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ГЕРБ и Бойко Борисов замасени в скандал с измама за близо милион евро чрез счетоводителката на партията

ГЕРБ и Бойко Борисов замасени в скандал с измама за близо милион евро чрез счетоводителката на партията

12 Юли, 2026 16:39 1 556 30

  • измама-
  • счетоводителка-
  • герб-
  • гинка борисова

Според данните по случая тя е успяла да убеди десетки граждани да теглят потребителски кредити на обща стойност над 807 хиляди евро, като им обещавала лесна финансова печалба и се позовавала на предполагаеми политически връзки и контакти

ГЕРБ и Бойко Борисов замасени в скандал с измама за близо милион евро чрез счетоводителката на партията - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийската районна прокуратура е привлякла като обвиняема 39-годишната Гинка Борисова за участие в мащабна схема за кредитни измами в столицата, пише blagoevgradonline.bg.

Според данните по случая тя е успяла да убеди десетки граждани да теглят потребителски кредити на обща стойност над 807 хиляди евро, като им обещавала лесна финансова печалба и се позовавала на предполагаеми политически връзки и контакти.

В разследвания на редица медии схемата с банковите кредити е описвана като пирамида тип Понци, която е осъществявана около и на територията на партийната централа на ГЕРБ. Пострадалите са били привличани с обещания за участие в специална финансова програма, представяна като свързана с политическа организация. На гражданите е било обяснявано, че трябва да изтеглят банкови заеми, след което да предоставят средствата за участие в тази програма.

Разговорите с жертвите са се провеждали около централата на ГЕРБ, като името на партията е било ключово в убеждаването на хората. Гинка Борисова винаги е заявявала, че говори от името на Бойко Борисов и работи като експерт-счетоводител за него и за партия ГЕРБ. Мнозина от пострадалите са били близки до нея и са вярвали, че ГЕРБ и Бойко Борисов гарантират връщането на парите.

След одобряването на кредитите и получаването на сумите, жертвите са предавали парите лично и в брой на Борисова на различни места в София. В замяна те са получавали между 10 и 15 процента от стойността на кредита, както и уверения, че задълженията им към банките ще бъдат изплащани от други лица и за тях няма да има финансов риск.

Според прокуратурата именно тези обещания са създавали доверие у участниците и са ги убеждавали да поемат значителни кредитни задължения. Механизмът наподобява класическа финансова пирамида, при която средствата от нови участници се използват за покриване на задължения към по-ранните.

Говорителят на Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов заяви: „Успяла е да изгради класическа пирамидална структура, при която новопостъпилите средства са използвани за покриване на задължения към по-ранни участници. Не бива да се подценява и фактът, че е използвала авторитета на политическата организация, към която е твърдяла, че принадлежи.“

До момента официално са разпитани 25 пострадали лица, но след публичното разгласяване на случая броят на жалбите продължава да расте. Всеки ден постъпват нови сигнали от хора, които твърдят, че са били въвлечени в схемата.

Разследването продължава с проверки за възможно участие на други лица, свързани със схемата. Основната задача е да се установи дали те са действали умишлено, подпомагайки измамата, или са били използвани, без да знаят истинския характер на операцията. Ключово направление е проследяването на движението на средствата от над 807 хиляди евро.

Медиите и прокуратурата крият за коя партия работи счетоводителката Гинка Борисова, която е ограбила милион евро от лековерни граждани чрез финансова пирамида, обявена за „част от партийната програма“. Разкрити са зловещи детайли по обира на годината и опасните връзки между крадлата от партия ГЕРБ и върха на партийната пирамида.

Поставят се сериозни въпроси дали съпартийците и колегите на измамницата Гинка са невинни жертви, каква е връзката на Гинка Борисова с Бойко Борисов и защо лидерът на ГЕРБ, от чието име са измамени стотици хора, се крие като мишка.

От ГЕРБ са правени опити да скъсат трудово-правните отношения с Гинка със задна дата и да фалшифицират партийни документи. Голяма част от измамата и престъплението е извършена около и на територията на партийната централа на ГЕРБ. В схемата вероятно са участвали и други лица, свързани с ГЕРБ и Бойко Борисов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 читател

    30 0 Отговор
    Ама той баце нищо не знае по въпроса.

    Коментиран от #9

    16:43 12.07.2026

  • 2 бандит методиев борисов-яшаров

    19 0 Отговор
    самият аз станах милиардер, за какви мижави милиони ми пишете бе мисирки ?

    16:44 12.07.2026

  • 3 Сила

    18 1 Отговор
    Гинка , Гинчето от ГЕРБ ....?!?
    Само заради името и една стотинка не бих и дал ....да не говориме , че е герберопитечка !!!
    Кой дава пари на лелка с името Гинка бе хора ...??!

