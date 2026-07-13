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Мистерия или инфаркт? ФБР се включи в разследването на смъртта на сенатор Линдзи Греъм

Мистерия или инфаркт? ФБР се включи в разследването на смъртта на сенатор Линдзи Греъм

13 Юли, 2026 04:58, обновена 13 Юли, 2026 05:01 1 883 27

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Директорът на ФБР Каш Пател обяви, че са мобилизирани „всички ресурси“, докато мрежата гърми от теории за конспирация след внезапната кончина на републиканеца

Мистерия или инфаркт? ФБР се включи в разследването на смъртта на сенатор Линдзи Греъм - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Внезапната смърт на знаковия американски сенатор от Южна Каролина Линдзи Греъм изправи на крак федералните служби в САЩ.

Републиканецът, който беше сред най-близките и лоялни съюзници на президента Доналд Тръмп на Капитолийския хълм, издъхна на 71-годишна възраст в дома си във Вашингтон в събота вечерта.

Новината за смъртта му бе последвана от извънредно изявление на директора на ФБР Каш Пател. В официално съобщение Пател подчерта, че Федералното бюро за разследване активно подпомага Столичната полиция (MPD) и е „задействало всички необходими ресурси“, за да подкрепи процедурите. „Точната причина за смъртта на сенатора ще бъде обявена след приключване на всички необходими процедури“, уверяват източници от разследването, въпреки че за момента официално няма индикации за умишлено престъпление (foul play).

Какво знаем за фаталната нощ и последните часове на Греъм?

  • Спешно обаждане: Екипите на Бърза помощ са реагирали на сигнал за сърдечен арест в дома на сенатора на Капитолийския хълм в събота вечерта.
  • Принудително влизане: Пристигналите на място медици е трябвало да разбият входната врата на къщата. Първоначалният сигнал от неидентифицирана жена е твърдял, че вратата е отключена, но пожарникарите са я заварили заключена с дедболт (допълнително резе).
  • Медицински констатации: По информация на съдебния лекар preliminary findings сочат, че Линдзи Греъм най-вероятно е починал от аортна дисекация в резултат на атеросклеротично сърдечно-съдово заболяване.

Защо намесата на ФБР разпали конспирации в САЩ?

Изявлението на Каш Пател за мащабното включване на ФБР беше разкритикувано от политически анализатори като „необмислено и прибързано“, тъй като unprompted коментарите му дадоха храна на десетки конспиративни теории в интернет.

Основната причина за подозренията в публичното пространство е контекстът на последните дни на Греъм:

  • Завръщане от Украйна: Само ден преди смъртта си – в петък – сенаторът беше на ключово посещение в Киев, където се срещна с украинския президент Володимир Зеленски.
  • Санкции срещу Русия: Греъм се завърна във Вашингтон с договорено споразумение с Белия дом за нов мащабен законопроект за икономически санкции срещу Москва.
  • Заплахи от Иран: Според публикации в американски медии през последната седмица сенаторът е бил обект на директни заплахи от страна на иранския режим заради позицията му по международните конфликти.
  • Последният разговор с Тръмп: Самият Доналд Тръмп разкри, че е разговарял по телефона с Греъм около 19:00 часа в събота – броени часове преди трагедията. Президентът сподели, че Греъм е звучал „леко уморен от дългия полет“, но иначе е бил в отлично състояние.

Към 5.00 часа. българско време случаят остава под пълния контрол на Столичната полиция във Вашингтон с федералната логистична подкрепа на ФБР. Очаква се окончателният доклад от аутопсията да сложи край на спекулациите около смъртта на един от най-влиятелните американски политици на нашето време.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Овчар

    35 2 Отговор
    По някога и богаташите дават фира..! Няма проблем случва се , чакаме следващия..!

    05:04 13.07.2026

  • 2 инхалации с обеднен уран

    37 0 Отговор
    край взривеният склад с натуфски снаряди в киев

    05:07 13.07.2026

  • 3 Баце

    31 0 Отговор
    Точно те тая нощ този не е проверил под кревата и ето резултата.
    Предупреждение към всичкият НПОпланктон: Бъдете бдителни, че ...

    05:13 13.07.2026

  • 4 Заю Баю

    31 0 Отговор
    Най големият войнолюбец в сащ. Не знам как може да се симулира аортна аневризма, лесно се открива при аутопсия.

    05:13 13.07.2026

  • 5 Иван

    22 0 Отговор
    Аутопсията да не извади гущери.

    05:13 13.07.2026

  • 6 Ъъъ

    29 0 Отговор
    Тръмп на 80, Греъм на 71. Средна възраст на американските сенатори - 67 години, средна възраст на американците - 39 години....В някои щати се явяваш на изпит за шофьор след навършване на определена възраст(70 +), защото вече си опасен за околните, но да управляваш ядрена сила на 80 и кусур, не е проблем.... 🤣

    Коментиран от #16

    05:30 13.07.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 0 Отговор
    РАПОНА , МАДЖО ,ПАШАТА, ШИШИ, ХАМСТЕРА ОТ ОДЕСА , СА ИЗЦЯЛО НАШИ - НИКОЙ НЯМА ДА СЕ ПОГРИЖИ ЗА ТЯХ , ОСВЕН НИЕ БЪЛГАРИТЕ:)

    05:34 13.07.2026

  • 8 любопитен

    25 1 Отговор
    Абе този защо приживе нямаше жена и деца?

