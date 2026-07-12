ГЕРБ и Бойко Борисов замасени в скандал с измама за близо милион евро чрез счетоводителката на партията

Софийската районна прокуратура е привлякла като обвиняема 39-годишната Гинка Борисова за участие в мащабна схема за кредитни измами в столицата, пише blagoevgradonline.bg.

Според данните по случая тя е успяла да убеди десетки граждани да теглят потребителски кредити на обща стойност над 807 хиляди евро, като им обещавала лесна финансова печалба и се позовавала на предполагаеми политически връзки и контакти.

В разследвания на редица медии схемата с банковите кредити е описвана като пирамида тип Понци, която е осъществявана около и на територията на партийната централа на ГЕРБ. Пострадалите са били привличани с обещания за участие в специална финансова програма, представяна като свързана с политическа организация. На гражданите е било обяснявано, че трябва да изтеглят банкови заеми, след което да предоставят средствата за участие в тази програма.

Разговорите с жертвите са се провеждали около централата на ГЕРБ, като името на партията е било ключово в убеждаването на хората. Гинка Борисова винаги е заявявала, че говори от името на Бойко Борисов и работи като експерт-счетоводител за него и за партия ГЕРБ. Мнозина от пострадалите са били близки до нея и са вярвали, че ГЕРБ и Бойко Борисов гарантират връщането на парите.

След одобряването на кредитите и получаването на сумите, жертвите са предавали парите лично и в брой на Борисова на различни места в София. В замяна те са получавали между 10 и 15 процента от стойността на кредита, както и уверения, че задълженията им към банките ще бъдат изплащани от други лица и за тях няма да има финансов риск.

Според прокуратурата именно тези обещания са създавали доверие у участниците и са ги убеждавали да поемат значителни кредитни задължения. Механизмът наподобява класическа финансова пирамида, при която средствата от нови участници се използват за покриване на задължения към по-ранните.

Говорителят на Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов заяви: „Успяла е да изгради класическа пирамидална структура, при която новопостъпилите средства са използвани за покриване на задължения към по-ранни участници. Не бива да се подценява и фактът, че е използвала авторитета на политическата организация, към която е твърдяла, че принадлежи.“

До момента официално са разпитани 25 пострадали лица, но след публичното разгласяване на случая броят на жалбите продължава да расте. Всеки ден постъпват нови сигнали от хора, които твърдят, че са били въвлечени в схемата.

Разследването продължава с проверки за възможно участие на други лица, свързани със схемата. Основната задача е да се установи дали те са действали умишлено, подпомагайки измамата, или са били използвани, без да знаят истинския характер на операцията. Ключово направление е проследяването на движението на средствата от над 807 хиляди евро.

Медиите и прокуратурата крият за коя партия работи счетоводителката Гинка Борисова, която е ограбила милион евро от лековерни граждани чрез финансова пирамида, обявена за „част от партийната програма“. Разкрити са зловещи детайли по обира на годината и опасните връзки между крадлата от партия ГЕРБ и върха на партийната пирамида.

Поставят се сериозни въпроси дали съпартийците и колегите на измамницата Гинка са невинни жертви, каква е връзката на Гинка Борисова с Бойко Борисов и защо лидерът на ГЕРБ, от чието име са измамени стотици хора, се крие като мишка.

От ГЕРБ са правени опити да скъсат трудово-правните отношения с Гинка със задна дата и да фалшифицират партийни документи. Голяма част от измамата и престъплението е извършена около и на територията на партийната централа на ГЕРБ. В схемата вероятно са участвали и други лица, свързани с ГЕРБ и Бойко Борисов.