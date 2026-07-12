Нов огромен скандал се заформя на Мондиал 2026! Първият гол на Англия е нередовен!

Нов огромен скандал се заформя на Мондиал 2026. Англия се класира на полуфиналите след победа с 2:1 над Норвегия след продължения. Оказа се обаче, че първият гол на "трите лъва" в мача, дело на Джуд Белингам, е бил нередовен. Причината за това е, че топката видимо се удари в кабел на камера в началото на атаката.

Това остана незабелязано от ВАР, въпреки че на записите ясно се вижда как топката осъществява контакт с кабела на камерата, след което Англия подема атака, при която Белингам вкарва изравнително попадение.

ENGLAND GOAL HAD TO BE RULED OUT AS BALL HIT CAMERA AT THE BEGINNING OF BUILD UP!



WHAT A PLAIN ROBBERY FROM ENGLAND! pic.twitter.com/YuEbC5o279 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 11, 2026

Според правилата на ФИФА при контакт на топката с външно оборудване, който съществено подпомага атакуващия отбор, трябва да доведе до спиране на играта. Следователно, голът трябваше да бъде отменен. Вместо това съдиите оставиха играта да продължи и попадението беше зачетено.

Скандалното в случая е, че ВАР не се намеси в случая, въпреки че именно това е ролята му.

Според журналиста Бен Джейкъбс, от ФИФА са заявили, че „няма пик на графиката“, който да предполага, че топката е ударила кабел на камера при изграждането на атаката за гола на Англия. Той също така отбелязва: "В Норвегия са бесни, а позицията им се подкрепя от повторенията. Според правилата играта трябваше да бъде спряна".

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

В последващо изявление ФИФА добави: „Преди гола на Англия в 45+2 минута срещу Норвегия, сензорът в „Свързаната топка“ не показа пик в „пулса на топката“, докато е била във въздуха, и следователно няма доказателства, че топката е докоснала кабела и е променила движението си“.