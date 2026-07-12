ГЕРБ и Бойко Борисов замасени в скандал с измама за близо милион евро чрез счетоводителката на партията

Софийската районна прокуратура е привлякла като обвиняема 39-годишната Гинка Борисова за участие в мащабна схема за кредитни измами в столицата, пише blagoevgradonline.bg.
Според данните по случая тя е успяла да убеди десетки граждани да теглят потребителски кредити на обща стойност над 807 хиляди евро, като им обещавала лесна финансова печалба и се позовавала на предполагаеми политически връзки и контакти.
В разследвания на редица медии схемата с банковите кредити е описвана като пирамида тип Понци, която е осъществявана около и на територията на партийната централа на ГЕРБ. Пострадалите са били привличани с обещания за участие в специална финансова програма, представяна като свързана с политическа организация. На гражданите е било обяснявано, че трябва да изтеглят банкови заеми, след което да предоставят средствата за участие в тази програма.
Разговорите с жертвите са се провеждали около централата на ГЕРБ, като името на партията е било ключово в убеждаването на хората. Гинка Борисова винаги е заявявала, че говори от името на Бойко Борисов и работи като експерт-счетоводител за него и за партия ГЕРБ. Мнозина от пострадалите са били близки до нея и са вярвали, че ГЕРБ и Бойко Борисов гарантират връщането на парите.
След одобряването на кредитите и получаването на сумите, жертвите са предавали парите лично и в брой на Борисова на различни места в София. В замяна те са получавали между 10 и 15 процента от стойността на кредита, както и уверения, че задълженията им към банките ще бъдат изплащани от други лица и за тях няма да има финансов риск.
Според прокуратурата именно тези обещания са създавали доверие у участниците и са ги убеждавали да поемат значителни кредитни задължения. Механизмът наподобява класическа финансова пирамида, при която средствата от нови участници се използват за покриване на задължения към по-ранните.
Говорителят на Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов заяви: „Успяла е да изгради класическа пирамидална структура, при която новопостъпилите средства са използвани за покриване на задължения към по-ранни участници. Не бива да се подценява и фактът, че е използвала авторитета на политическата организация, към която е твърдяла, че принадлежи.“
До момента официално са разпитани 25 пострадали лица, но след публичното разгласяване на случая броят на жалбите продължава да расте. Всеки ден постъпват нови сигнали от хора, които твърдят, че са били въвлечени в схемата.
Разследването продължава с проверки за възможно участие на други лица, свързани със схемата. Основната задача е да се установи дали те са действали умишлено, подпомагайки измамата, или са били използвани, без да знаят истинския характер на операцията. Ключово направление е проследяването на движението на средствата от над 807 хиляди евро.
Медиите и прокуратурата крият за коя партия работи счетоводителката Гинка Борисова, която е ограбила милион евро от лековерни граждани чрез финансова пирамида, обявена за „част от партийната програма“. Разкрити са зловещи детайли по обира на годината и опасните връзки между крадлата от партия ГЕРБ и върха на партийната пирамида.
Поставят се сериозни въпроси дали съпартийците и колегите на измамницата Гинка са невинни жертви, каква е връзката на Гинка Борисова с Бойко Борисов и защо лидерът на ГЕРБ, от чието име са измамени стотици хора, се крие като мишка.
От ГЕРБ са правени опити да скъсат трудово-правните отношения с Гинка със задна дата и да фалшифицират партийни документи. Голяма част от измамата и престъплението е извършена около и на територията на партийната централа на ГЕРБ. В схемата вероятно са участвали и други лица, свързани с ГЕРБ и Бойко Борисов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 читател
Коментиран от #9
16:43 12.07.2026
2 бандит методиев борисов-яшаров
16:44 12.07.2026
3 Сила
Само заради името и една стотинка не бих и дал ....да не говориме , че е герберопитечка !!!
Кой дава пари на лелка с името Гинка бе хора ...??!
16:45 12.07.2026
4 Съдията
16:45 12.07.2026
5 Овчар
Коментиран от #11
16:45 12.07.2026
6 За Боко
16:46 12.07.2026
7 В Герб всички са мошеници!
16:46 12.07.2026
8 Толкова просто
16:46 12.07.2026
9 хехе
До коментар #1 от "читател":Па той и за Орлин Алексиев бившия общински съветник чиято дъщеря са я хванали да кара пияна ще каже, че никога не го е виждал нищо, че му е бил един от най приближените когато е бил кмет на София и е източил милиони от общинския бюджет чрез фирми близки до Герб.
16:47 12.07.2026
10 Без име
16:48 12.07.2026
11 Сила
До коментар #5 от "Овчар":Това са избиратели , електорат , мъдрия български народ ....
Не обиждай овцете , умни и разумни животинки !!!
16:49 12.07.2026
12 1488
3 грама мозьк немате
врабчето има повече
16:50 12.07.2026
13 хаха
Ако има и едно Мантинелкова става съвсем подозрително.
16:50 12.07.2026
14 Последния Софиянец
16:51 12.07.2026
15 гинка върбакова
16:52 12.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Цвете
16:53 12.07.2026
20 И кво ?
16:53 12.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Варна
16:54 12.07.2026
27 к0к0рч0 💋🍌
16:54 12.07.2026
28 Бай бойо
16:59 12.07.2026
29 Парпърляк
17:00 12.07.2026
30 Винкело
17:01 12.07.2026