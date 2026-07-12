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Нов огромен скандал се заформя на Мондиал 2026! Първият гол на Англия е нередовен!

Нов огромен скандал се заформя на Мондиал 2026! Първият гол на Англия е нередовен!

12 Юли, 2026 07:44 1 319 5

  • англия-
  • норвегия-
  • футнол-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

Причината за това е, че топката видимо се удари в кабел на камера в началото на атаката. 

Нов огромен скандал се заформя на Мондиал 2026! Първият гол на Англия е нередовен! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нов огромен скандал се заформя на Мондиал 2026. Англия се класира на полуфиналите след победа с 2:1 над Норвегия след продължения. Оказа се обаче, че първият гол на "трите лъва" в мача, дело на Джуд Белингам, е бил нередовен. Причината за това е, че топката видимо се удари в кабел на камера в началото на атаката.

Това остана незабелязано от ВАР, въпреки че на записите ясно се вижда как топката осъществява контакт с кабела на камерата, след което Англия подема атака, при която Белингам вкарва изравнително попадение.

Според правилата на ФИФА при контакт на топката с външно оборудване, който съществено подпомага атакуващия отбор, трябва да доведе до спиране на играта. Следователно, голът трябваше да бъде отменен. Вместо това съдиите оставиха играта да продължи и попадението беше зачетено.

Скандалното в случая е, че ВАР не се намеси в случая, въпреки че именно това е ролята му.

Според журналиста Бен Джейкъбс, от ФИФА са заявили, че „няма пик на графиката“, който да предполага, че топката е ударила кабел на камера при изграждането на атаката за гола на Англия. Той също така отбелязва: "В Норвегия са бесни, а позицията им се подкрепя от повторенията. Според правилата играта трябваше да бъде спряна".

В последващо изявление ФИФА добави: „Преди гола на Англия в 45+2 минута срещу Норвегия, сензорът в „Свързаната топка“ не показа пик в „пулса на топката“, докато е била във въздуха, и следователно няма доказателства, че топката е докоснала кабела и е променила движението си“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това е

    4 2 Отговор
    Божият кабел! Бог взел, Бог дал!

    Коментиран от #4

    07:49 12.07.2026

  • 2 не показа пик в „пулса на топката

    2 0 Отговор
    не показа пик в „пулса на топката“-Те това е превод, нали????????

    07:56 12.07.2026

  • 3 футбол футнол

    2 0 Отговор
    Валути факти малък олигополи

    08:00 12.07.2026

  • 4 защо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това е":

    А и сензора си е сензор. Като докосне коса - бележи, когато е кабел - не. Зависи чия коса и какво става след кабела!

    08:01 12.07.2026

  • 5 Гледам и не виждам аномалия

    1 0 Отговор
    Топката се издига с обратен фалц, което скъсява параболата на падане. Така я е бил вратарят. Ама била се изсипала от небето. Ами така се изсипва. Всеки добър футболист го владее този удар. Темата е интересна за обсъждане, разпалва страсти и е нормално да се ескалира, особено на четвърт финал. Затова има средства за обективен контрол като камери и датчици.

    08:04 12.07.2026

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