    Коментиран от #9

    05:38 13.07.2026

  • 9 Ами

    20 0 Отговор

    До коментар #8 от "любопитен":

    щото е геймър.

    05:55 13.07.2026

  • 10 Сандо

    20 1 Отговор
    За нас е от значение крайния резултат,а той,макар и позабавил се,е отличен.Според нас на душмените не би трябвало да им се полага дълъг живот,твърде много поразии ще направят на добрите хора.

    05:55 13.07.2026

  • 11 Оня

    17 1 Отговор
    Предишния ден у киииф? Интересно! А защо е бил там тайно? Странно е някак си ! Да беше отскочил до Москва можеше да спести работата на руснаците в кииф!

    06:04 13.07.2026

  • 12 Спрете се бе!

    24 1 Отговор
    Колко статии вече за смехотворната платена Израелска подлога Линдзи? Да не става дума за Джон Ленън? Просто една гейша заработваща пари с политическо лицемерие за да плаща на скъпи мъжки компаньони.

    06:07 13.07.2026

  • 13 Последния Софиянец

    20 0 Отговор
    Линдзи Греъм, Зеленски и Нетаняху опитаха да убият Тръмп в Турция на срещата на НАТО.Греъм поиска убежище в Украйна но Зеленски се изплаши.

    Коментиран от #14

    06:09 13.07.2026

  • 14 Има конспирация

    15 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Наистина Тръмп изглеждаше "неразположен" на срещата на НАТО, после смени самолета на връщане и сега съди американска медия понеже пусна новината за самолета. Доста съмнителни обстоятелства и чувствителността на Тръмп по въпроса показват че има материал за конспирации.

    06:12 13.07.2026

  • 15 Путин ги засилва

    18 0 Отговор
    Един по един към пъклото. Сатаната доста работа ще му се отвори. Вместо ракети, американците да правят казани, че няма къде да ги настаняват.

    06:17 13.07.2026

  • 16 име

    15 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ъъъ":

    Краварските сенатори стоят на поста докото са живи, основно обслужват ционисткото лоби. Имаше една мумия с инвалидна количка, умря си на бюрото. Такива стари и закостенели хора са пречка за развитието, те спъват всякакви опити за промяна.

    06:18 13.07.2026

  • 17 Весел Патиланчо

    12 0 Отговор
    Негьрьт дето го е стъргал се е престарал и малко повече прашец. Елементарно Уатсън.

    06:26 13.07.2026

  • 18 Заразно Зло

    14 0 Отговор
    Меката китка Линдзи е едно зло по малко! След няколко дни никой няма да си спомни за нея защото остави само зло след себе си. Няма да има и 40 дни помен. По скоро банкет!

    06:29 13.07.2026

  • 19 Бизнес Инсайдър

    13 0 Отговор
    Американски полит. анализатори коментираха че при предишния си престой в Киев Линдзи То е бил в 5звезден хотел Ренесанс за 3дни и накрая обратно в Сащ представил сметка за $800000 която да бъде платена от данъкоплатците.Явно е имало Кабулски нощи с много бял прах и много на брои надарени момци обслужващи го и сигурно много добре си е прекарал .

    06:31 13.07.2026

  • 20 Отец Сатанаил

    14 0 Отговор
    Айде да е хаирлия ,по пет по шест ,както викал храбрият шивач .

    06:35 13.07.2026

  • 21 Екзорсиста

    10 0 Отговор
    Поредния застигнат от проклятието Зелен със Ски ,след Стар Мърр .

    06:38 13.07.2026

  • 22 Спорт

    6 1 Отговор
    Новичок.

    06:40 13.07.2026

  • 23 Ши баланко

    8 0 Отговор
    Супер един боклук по малко.

    06:41 13.07.2026

  • 24 Дако

    8 1 Отговор
    Башаров и Петров са виновни .

    06:42 13.07.2026

  • 25 това ги чака всички

    7 0 Отговор
    височайши посетители в Киева.
    Да си правят сметктя предварително и апарата за кръвното в джоба.
    После да няма , аз бях здрав кат тръгнах на там.

    06:42 13.07.2026

  • 26 Без име

    4 0 Отговор
    Каква трагедия? Светът празнува!!!

    07:00 13.07.2026

  • 27 Теоретик конспиратор

    2 0 Отговор
    Теориите на конспирацията нарастват лавинообразно. Все пак да не забравяме, че в Киев Греъм е призовавал за пореден път да бъде убит Путин.

    07:06 13.07.2026