преди смъртта си – в петък – сенаторът беше на ключово посещение в Киев, където се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. Санкции срещу Русия: Греъм се завърна във Вашингтон с договорено споразумение с Белия дом за нов мащабен законопроект за икономически санкции срещу Москва.

Греъм се завърна във Вашингтон с договорено споразумение с Белия дом за нов мащабен законопроект за икономически санкции срещу Москва. Заплахи от Иран: Според публикации в американски медии през последната седмица сенаторът е бил обект на директни заплахи от страна на иранския режим заради позицията му по международните конфликти.

Според публикации в американски медии през последната седмица сенаторът е бил обект на директни заплахи от страна на иранския режим заради позицията му по международните конфликти. Последният разговор с Тръмп: Самият Доналд Тръмп разкри, че е разговарял по телефона с Греъм около 19:00 часа в събота – броени часове преди трагедията. Президентът сподели, че Греъм е звучал „леко уморен от дългия полет“, но иначе е бил в отлично състояние.

Към 5.00 часа. българско време случаят остава под пълния контрол на Столичната полиция във Вашингтон с федералната логистична подкрепа на ФБР. Очаква се окончателният доклад от аутопсията да сложи край на спекулациите около смъртта на един от най-влиятелните американски политици на нашето време.