    16:45 12.07.2026

  • 4 Съдията

    21 1 Отговор
    Бая сензационно е написано, в стил жълт вестник, но щом става въпрос за кражба, ГРОБ и Тиквата естествено са първите заподозрени.😂

    16:45 12.07.2026

  • 5 Овчар

    28 0 Отговор
    Цял свят ни се чуди , как българските овце избраха най простия да води стадото...?Това при животните няма как да стане...!

    Коментиран от #11

    16:45 12.07.2026

  • 6 За Боко

    12 0 Отговор
    800 к€ са джобни пари.

    16:46 12.07.2026

  • 7 В Герб всички са мошеници!

    18 0 Отговор
    От счетоводителката до Мутрата на върха!

    16:46 12.07.2026

  • 8 Толкова просто

    6 12 Отговор
    Бойко ни цакаше с топла бира и студени кебапчета. Очертава се днешните управляващи да ни цакат с развалени кебапчета и вкисната бира.

    16:46 12.07.2026

  • 9 хехе

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "читател":

    Па той и за Орлин Алексиев бившия общински съветник чиято дъщеря са я хванали да кара пияна ще каже, че никога не го е виждал нищо, че му е бил един от най приближените когато е бил кмет на София и е източил милиони от общинския бюджет чрез фирми близки до Герб.

    16:47 12.07.2026

  • 10 Без име

    8 0 Отговор
    Баце на дребно не играе.

    16:48 12.07.2026

  • 11 Сила

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Това са избиратели , електорат , мъдрия български народ ....
    Не обиждай овцете , умни и разумни животинки !!!

    16:49 12.07.2026

  • 12 1488

    3 3 Отговор
    схемата с банковите кредити е описвана като пирамида тип Понци, която е осъществявана ОКОЛО територията на партийната централа на ГЕРБ. Разговорите с жертвите са се провеждали ОКОЛО централата на ГЕРБ

    3 грама мозьк немате
    врабчето има повече

    16:50 12.07.2026

  • 13 хаха

    5 0 Отговор
    "Гинка Борисова"

    Ако има и едно Мантинелкова става съвсем подозрително.

    16:50 12.07.2026

  • 14 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Гинка Борисова роднина ли е на Бойко Борисов?

    16:51 12.07.2026

  • 15 гинка върбакова

    7 0 Отговор
    те не са такива хората от гепиту, от светец на горе са

    16:52 12.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Цвете

    4 0 Отговор
    ОЩЕ ЕДНА ГИНКА? ОНАЯ БЕШЕ " НЯКАКВА ШЕФКА " КОЯТО ЩЕШЕ ДА КУПУВА ЕЛЕТРОХОЛДИНГ ,МАЙ? КЪДЕ Е БОРИСОВ, ДА КАЖЕ, ДАЛИ ПОЗНАВА ТАЯ МАДАМА ГРИМИРАНА ДОСТА.ИЛИ И НЕЯ НЕ СИ СПОМНЯ, КАТО ГОРАНОВ И АТАНАСОВА? 🤷‍♀️🎃🤔УЧУДЕНА СЪМ НА СЛАБОУМНИТЕ ,КОИТО СЕ ДОВЕРЯВАТ НА ЛЕСНИ ПЕЧАЛБИ.ДОБРЕ ЗАРИБЕНИ.МИ ДА СИ ДАДАТ ВСИЧКО, ЩОМ Е В ИЗЛИШЪК.🤔🎃🤷‍♀️🤦‍♂️🐷😉🎭🚔🚔

    16:53 12.07.2026

  • 20 И кво ?

    3 0 Отговор
    Яжно за 10 години премиерство пенцийката е малка , та гледа накрая нещичко да задели баце ? Пък и за строителство пари даде , в Барцелона например .

    16:53 12.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Варна

    3 0 Отговор
    Има ли поне един изненадан от тази новина???

    16:54 12.07.2026

  • 27 к0к0рч0 💋🍌

    1 2 Отговор
    туй все едно около офиса на фикции беге да се предлагат свupкu и някой да каже че у офиса на фикции беге се предлагат сфиркu (не че венелина не предлага)

    16:54 12.07.2026

  • 28 Бай бойо

    1 0 Отговор
    Отивам с братушките от КГБ баба Алино варненско,ще ми направят семерингата на осмица

    16:59 12.07.2026

  • 29 Парпърляк

    1 0 Отговор
    Както винаги той нито я виждал нито я познава

    17:00 12.07.2026

  • 30 Винкело

    1 0 Отговор
    Финалните изречения къртят умивалници, обаче. Еле па "зловещи детайли"...

    17:01 12.07.2026

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